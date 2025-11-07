¿Cómo fortalecen los modales la convivencia en pareja?

Ciudad de México.— En las relaciones de pareja, los modales continúan siendo una base esencial para mantener la armonía, la empatía y el respeto mutuo.
Un “por favor”, un “gracias” o la puntualidad en una cita reflejan más que cortesía: son expresiones de consideración hacia la otra persona.
De acuerdo con el Instituto Regional de Estudios de la Familia (IREFAM), los pequeños gestos de respeto contribuyen a disminuir los conflictos y a fortalecer los vínculos emocionales.
Estudios del organismo indican que las parejas que practican hábitos de cortesía muestran mayor estabilidad y comunicación positiva.
La importancia de escuchar y expresar las necesidades
La coach y autora Alison Cheperdack, especialista en etiqueta y protocolo, explicó que abordar los desacuerdos sobre los modales requiere empatía.
“En lugar de decir ‘siempre llegas tarde’, puedes expresar: ‘para mí es importante que seas puntual porque me hace sentir valorado’. Ese tipo de comunicación transforma la conversación”, señaló.
Según la American Psychological Association (APA), expresar las necesidades desde las emociones y no desde la crítica ayuda a prevenir discusiones y fomenta un clima de respeto en la relación. La psicología de la comunicación positiva se ha convertido en una herramienta esencial en la convivencia afectiva.
Cheperdack subrayó que los modales no deben verse como una imposición, sino como acuerdos que surgen del respeto. “La etiqueta comienza al escuchar al otro y reconocer lo que necesita”, destacó.
Los acuerdos y la flexibilidad fortalecen la relación
Crear acuerdos permite encontrar puntos en común sin intentar cambiar la esencia del otro. El IMEFAM recomienda que las parejas conversen sobre sus tradiciones familiares y costumbres personales, para llegar a compromisos que promuevan una convivencia sana.
Cheperdack señaló que compartir las tradiciones ayuda a comprender el origen de ciertos comportamientos.
“Se trata de respetar lo que el otro considera importante, sin avergonzarlo ni minimizarlo”, explicó.
Los modales como cuidado emocional
El respeto, la escucha y la consideración diaria fortalecen el vínculo afectivo y la salud emocional de la pareja. La APA sostiene que estas conductas generan seguridad psicológica y reducen el estrés relacional.
Tratar con respeto a la pareja, incluso en momentos de tensión, transmite aceptación y compromiso. Como afirmó Cheperdack, “los modales no son simples formalidades: son una manera de decir ‘te respeto’ y ‘te elijo’ cada día”.
JAHA
Estilo
La prevención del acoso escolar empieza en la familia, la comunicación es el escudo
Día Internacional contra la violencia y el acoso escolar
Ciudad de México.- El acoso escolar y el ciberacoso son fenómenos multifactoriales con consecuencias graves para la salud mental de niños y adolescentes. En el marco de la conmemoración internacional para prevenirlo, la Dra. Genis Jiménez, especialista en el tema, subraya la importancia de la familia para prevenirlos, las señales a observar y la intervención psicológica oportuna para evitar desenlaces fatales.
El foco se centra en la responsabilidad compartida que tienen padres, educadores y autoridades para detener a tiempo este fenómeno que daña la vida de niños y adolescentes.
“La clave para la prevención comienza, invariablemente, en el hogar”.
La comunicación dentro de la familia es clave para detectar señales de alerta y prevenir casos de acoso escolar o cyberbullying, fenómeno creciente en las escuelas. No se trata sólo de vigilar el contenido que consumen los menores, sino de construir un ambiente de confianza donde puedan expresar sus emociones y pedir ayuda sin miedo, señala la Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano, de la Ibero.
“Crear un círculo de protección, mucho diálogo y establecer parámetros de seguridad en el uso de redes sociales ayuda. Pero lo más importante es que los padres estén presentes en la vida de sus hijos. No se trata solo de prohibir dispositivos o restringir el acceso a internet, sino de generar espacios de conversación donde los adolescentes sientan que pueden compartir lo que les pasa”.
Señales de alerta que no deben ignorarse
El acoso, definido como una violencia entre compañeros que es repetitiva e intensa, genera un estado de indefensión que lesiona las emociones, el bienestar, la confianza y la seguridad de la víctima, un daño especialmente grave durante la adolescencia, etapa crucial en la creación de la personalidad.
Es vital que los padres observen cambios de comportamiento en sus hijos. La especialista destacó que aislamiento, bajo rendimiento escolar, tristeza profunda o agresividad pueden ser señales claras de que el menor está sufriendo acoso escolar.
“Si un joven se siente escuchado y apoyado en casa, será menos vulnerable al bullying y al ciberacoso”.
La magnitud destructiva del ciberacoso
La problemática se agrava cuando el acoso escolar se conjuga con el ciberacoso (cyberbullying). Este último no se limita al espacio real de la escuela, sino que se extiende al internet y las redes sociales.
La experta explicó que la combinación de ambos tipos de violencia incrementa el impacto en la salud mental de los jóvenes, especialmente porque en el ciberacoso el agresor a menudo no se conoce, y el nivel de persecución y amenazas es mayor.
Para evitar que las situaciones escalen a niveles extremos, como el daño irreparable o, la pérdida de la vida, la Dra. Jiménez recalcó la necesidad de una atención inmediata y exhaustiva.
“Lo que nos va a permitir que la situación no llegue a este punto es atención psicológica integral, incluso psiquiátrica, familiar y poder atender como todos esos factores que están alrededor de la situación, porque cada caso de bullying es diferente”, concluyó la especialista.
La experta recordó que este fenómeno requiere la intervención de familias, educadores, psicólogos y autoridades, y que existen líneas de ayuda y organismos especializados para denunciar el acoso y recibir la orientación necesaria.
npq
Estilo
La Vitamina D3 es la clave para el desarrollo óseo del bebé en gestación
Nutrición en el embarazo
Ciudad de México. El inicio de la vida, desde la gestación, depende completamente de la salud y la nutrición de la madre. Sin embargo, un nutriente fundamental para el desarrollo del bebé, la Vitamina D3, registra una deficiencia crítica en México, que ya alcanza cifras de problema de salud pública. Su consumo adecuado en la mujer embarazada es la clave para asegurar la formación de huesos fuertes y un sistema inmune robusto.
Para la Dra. Carmen Ana Ruiz Monroy, destacada especialista en nutrición con Doctorado en Ciencias de la Educación Familiar, la atención de este micronutriente durante la maternidad es un tema que involucra a la salud pública y la dinámica familiar para asegurar el consumo de la dosis mínima.
La crisis de la Vitamina D en México: Un asunto de salud pública
La experta señala que, a pesar de la importancia de la Vitamina D para el cuerpo humano, gran parte de la población adulta padece un déficit. Las razones son variadas, desde la poca exposición solar hasta las dietas restrictivas que eliminan las grasas, donde se disuelve esta vitamina liposoluble.
“Sí, es un problema de salud pública. Más de la mitad de mexicanos, aproximadamente un sesenta por ciento de mexicanos adultos tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, por supuesto que tenemos que atenderlo porque esto va a conllevar problemas en su salud ósea en la vejez. Entonces, tenemos que cuidarlos, además en todas las etapas de la vida”.
En entrevista exclusiva con Siete24, la especialista en nutrición subraya que esta deficiencia se arrastra al bebé, evidenciándose incluso al momento del nacimiento. Por ello, el embarazo representa un momento único para corregir este déficit.
“Muy importante que el embarazo sea atendido para incrementar la vitamina D. Es el momento de la etapa de la mujer en la que incluso ella como madre está consciente que tiene que cuidar su alimentación para ese bebé. Ahí empieza nuestro ciclo de vida”, destaca la Dra. Ruiz Monroy.
Vitamina D3 en el embarazo: huesos fuertes desde el vientre
La especialista reveló cifras preocupantes en cuanto a la deficiencia de la Vitamina D3 en los mexicanos adultos, que se tornan alarmantes en los recién nacidos, pues casi el 100 por ciento de los bebés presenta esta carencia.
“La cifra de bebés con deficiencia de vitamina D3 es muy alta. Los estudios en México muestran que el 98% de recién nacidos presentan deficiencia”.
La Dra. Ruiz Monroy alerta que si la madre presenta una deficiencia, la salud ósea del bebé se compromete. Se han documentado casos de mujeres que, después de uno o dos embarazos con déficit de Vitamina D, sufren fracturas por movimientos sencillos. Esto se debe a que el cuerpo prioriza la formación del esqueleto del bebé, desmineralizando a la madre.
La función principal de la Vitamina D es garantizar que el cuerpo absorba el calcio y lo utilice para formar estructuras óseas sólidas. Este proceso es vital durante la gestación y aún en los bebés con deficiencia se puede cambiar el rumbo en la lactancia, explica.
La lactancia y el sistema inmune
La importancia de la Vitamina D3 no cesa con el nacimiento; se extiende a la lactancia, cuando el bebé depende exclusivamente de la alimentación materna durante al menos seis meses. El consumo correcto de la vitamina por parte de la madre asegura la continuidad del aporte al hijo, lo que influye en aspectos clave de salud, incluyendo la formación de una microbiota correcta y la inmunidad.
“El que la mamá lo siga consumiendo, se siga asegurando su consumo correcto durante la lactancia, es lo que va a asegurar en los bebés ese nivel o esa suficiencia en Vitamina D3”.
Lamentablemente, la deficiencia es sistémica, . La alarmante deficiencia de D3 en el 98% de recién nacidos, es un dato que la especialista vincula a la omisión de alimentos durante el embarazo, a menudo por dietas restrictivas ligadas al control de peso.
Recomendaciones Prácticas: La dosis y los alimentos clave
La Dra. Ruiz Monroy enfatiza la necesidad de una estrategia dual para asegurar el consumo de este nutriente. Por un lado, la ingesta a través de alimentos ricos en grasa, donde la Vitamina D se disuelve (huevos, quesos y leche). Por otro lado, la complementación con una dosis diaria específica, particularmente crucial para la mujer embarazada.
“Sí es importante tener este tema de si necesitamos tomar cierta cantidad de sol… Muchas veces el embarazo va acompañado de recomendaciones específicas y en este caso uno de los nutrimentos clave es asegurar el consumo de Vitamina D3 con dosis 4.000 unidades internacionales.”, indica la especialista.
Esta dosis no solo es segura, sino que garantiza el funcionamiento óptimo del organismo.
“Es un consumo que sí va a permitir asegurar todas las funciones como es la formación de huesos, y el desempeño correcto del sistema inmunológico”, concluye la Dra. Ruiz Monroy, haciendo hincapié en que la nutrición durante el embarazo requiere disciplina y metodología para que, tanto la madre como el nuevo ser, mantengan la salud a largo plazo.
npq
Estilo
El costo invisible de cuidar: familiares que cuidan sufren agotamiento severo
Cuídate para poder cuidar
Ciudad de México. Este 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes brindan apoyo, atención y acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas o dependencias. A pesar de su papel fundamental en el bienestar de millones de personas, esta labor permanece invisible y poco valorada.
El compromiso de los cuidadores, que generalmente son mujeres, familiares del paciente, trasciende el cuidado físico. Implica un desgaste profundo en los aspectos emocional, social y económicos de su vida. Este desgaste impacta directamente en su propia salud y, en consecuencia, en la calidad del cuidado que otorgan.
El reto se concentra en padecimientos como la enfermedad de Alzheimer, trastorno neurológico progresivo que causa deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. “Esta enfermedad transforma radicalmente la vida de quienes la padecen y la de las familias que asumen el cuidado diario”, explicó a Siete24 la Dra. Miriam Jiménez, de la Academia Mexicana de Neurología, en una entrevista previa.
Instituciones de salud pública confirman que en México, el 80 por ciento de los pacientes con Alzheimer reciben atención en casa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cuidados, ENASIC 2022. Esto evidencia que su salud depende en gran medida de los familiares.
El retrato demográfico del cuidado
La labor del cuidado recae de forma desproporcionada en un sector específico de la población. Alrededor del 80 por ciento del total de personas cuidadoras son mujeres, cuya edad oscila entre 20 y 49 años. Esta etapa es clave para su desarrollo profesional o académico.
Estas personas se encargan de las actividades diarias del paciente, las citas médicas y las decisiones de salud. Muchas veces ejercen esta función sin recibir capacitación, pago ni horarios de descanso. Esto genera altos niveles de estrés, cansancio, ansiedad y aislamiento social.
De acuerdo con estimaciones contenidas en el documento “Cuidar en México. Del ámbito familiar a un sistema público”, el desgaste tiene cifras específicas y alarmantes:
- El 32% de los cuidadores presenta un nivel elevado de agotamiento.
- El 19% enfrenta un desgaste moderado.
- El 46% de quienes cuidan reporta sentirse emocionalmente sobrecargado.
La sobrecarga de trabajo es inmensa, por ejemplo, en 2023, más de 11 millones de cuidadores familiares dedicaron mil millones de horas de apoyo a personas con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, según datos de organizaciones internacionales. Esta dedicación, si bien invaluable, tiene un costo humano que ya no se debe ignorar.
La detección oportuna como primera red de apoyo
Visibilizar la realidad que enfrentan los cuidadores resulta fundamental para planificar estrategias efectivas. Un paso crucial para reducir su desgaste es promover el diagnóstico oportuno de padecimientos como el Alzheimer en las etapas iniciales.
La detección temprana de enfermedades neurológicas permite a las familias organizar mejor los cuidados, acceder a apoyo profesional y reducir el desgaste emocional tanto del paciente como de su asistente principal. Cuando el diagnóstico llega tarde, el camino se recorre sin guías ni planificación.
Claves para el autocuidado
El autocuidado del asistente no es un lujo o un acto de egoísmo, sino una práctica de resiliencia indispensable para sostener el cuidado a largo plazo. Es necesario que las personas cuidadoras implementen estrategias claras para gestionar su propio bienestar físico y mental.
La salud mental del cuidador es un factor determinante en la calidad de la atención que recibe el paciente. Con el propósito de generar conciencia y fomentar acciones que mejoren su calidad de vida, se recomienda aplicar estas pautas esenciales:
- Pida ayuda: Nadie debe cargar con todo el peso de la responsabilidad. Es vital solicitar asistencia a la red familiar o a profesionales.
- Haga pausas de verdad: El descanso es parte integral del cuidado. Es necesario tomar unos minutos diarios para sí mismo.
- Ponga límites sin culpa: Establecer horarios y límites claros a las demandas del cuidado permite preservar la energía física y mental.
- Hable de lo que siente: Expresar las emociones evita la acumulación de ansiedad y estrés. La salud emocional del asistente tiene igual importancia que la del paciente.
- Busque redes de apoyo: Ingrese a comunidades, grupos de apoyo familiar, amistades y profesionales de la salud.
En el marco de esta conmemoración, la sociedad debe pasar del reconocimiento a la acción. Se debe construir una infraestructura de apoyo efectiva para quienes, como faros, guían y sostienen a millones de personas en los momentos más difíciles de su vida.
npq
Estilo
Los malestares de la era digital y la salud mental, tema del Congreso de la APM
Reflexión del Congreso de la Asociación Piscoanalítica Mexicana
Ciudad de México.- Las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida cotidiana. Desde que despertamos hasta antes de dormir, pero esta hiperconexión, que prometía acercarnos, revela un lado oscuro: una creciente afectación en la salud mental, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.
De acuerdo con especialistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM), el fenómeno de la sobreexposición digital altera la forma en que las personas se perciben a sí mismas, procesan sus emociones y construyen vínculos reales.
“El problema no es la tecnología, sino el lugar que ocupa en nuestra vida psíquica. Las redes sociales pueden ser una fuente de pertenencia, pero también de angustia y comparación constante. Nos enfrentan a una versión editada de los demás y, en consecuencia, a una percepción distorsionada de nosotros mismos”, explicó la Dra. Dolores Montilla Bravo, psicoanalista y presidenta de la APM.
La mente frente al espejo digital
Estudios recientes proporcionados por la APM muestran que pasar más de tres horas al día en redes sociales se asocia con mayores niveles de ansiedad, alteraciones del sueño y síntomas depresivos. La necesidad de validación mediante “likes” o comentarios positivos activa los mismos circuitos cerebrales que las recompensas instantáneas, generando una forma de dependencia emocional difícil de reconocer.
El resultado es una paradoja: cuanto más conectados estamos, más solos nos sentimos. Las pantallas se vuelven refugio, pero también un escenario de comparación, envidia y frustración. Para los jóvenes, esto impacta en su capacidad de concentración, en su autoestima y en la construcción de su identidad, señala la especialista.
“Estamos viendo nuevas formas de angustia. Ya no se trata solo del miedo a perder algo, sino del temor a quedar fuera, a no ser vistos, a no pertenecer. Esa presión invisible está modelando la subjetividad contemporánea”.
Entre los efectos más frecuentes, la Dra. Dolores Montilla identifica
- Distorsión de la autoimagen, al compararse constantemente con modelos irreales.
- Sobrecarga emocional, producto de la exposición constante a información y estímulos contradictorios.
- Desconexión afectiva, que sustituye los vínculos reales por interacciones superficiales.
- Dificultades de sueño y atención, resultado del uso prolongado de dispositivos.
Escuchar, acompañar y comprender a nuestros adolescentes
Montilla subraya la importancia de acompañar a los jóvenes sin juzgar, fomentando la conversación sobre lo que ven y sienten en línea.
“No se trata de prohibir, sino de enseñar a discernir. Devolverles la capacidad de pausa, de silencio, de conexión con su propio deseo”.
Psicoanalistas buscan respuestas y alternativas
El psicoanálisis frente a los malestares de la era digital es una de las reflexiones que estarán en el centro del LXV Congreso Nacional de Psicoanálisis, organizado por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Puebla, bajo el tema “Inhibición, síntoma y angustia: una perspectiva actual”.
El encuentro reunirá a psicoanalistas, psicoterapeutas y profesionales de la salud mental de todo el país para analizar cómo estos síntomas como la ansiedad digital, la sobreexposición o la fatiga emocional, pueden entenderse.
npq
