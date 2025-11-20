El alto costo del trabajo en equipo por el uso de la Inteligencia Artificial

Ciudad de México.- La inteligencia artificial está cambiando la dinámica laboral dentro de las empresas. Mientras impulsa la productividad individual, también está generando tensiones internas que ya preocupan a líderes y especialistas en talento humano.

La empresa australiana-estadounidense Atlassian reveló a través de un estudio reciente que los empleados cada vez dependen más de herramientas digitales que de sus propios compañeros, modificando la forma en que se construyen los equipos y se toman decisiones.

La productividad crece, pero la interacción humana disminuye

Según la investigación, los trabajadores que usan soluciones de IA reportan un aumento promedio del 33% en su productividad, equivalente a un ahorro de 1.3 horas diarias por persona. Este cambio está impulsando un modelo de “empoderamiento individual” en el que cada colaborador optimiza tareas personales con una rapidez inédita.

El estudio destacó que el 51% de los empleados prefiere consultar a sistemas de Inteligencia Artificial antes que a un colega para resolver dudas o buscar información en su día a día. Esta cifra marca un cambio cultural profundo dentro de los centros de trabajo.

El liderazgo también está acelerando esta tendencia. El 65% de los empleados ha visto a su jefe directo utilizar aplicaciones de IA en tiempo real. De acuerdo con el estudio, esto multiplica por cuatro la probabilidad de que ese equipo adopte la tecnología de manera habitual.

“El 74% de los empleados percibe que sus líderes están fomentando la experimentación con inteligencia artificial”, informó Atlassian en su blog oficial.

Esta cifra supera el 60% registrado un año antes, evidenciando una apertura creciente a la transformación tecnológica.

Equipos fragmentados y decisiones aisladas

El informe describe un fenómeno menos visible pero más preocupante: la IA está debilitando el trabajo en equipo. Aunque los trabajadores avanzan más rápido en lo individual, estos logros no se traducen en resultados colectivos.

Solo el 3% de las empresas encuestadas reporta mejoras relevantes en eficiencia organizativa después de implementar de manera intensiva herramientas de Inteligencia Artificial. La presencia de múltiples plataformas ha incrementado la fragmentación, los silos internos y la confusión estratégica.

De acuerdo con el mismo reporte, el 37% de los directivos reconoce que la IA ha generado desorientación, pérdida de tiempo o duplicidad de tareas.

La proliferación de aplicaciones está creando ecosistemas internos donde cada persona utiliza herramientas distintas, dificultando la coordinación.

El estudio también mostró que las empresas que centran su estrategia únicamente en la productividad personal tienen un 16% menos de probabilidades de registrar avances en innovación, ya que la información deja de circular de manera natural entre áreas y equipos.

“Las barreras departamentales persisten incluso en organizaciones con alta adopción de IA, lo que limita la transferencia de aprendizajes y la innovación colaborativa”, resaltó el estudio de Atlassian.

Esta observación está vinculada con la fragmentación en la toma de decisiones, que se concentra en empleados con mayor dominio tecnológico.

Un liderazgo que impulsa la tecnología, pero no siempre la integración

El informe destaca que el liderazgo empresarial se ha enfocado en promover el uso de herramientas de IA, pero no siempre ha traducido esa adopción en objetivos compartidos o indicadores de éxito colectivo.

Solo el 10% de los ejecutivos vincula actualmente la utilización de inteligencia artificial con incentivos, reconocimiento salarial o métricas integrales de rendimiento.

La mayoría de los programas de adopción se orientan a mejorar tareas individuales sin unificar criterios entre áreas.

