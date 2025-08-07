Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia

Ciudad de México.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la directora de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia, hizo un llamado a derribar los mitos culturales que aún persisten sobre la lactancia en México. Desde su espacio en podcast, y como madre de cuatro hijos, compartió una profunda reflexión sobre la falta de conciencia social, el escaso acompañamiento de las instituciones de salud y la necesidad de impulsar políticas públicas eficaces que apoyen a las mujeres para que puedan alimentar a sus hijos de manera natural.

“Tenemos que hacer cultura para que la lactancia pase. Desgraciadamente, solo el 34% de los niños en México son amamantados al 100”, explicó Amozurrutia.

Retos sociales y culturales que invisibilizan la lactancia

En su intervención en ADN40, la especialista recordó cómo la cultura de las fórmulas comerciales y la desinformación generacional han provocado que muchas mujeres no cuenten con las herramientas ni el respaldo necesario para amamantar.

“A nuestras mamás les dijeron que lactar era malo. Se convirtieron en madres con el boom de las fórmulas infantiles, no aprendieron, y por eso no enseñan a las nuevas generaciones. Culturalmente desapareció”.

Además, criticó la doble moral de una sociedad que se ofende ante una mujer lactando en público, pero normaliza otras formas de exposición del cuerpo.

La lactancia en cifras: desigualdad entre zonas rurales y urbanas

Según los datos compartidos por la directora de Unión Mujer, en zonas rurales, un 37 por ciento de las mujeres amamantan de manera exclusiva, mientras que en ciudades grandes, apenas el 25 por ciento lo hace.

Esta disparidad, explicó, obedece no solo al acceso a la información, sino también a la presión social, los espacios laborales inadecuados y la falta de acompañamiento en hospitales:

“Un 95 por ciento de los niños han probado la leche materna. Eso significa que sus mamás lo intentaron pero no pudieron. Pero si no les enseñaron bien desde el hospital, ya no lo harán, se rinden”.

La lactancia también se puede aprender

Paulina Amozurrutia también denunció que muchas mujeres abandonan la lactancia por falta de apoyo desde los primeros días tras el parto. Se trata de que la política pública llegue de nuevo al hospital:

“No es cierto que lactar es fácil. Sale sangre y agua si no sabes hacerlo. Yo tengo cuatro hijos, lo sufrí. Tenemos que enseñarles desde el hospital”.

La especialista recordó que la lactancia debe ser vista como una habilidad que requiere orientación, acompañamiento y comprensión social.

Recomendaciones: respeto y apoyo en todos los espacios

Amozurrutia hizo un llamado tanto a autoridades como a la sociedad en general para facilitar la lactancia en los espacios públicos:

“Si está lactando, déjela lactar. Si usted es jefe, déjela salir, que no lo haga en el baño. Necesitamos una cultura de apoyo y respeto”.

La Semana Mundial de la Lactancia es una oportunidad para promover el entendimiento y la empatía, pero también para revisar las políticas públicas que permitan a más mujeres ejercer este derecho de forma plena y digna.

