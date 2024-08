El cerebro pone pretextos con tal de no hacer ejercicio: Investigadores

Estados Unidos.- La capa de hielo que cubre Groenlandia resulta ser considerablemente más frágil de lo que se había estimado previamente. Un nuevo estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela que el hielo podría tener apenas 1.1 millones de años.

Lo que lo hace aún más vulnerable al cambio climático.

Los investigadores analizaron sedimentos extraídos del núcleo de hielo de Groenlandia en 1993.

Los cuales habían sido conservados durante 30 años en la Instalación de Núcleos de Hielo de la Fundación Nacional para la Ciencia en Lakewood, Colorado.

Estos sedimentos contienen restos de semillas de amapola, ramas de árboles, hongos e insectos, lo que indica que no solo los bordes de la capa de hielo.

Sino también su centro, se había derretido en un pasado geológico reciente.

Que de acuerdo a los especialistas fue hace aproximadamente 1.1 millones de años.

El análisis sugiere que, tras el deshielo, la isla volvió a reverdecer, formando un ecosistema de tundra verde antes de ser cubierta nuevamente por hielo.

Esta revelación tiene implicaciones significativas para el futuro del planeta.

Paul Bierman, uno de los autores del estudio y científico de la Universidad de Vermont, advirtió que la fragilidad de la capa de hielo de Groenlandia podría resultar en un deshielo más rápido.

Así como un aumento más pronunciado del nivel del mar de lo que se había previsto anteriormente.

“El deshielo casi total de Groenlandia en los próximos siglos podría provocar una subida del nivel del mar de unos seis metros”, enfatizó Bierman.

Este estudio complementa investigaciones anteriores. En 2016, Joerg Schaefer y su equipo de la Universidad de Columbia habían analizado una roca del mismo núcleo de hielo (conocido como GISP2), concluyendo que la capa de hielo no podía tener más de 1.1 millones de años.

También encontraron evidencia de largos periodos libres de hielo durante el Pleistoceno.

Un estudio de 2019 en el núcleo de hielo extraído en 1960 en la estación científica Camp Century.

Misma que reveló restos vegetales y de insectos que indicaban un deshielo en los últimos 416,000 años.

Estos hallazgos subrayan la importancia de entender la historia y la fragilidad de la capa de hielo de Groenlandia para anticipar y mitigar los efectos del cambio climático en el futuro.

ARH