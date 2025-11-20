El alto costo del trabajo en equipo por el uso de la Inteligencia Artificial

Ciudad de México.- La inteligencia artificial está cambiando la dinámica laboral dentro de las empresas. Mientras impulsa la productividad individual, también está generando tensiones internas que ya preocupan a líderes y especialistas en talento humano.
La empresa australiana-estadounidense Atlassian reveló a través de un estudio reciente que los empleados cada vez dependen más de herramientas digitales que de sus propios compañeros, modificando la forma en que se construyen los equipos y se toman decisiones.
La productividad crece, pero la interacción humana disminuye
Según la investigación, los trabajadores que usan soluciones de IA reportan un aumento promedio del 33% en su productividad, equivalente a un ahorro de 1.3 horas diarias por persona. Este cambio está impulsando un modelo de “empoderamiento individual” en el que cada colaborador optimiza tareas personales con una rapidez inédita.
El estudio destacó que el 51% de los empleados prefiere consultar a sistemas de Inteligencia Artificial antes que a un colega para resolver dudas o buscar información en su día a día. Esta cifra marca un cambio cultural profundo dentro de los centros de trabajo.
El liderazgo también está acelerando esta tendencia. El 65% de los empleados ha visto a su jefe directo utilizar aplicaciones de IA en tiempo real. De acuerdo con el estudio, esto multiplica por cuatro la probabilidad de que ese equipo adopte la tecnología de manera habitual.
“El 74% de los empleados percibe que sus líderes están fomentando la experimentación con inteligencia artificial”, informó Atlassian en su blog oficial.
Esta cifra supera el 60% registrado un año antes, evidenciando una apertura creciente a la transformación tecnológica.
Equipos fragmentados y decisiones aisladas
El informe describe un fenómeno menos visible pero más preocupante: la IA está debilitando el trabajo en equipo. Aunque los trabajadores avanzan más rápido en lo individual, estos logros no se traducen en resultados colectivos.
Solo el 3% de las empresas encuestadas reporta mejoras relevantes en eficiencia organizativa después de implementar de manera intensiva herramientas de Inteligencia Artificial. La presencia de múltiples plataformas ha incrementado la fragmentación, los silos internos y la confusión estratégica.
De acuerdo con el mismo reporte, el 37% de los directivos reconoce que la IA ha generado desorientación, pérdida de tiempo o duplicidad de tareas.
La proliferación de aplicaciones está creando ecosistemas internos donde cada persona utiliza herramientas distintas, dificultando la coordinación.
El estudio también mostró que las empresas que centran su estrategia únicamente en la productividad personal tienen un 16% menos de probabilidades de registrar avances en innovación, ya que la información deja de circular de manera natural entre áreas y equipos.
“Las barreras departamentales persisten incluso en organizaciones con alta adopción de IA, lo que limita la transferencia de aprendizajes y la innovación colaborativa”, resaltó el estudio de Atlassian.
Esta observación está vinculada con la fragmentación en la toma de decisiones, que se concentra en empleados con mayor dominio tecnológico.
Un liderazgo que impulsa la tecnología, pero no siempre la integración
El informe destaca que el liderazgo empresarial se ha enfocado en promover el uso de herramientas de IA, pero no siempre ha traducido esa adopción en objetivos compartidos o indicadores de éxito colectivo.
Solo el 10% de los ejecutivos vincula actualmente la utilización de inteligencia artificial con incentivos, reconocimiento salarial o métricas integrales de rendimiento.
La mayoría de los programas de adopción se orientan a mejorar tareas individuales sin unificar criterios entre áreas.
Ciencia
La demencia senil no existe, el Alzheimer sí: 10 señales que no debes ignorar
El diagnóstico oportuno es urgente para retrasar el deterioro
Ciudad de México.- La enfermedad de Alzheimer representa hoy uno de los mayores retos de salud global y una carga sanitaria, social y económica del siglo XXI. En México, las cifras oficiales señalan que más de 1.3 millones de pacientes viven con demencia, siendo el Alzheimer el diagnóstico más común.
El reto más grande reside en la detección: cerca del 75 por ciento de los casos en el mundo no se diagnostican a tiempo, impidiendo el acceso a tratamientos que podrían ralentizar su progresión.
En entrevista exclusiva para Siete24, la Dra. Xóchitl Gómez, oncóloga, internista y Directora Médica de Eisai, advierte que la clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes radica en derribar mitos y actuar con premura.
El Mito de la “demencia senil”
Una de las barreras más importantes en la detección es la creencia errónea de que la pérdida de memoria es una consecuencia inevitable del envejecimiento. La Dra. Gómez es categórica al respecto, invitando a la audiencia a cambiar esta perspectiva cultural:
“Hay que quitarnos de la cabeza que la demencia senil existe, hay que quitarnos de la cabeza que la pérdida de memoria por la edad existe porque es algo natural”.
El Alzheimer es un padecimiento crónico neurodegenerativo, de naturaleza progresiva, que deteriora la memoria, el pensamiento y la autonomía. Es esencial diferenciarlo de otros tipos de demencia y no desestimar los síntomas, agrega la especialista.
“En México, nosotros tenemos que hacer una pequeña diferencia entre lo que es demencia y lo que es enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia”.
Las 10 señales de alerta del Alzheimer
La especialista subraya que, aunque cualquier persona puede desarrollar la enfermedad, el estilo de vida y factores socioeconómicos pueden aumentar el riesgo. El factor más importante para incidir en su evolución es el diagnóstico temprano, que permite iniciar un tratamiento adecuado para retrasar la pérdida de independencia.
La Dra. Gómez comparte las 10 señales de alerta que, si se presentan con frecuencia o de manera inapropiada, deben motivar una visita al médico especialista:
- Pérdida de memoria que interrumpa la vida diaria.
- Dificultad para planificar o resolver problemas.
- Dificultad para completar tareas habituales.
- Confusión de tiempo o lugar.
- Dificultad para entender imágenes visuales y relaciones espaciales (ej. la carátula de un reloj).
- Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o la escritura.
- Colocación de objetos fuera de su lugar (ej. el famoso celular en el refrigerador).
- Problemas de juicio, o juicio disminuido (ej. salir sin abrigo en un día frío).
- Retiro de actividades sociales o laborales.
- Cambios en el humor o la personalidad.
Ante la presencia de estos síntomas, la acción inmediata es crucial:
“Si alguien de los lectores o algún familiar tiene alguna de estas 10 señales, es necesario acudir con el médico especialista, con el neurólogo, con el psiquiatra, con el geriatra, con el médico internista, para ver la causa, manejarla y tratarla”.
Prevención y retraso del deterioro
La buena noticia es que el estilo de vida puede ser un potente aliado. La investigación ha demostrado que se puede prevenir hasta un 45 por ciento de los casos con intervenciones especializadas y hábitos saludables.
La Dra. Gómez recomienda enfocarse en:
- Ejercicio Mental: Realizar actividades como rompecabezas o ejercicios de memoria puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo.
- Actividad Física: Se ha observado que caminar al menos cinco mil pasos al día puede reducir la progresión del Alzheimer.
- Control de Enfermedades Crónicas: El manejo adecuado de problemas metabólicos como la hipertensión y la diabetes es vital, ya que pueden influir en el deterioro.
Cuidado integral y cuidados paliativos
El impacto del Alzheimer no se limita al paciente; transforma la vida de la familia y, especialmente, de los cuidadores, quienes enfrentan un desgaste físico, emocional y económico significativo, por ello la importancia de la prevención para conservar el estilo de vida del paciente y su familia.
La Dra. Gómez pone el foco en el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:
“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.
Finalmente, aclara el concepto de cuidados paliativos. Contrario a la creencia popular que los liga únicamente al fin de la vida, los cuidados paliativos aplican a todas las enfermedades crónicas para mejorar la calidad de vida por el tiempo que sea. En el caso del Alzheimer, esto puede significar acompañamiento emocional, manejo de síntomas secundarios como la sequedad de piel u ojos, y garantizar la mejor condición posible para el paciente y su entorno.
La clave del futuro es la información y el acompañamiento. Al atenderse tempranamente, el paciente recibirá el mejor tratamiento posible en el momento que lo necesita, logrando así que la progresión de la enfermedad se retrase y pueda vivir con la mejor calidad de vida posible.
Ciencia
¿Cómo mejorar la concentración infantil?
El rendimiento escolar podrá mejorar
Ciudad de México.— La concentración infantil surgió como una inquietud creciente para familias y docentes, especialmente cuando los niños mostraron distracción persistente en clase.
Especialistas señalan que la atención no es innata y se desarrolla desde los primeros años, lo que requiere acompañamiento cercano de los adultos.
La pediatra Edwige Antier explicó que los primeros signos aparecieron incluso durante la lectura de cuentos, cuando algunos niños no lograron mantener el foco durante unos minutos.
La atención se formó desde los primeros años de vida
Antier, autora del libro Ayudo a mi hijo a concentrarse, indicó que la concentración comenzó a construirse desde las primeras interacciones.
La especialista explicó en su entrevista con Aleteia que muchos padres identificaron dificultades cuando sus hijos cumplieron seis años y enfrentaron el reto de aprender a leer o contar.
El desarrollo del lenguaje desempeñó un papel esencial. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) documentó que la estimulación temprana favorece el desarrollo cognitivo y lingüístico y reduce rezagos durante la escolarización.
Señaló que muchos niños no encontraron suficientes oportunidades para expresarse por factores cotidianos, como el uso prolongado de cochecitos o chupetes.
Pantallas, agotamiento y estrés influyeron en la capacidad de atención
La pediatra advirtió que las pantallas afectaron la atención infantil. Diversos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública mostraron que el uso prolongado de pantallas se relacionó con dificultades de sueño y regulación emocional, elementos que impactan la concentración en clase.
El sueño y la alimentación también son determinantes. La Secretaría de Salud documentó que el descanso insuficiente en edad escolar afectó la memoria de trabajo y el rendimiento académico.
Afirmó que la motivación, el interés por las actividades y el clima emocional del hogar influyeron directamente en la atención, especialmente cuando los niños experimentaron estrés o baja confianza.
En países como Francia, donde la escolarización obligatoria inició desde edades tempranas y con jornadas extensas, la fatiga infantil aumentó conforme avanzó el ciclo escolar. La especialista mencionó que este cansancio se intensificó antes de las vacaciones.
Señales de alerta que requieren atención médica
Las observaciones de docentes suelen ser el primer indicador. Comentarios sobre distracción constante, dificultad para seguir instrucciones o conductas inapropiadas deben tomarse como señales relevantes.
Explicó que estas manifestaciones pueden derivar de un entorno con pocas interacciones o de un trastorno del desarrollo neurológico.
Instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han descrito que los trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, afectan la autorregulación y requieren evaluación clínica especializada. Por ello, Antier recomendó acudir al médico cuando las dificultades persistan y afecten el aprendizaje.
Acciones prácticas para favorecer la concentración en casa
La pediatra afirmó que el cerebro infantil mantiene plasticidad y puede fortalecerse mediante actividades sencillas. Sugirió leer cuentos en un entorno tranquilo, mantener rutinas libres de pantallas y realizar pequeños ejercicios académicos durante las vacaciones.
También enfatizó la importancia de acompañar al niño sin presión y fomentar un ambiente emocional estable.
Ciencia
La lactancia materna protege del cáncer de mama por décadas
Ofrece beneficios a largo plazo
Ciudad de México.— La lactancia materna no solo fortalece el vínculo entre madre e hijo. También ofrece una protección inmunológica que podría extenderse hasta medio siglo después del parto.
Un estudio publicado en la revista Nature reveló que amamantar puede reducir el riesgo de cáncer de mama durante décadas, gracias a la activación del sistema inmunitario femenino.
La investigación, realizada por el Centro Oncológico Peter MacCallum en Australia, analizó muestras del tejido mamario de 260 mujeres de entre 20 y 70 años.
Los científicos encontraron que las mujeres que habían amamantado mostraban niveles más altos de linfocitos T CD8+, células clave que destruyen tejidos dañados sin afectar a los sanos.
Según los autores, estas células actúan como “guardianes inmunitarios”, identificando y eliminando las células anormales que podrían volverse malignas.
Lo más sorprendente fue su persistencia: en algunas mujeres, las células protectoras permanecieron activas hasta 50 años después del periodo de lactancia.
Una defensa que perdura
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses reduce el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales.
Además, diversos estudios han señalado su efecto preventivo ante enfermedades metabólicas y algunos tipos de cáncer.
Sin embargo, los investigadores australianos explicaron que este nuevo hallazgo ofrece evidencia biológica del mecanismo detrás de esa protección. El cuerpo “aprende” a defenderse, y ese entrenamiento inmunitario deja una huella prolongada en el tejido mamario.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México coincide en que amamantar ayuda a disminuir la exposición a estrógenos, una de las hormonas vinculadas al cáncer de mama. Según el INEGI, cada año se registran más de 7 mil muertes por este tipo de cáncer, siendo la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres mexicanas.
Un gesto de amor con impacto duradero
Aunque la lactancia no elimina por completo el riesgo de desarrollar cáncer, sí constituye una medida accesible de prevención y bienestar para las madres.
Los especialistas destacan que este hallazgo podría servir para desarrollar nuevas estrategias de inmunización o tratamientos que imiten los efectos protectores de la lactancia.
La OMS recomienda mantener la lactancia materna hasta los dos años o más, complementada con otros alimentos. Este hábito, además de nutrir y fortalecer al bebé, puede convertirse en un legado de salud que acompaña a las mujeres por décadas.
Ciencia
El futbol y el cerebro: el estudio que revela por qué una derrota duele tanto
Ciudad de México.- Cuando un equipo mete un gol, el estadio estalla. Pero ese estallido no solo se escucha: también se registra dentro del cerebro de cada aficionado.
Un estudio reciente mostró que la pasión por el futbol activa zonas cerebrales específicas que explican por qué una victoria puede levantar el ánimo por horas y una derrota puede desencadenar reacciones impulsivas.
La investigación, publicada en la revista Radiology de la Sociedad Estadounidense de Radiología, examinó cómo responden los aficionados ante jugadas reales y qué mecanismos cerebrales se encienden según el resultado de su equipo.
Recompensa, tensión y autocontrol en la cancha interna
El trabajo fue liderado por Francisco Zamorano Mendieta, investigador del Departamento de Imágenes de la Clínica Alemana de Santiago. El equipo analizó a 43 aficionados de la Universidad de Chile y Colo Colo, dos de los clubes con mayor rivalidad en el país andino.
“Cuando su equipo gana, el sistema de recompensa en el cerebro se activa, lo que se asocia con sensaciones de bienestar y satisfacción”, destacó Zamorano Mendieta, en declaraciones publicadas por Infobae.
Según la publicación en Radiology, esa activación ocurre en la misma zona involucrada en otras experiencias placenteras.
El estudio también observó la reacción opuesta. Cuando el rival anota un gol, se encienden áreas vinculadas con la reflexión y el autocontrol, aunque en los fanáticos más intensos esa capacidad disminuye.
“El objetivo fue iluminar los comportamientos y dinámicas ligados a la rivalidad extrema, la agresión y la afiliación social dentro y entre grupos de fanáticos”, explicó Zamorano.
Un modelo para entender otras formas de fanatismo
Los investigadores señalaron que el futbol ofrece un terreno adecuado para analizar cómo opera el sentido de pertenencia grupal.
A diferencia de otras áreas donde el fanatismo suele generar tensiones políticas o religiosas, el deporte permite observar conductas intensas en un ambiente más neutral.
El equipo buscaba entender por qué la identificación con un club puede derivar en reacciones emocionales tan fuertes. Esta perspectiva abre la puerta a estudiar otros ámbitos donde las adhesiones colectivas influyen en la conducta.
El proceso se desarrolló en varias etapas. Primero, los aficionados completaron cuestionarios sobre su nivel de fanatismo y su estado emocional previo al experimento.
Luego, observaron 63 goles reales mientras se registraba su actividad cerebral a través de resonancia magnética funcional.
El cerebro ante la victoria y el dolor social
De acuerdo con el estadio publicado en Radiology, los resultados confirmaron que los aficionados experimentan la victoria como un estímulo de recompensa. En cambio, la derrota generó respuestas asociadas con el dolor social.
Si bien el estudio reveló patrones consistentes en la reacción cerebral de los aficionados, también presentó limitaciones. La investigación se realizó solo con hombres y sin un grupo control.
Zamorano y su equipo plantearon que el futbol permite observar la devoción colectiva sin confrontar temas sensibles. Esta aproximación podría facilitar investigaciones futuras sobre cómo opera el cerebro cuando una persona defiende una identidad compartida o enfrenta a un grupo rival.
Los investigadores concluyeron que la rivalidad deportiva activa emociones intensas que reflejan vínculos profundos con la identidad social.
La pasión en la tribuna, según el estudio publicado en Radiology, queda registrada en cada reacción neurológica.
