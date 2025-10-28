¿Eres amable con ChatGPT? Estudio revela que la cortesía confunde a la IA

Pensilvania, Estados Unidos.- Un nuevo estudio científico reveló que cuando los usuarios son demasiado amables con la Inteligencia Artificial, las respuestas que ofrece resultan menos precisas.

Investigadores de la Universidad de Pensilvania realizaron una prueba con el modelo ChatGPT-4o para comprobar si el tono que se usa al pedirle algo afecta los resultados.

De acuerdo con la revista How to AI, los investigadores descubrieron que las peticiones formuladas con tono grosero fueron hasta un 4% más acertadas que aquellas expresadas con cortesía.

Menos “por favor”, más claridad

El experimento consistió en plantear 50 preguntas de distintas áreas del conocimiento, como historia, matemáticas y ciencia, en cinco estilos diferentes: muy cortés, cortés, neutral, grosero y muy grosero.

Lee: Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio

Las respuestas se evaluaron en diez rondas, y el resultado fue contundente: cuando se usaba un tono excesivamente amable, la precisión bajaba al 80.8%, mientras que con un tono muy grosero aumentaba al 84.8%.

Los investigadores explicaron que los mensajes demasiado educados suelen incluir expresiones innecesarias, lo que confunde al sistema.

“El lenguaje cortés genera ruido en la instrucción y reduce la claridad del objetivo que se le plantea al modelo”, señaló el informe publicado en la plataforma académica arXiv.

La cortesía cuesta más de lo que parece

Otro dato que llamó la atención fue el impacto que tiene la amabilidad en los costos de operación.

Sam Altman, director de OpenAI, comentó en una conferencia a finales de 2024 que los millones de mensajes con frases como “por favor” o “gracias” han representado “decenas de millones de dólares bien gastados”, debido al aumento en el uso de energía y agua en los centros de datos.

De acuerdo con una encuesta citada en el estudio, el 70% de los usuarios reconoce usar expresiones de cortesía al hablar con la IA.

La mayoría lo hace por costumbre o por educación, aunque algunos admitieron que lo hacen “por si algún día los robots se rebelan”.

Directo, no grosero

Los especialistas aclaran que no se trata de ser ofensivos, sino de ser claros. Frases como “resuélvelo ahora” o “dame el resultado exacto” obtuvieron mejores respuestas que aquellas formuladas con rodeos como “si puedes, me gustaría que…” o “por favor, si no es molestia…”.

La recomendación es mantener un tono directo, sin adornos innecesarios, para mejorar la calidad de las respuestas.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH