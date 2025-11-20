Conflictos entre hermanos y su utilidad en la crianza

Ciudad de México.— La convivencia entre hermanos representa uno de los vínculos más formativos en la infancia. En muchos hogares, los niños comparten juegos, rutinas y espacios que moldean su manera de relacionarse con el mundo.

Sin embargo, junto a esos momentos de complicidad, también emergen diferencias que pueden transformarse en discusiones o empujones.

Aunque estos escenarios generan preocupación en los padres, investigaciones recientes mostraron que ciertos conflictos entre hermanos favorecieron el desarrollo emocional infantil.

Un análisis realizado por la Universidad de Cambridge reveló que las peleas leves estimularon habilidades sociales necesarias para la vida cotidiana.

Rivalidad temprana y beneficios inesperados

El estudio “Toddlers Up”, desarrollado por el Centro de Investigación Familiar de Cambridge, siguió a 140 niños de entre dos y seis años durante cinco años.

Los investigadores observaron sus interacciones diarias y documentaron cómo resolvían sus desacuerdos. La institución informó que la rivalidad moderada permitió que los menores practicaran estrategias de comunicación, manejo emocional y negociación .

En una nota publicada por Cambridge University Press, la autora principal, Claire Hughes, señaló que las interacciones conflictivas aceleraron la comprensión social de muchos niños.

Explicó que “la evidencia sugiere que, en muchos casos, la comprensión social de los niños puede verse acelerada por la interacción con sus hermanos”, una afirmación basada en los registros de conversaciones y juegos entre los participantes.

Los especialistas documentaron diálogos donde los niños mencionaron sus emociones para defender sus posturas o negociar turnos. Esas prácticas les ayudaron a adquirir vocabulario emocional y desarrollar empatía.

Además, los hermanos menores observaron constantemente a los hermanos mayores durante los conflictos, lo que fortaleció su capacidad para expresar sentimientos y comprender intenciones ajenas.

Cómo construyeron habilidades sociales dentro del hogar

Uno de los experimentos incluyó grabaciones de juegos cotidianos. Los investigadores encontraron que, incluso durante desacuerdos, los niños hablaban sobre deseos, frustraciones o expectativas.

Esa dinámica creó lo que el equipo describió como un “andamiaje emocional”, útil para procesar ideas en situaciones tensas.

Los datos mostraron que los hermanos menores, que inicialmente tenían menor habilidad para hablar sobre estados mentales, alcanzaron niveles similares a los mayores al cumplir seis años.

El seguimiento reveló que los niños que fortalecieron su relación entre los tres y los seis años lograron crear amistades más estables en la escuela. La mejora se atribuyó a la práctica constante de comunicación y resolución de conflictos dentro de casa.

¿Qué observaron las familias durante las peleas?

Los investigadores reportaron que no todas las peleas tuvieron el mismo impacto. La rivalidad intensa sí se asoció con riesgos de conducta en etapas posteriores.

Sin embargo, los conflictos leves permitieron que los niños comprendieran límites personales y aprendieran a tolerar la frustración.

El estudio indicó que muchos padres intervinieron cuando la tensión aumentó o cuando el conflicto superó la capacidad de diálogo de los niños.

Esa guía externa ayudó a modelar formas de comunicación más respetuosas y disminuyó la frecuencia de los episodios más desgastantes.

Los expertos recomendaron observar el tono emocional de las discusiones y acompañar a los niños cuando pierden el control, para después animarlos a practicar palabras adecuadas, turnos de escucha y expresiones claras de sus emociones.

