¿Cómo influye el color y la decoración en el sueño infantil?

Ciudad de México.— Decorar la habitación de los hijos genera ilusión entre los padres, lugar de tranquilidad, sueño y descanso de los infantes.
Ese espacio suele ser el reflejo del cariño y las expectativas hacia los niños.
Sin embargo, los expertos recomiendan no olvidar el propósito principal de ese cuarto: ser un lugar para el descanso.
La habitación infantil cumple varias funciones: descanso, juego o lectura. Pero el sueño debe ocupar el papel central. Cuando el entorno resulta demasiado estimulante, los niños podrían presentar dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo.
Un estudio publicado por la National Sleep Foundation indicó que los entornos sobrecargados de estímulos visuales aumentan la activación cerebral y retrasan el inicio del sueño, especialmente en menores de seis años.
“Durante los primeros años, el cerebro infantil necesita calma y rutinas previsibles para lograr un descanso reparador”, explicó la pediatra y especialista en neurodesarrollo infantil, María José Cordero, al medio español Bebés y Más.
Colores que ayudan al descanso
La elección del color de las paredes y los objetos decorativos influye directamente en el bienestar emocional y el descanso. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Sussex (Reino Unido), los tonos fríos y neutros reducen el ritmo cardíaco y la tensión muscular, favoreciendo un estado de calma.
Los tonos azul, verde, blanco o gris claro fueron los más asociados con sensaciones de relajación y bienestar. Por el contrario, el rojo, el naranja y el amarillo intensificaron la actividad cerebral y aumentaron el nivel de alerta.
La psicóloga ambiental Nancy Kwallek, de la University of Texas at Austin, señaló que los colores cálidos pueden resultar “agradables para el juego, pero poco adecuados para conciliar el sueño en etapas tempranas”.
Decorar con medida y sentido para un buen sueño
Además del color, la cantidad de elementos visuales también impacta el descanso. Cuadros, vinilos o juguetes pueden aportar identidad, pero el exceso interrumpe la relajación.
El Instituto del Sueño de Madrid destacó que los niños tardan más en dormirse cuando hay demasiadas distracciones visuales a la vista desde la cama o la cuna. Recomendaron colocar los elementos decorativos fuera del campo visual directo del niño y optar por diseños simples.
“Un entorno despejado no es sinónimo de frialdad, sino de equilibrio sensorial”, explicó el organismo en su guía sobre higiene del sueño infantil.
El papel emocional del entorno
Crear un espacio acogedor no depende solo del diseño. Los especialistas insisten en que la habitación debe transmitir seguridad, calma y pertenencia.
De acuerdo con el portal KidsHealth de la Fundación Nemours, los niños duermen mejor cuando asocian su habitación con tranquilidad y rutina. Un ambiente ordenado, iluminación cálida y materiales naturales contribuyen a fortalecer esa sensación.
Para muchos padres, la habitación infantil se convierte en un lienzo donde expresan amor, pero también en un escenario donde los hijos aprenden a descansar. Saber equilibrar color, decoración y armonía puede marcar la diferencia en su bienestar emocional y físico.
JAHA
Estilo
Hizo de su profesión una misión: Ayudar a madres a no rendirse ante las deudas
Ciudad de México.- En febrero de 2019, una noticia conmocionó a Colombia: una mujer desesperada por deudas se lanzó desde un puente con su hijo de 10 años, amarrado a su cintura. Los dos perdieron la vida. La madre era víctima de la trampa del préstamo “gota a gota”. Esta noticia que también llegó a México, conmocionó a Nathalia Barón, madre y asesora financiera.
“Imagínate que una mujer en la ciudad de Ibagué estaba parada sobre un puente con una cuerda amarrada a la cintura de su hijo a punto de lanzarse y las personas le pedían que no se lanzara. Su hijo de 10 años muy consciente de la situación le pedía que no lo hiciera y ella dio el paso al vacío. La razón principal de ese suicidio eran deudas”, relata la coach financiera colombiana.
Esa escena la marcó para siempre. No solo por la dimensión de la tragedia, sino por un detalle que la atravesó como madre.
“Ese niño tenía la misma edad de mi hijo en ese momento, entonces como mamá pensaba cuál nivel de angustia y desesperación ella podría estar experimentando para hacer esto”.
Ese día Nathalia Barón, que también se presenta como mujer libre, feliz, madre y esposa presente, comprendió que detrás de la palabra “deuda” hay historias humanas, culpas y sobre todo, soledad.
Desde entonces decidió convertir su trabajo en una misión: evitar que otras mujeres, madres, trabajadoras, jefas de hogar, lleguen a la desesperanza financiera o a creerse sin derecho a otra oportunidad. “Si una persona es capaz de crear el problema, también es capaz de crear la solución, pero no lo va a hacer desde el mismo nivel de conciencia”.
Cuando la relación con el dinero nace del miedo
Para la especialista, el dinero no es solo una cifra, o algo que se tiene o no, sino un reflejo interior: lo que hemos aprendido en casa, lo que escuchamos al crecer, las historias de sacrificio y lucha que las mujeres heredan sin cuestionar.
“Eso surge de nuestro círculo de crianza, del inconsciente colectivo, de las historias familiares. De que nacimos pobres, seremos pobres, Pero si lo aprendimos, también podemos reaprenderlo”.
Ella asegura que muchas madres sienten que deben cargar solas con la estabilidad del hogar y cuando no lo logran, se sienten fracasadas. Otras, simplemente creen que “así les tocó vivir” porque crecieron viendo escasez.
Pero la verdadera transformación, dice, ocurre cuando una madre trabaja su propio vínculo emocional con el dinero y deja de transmitir miedo a sus hijos. “Si yo sano mi relación con el dinero, no le paso esas limitaciones a mis hijos… ellos aprenden por modelación, no por discurso”.
Aprender a no hablar desde la carencia
El cambio empieza en lo más sencillo: vigilar el lenguaje. “Nunca te quejes del dinero, nunca culpes a otros. Habla de lo que es posible, aunque todavía no se vea”, propone.
No se trata de recetas rápidas, sino de un proceso con cuatro dimensiones: lo mental, lo emocional, lo espiritual y lo físico-administrativo. Por eso, a través de su libro Dinero Consciente y de los consejos que da e redes sociales, no busca solo enseñar finanzas, sino recuperar autonomía interior. Devolver a la mujer, especialmente a las madres, la certeza de que no está a merced de la deuda ni del miedo.
En un contexto latinoamericano donde la maternidad suele vivirse desde la renuncia, Nathalia Barón recuerda que prosperar no significa abandonar el hogar, sino dejar de vivirlo desde la angustia. Y que la mayor herencia no es dejar dinero, sino dejar libertad emocional frente a él.
Su mensaje, finalmente, es maternal antes que económico: “cuando una mujer trabajadora recupera su poder financiero de manera consciente, también recupera su esperanza, su seguridad y su capacidad de transmitir vida en lugar de miedo”.
npq
Estilo
Normas de convivencia en parques para niños
Es importante fomentar una sana convivencia
Ciudad de México. — Salir al parque permitió a miles de familias reforzar el aprendizaje sobre convivencia, respeto y cuidado del entorno. Psicólogos y educadores coincidieron en que establecer límites claros desde la infancia fomentó la empatía y la responsabilidad compartida.
Reglas sencillas para disfrutar y convivir mejor
De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría (AEP), los espacios abiertos ofrecieron múltiples beneficios para la salud mental y física de los menores. Sin embargo, especialistas subrayaron la importancia de acompañar ese disfrute con normas básicas de convivencia.
Entre las más comunes destacaron compartir los juegos, avisar dónde estarán, cuidar el lugar, no aceptar comidas o bebidas de otros, respetar a los demás y tomar precauciones.
Estas reglas, según la psicóloga infantil María Jesús Campos, ayudaron a los niños a comprender que “la libertad de jugar implica también responsabilidad y cuidado hacia los demás”.
Campos explicó que el respeto a turnos o el simple hecho de pedir permiso para usar un columpio fortaleció habilidades sociales como la empatía y la paciencia.
Educar desde la coherencia y el ejemplo
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que los hábitos de convivencia se aprendieron mejor mediante la observación y la coherencia de los adultos. Por ello, los expertos aconsejaron que los padres actuaran como modelo de respeto y comunicación.
Cuando los menores conocieron las razones detrás de cada norma, su cumplimiento fue más natural. Por ejemplo, saber por qué se debe cuidar el césped o no arrancar flores permitió que entendieran el valor del entorno compartido.
“Las normas no deben verse como castigos, sino como acuerdos para convivir mejor”, señaló la educadora mexicana Patricia Salgado, especialista en disciplina positiva.
Reglas adaptadas a cada edad y entorno
Los límites resultaron más efectivos cuando fueron acordes con la edad. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los niños pequeños necesitan instrucciones breves y visibles, mientras que los adolescentes pueden participar en la creación de acuerdos.
Ser flexibles en situaciones puntuales —como permitir una excepción al uso del baño si no hay acceso cercano— ayudó a mantener la confianza y el diálogo familiar.
También, fomentar que los menores avisaran dónde estarían o evitaran aceptar alimentos de otros reforzó su seguridad personal, una enseñanza clave en entornos públicos.
Parques como espacios de aprendizaje social
Los parques se convirtieron en laboratorios naturales donde los niños aprendieron a convivir, negociar y compartir. Según un estudio del Instituto de Políticas de Familia (2024), estas experiencias fortalecieron las relaciones interpersonales y redujeron conflictos infantiles en contextos urbanos.
A través del juego, los menores practicaron normas que luego trasladaron a la escuela y a casa. Así, el parque no solo funcionó como un espacio de recreo, sino como un entorno educativo vivo, donde los valores de respeto, empatía y cuidado mutuo cobraron sentido.
JAHA
Dignidad Humana
Cáncer de mama no cede, al contrario, aumenta la mortalidad en México
Cerca de la mitad de mujeres con cáncer de mama no reciben tratamiento
Ciudad de México.- El cáncer de mama continúa como la principal causa de muerte entre los tumores malignos en México, lejos de disminuir, aumenta. De acuerdo con cifras preliminares recientes del INEGI, tan solo en 2024 se registraron 8 mil 451 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales más del 90 por ciento ocurrieron en mujeres.
Esta enfermedad se presenta cuando las células de la mama se alteran, se multiplican sin control y forman tumores que, de no detectarse y tratarse oportunamente, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y provocar la muerte.
Mujeres mayores de 50 años, las más vulnerables
La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) más reciente reportó que en el país había más de 14.6 millones de mujeres de 50 años y más; de ellas, 176 mil 672, es decir, 42.8%, tenían cáncer de mama.
Pese al diagnóstico, 38 % de estas mujeres no recibieron tratamiento médico en los últimos dos años, lo que evidencia que el acceso a servicios especializados continúa como una necesidad urgente.
Entre quienes sí recibieron atención, los tratamientos más comunes fueron:
- Quimioterapia o medicamentos (76.8 %)
- Radiación o rayos X (71.8 %)
- Cirugía o biopsia (66.1 %)
Mortalidad en aumento
En 2024, La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres..
Las cifras también muestran que:
- El mayor número de fallecimientos ocurrió entre mujeres de 50 a 59 años, con 2 mil 121 casos.
- La tasa más alta se registró en mujeres de 80 años y más, con 79.6 defunciones por cada 100 mil mujeres.
La prevención empieza contigo
La detección temprana es la herramienta más efectiva para salvar vidas. Los especialistas recuerdan que la auto exploración y una mastografía oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento menos invasivo y un diagnóstico tardío con menor probabilidad de recuperación. Los médicos recomiendan realizar revisiones anuales a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares, así como autoexplorarse de manera mensual.
Además del diagnóstico médico, el acompañamiento familiar tiene un papel decisivo en el proceso de salud. Hablar en casa, perderle el miedo a la mastografía y acudir a revisión sin esperar síntomas son acciones sencillas que pueden convertirse en oportunidades reales de vida.
npq
Estilo
Cáncer de mama: dónde hacerse mastografías gratuitas en CDMX y Edomex
La detección oportuna salva vidas
Ciudad de México.- En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, en 2024 fallecieron más de 818 mil, lo que equivale a 22 fallecimientos diarios. La detección temprana es la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad, por lo que distintas instituciones públicas y privadas, ofrecen mastografías gratuitas durante octubre rosa.
Especialistas recuerdan que el diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia. Según cifras oficiales, entre el 70% y 80% de los casos detectados en etapas iniciales tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso, mientras que las tasas de supervivencia disminuyen cuando la detección ocurre en etapas avanzadas.
Cuando la prevención se convierte en esperanza
Numerosas mujeres han logrado sobreponerse a la enfermedad gracias a la detección temprana. Nora, sobreviviente y voluntaria, comparte:
“Escuchar ‘tienes cáncer’ me cambió la vida. Hoy regreso al mismo lugar que me atendió, pero para acompañar a otras mujeres”.
Su experiencia resume el mensaje principal de este mes: llegar a tiempo puede salvar la vida.
¿Dónde hacerse una mastografía gratuita en CDMX y Estado de México?
En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina mantiene un programa permanente de detección temprana que opera a través de centros de salud, clínicas y unidades móviles. Además, instituciones especializadas brindan atención sin costo:
CDMX
- FUCAM – Atención gratuita y diagnóstico especializado.
https://www.fucam.org.mx
- Salud Digna – Mastografías a muy bajo costo
https://www.salud-digna.org/pon-el-pecho/
- IMSS Bienestar – Atención para población sin seguridad social.
https://www.imssbienestar.gob.mx
Opciones en el Estado de México
En el Edomex, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realiza jornadas móviles en municipios y ofrece mastografías sin costo en unidades especializadas:
Estado de México
- ISEM / Jornadas móviles de mastografía
https://salud.edomex.gob.mx
- UNEME DEDICAM (Unidades Especializadas)
https://salud.edomex.gob.mx/isem/dedicam
Un recordatorio para octubre… y después
La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama busca visibilizar la importancia del cuidado y la prevención, pero el llamado se mantiene vigente durante todo el año: crear hábitos de revisión, pedir ayuda a tiempo y acceder a los servicios disponibles.
La información salva vidas; la detección temprana también.
npq
