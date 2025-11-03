Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia

Ciudad de México. El balance entre la vida laboral y la vida familiar se consolida como un eje estratégico para el sector empresarial en México. La Red CCE por la Primera Infancia organiza su segunda cumbre con el objetivo de impulsar la implementación de políticas amigables a la familia. Un punto central a analizar es equilibrar el apoyo a ambos padres de familia, es decir a las madres y a los padres, pues mientras las empresas aumentan el apoyo a las mujeres, la corresponsabilidad masculina aún queda rezagada.

El encuentro entre el sector empresarial, expertos internacionales y representantes del sector público, se realiza este 4 de noviembre y tiene como tema central la medición de prácticas amigables a la familia, buscando pasar de la buena intención a la evidencia concreta de su impacto.

En entrevista exclusiva con Siete24.mx, la psicóloga Ana María Flores, vocera de la Red CCE por la Primera Infancia, del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que el objetivo del evento es incentivar y equipar a las compañías con herramientas de evaluación.

“Nosotros tenemos que motivar a las empresas a que implementen políticas amigables a la familia, como la lactancia materna, horarios flexibles, servicios de cuidado infantil como las estancias. Esta cumbre justo es para que las empresas puedan aprender como incentivar, cómo implementar estas y cómo medir estas políticas”, señaló la vocera.

No solo es justicia social es estrategia empresarial

Para la Red, la implementación de estas prácticas ya no es solo un tema de justicia social, sino un elemento de estrategia empresarial. La vocera subraya que el desarrollo integral en la primera infancia impacta directamente en la productividad y la retención de talento.

“La expectativa es que las empresas se involucren más en estos temas y que puedan evidenciar que es un buen negocio tener políticas amigables a la familia, no es solo tema de justicia social sino también es un buen negocio para las empresas”.

El tema central del evento aborda precisamente el reto de la evaluación, medir los resultados.

Avances sólidos: Lactancia y flexibilidad horaria

Como parte de la Cumbre, la Red CCE presenta el resultado de su primera encuesta nacional sobre el tema, realizada en conjunto con UNICEF México. Los resultados muestran avances importantes en dos áreas clave para la conciliación vida laboral y familiar.

“Hubo un incremento del apoyo a la lactancia materna. Eso estamos viendo. Más empresas con salas de lactancia, más empresas con apoyos específicos a las madres para que continúen la lactancia materna. La flexibilidad de horarios. Ese es otro. A mí me sorprende que setenta por ciento de las empresas a las que encuestamos nos dicen tener algún tipo de flexibilidad en cuanto a horarios para poder balancear vida personal y profesional”, detalló la psicóloga Flores.

El gran reto: incluir a los padres

A pesar de los logros en apoyo a las mujeres y en esquemas flexibles, la encuesta nacional identificó una brecha persistente en la equidad de género dentro del hogar. El hombre proveedor se mantiene en un segundo plano en la aplicación de las políticas de cuidado.

Ana María Flores destacó este punto como el principal desafío:

“Vemos que hay un rezago en la corresponsabilidad en tareas de cuidado de los hombres, ya hay políticas amigables a la familia para las mujeres, pero el hombre siempre queda en un segundo plano, él es el proveedor económico y tal vez no tiene estas facilidades. Falta avanzar igual que las políticas que les estamos dando a las mujeres.”

La Cumbre, que busca ser un espacio de articulación multisectorial, invitó a participar a organismos internacionales como el Banco Mundial, así como a actores clave del sector público, como el IMSS.

El llamado de la Red CCE es claro: es necesario que las empresas se involucren más en los temas de vida y familia, y reconozcan que los valores del desarrollo infantil y la sostenibilidad empresarial están interconectados.

