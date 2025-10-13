Es increíble ser mamá… y ser papá también: La Vida por Delante

Ciudad de México.- Con el propósito de revalorar la maternidad y la paternidad como pilares fundamentales de la sociedad, arranca el movimiento nacional La Vida por Delante (LVPD), iniciativa ciudadana que busca evidenciar los discursos que restan valor a la familia y reducen la maternidad a un obstáculo para el desarrollo personal o profesional de las mujeres.

En México, muchas mujeres deben elegir entre ser madres o conservar su empleo, pues la maternidad es vista como un obstáculo. “La maternidad y la paternidad son atacadas e infravaloradas” por diversos sectores de la sociedad, señala Paulina Mendieta, Directora de La Vida por Delante.

Las cifras oficiales así los demuestran

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que 35.6 por ciento de los empleadores no contratarían a mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Y entre 2017 y 2022 se registraron 275 quejas por despido injustificado por embarazo, de acuerdo con CONAPRED.

El estudio sobre discriminación laboral por embarazo en México revela una realidad preocupante: el 17.3 por ciento de las mujeres trabajadoras ha sufrido algún tipo de discriminación por estar embarazada, mientras que el 4.7 por ciento fueron despedidas, perdieron beneficios o la renovación de contrato por esta razón.

Estas prácticas van más allá del despido: incluyen exigir pruebas de embarazo, negar ascensos, reducir salarios, modificar horarios sin consentimiento o someter a las trabajadoras a hostigamiento o labores riesgosas. Además de vulnerar derechos laborales, estas acciones provocan consecuencias psicológicas, sociales, económicas y de salud tanto para la mujer como para el bebé.

Por esto es urgente revalorar la maternidad y la paternidad, el movimiento La Vida por Delante busca hacer un contrapeso cultural ante los discursos que atacan a la familia con un mensaje directo:

“Es increíble ser mamá” “Es increíble ser papá”.

Foto: Cuartoscuro

Ser madre es fuente de fuerza transformadora

Mendieta insiste en que la maternidad no debe verse como un obstáculo o limitante, sino como una oportunidad para crecer.

“La maternidad es fuerza. La maternidad impulsa a la mujer, no la trunca. Le da una capacidad para luchar por lo que quiere que nunca se imaginó tener. La fuerza más grande viene del corazón, tener un hijo es tener un gran motor que impulsa”.

El mensaje está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, hombres y mujeres. “Ser mamá o papá te realiza. Es lo mejor que te puede pasar en la vida”, dice convencida Pau, pues recientemente se convirtió en madre.



Una apuesta cultural por la familia

Con campañas, materiales audiovisuales y testimonios reales, LVPD busca inspirar a una nueva generación a ver la familia como la base del amor y la libertad.

“Si tenemos mamás y papás apoyados, tenemos una sociedad que avanza”, concluyó Mendieta.

El movimiento nacional La Vida por Delante invita a ciudadanos y organizaciones a sumarse a esta batalla cultural por revalorar la maternidad y la paternidad en México.

npq