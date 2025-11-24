Diabéticos y embarazadas deben recibir las vacunas invernales: Especialista

Ciudad de México.- La llegada de la temporada de frío no solo implica abrigarse, sino también la necesidad de un refuerzo en la salud pública. Las vacunas invernales: Influenza, Covid y Neumococo, son esenciales para prevenir enfermedades graves y sus complicaciones. Sin embargo, persisten mitos que impiden a las poblaciones más vulnerables acceder a este escudo de protección, señalan los especialistas.

En entrevista exclusiva con Siete24 la Dra. Verónica Carrión Falcón, directora médica de Vivien, subraya que para personas con diabetes y mujeres embarazadas, la vacunación no es solo una recomendación, sino una “obligación” para evitar complicaciones graves que pueden llevar a la hospitalización, e incluso, poner en riesgo la vida del bebé en gestación.

La experta en epidemiología y vacunación destaca que en invierno todos somos vulnerables, pero los riesgos se intensifican en ciertos grupos:

“Todos somos vulnerables y esto es porque hay mayor circulación de virus. Los virus sobreviven más tiempo en temporada de invierno. Por otro lado, lógicamente los cambios de temperatura en el cuerpo hacen que nuestro sistema inmunológico no sea tan eficiente para contrarrestar las enfermedades… Las personas más vulnerables son los menores de 5 años y los adultos mayores. Sin embargo, insisto, todas las personas estamos en riesgo”.

La salud materna incluye protegerse contra los contagios invernales

La Dra. Carrión es contundente al hablar de los riesgos que asumen las mujeres embarazadas que deciden no vacunarse, desmintiendo el mito de que la vacuna pueda ser riesgosa.

“Las mujeres embarazadas solamente por estar gestando tienen seis veces más riesgo de tener complicaciones después de enfermarse de diabetes o de COVID. lógicamente, estas complicaciones pueden llevar a tener un parto prematuro, a tener niños con bajo peso, tienen más riesgos de contraer otras enfermedades, o incluso hasta perder el bebé. Todas las embarazadas tendrían que vacunarse”.

La especialista añade que la vacunación debe ser inmediata una vez iniciada la temporada, sin importar el trimestre de gestación:

“En el caso de la vacuna de influenza y en el caso de la vacuna de Covid, en cualquier momento del embarazo se pueden vacunar. Ya empezó la temporada de vacunación, hay que vacunarnos de manera inmediata con la finalidad de que, si llegan a enfermarse, no las vaya a llevar a tener una complicación con su embarazo o con su salud en cuestión de que lleguen a una hospitalización”.

Diabéticos y enfermedades crónicos: ¿Por qué vacunarse?

Otro grupo que persiste en la desconfianza es el de las personas con padecimientos crónicos como la diabetes. La Dra. Carrión enfatiza que, lejos de ser un impedimento, la condición médica exige la aplicación de las dosis.

“Los diabéticos no tienen una respuesta inmunológica adecuada, sobre todo si no tienen un control adecuado de su diabetes. La respuesta inmunológica, al enfrentarse a cualquiera de estas enfermedades es mucho más débil, no es tan efectiva como en la población sana. entonces pueden tener complicaciones y complicaciones serias que los van a llevar a una hospitalización”.

Las tres vacunas invernales

La doctora Carrión describe que las vacunas de invierno son principalmente tres, y reitera que ninguna de ellas puede causar la enfermedad, “porque son vacunas inactivadas o son fracciones de vacunas”, desmintiendo uno de los mitos más comunes.

Influenza y COVID son anuales

Tanto Influenza como COVID tienen virus que mutan, lo que da lugar a nuevas variantes. Por ello, la Dra. Carrión explica la necesidad de la dosis anual: “los virus de influenza también van cambiando y lógicamente por esto tenemos que vacunarnos cada año en el caso de estas dos enfermedades”.

Neumococo: Prevención contra la bacteria

La tercera vacuna importante es la de Neumococo, dirigida a una bacteria y no a un virus. Su relevancia radica en que las complicaciones de la Influenza y el COVID-19 pueden estar asociadas a esta bacteria, que causa otitis media, sinusitis, meningitis y neumonía. La especialista señala que la nueva vacuna conjugada 20 valente (PCV-2020) ofrece una protección de por vida en una sola dosis para los adultos que no tienen el esquema de niños.

