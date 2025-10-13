Es increíble ser mamá… y ser papá también: La Vida por Delante

Ciudad de México.- Con el propósito de revalorar la maternidad y la paternidad como pilares fundamentales de la sociedad, arranca el movimiento nacional La Vida por Delante (LVPD), iniciativa ciudadana que busca evidenciar los discursos que restan valor a la familia y reducen la maternidad a un obstáculo para el desarrollo personal o profesional de las mujeres.
En México, muchas mujeres deben elegir entre ser madres o conservar su empleo, pues la maternidad es vista como un obstáculo. “La maternidad y la paternidad son atacadas e infravaloradas” por diversos sectores de la sociedad, señala Paulina Mendieta, Directora de La Vida por Delante.
Las cifras oficiales así los demuestran
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que 35.6 por ciento de los empleadores no contratarían a mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Y entre 2017 y 2022 se registraron 275 quejas por despido injustificado por embarazo, de acuerdo con CONAPRED.
El estudio sobre discriminación laboral por embarazo en México revela una realidad preocupante: el 17.3 por ciento de las mujeres trabajadoras ha sufrido algún tipo de discriminación por estar embarazada, mientras que el 4.7 por ciento fueron despedidas, perdieron beneficios o la renovación de contrato por esta razón.
Estas prácticas van más allá del despido: incluyen exigir pruebas de embarazo, negar ascensos, reducir salarios, modificar horarios sin consentimiento o someter a las trabajadoras a hostigamiento o labores riesgosas. Además de vulnerar derechos laborales, estas acciones provocan consecuencias psicológicas, sociales, económicas y de salud tanto para la mujer como para el bebé.
Por esto es urgente revalorar la maternidad y la paternidad, el movimiento La Vida por Delante busca hacer un contrapeso cultural ante los discursos que atacan a la familia con un mensaje directo:
“Es increíble ser mamá”
“Es increíble ser papá”.
Ser madre es fuente de fuerza transformadora
Mendieta insiste en que la maternidad no debe verse como un obstáculo o limitante, sino como una oportunidad para crecer.
“La maternidad es fuerza. La maternidad impulsa a la mujer, no la trunca. Le da una capacidad para luchar por lo que quiere que nunca se imaginó tener. La fuerza más grande viene del corazón, tener un hijo es tener un gran motor que impulsa”.
El mensaje está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, hombres y mujeres. “Ser mamá o papá te realiza. Es lo mejor que te puede pasar en la vida”, dice convencida Pau, pues recientemente se convirtió en madre.
Una apuesta cultural por la familia
Con campañas, materiales audiovisuales y testimonios reales, LVPD busca inspirar a una nueva generación a ver la familia como la base del amor y la libertad.
“Si tenemos mamás y papás apoyados, tenemos una sociedad que avanza”, concluyó Mendieta.
El movimiento nacional La Vida por Delante invita a ciudadanos y organizaciones a sumarse a esta batalla cultural por revalorar la maternidad y la paternidad en México.
Cultura
La radio que se ve: Crean el primer programa para personas con discapacidad auditiva
“Entre Sonidos y Silencios” con Lengua de Señas Mexicano
Ciudad de México.- Yael Yancelson es hija de un músico y su madre no puede escuchar; en su familia prevalece la empatía y el respeto. Esa experiencia de vida la motivo a trabajar con el equipo de la estación de radio IBERO 90.9, juntos dieron un paso histórico: Entre Sonidos y Silencios, el primer programa de radio pensado especialmente para personas con discapacidad auditiva.
El programa puede verse a través de YouTube, combina traducción en Lengua de Señas Mexicana, subtítulos y elementos gráficos que permiten disfrutar la radio con la vista.
“Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva”, expresó Yael Yancelson, creadora del concepto y egresada de la Universidad Iberoamericana.
“Vengo del mundo del sonido y del silencio”, compartió al explicar que su madre tiene discapacidad auditiva, una experiencia de vida que inspiró el título y la esencia del programa.
"Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva".
Una propuesta pionera en México
Entre sonidos y silencios forma parte de la apuesta de la radio IBERO 90.9 por generar contenidos accesibles y de calidad. Consta de ocho episodios que abordan temas de divulgación cultural y científica: el primer programa se hizo en colaboración con la recién fallecida astrónoma Julieta Fierro. Hay episodios de experiencia sensorial como mirar las nubes o explorar los sabores de la comida mexicana.
La Directora de Contenido, Sofía Garfias, explicó que el proyecto nació de una colaboración entre el equipo de la estación universitaria y el Director de la Biblioteca de la IBERO, Luis Felipe Canudas.
Entre los elementos esenciales del formato, destacó que los episodios debían ser inclusivos, protagonizados por personas que se comunican con lenguaje de señas, acompañados de subtítulos y producidos con el rigor característico de la emisora.
El hecho de que el programa Entre sonidos y silencios incluya la Lengua de Señas Mexicana no es únicamente un gesto de empatía, es un acto de responsabilidad social, consideran sus creadores.
Comunicar desde la empatía
Para Beatriz Ulloa, Coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad de la IBERO, este proyecto refleja el compromiso de la universidad con la inclusión.
“Poner en el centro la experiencia de las personas con discapacidad es vital para enseñar que hay más formas de comunicar”, aseguró. También enfatizó la necesidad de fomentar la inclusión desde las aulas, para que las nuevas generaciones asuman la diversidad como parte natural de la vida cotidiana.
Una comunidad que aprende a ver la radio
Con esta iniciativa, radio IBERO 90.9 se convierte en pionera de una nueva forma de comunicar: una radio que no sólo se escucha.
Cada episodio de radio tiene una duración de entre 15 y 20 minutos y está disponible de manera quincenal en el canal de IBERO 90.9 en YouTube.
CDMX
Proponen mayor castigo por abandono de bebés ante alarmante aumento de casos
Seis años de prisión
Ciudad de México.- En lo que va del año, las noticias sobre recién nacidos abandonados en calles, transporte público o baños, se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante esta realidad, el Congreso capitalino busca frenar el abandono infantil con sanciones más severas.
La diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, propone modificar el artículo 156 del Código Penal local, que actualmente castiga este delito con penas de tres meses a tres años de prisión.
“Presentamos una iniciativa para castigar con una sanción de hasta seis años el abandono de menores de edad”, explicó la legisladora.
Garza advirtió que los casos de bebés abandonados aumentaron en 254 por ciento en los últimos años: de 11 en 2020 a 38 lo que va de 2025.
“Los datos son evidentes: hay un incremento de este abandono”.
Sin embargo, endurecer el castigo no debe ser la única respuesta, advierten especialistas. El abandono es un síntoma de una crisis más profunda, marcada por la precariedad, la soledad y la falta de educación emocional.
No podemos responder con más dureza ni con más frialdad
Para Alison González, vocera del movimiento Mujer y Vida, el fenómeno exige una mirada más compasiva y preventiva.
“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.
“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”, agregó.
Alison González subraya que es necesario atender las causas de fondo, ofrecer acompañamiento a las madres en crisis y fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario.
El papel de la educación emocional
La abogada Paulina Hernández Torruco, especialista en neurodivergencia, coincide en que el abandono responde a un desequilibrio emocional y cerebral momentáneo.
“El abandono se puede dar cuando el sistema límbico, que ante una situación inesperada entra en crisis; la amígdala se activa, se nubla el pensamiento y no vemos otra salida”, explicó.
Hernández propone implementar programas de educación emocional obligatorios en las escuelas públicas, para enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer y controlar sus emociones desde edades tempranas.
Un problema social que exige empatía y prevención
Tanto legisladores como especialistas coinciden en que el abandono infantil es una tragedia que refleja una crisis de valores, apoyo y contención emocional. Endurecer las penas puede ser un paso necesario, pero sin políticas públicas de prevención, educación y acompañamiento, no será una solución.
Estilo
Sobrevivió al cáncer de mama gracias a un diagnóstico oportuno: revisarse es la clave
En México 22 mujeres mueren todos los días por esta enfermedad
Ciudad de México.- Cada hora una mujer muere en el mundo por cáncer de mama. En México, 22 pierden la vida a diario. Nora no fue una de ellas, sobrevivió gracias a un diagnóstico temprano y hoy acompaña a otras mujeres en su lucha contra la enfermedad, es voluntaria en las campañas de prevención y este octubre es el mes más intenso, relata.
“Yo nunca imaginé estar aquí, cuando escuché las palabras ‘tienes cáncer’ sentí que me iba a desmayar”, recuerda Nora. Fue hace algunos años cuando un diagnóstico oportuno cambió el rumbo de su vida. Después del tratamiento, regresó al mismo lugar donde fue atendida, pero esta vez como voluntaria para acompañar a otras mujeres que enfrentan el cáncer de mama, relata en un video.
“Jamás imaginé regresar aquí, pero ahora lo hago como voluntaria”.
Nora es una de las más de 70 mil pacientes atendidas por la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), la primera institución privada en México dedicada exclusivamente a la atención médica especializada en este tipo de cáncer.
Desde el año 2000, FUCAM ha trabajado en favor de la detección oportuna y la atención integral de las mujeres, especialmente de aquellas en situación vulnerable. Este mes de octubre, conocido como el Mes Rosa, la fundación redobla esfuerzos y despliega unidades móviles en todo el país para acercar la mastografía gratuita a comunidades donde los servicios de salud son limitados.
La detección temprana marca la diferencia
De acuerdo con la doctora Hilda Vences Vázquez, Directora de Unidades Móviles de FUCAM, la autoexploración y la mastografía son los métodos más efectivos para reducir la mortalidad por cáncer de mama.
“Después de nuestra primera menstruación hay que empezar a conocerlas (las mamas). Es importante porque nadie más que una misma va a reconocer los cambios que pueda tener su cuerpo”, explica.
La especialista señala que el momento ideal para realizar la autoexploración es después del periodo menstrual, cuando las glándulas no están inflamadas. Además, enumera los signos de alerta a los que hay que prestar atención: bultos, hundimientos, secreciones, cambios de color o textura, dolor o piel de naranja.
“La mastografía puede detectar esos bultitos mucho antes de que sean palpables. Esa es la ventaja del diagnóstico temprano: tratamientos menos agresivos, menos dolorosos y más posibilidades de vida”.
Prevenir es cuidarte y cuidar a los tuyos
FUCAM promueve la autoexploración mensual desde la adolescencia y recomienda acudir a revisión médica anual. A partir de los 40 años, la mastografía debe realizarse de forma periódica, o antes si se detecta alguna anomalía.
“Lo importante es la autoexploración, porque eso no cuesta nada, no hay que ir a ningún lado”, recalca la doctora Vences.
Con el lema “Más humano y libre de cáncer de mama”, la fundación recuerda que el cuidado personal también es una forma de amor familiar. “Para cuidar a los tuyos, debes empezar por cuidarte a ti”.
Si eres mujer observa tu cuerpo, revísate, no postergues tu salud. Un diagnóstico temprano puede cambiar una historia, como la de Nora, que hoy sonríe y abraza la vida.
Estilo
Hábitos que fortalecen la autonomía en la vejez: moverse, comer bien y convivir
Ciudad de México.— Especialistas destacan la importancia de que la población adulta mayor mantenga un estilo de vida que combine ejercicio diario, alimentación equilibrada, control del estrés, atención médica preventiva y una vida social activa con el fin de prevenir enfermedades discapacitantes y conservar la autonomía durante esta etapa que, bien vivida, puede ser una de las más plenas.
La doctora Diana Gabriela García Guerra, especialista en Medicina Física y Rehabilitación de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, explicó que el envejecimiento es un proceso complejo influido por múltiples factores: desde el entorno y la genética, hasta los hábitos cotidianos y el autocuidado.
“El envejecimiento no ocurre de manera uniforme. Los órganos y los sentidos cambian a distintos ritmos, por eso una persona puede conservar buena salud en algunos aspectos y mostrar deterioro en otros”, explicó la doctora.
Enfermedades que amenazan la independencia
Entre las enfermedades que con mayor frecuencia generan discapacidad en los adultos mayores se encuentran las cardiovasculares, mentales y crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Estas condiciones, si no se controlan a tiempo, pueden limitar la movilidad y la autonomía.
LEE Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
La especialista recordó que mantenerse físicamente activo y socialmente conectado es clave para preservar la salud mental y física. “Es fundamental que el adulto mayor realice actividades que fortalezcan su cuerpo y su mente, para vivir una vejez digna, independiente y con participación familiar y social”, indicó.
La fuerza de mantenerse en movimiento
Más allá de las consultas médicas, la doctora García Guerra insistió en que el movimiento es una herramienta poderosa de salud. Caminar, bailar, realizar ejercicios suaves o participar en talleres de activación física no sólo fortalecen el cuerpo, también elevan el ánimo y fomentan la convivencia.
“El adulto mayor debe procurar una vida activa que le permita disfrutar de su entorno, mantenerse independiente y seguir aportando a su familia y comunidad”, expresó.
