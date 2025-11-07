¿Cómo fortalecen los modales la convivencia en pareja?

Ciudad de México. Este 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes brindan apoyo, atención y acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas o dependencias. A pesar de su papel fundamental en el bienestar de millones de personas, esta labor permanece invisible y poco valorada.

El compromiso de los cuidadores, que generalmente son mujeres, familiares del paciente, trasciende el cuidado físico. Implica un desgaste profundo en los aspectos emocional, social y económicos de su vida. Este desgaste impacta directamente en su propia salud y, en consecuencia, en la calidad del cuidado que otorgan.

El reto se concentra en padecimientos como la enfermedad de Alzheimer, trastorno neurológico progresivo que causa deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. “Esta enfermedad transforma radicalmente la vida de quienes la padecen y la de las familias que asumen el cuidado diario”, explicó a Siete24 la Dra. Miriam Jiménez, de la Academia Mexicana de Neurología, en una entrevista previa.

Instituciones de salud pública confirman que en México, el 80 por ciento de los pacientes con Alzheimer reciben atención en casa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cuidados, ENASIC 2022. Esto evidencia que su salud depende en gran medida de los familiares.

El retrato demográfico del cuidado

La labor del cuidado recae de forma desproporcionada en un sector específico de la población. Alrededor del 80 por ciento del total de personas cuidadoras son mujeres, cuya edad oscila entre 20 y 49 años. Esta etapa es clave para su desarrollo profesional o académico.

Estas personas se encargan de las actividades diarias del paciente, las citas médicas y las decisiones de salud. Muchas veces ejercen esta función sin recibir capacitación, pago ni horarios de descanso. Esto genera altos niveles de estrés, cansancio, ansiedad y aislamiento social.

De acuerdo con estimaciones contenidas en el documento “Cuidar en México. Del ámbito familiar a un sistema público”, el desgaste tiene cifras específicas y alarmantes:

El 32% de los cuidadores presenta un nivel elevado de agotamiento.

de los cuidadores presenta un nivel elevado de agotamiento. El 19% enfrenta un desgaste moderado.

enfrenta un desgaste moderado. El 46% de quienes cuidan reporta sentirse emocionalmente sobrecargado.

La sobrecarga de trabajo es inmensa, por ejemplo, en 2023, más de 11 millones de cuidadores familiares dedicaron mil millones de horas de apoyo a personas con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, según datos de organizaciones internacionales. Esta dedicación, si bien invaluable, tiene un costo humano que ya no se debe ignorar.

La detección oportuna como primera red de apoyo

Visibilizar la realidad que enfrentan los cuidadores resulta fundamental para planificar estrategias efectivas. Un paso crucial para reducir su desgaste es promover el diagnóstico oportuno de padecimientos como el Alzheimer en las etapas iniciales.

La detección temprana de enfermedades neurológicas permite a las familias organizar mejor los cuidados, acceder a apoyo profesional y reducir el desgaste emocional tanto del paciente como de su asistente principal. Cuando el diagnóstico llega tarde, el camino se recorre sin guías ni planificación.

Claves para el autocuidado

El autocuidado del asistente no es un lujo o un acto de egoísmo, sino una práctica de resiliencia indispensable para sostener el cuidado a largo plazo. Es necesario que las personas cuidadoras implementen estrategias claras para gestionar su propio bienestar físico y mental.

La salud mental del cuidador es un factor determinante en la calidad de la atención que recibe el paciente. Con el propósito de generar conciencia y fomentar acciones que mejoren su calidad de vida, se recomienda aplicar estas pautas esenciales:

Pida ayuda: Nadie debe cargar con todo el peso de la responsabilidad. Es vital solicitar asistencia a la red familiar o a profesionales.

Nadie debe cargar con todo el peso de la responsabilidad. Es vital solicitar asistencia a la red familiar o a profesionales. Haga pausas de verdad: El descanso es parte integral del cuidado. Es necesario tomar unos minutos diarios para sí mismo.

El descanso es parte integral del cuidado. Es necesario tomar unos minutos diarios para sí mismo. Ponga límites sin culpa: Establecer horarios y límites claros a las demandas del cuidado permite preservar la energía física y mental.

Establecer horarios y límites claros a las demandas del cuidado permite preservar la energía física y mental. Hable de lo que siente: Expresar las emociones evita la acumulación de ansiedad y estrés. La salud emocional del asistente tiene igual importancia que la del paciente.

Expresar las emociones evita la acumulación de ansiedad y estrés. La salud emocional del asistente tiene igual importancia que la del paciente. Busque redes de apoyo: Ingrese a comunidades, grupos de apoyo familiar, amistades y profesionales de la salud.

En el marco de esta conmemoración, la sociedad debe pasar del reconocimiento a la acción. Se debe construir una infraestructura de apoyo efectiva para quienes, como faros, guían y sostienen a millones de personas en los momentos más difíciles de su vida.

