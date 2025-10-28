¿Cómo influye el color y la decoración en el sueño infantil?

Ciudad de México.— Decorar la habitación de los hijos genera ilusión entre los padres, lugar de tranquilidad, sueño y descanso de los infantes.

Ese espacio suele ser el reflejo del cariño y las expectativas hacia los niños.

Sin embargo, los expertos recomiendan no olvidar el propósito principal de ese cuarto: ser un lugar para el descanso.

La habitación infantil cumple varias funciones: descanso, juego o lectura. Pero el sueño debe ocupar el papel central. Cuando el entorno resulta demasiado estimulante, los niños podrían presentar dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo.

Un estudio publicado por la National Sleep Foundation indicó que los entornos sobrecargados de estímulos visuales aumentan la activación cerebral y retrasan el inicio del sueño, especialmente en menores de seis años.

“Durante los primeros años, el cerebro infantil necesita calma y rutinas previsibles para lograr un descanso reparador”, explicó la pediatra y especialista en neurodesarrollo infantil, María José Cordero, al medio español Bebés y Más.

Colores que ayudan al descanso

La elección del color de las paredes y los objetos decorativos influye directamente en el bienestar emocional y el descanso. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Sussex (Reino Unido), los tonos fríos y neutros reducen el ritmo cardíaco y la tensión muscular, favoreciendo un estado de calma.

Los tonos azul, verde, blanco o gris claro fueron los más asociados con sensaciones de relajación y bienestar. Por el contrario, el rojo, el naranja y el amarillo intensificaron la actividad cerebral y aumentaron el nivel de alerta.

La psicóloga ambiental Nancy Kwallek, de la University of Texas at Austin, señaló que los colores cálidos pueden resultar “agradables para el juego, pero poco adecuados para conciliar el sueño en etapas tempranas”.

Decorar con medida y sentido para un buen sueño

Además del color, la cantidad de elementos visuales también impacta el descanso. Cuadros, vinilos o juguetes pueden aportar identidad, pero el exceso interrumpe la relajación.

El Instituto del Sueño de Madrid destacó que los niños tardan más en dormirse cuando hay demasiadas distracciones visuales a la vista desde la cama o la cuna. Recomendaron colocar los elementos decorativos fuera del campo visual directo del niño y optar por diseños simples.

“Un entorno despejado no es sinónimo de frialdad, sino de equilibrio sensorial”, explicó el organismo en su guía sobre higiene del sueño infantil.

El papel emocional del entorno

Crear un espacio acogedor no depende solo del diseño. Los especialistas insisten en que la habitación debe transmitir seguridad, calma y pertenencia.

De acuerdo con el portal KidsHealth de la Fundación Nemours, los niños duermen mejor cuando asocian su habitación con tranquilidad y rutina. Un ambiente ordenado, iluminación cálida y materiales naturales contribuyen a fortalecer esa sensación.

Para muchos padres, la habitación infantil se convierte en un lienzo donde expresan amor, pero también en un escenario donde los hijos aprenden a descansar. Saber equilibrar color, decoración y armonía puede marcar la diferencia en su bienestar emocional y físico.

JAHA