“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales

Ciudad de México.- Las tendencias entre los influencers muestran estilos de vida irreales o inalcanzables en muchos casos, en otros critican y denostan a los que son distintos; por eso entre ellos resalta Cynthia Canales como una inspiración. A sus 25 años, la joven médico cirujano, influencer, esposa y futura mamá, -con 3 meses de embarazo-, comparte en sus redes sociales, no lujos ni viajes, sino la vida real: su reciente matrimonio y la espera de su primer hijo.

“Para mí es un deseo impresionante poder compartir la alegría de estar casada, de estar embarazada”, cuenta Cynthia en entrevista exclusiva con Siete24 .

Hace apenas cuatro meses que Cynthia y su esposo contrajeron matrimonio, después de más de ocho años de noviazgo pues se conocen desde adolescentes.

Cynthia combina su vocación profesional con su vida de recién casada y la experiencia de esperar a su primer hijo: “No era algo que teníamos realmente planeado, simplemente estábamos abiertos, y de pronto llegó la mayor bendición de nuestras vidas”, platica entre sonrisas.

La certeza de la maternidad desde el inicio

Con 13 semanas de embarazo, Cynthia narra que supo desde el principio que algo distinto estaba ocurriendo en su cuerpo: “Sentía una certeza impresionante, diferente a cualquier mes anterior. Me hice una prueba casera y salió positiva. Desde ese momento mi cabeza entró en modo mamá”.

Su formación médica le ha dado una mirada única sobre esta etapa:

“El corazón de un bebé late desde los 21 días. A las ocho semanas ya están formados sus órganos principales. Ver un ultrasonido es la prueba más clara de que desde el inicio estamos hablando de una vida humana”.

Para Cynthia, este conocimiento profesional ha reforzado aún más su convicción de proteger la vida, pues además ha participado como cirujana en el nacimiento al realizar una cesárea, por ello tiene una postura clara sobre el aborto:

“Estamos en una sociedad donde se deshumaniza con facilidad. A veces se justifica con que un bebé en gestación es un cúmulo de células, pero cuando ves en un ultrasonido su corazón latir y sus bracitos en movimiento, entiendes que ya es una persona”.

Prepararse para recibir a un hijo

Más allá de lo médico, Cynthia reconoce que la maternidad también es un viaje espiritual y emocional: “Jesús se tomó 40 días en el desierto, y el embarazo dura 40 semanas. Lo vivo como un tiempo de preparación interior para recibir a mi hijo. Todo lo que entra en mí, en mi corazón, en mi mente, también llega a mi bebé”.

Abrirse a la vida

Sobre la maternidad, Cynthia envía un mensaje directo a los jóvenes: “Arriesgarse a confiar y casarse joven no es un error, al contrario, es la mejor decisión que he tomado. Estar abiertos a la vida es algo bellísimo, porque cada hijo es fruto del amor con tu pareja”.

Su testimonio, que mezcla su experiencia como mujer, esposa y médico, busca inspirar a más jóvenes a valorar el matrimonio y la maternidad como un proyecto de vida: “Muchos me dicen: ya no vas a poder viajar, ya no vas a poder hacer ciertas cosas. Yo pienso lo contrario: todo lo voy a poder hacer, pero ahora con mi esposo y con nuestro bebé. Y eso lo hace todavía más especial”.

En seis meses, Cynthia y su esposo recibirán a su primer hijo, al que llamarán Fernando, como su padre. Entre la emoción y la fe, Cynthia concluye con una certeza: “El bebé nos enseñará más de lo que nosotros podamos leer en cualquier libro”.

npq

