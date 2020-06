Doña Angela de ‘El Rancho a tu cocina’ ingresa a lista de Forbes

Ciudad de México.— En tiempos de contingencia sanitaria, la bicicleta es la opción ideal para movilizarnos y aunque es un vehículo sencillo, es un medio de transporte eficiente, afirmó Ernesto García Almaraz, coordinador del Programa Bicipuma de la UNAM.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora el 3 de junio, refirió que la bici no se usa por moda, y cada día crece el número de sus adeptos porque sus resultados y beneficios saltan a la vista.

Propicia la sana distancia y evita riesgo de contagio al no haber contacto con muchas personas, como en el transporte masivo; además, mejora el estado físico y mental. “Estudios demuestran que cuando nos subimos a la bici llegamos de mejor humor a nuestro destino, los estudiantes se concentran más en sus deberes académicos, el cerebro está más activo y nuestra salud en general se optimiza”.

También contribuye al cuidado del medio ambiente, pues dejamos de emitir bióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero que abona al calentamiento global. De ese modo, la bicicleta se convierte en una herramienta para el cuidado de nuestro planeta, subrayó el universitario.

Es un vehículo “económico, asequible y sustentable”, pues no necesita combustible y eso es bueno para nuestro bolsillo y nos mantiene en forma. “Eso hay que agradecerlo y fomentarlo”.

Cuando utilizamos una bici todos ganamos, y en tiempos de COVID-19 tiene la ventaja adicional de que permite mantener la distancia recomendada por las autoridades de salud nacionales y mundiales, insistió.

“Por donde lo veamos, su uso es maravilloso, es uno de los grandes inventos de la humanidad y al paso de los años sigue vigente y se convierte en la mejor opción para trasladarnos y mejorar la movilidad”.

No obstante, en materia de seguridad vial falta mucho por hacer, expuso García Almaraz. Es necesario mejorar el respeto al ciclista, cultura que no se ha logrado a pesar de los esfuerzos que se han hecho, aunque reconoció que los incidentes no siempre son negligencia del conductor del vehículo automotor.

También hace falta infraestructura, ciclopistas adecuadas que den el espacio necesario al ciclista para circular seguro, además de diferentes vías que animen a más usuarios a pedalear y llegar a sus aulas u oficinas.

Se estima que en el mundo existen alrededor de mil millones de bicicletas. Según la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (2017), 35.9 por ciento de los hogares en esta área tienen bicicletas, pero sólo 2.2 por ciento de la población de seis años y más realizó viajes entre semana en ese medio de transporte.

Siete24.mx

ebv