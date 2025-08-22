¿Es obligatorio el certificado médico escolar en 2025? ¿Dónde obtenerlo gratis?

Ciudad de México.– Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, padres de familia se preparan con útiles, uniformes y trámites indispensables para el regreso a clases. Entre las dudas más comunes está el certificado médico escolar, documento que muchas escuelas solicitan como requisito de inscripción.

Este certificado es un aval del estado de salud de los estudiantes y una herramienta preventiva para la comunidad educativa. Su obligatoriedad varía según la institución, pero en la mayoría de los casos es requerido en educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

¿Qué datos debe contener el certificado médico escolar?

El certificado médico es un documento expedido por un profesional de la salud que avala que el estudiante está en condiciones de iniciar el ciclo escolar. Según lineamientos de la Secretaría de Salud debe incluir:

Nombre completo del alumno.

Edad, peso y estatura.

Diagnóstico general de salud.

Fecha de expedición.

Firma y cédula profesional del médico.

El certificado “no solo sirve para cumplir con un requisito, sino que ayuda a identificar posibles problemas de salud en niñas, niños y adolescentes antes del inicio de clases”, explicaron autoridades médicas en una entrevista radiofónica.

¿Dónde conseguirlo gratis en CDMX y otras ciudades?

Para apoyar a las familias, varias alcaldías en la Ciudad de México habilitaron jornadas gratuitas de certificados médicos durante agosto de 2025, principalmente en centros de salud locales. En estados como Nuevo León, Jalisco o Puebla, la Secretaría de Salud estatal ha informado de campañas similares, sobre todo en clínicas comunitarias.

Se recomienda a madres y padres revisar los canales oficiales de sus gobiernos estatales o municipales, pues cada año se anuncian fechas y lugares específicos para este servicio sin costo.

Consultorios en farmacias: una opción rápida y accesible

Otra alternativa para obtener el certificado médico es acudir a los consultorios anexos a farmacias, que ofrecen consultas a bajo costo (entre 50 y 80 pesos en promedio).

En estos espacios, médicos generales expiden el documento en cuestión de minutos y con validez oficial, siempre que incluya firma y número de cédula profesional, algunos ya tienen el formato aprobado por la SEP.

Especialistas en salud destacan que estos consultorios han permitido a miles de familias acceder a un trámite rápido y confiable, especialmente en colonias donde los centros de salud públicos suelen saturarse en temporada de regreso a clases.

¿Es obligatorio el certificado en todas las escuelas?

No todas las instituciones educativas piden este requisito, pero sí es una práctica común en escuelas públicas y privadas, lo fundamental es que el documento sea válido para la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que depende de que lo expida un médico con cédula profesional y que incluya los datos requeridos.

La tendencia muestra una preocupación por el gasto adicional que representa este trámite, especialmente en familias con varios hijos en edad escolar.

En caso de duda, lo mejor es que madres y padres consulten directamente con la escuela para conocer si es obligatorio en el proceso de inscripción, pero por lo regular se incliue en la lista de requisitos para inscripción.

El certificado médico escolar 2025 es más que un trámite: es una herramienta de prevención y cuidado de la salud infantil. Ya sea en campañas gratuitas, en clínicas públicas o en consultorios privados de bajo costo, este documento es una de las piezas clave en el regreso a clases.

npq