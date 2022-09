Bebé prematura sonríe durante boda de sus padres

Ciudad de México.- Mattel presentó su ya tradicional muñeca de la Colección Barbie Día de Muertos, una edición especial en colaboración con el diseñador mexicano Benito Santos.

La empresa Mattel anunció su colaboración Benito Santos x Barbie para diseñar una muñeca edición especial de Día de Muertos 2022, que honra esta festividad, considerada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y a Jalisco.

La Barbie Día de Muertos consiste en una pieza de colección que refleja la identidad mexicana a través de un hermoso vestido negro a la medida inspirado en los trajes de charro. Los bordados blancos y carmesí ornamentan el largo de la silueta del vestido, que es de corte sirena en capas.

Como en el traje típico en la charrería, el atuendo se acentúa con una chaqueta bolero recortada, moño rojo y un tocado inspirado en las fiestas. También incluye una base para la muñeca y un certificado de autenticidad, así como un embalaje listo para exhibición.

YA VISTE: Apple presentará los AirPods Pro 2 este miércoles

El diseñador se ha posicionado como uno de los principales exponentes de la moda mexicana gracias a que imprime su particular visión en cada una de sus confecciones. Su talento ha trascendido fronteras y, sin duda, la ciudad de Guadalajara y la esencia tapatía son pieza fundamental de su inspiración, como lo muestra en la Barbie de Día de Muertos 2022.

En sus redes sociales, el diseñador tapatío mostró su entusiasmo por formar parte de este proyecto:

Y agregó:

“Personalmente, es un sueño hecho realidad haber vestido mi propia Barbie con elementos mexicanos. Esta edición especial no sólo me representa a mí, representa también la cultura y tradiciones del país que me vio crecer y que tanto amo”.