Estilo
Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia
Ciudad de México. El balance entre la vida laboral y la vida familiar se consolida como un eje estratégico para el sector empresarial en México. La Red CCE por la Primera Infancia organiza su segunda cumbre con el objetivo de impulsar la implementación de políticas amigables a la familia. Un punto central a analizar es equilibrar el apoyo a ambos padres de familia, es decir a las madres y a los padres, pues mientras las empresas aumentan el apoyo a las mujeres, la corresponsabilidad masculina aún queda rezagada.
El encuentro entre el sector empresarial, expertos internacionales y representantes del sector público, se realiza este 4 de noviembre y tiene como tema central la medición de prácticas amigables a la familia, buscando pasar de la buena intención a la evidencia concreta de su impacto.
En entrevista exclusiva con Siete24.mx, la psicóloga Ana María Flores, vocera de la Red CCE por la Primera Infancia, del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que el objetivo del evento es incentivar y equipar a las compañías con herramientas de evaluación.
“Nosotros tenemos que motivar a las empresas a que implementen políticas amigables a la familia, como la lactancia materna, horarios flexibles, servicios de cuidado infantil como las estancias. Esta cumbre justo es para que las empresas puedan aprender como incentivar, cómo implementar estas y cómo medir estas políticas”, señaló la vocera.
No solo es justicia social es estrategia empresarial
Para la Red, la implementación de estas prácticas ya no es solo un tema de justicia social, sino un elemento de estrategia empresarial. La vocera subraya que el desarrollo integral en la primera infancia impacta directamente en la productividad y la retención de talento.
“La expectativa es que las empresas se involucren más en estos temas y que puedan evidenciar que es un buen negocio tener políticas amigables a la familia, no es solo tema de justicia social sino también es un buen negocio para las empresas”.
El tema central del evento aborda precisamente el reto de la evaluación, medir los resultados.
Avances sólidos: Lactancia y flexibilidad horaria
Como parte de la Cumbre, la Red CCE presenta el resultado de su primera encuesta nacional sobre el tema, realizada en conjunto con UNICEF México. Los resultados muestran avances importantes en dos áreas clave para la conciliación vida laboral y familiar.
“Hubo un incremento del apoyo a la lactancia materna. Eso estamos viendo. Más empresas con salas de lactancia, más empresas con apoyos específicos a las madres para que continúen la lactancia materna. La flexibilidad de horarios. Ese es otro. A mí me sorprende que setenta por ciento de las empresas a las que encuestamos nos dicen tener algún tipo de flexibilidad en cuanto a horarios para poder balancear vida personal y profesional”, detalló la psicóloga Flores.
El gran reto: incluir a los padres
A pesar de los logros en apoyo a las mujeres y en esquemas flexibles, la encuesta nacional identificó una brecha persistente en la equidad de género dentro del hogar. El hombre proveedor se mantiene en un segundo plano en la aplicación de las políticas de cuidado.
Ana María Flores destacó este punto como el principal desafío:
“Vemos que hay un rezago en la corresponsabilidad en tareas de cuidado de los hombres, ya hay políticas amigables a la familia para las mujeres, pero el hombre siempre queda en un segundo plano, él es el proveedor económico y tal vez no tiene estas facilidades. Falta avanzar igual que las políticas que les estamos dando a las mujeres.”
La Cumbre, que busca ser un espacio de articulación multisectorial, invitó a participar a organismos internacionales como el Banco Mundial, así como a actores clave del sector público, como el IMSS.
El llamado de la Red CCE es claro: es necesario que las empresas se involucren más en los temas de vida y familia, y reconozcan que los valores del desarrollo infantil y la sostenibilidad empresarial están interconectados.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Estilo
Premiar con postre a los niños por comer no es buena idea
El comer de los pequeños es una preocupación de los padres
Ciudad de México.— Muchos padres se enfrentaron alguna vez a la escena clásica: el niño que no quiere comer lo que hay en el plato.
Frente a esta situación, los adultos suelen recurrir a estrategias para convencerlos, desde servir los alimentos de manera divertida hasta prometer recompensas si terminan su comida.
Aunque algunas técnicas creativas pueden funcionar, especialistas en nutrición infantil advirtieron que ofrecer postres como premio no es recomendable.
La American Academy of Pediatrics (AAP) señaló que esta práctica puede alterar la relación del niño con la comida y fomentar el consumo excesivo de azúcar.
El efecto de los premios en la alimentación infantil
Estudios de la Universidad de Birmingham y el National Institutes of Health (NIH) mostraron que los premios pueden ser útiles solo en casos puntuales.
Su función debe ser motivar a los niños ante situaciones que les resulten difíciles, no condicionar su alimentación.
En el estudio, los investigadores observaron que los niños probaron entre ocho y diez veces un alimento nuevo antes de aceptarlo.
Más para leer: ¿Cómo influye el color y la decoración en el sueño infantil?
Una pequeña recompensa simbólica, como una pegatina o una corona de papel, sirvió como estímulo sin alterar su percepción de los alimentos.
Sin embargo, los expertos coincidieron en que los premios no deben ser comestibles. Ofrecer postres o dulces refuerza la idea de que estos son alimentos “positivos”, mientras que los vegetales o proteínas se perciben como castigos.
Riesgos de obligarlos a comer todo
Además del uso de postres como recompensa, obligar a los niños a terminar todo el plato puede ser contraproducente.
Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, esta práctica impide que los menores aprendan a reconocer sus señales de saciedad.
Comer más de lo necesario puede aumentar el riesgo de sobrepeso u obesidad infantil. En cambio, los expertos recomiendan ofrecer porciones pequeñas, permitir repetir si el niño lo desea y fomentar un ambiente relajado durante las comidas.
Cómo fomentar una relación positiva con la comida
De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, el objetivo de los padres debe centrarse en crear experiencias agradables alrededor de la comida. Permitir que los niños participen en la preparación, elegir recetas juntos o servir los alimentos en presentaciones coloridas ayuda a despertar su curiosidad.
Los especialistas también sugirieron evitar el uso de frases como “si no comes, no hay postre”.
En su lugar, los padres pueden reconocer el esfuerzo con palabras positivas o actividades compartidas para comer de mejor manera.
Promover una alimentación variada, equilibrada y libre de presiones contribuye a que los niños desarrollen hábitos saludables que los acompañen a lo largo de la vida.
JAHA
Estilo
Pan de muerto: una forma de honrar a nuestros seres queridos que partieron
Ciudad de México.- El pan de muerto es mucho más que un alimento delicioso. Es una forma de honrar a los seres queridos fallecidos y de mantener viva la memoria de quienes ya no están físicamente presentes.
¿Cómo se representa esto en los elementos del pan de muerto?
La forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte.
El centro que usualmente se corona con una bolita, simboliza el cráneo
Las canillas están dedicadas a los Dioses: Tlaloc, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Xipetotec; otras personas en la cultura popular dicen que son los huesitos del muertito.
La esencia de azahar que le da ese aromar y sabor tan característicos es distintivo para asociarlo a nuestros recuerdos de los fallecidos.
La chef de Europan, Violeta Rascón, lo explica en su perfil de Facebook.
En la panadería artesanal Europan, en Amecameca, elaboran en esta temporada Pan de Muerto: natural, con totomoxtle.
La historia del pan de muerto tiene su origen en la época de la Conquista cuando los españoles, espantados por los sacrificios humanos en ceremonias religiosas por la población indígena, elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintada de rojo que simbolizaba un corazón y la sangre del sacrificado.
npq
Estilo
Un gato en el hogar no reemplaza el amor a un hijo: expertos
Ciudad de México.— Cuando Elena llegó a casa con su primer gato, creyó que su departamento vacío se llenaría de vida. Lo llamó Simón y, con el paso de los días, aquel pequeño felino empezó a cambiar su rutina.
Aprendió a reconocer sus pasos, dormía junto a ella y esperaba su regreso tras el trabajo. Elena encontró en su gato una fuente de ternura y compañía, una presencia constante que le ofrecía calma en medio del ruido citadino. Sin embargo, comprendió pronto que ese vínculo afectivo, no equivalía al amor y la responsabilidad que implica tener un hijo.
El vínculo emocional con los gatos
Diversos estudios científicos confirman que convivir con un gato aporta beneficios reales a la salud emocional y física. Tener un gato mejora el estado de ánimo, fomenta la empatía y puede reducir síntomas de depresión. Un estudio publicado por la National Institutes of Health (NIH) reveló que los dueños de gatos experimentan menos sentimientos de soledad y muestran mayor equilibrio emocional. En adultos mayores, la presencia de un gato se asocia con una disminución de la sensación de aislamiento y una rutina más estructurada.
La convivencia con animales también fortalece el sentido de responsabilidad y promueve hábitos saludables: mantener horarios, cuidar la alimentación del gato, limpiar su espacio y atender su bienestar genera una disciplina cotidiana beneficiosa para la salud mental.
El límite afectivo: compañía, no sustitución
Especialistas en Psicología familiar, explican que aunque los gatos pueden llenar el hogar de afecto, ningún animal reemplaza el vínculo humano que se establece entre padres e hijos. El amor parental implica una conexión biológica, emocional y social que trasciende cualquier relación con una mascota.
Los expertos coinciden en que los animales acompañan y ayudan a sobrellevar la soledad, pero no sustituyen la construcción de lazos humanos. El gato ofrece compañía, no descendencia; afecto, no herencia emocional.
Alertaron que confundir estos afectos puede generar vacíos más profundos o idealizar al animal como sustituto de una figura humana, algo que puede afectar la percepción de la familia y del sentido de vida.
LEE Suspenden adopción animal para protegerlas de supersticiones
Los gatos fortalecen, pero no reemplazan la familia
Integrar un gato al hogar puede reforzar valores familiares como la ternura, la empatía y el cuidado compartido. En familias con niños, su presencia enseña respeto por los seres vivos y responsabilidad hacia otro ser que depende del cariño humano.
Consejos para una sana convivencia entre gatos y niños
Es necesario que las interacciones entre los gatos y niños siempre estén supervisadas por un adulto.
Enseñar a los niños a jugar de forma adecuada con el gato, así se reforzará su vínculo. No es buena idea que usen sus propios brazos o piernas como juguetes.
Mostrar cuáles son las señales con las que el gato indica molestia.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estilo
¿Cómo influye el color y la decoración en el sueño infantil?
Para un descanso reparador
Ciudad de México.— Decorar la habitación de los hijos genera ilusión entre los padres, lugar de tranquilidad, sueño y descanso de los infantes.
Ese espacio suele ser el reflejo del cariño y las expectativas hacia los niños.
Sin embargo, los expertos recomiendan no olvidar el propósito principal de ese cuarto: ser un lugar para el descanso.
La habitación infantil cumple varias funciones: descanso, juego o lectura. Pero el sueño debe ocupar el papel central. Cuando el entorno resulta demasiado estimulante, los niños podrían presentar dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo.
Más para leer: Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
Un estudio publicado por la National Sleep Foundation indicó que los entornos sobrecargados de estímulos visuales aumentan la activación cerebral y retrasan el inicio del sueño, especialmente en menores de seis años.
“Durante los primeros años, el cerebro infantil necesita calma y rutinas previsibles para lograr un descanso reparador”, explicó la pediatra y especialista en neurodesarrollo infantil, María José Cordero, al medio español Bebés y Más.
Colores que ayudan al descanso
La elección del color de las paredes y los objetos decorativos influye directamente en el bienestar emocional y el descanso. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Sussex (Reino Unido), los tonos fríos y neutros reducen el ritmo cardíaco y la tensión muscular, favoreciendo un estado de calma.
Los tonos azul, verde, blanco o gris claro fueron los más asociados con sensaciones de relajación y bienestar. Por el contrario, el rojo, el naranja y el amarillo intensificaron la actividad cerebral y aumentaron el nivel de alerta.
La psicóloga ambiental Nancy Kwallek, de la University of Texas at Austin, señaló que los colores cálidos pueden resultar “agradables para el juego, pero poco adecuados para conciliar el sueño en etapas tempranas”.
Decorar con medida y sentido para un buen sueño
Además del color, la cantidad de elementos visuales también impacta el descanso. Cuadros, vinilos o juguetes pueden aportar identidad, pero el exceso interrumpe la relajación.
El Instituto del Sueño de Madrid destacó que los niños tardan más en dormirse cuando hay demasiadas distracciones visuales a la vista desde la cama o la cuna. Recomendaron colocar los elementos decorativos fuera del campo visual directo del niño y optar por diseños simples.
“Un entorno despejado no es sinónimo de frialdad, sino de equilibrio sensorial”, explicó el organismo en su guía sobre higiene del sueño infantil.
El papel emocional del entorno
Crear un espacio acogedor no depende solo del diseño. Los especialistas insisten en que la habitación debe transmitir seguridad, calma y pertenencia.
De acuerdo con el portal KidsHealth de la Fundación Nemours, los niños duermen mejor cuando asocian su habitación con tranquilidad y rutina. Un ambiente ordenado, iluminación cálida y materiales naturales contribuyen a fortalecer esa sensación.
Para muchos padres, la habitación infantil se convierte en un lienzo donde expresan amor, pero también en un escenario donde los hijos aprenden a descansar. Saber equilibrar color, decoración y armonía puede marcar la diferencia en su bienestar emocional y físico.
JAHA
En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia
Mundial femenil Sub-17: unión y fortaleza mental, las claves que llevaron a México a semifinales
Jonathan Roumie revela cómo la Eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión en “The Chosen 6”
Caminar 10 a 15 minutos seguidos transforma la salud cardiovascular
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Méxicohace 1 día
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
-
Méxicohace 1 día
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
-
Historias que Conectanhace 1 día
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
-
Estadoshace 13 horas
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan