Cómo apoyar a tu hijo durante la reapertura de la escuela

Ciudad de México.— Producida de manera natural, la leche materna es un alimento exclusivamente para el ser humano el cual aporta proteínas que fortalecen el sistema inmunológico y bacterias intestinales benéficas para el organismo; en el caso de la madre, la lactancia reduce la incidencia de casos de cáncer de mama o de ovarios, entre otros beneficios a la salud física y mental para ambos.

En los últimos años se duplicó la cifra de mujeres que amamantan a sus bebés en los primeros seis meses de vida, sin embargo, México sigue rezagado en la materia a nivel internacional, por lo que se requiere de la participación de la sociedad para ayudar a las nuevas madres a fin de que sus hijos crezcan sanos y fuertes, coinciden especialistas de la UNAM.

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a realizarse del 1 al 7 de agosto, destacan la necesidad de generar mayor conciencia social para que los neonatos cuenten con este alimento único.

LECHE MATERNA EN LOS PRIMEROS DÍAS

Mariana Colmenares Castaño y Ana María Carrillo, académicas de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, así como Elena Zambrano González, del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y del Posgrado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, enfatizan que los primeros mil días de vida son cruciales para el resto de la existencia de la persona, pues es el periodo en el cual se programa el centro del apetito y saciedad; la lactancia es clave en este proceso.

Colmenares Castaño, académica del Departamento de Integración en Ciencias Médicas de la FM, destaca que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en 2012 únicamente 14.4 por ciento de las mujeres daban a su bebé solo leche materna en los primeros seis meses de vida y para 2018-2019 esta cifra se duplicó a 28.6 por ciento.

La también investigadora comenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció a las naciones el objetivo de lograr la lactancia materna para, al menos, 50 por ciento de los niños.

“En Latinoamérica el más alto es Perú, que tiene alrededor del 70 por ciento de niños amamantados. La OMS y UNICEF tienen un registro de que el promedio mundial es del 40 por ciento, así que estamos atrasados”, afirma la socia fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México.

CONTAGIO DE COVID-19

Aun cuando las recomendaciones de la OMS, UNICEF, el Instituto Nacional de Salud Pública y demás organismos nacionales e internacionales sugieren realizar el contacto piel a piel (madre e hijo) al nacer, no separar los bebés de sus madres y proporcionar lactancia materna exclusiva directamente del pecho de la mamá, siguen registrándose casos en los cuales los separan y dan fórmulas de manera innecesaria, especialmente ahora ante el Covid-19.

“No hay evidencia científica que demuestre que la leche materna tenga virus que contagien al bebé. Los niños se han llegado a contagiar, pero por otros factores. En este tiempo lo que debemos hacer es regresar a los básicos, peguen al bebé con su mamá y con eso se reduce mucho el riesgo de contagio. Mamá con la Covid-19 puede amamantar”, enfatiza Colmenares Castaño.

Para la organizadora en nuestro país de la Fiesta Mexicana de la Lactancia+ The Big Latch on, en conjunto con UNICEF, compete a todos saber de lactancia para modificar las tasas a nivel nacional y “apoyar a una madre que sale a trabajar, que necesita un extractor de leche, por ejemplo; todos podemos aportar en este tema”.

SUS BENEFICIOS

Elena Zambrano González, investigadora del INCMNSZ, asevera que múltiples estudios comprueban que la leche materna es el mejor alimento para el neonato, pues es exclusivamente para el ser humano, lo produce la madre naturalmente, no requiere lavar y esterilizar biberones para ser suministrado.

“La lactancia tiene muchas ventajas tanto para la madre como para el neonato, pues establece una comunicación afectiva para ambos. En el caso del bebé, en los primeros cinco días, la composición química de la leche que recibe tiene gran cantidad de inmunoproteínas que lo ayudarán a fortalecer su sistema inmunológico, además de los valores nutricionales”, asegura la experta en nutrición materna.

Estudios revelan que la microbiota se establece en el bebé gracias a la lactancia materna; es decir, a través de la leche se adquieren bacterias intestinales benéficas, además de carbohidratos y hormonas necesarias para el neonato, añade la especialista en lactancia.

Además, a la madre le permite regresar a su peso original antes del embarazo y reduce la incidencia de casos de cáncer de mama o de ovarios, entre otros beneficios a su salud física y mental.

“Nuestra sociedad (mexicana) no ofrece todas las facilidades a las mujeres para que puedan dar lactancia exclusiva. Se necesita buscar medidas de salud pública que la favorezcan. Recurrir a fórmulas, no es lo ideal pero, por cuestiones laborales, la madre no debe sentirse culpable”, subrayó Zambrano González.

