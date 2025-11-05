Estilo
El costo invisible de cuidar: familiares que cuidan sufren agotamiento severo
Cuídate para poder cuidar
Ciudad de México. Este 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes brindan apoyo, atención y acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas o dependencias. A pesar de su papel fundamental en el bienestar de millones de personas, esta labor permanece invisible y poco valorada.
El compromiso de los cuidadores, que generalmente son mujeres, familiares del paciente, trasciende el cuidado físico. Implica un desgaste profundo en los aspectos emocional, social y económicos de su vida. Este desgaste impacta directamente en su propia salud y, en consecuencia, en la calidad del cuidado que otorgan.
El reto se concentra en padecimientos como la enfermedad de Alzheimer, trastorno neurológico progresivo que causa deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. “Esta enfermedad transforma radicalmente la vida de quienes la padecen y la de las familias que asumen el cuidado diario”, explicó a Siete24 la Dra. Miriam Jiménez, de la Academia Mexicana de Neurología, en una entrevista previa.
Instituciones de salud pública confirman que en México, el 80 por ciento de los pacientes con Alzheimer reciben atención en casa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cuidados, ENASIC 2022. Esto evidencia que su salud depende en gran medida de los familiares.
El retrato demográfico del cuidado
La labor del cuidado recae de forma desproporcionada en un sector específico de la población. Alrededor del 80 por ciento del total de personas cuidadoras son mujeres, cuya edad oscila entre 20 y 49 años. Esta etapa es clave para su desarrollo profesional o académico.
Estas personas se encargan de las actividades diarias del paciente, las citas médicas y las decisiones de salud. Muchas veces ejercen esta función sin recibir capacitación, pago ni horarios de descanso. Esto genera altos niveles de estrés, cansancio, ansiedad y aislamiento social.
De acuerdo con estimaciones contenidas en el documento “Cuidar en México. Del ámbito familiar a un sistema público”, el desgaste tiene cifras específicas y alarmantes:
- El 32% de los cuidadores presenta un nivel elevado de agotamiento.
- El 19% enfrenta un desgaste moderado.
- El 46% de quienes cuidan reporta sentirse emocionalmente sobrecargado.
La sobrecarga de trabajo es inmensa, por ejemplo, en 2023, más de 11 millones de cuidadores familiares dedicaron mil millones de horas de apoyo a personas con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, según datos de organizaciones internacionales. Esta dedicación, si bien invaluable, tiene un costo humano que ya no se debe ignorar.
La detección oportuna como primera red de apoyo
Visibilizar la realidad que enfrentan los cuidadores resulta fundamental para planificar estrategias efectivas. Un paso crucial para reducir su desgaste es promover el diagnóstico oportuno de padecimientos como el Alzheimer en las etapas iniciales.
La detección temprana de enfermedades neurológicas permite a las familias organizar mejor los cuidados, acceder a apoyo profesional y reducir el desgaste emocional tanto del paciente como de su asistente principal. Cuando el diagnóstico llega tarde, el camino se recorre sin guías ni planificación.
Claves para el autocuidado
El autocuidado del asistente no es un lujo o un acto de egoísmo, sino una práctica de resiliencia indispensable para sostener el cuidado a largo plazo. Es necesario que las personas cuidadoras implementen estrategias claras para gestionar su propio bienestar físico y mental.
La salud mental del cuidador es un factor determinante en la calidad de la atención que recibe el paciente. Con el propósito de generar conciencia y fomentar acciones que mejoren su calidad de vida, se recomienda aplicar estas pautas esenciales:
- Pida ayuda: Nadie debe cargar con todo el peso de la responsabilidad. Es vital solicitar asistencia a la red familiar o a profesionales.
- Haga pausas de verdad: El descanso es parte integral del cuidado. Es necesario tomar unos minutos diarios para sí mismo.
- Ponga límites sin culpa: Establecer horarios y límites claros a las demandas del cuidado permite preservar la energía física y mental.
- Hable de lo que siente: Expresar las emociones evita la acumulación de ansiedad y estrés. La salud emocional del asistente tiene igual importancia que la del paciente.
- Busque redes de apoyo: Ingrese a comunidades, grupos de apoyo familiar, amistades y profesionales de la salud.
En el marco de esta conmemoración, la sociedad debe pasar del reconocimiento a la acción. Se debe construir una infraestructura de apoyo efectiva para quienes, como faros, guían y sostienen a millones de personas en los momentos más difíciles de su vida.
Los malestares de la era digital y la salud mental, tema del Congreso de la APM
Reflexión del Congreso de la Asociación Piscoanalítica Mexicana
Ciudad de México.- Las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida cotidiana. Desde que despertamos hasta antes de dormir, pero esta hiperconexión, que prometía acercarnos, revela un lado oscuro: una creciente afectación en la salud mental, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.
De acuerdo con especialistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM), el fenómeno de la sobreexposición digital altera la forma en que las personas se perciben a sí mismas, procesan sus emociones y construyen vínculos reales.
“El problema no es la tecnología, sino el lugar que ocupa en nuestra vida psíquica. Las redes sociales pueden ser una fuente de pertenencia, pero también de angustia y comparación constante. Nos enfrentan a una versión editada de los demás y, en consecuencia, a una percepción distorsionada de nosotros mismos”, explicó la Dra. Dolores Montilla Bravo, psicoanalista y presidenta de la APM.
La mente frente al espejo digital
Estudios recientes proporcionados por la APM muestran que pasar más de tres horas al día en redes sociales se asocia con mayores niveles de ansiedad, alteraciones del sueño y síntomas depresivos. La necesidad de validación mediante “likes” o comentarios positivos activa los mismos circuitos cerebrales que las recompensas instantáneas, generando una forma de dependencia emocional difícil de reconocer.
El resultado es una paradoja: cuanto más conectados estamos, más solos nos sentimos. Las pantallas se vuelven refugio, pero también un escenario de comparación, envidia y frustración. Para los jóvenes, esto impacta en su capacidad de concentración, en su autoestima y en la construcción de su identidad, señala la especialista.
“Estamos viendo nuevas formas de angustia. Ya no se trata solo del miedo a perder algo, sino del temor a quedar fuera, a no ser vistos, a no pertenecer. Esa presión invisible está modelando la subjetividad contemporánea”.
Entre los efectos más frecuentes, la Dra. Dolores Montilla identifica
- Distorsión de la autoimagen, al compararse constantemente con modelos irreales.
- Sobrecarga emocional, producto de la exposición constante a información y estímulos contradictorios.
- Desconexión afectiva, que sustituye los vínculos reales por interacciones superficiales.
- Dificultades de sueño y atención, resultado del uso prolongado de dispositivos.
Escuchar, acompañar y comprender a nuestros adolescentes
Montilla subraya la importancia de acompañar a los jóvenes sin juzgar, fomentando la conversación sobre lo que ven y sienten en línea.
“No se trata de prohibir, sino de enseñar a discernir. Devolverles la capacidad de pausa, de silencio, de conexión con su propio deseo”.
Psicoanalistas buscan respuestas y alternativas
El psicoanálisis frente a los malestares de la era digital es una de las reflexiones que estarán en el centro del LXV Congreso Nacional de Psicoanálisis, organizado por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Puebla, bajo el tema “Inhibición, síntoma y angustia: una perspectiva actual”.
El encuentro reunirá a psicoanalistas, psicoterapeutas y profesionales de la salud mental de todo el país para analizar cómo estos síntomas como la ansiedad digital, la sobreexposición o la fatiga emocional, pueden entenderse.
Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia
Ciudad de México. El balance entre la vida laboral y la vida familiar se consolida como un eje estratégico para el sector empresarial en México. La Red CCE por la Primera Infancia organiza su segunda cumbre con el objetivo de impulsar la implementación de políticas amigables a la familia. Un punto central a analizar es equilibrar el apoyo a ambos padres de familia, es decir a las madres y a los padres, pues mientras las empresas aumentan el apoyo a las mujeres, la corresponsabilidad masculina aún queda rezagada.
El encuentro entre el sector empresarial, expertos internacionales y representantes del sector público, se realiza este 4 de noviembre y tiene como tema central la medición de prácticas amigables a la familia, buscando pasar de la buena intención a la evidencia concreta de su impacto.
En entrevista exclusiva con Siete24.mx, la psicóloga Ana María Flores, vocera de la Red CCE por la Primera Infancia, del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que el objetivo del evento es incentivar y equipar a las compañías con herramientas de evaluación.
“Nosotros tenemos que motivar a las empresas a que implementen políticas amigables a la familia, como la lactancia materna, horarios flexibles, servicios de cuidado infantil como las estancias. Esta cumbre justo es para que las empresas puedan aprender como incentivar, cómo implementar estas y cómo medir estas políticas”, señaló la vocera.
No solo es justicia social es estrategia empresarial
Para la Red, la implementación de estas prácticas ya no es solo un tema de justicia social, sino un elemento de estrategia empresarial. La vocera subraya que el desarrollo integral en la primera infancia impacta directamente en la productividad y la retención de talento.
“La expectativa es que las empresas se involucren más en estos temas y que puedan evidenciar que es un buen negocio tener políticas amigables a la familia, no es solo tema de justicia social sino también es un buen negocio para las empresas”.
El tema central del evento aborda precisamente el reto de la evaluación, medir los resultados.
Avances sólidos: Lactancia y flexibilidad horaria
Como parte de la Cumbre, la Red CCE presenta el resultado de su primera encuesta nacional sobre el tema, realizada en conjunto con UNICEF México. Los resultados muestran avances importantes en dos áreas clave para la conciliación vida laboral y familiar.
“Hubo un incremento del apoyo a la lactancia materna. Eso estamos viendo. Más empresas con salas de lactancia, más empresas con apoyos específicos a las madres para que continúen la lactancia materna. La flexibilidad de horarios. Ese es otro. A mí me sorprende que setenta por ciento de las empresas a las que encuestamos nos dicen tener algún tipo de flexibilidad en cuanto a horarios para poder balancear vida personal y profesional”, detalló la psicóloga Flores.
El gran reto: incluir a los padres
A pesar de los logros en apoyo a las mujeres y en esquemas flexibles, la encuesta nacional identificó un rezago en cuanto al papel de los padres dentro del hogar. El hombre proveedor se mantiene en un segundo plano en la aplicación de las políticas de cuidado.
Ana María Flores destacó este punto como el principal desafío:
“Vemos que hay un rezago en la corresponsabilidad en tareas de cuidado de los hombres, ya hay políticas amigables a la familia para las mujeres, pero el hombre siempre queda en un segundo plano, él es el proveedor económico y tal vez no tiene estas facilidades. Falta avanzar igual que las políticas que les estamos dando a las mujeres.”
La Cumbre, que busca ser un espacio de articulación multisectorial, invitó a participar a organismos internacionales como el Banco Mundial, así como a actores clave del sector público, como el IMSS.
El llamado de la Red CCE es claro: es necesario que las empresas se involucren más en los temas de vida y familia, y reconozcan que los valores del desarrollo infantil y la sostenibilidad empresarial están interconectados.
Estilo
Premiar con postre a los niños por comer no es buena idea
El comer de los pequeños es una preocupación de los padres
Ciudad de México.— Muchos padres se enfrentaron alguna vez a la escena clásica: el niño que no quiere comer lo que hay en el plato.
Frente a esta situación, los adultos suelen recurrir a estrategias para convencerlos, desde servir los alimentos de manera divertida hasta prometer recompensas si terminan su comida.
Aunque algunas técnicas creativas pueden funcionar, especialistas en nutrición infantil advirtieron que ofrecer postres como premio no es recomendable.
La American Academy of Pediatrics (AAP) señaló que esta práctica puede alterar la relación del niño con la comida y fomentar el consumo excesivo de azúcar.
El efecto de los premios en la alimentación infantil
Estudios de la Universidad de Birmingham y el National Institutes of Health (NIH) mostraron que los premios pueden ser útiles solo en casos puntuales.
Su función debe ser motivar a los niños ante situaciones que les resulten difíciles, no condicionar su alimentación.
En el estudio, los investigadores observaron que los niños probaron entre ocho y diez veces un alimento nuevo antes de aceptarlo.
Una pequeña recompensa simbólica, como una pegatina o una corona de papel, sirvió como estímulo sin alterar su percepción de los alimentos.
Sin embargo, los expertos coincidieron en que los premios no deben ser comestibles. Ofrecer postres o dulces refuerza la idea de que estos son alimentos “positivos”, mientras que los vegetales o proteínas se perciben como castigos.
Riesgos de obligarlos a comer todo
Además del uso de postres como recompensa, obligar a los niños a terminar todo el plato puede ser contraproducente.
Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, esta práctica impide que los menores aprendan a reconocer sus señales de saciedad.
Comer más de lo necesario puede aumentar el riesgo de sobrepeso u obesidad infantil. En cambio, los expertos recomiendan ofrecer porciones pequeñas, permitir repetir si el niño lo desea y fomentar un ambiente relajado durante las comidas.
Cómo fomentar una relación positiva con la comida
De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, el objetivo de los padres debe centrarse en crear experiencias agradables alrededor de la comida. Permitir que los niños participen en la preparación, elegir recetas juntos o servir los alimentos en presentaciones coloridas ayuda a despertar su curiosidad.
Los especialistas también sugirieron evitar el uso de frases como “si no comes, no hay postre”.
En su lugar, los padres pueden reconocer el esfuerzo con palabras positivas o actividades compartidas para comer de mejor manera.
Promover una alimentación variada, equilibrada y libre de presiones contribuye a que los niños desarrollen hábitos saludables que los acompañen a lo largo de la vida.
Pan de muerto: una forma de honrar a nuestros seres queridos que partieron
Ciudad de México.- El pan de muerto es mucho más que un alimento delicioso. Es una forma de honrar a los seres queridos fallecidos y de mantener viva la memoria de quienes ya no están físicamente presentes.
¿Cómo se representa esto en los elementos del pan de muerto?
La forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte.
El centro que usualmente se corona con una bolita, simboliza el cráneo
Las canillas están dedicadas a los Dioses: Tlaloc, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Xipetotec; otras personas en la cultura popular dicen que son los huesitos del muertito.
La esencia de azahar que le da ese aromar y sabor tan característicos es distintivo para asociarlo a nuestros recuerdos de los fallecidos.
La chef de Europan, Violeta Rascón, lo explica en su perfil de Facebook.
En la panadería artesanal Europan, en Amecameca, elaboran en esta temporada Pan de Muerto: natural, con totomoxtle.
La historia del pan de muerto tiene su origen en la época de la Conquista cuando los españoles, espantados por los sacrificios humanos en ceremonias religiosas por la población indígena, elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintada de rojo que simbolizaba un corazón y la sangre del sacrificado.
