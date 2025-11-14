Mantener el orden en casa reduce estrés familiar

Ciudad de México. El inicio de la vida, desde la gestación, depende completamente de la salud y la nutrición de la madre. Sin embargo, un nutriente fundamental para el desarrollo del bebé, la Vitamina D3, registra una deficiencia crítica en México, que ya alcanza cifras de problema de salud pública. Su consumo adecuado en la mujer embarazada es la clave para asegurar la formación de huesos fuertes y un sistema inmune robusto.

Para la Dra. Carmen Ana Ruiz Monroy, destacada especialista en nutrición con Doctorado en Ciencias de la Educación Familiar, la atención de este micronutriente durante la maternidad es un tema que involucra a la salud pública y la dinámica familiar para asegurar el consumo de la dosis mínima.

La crisis de la Vitamina D en México: Un asunto de salud pública

La experta señala que, a pesar de la importancia de la Vitamina D para el cuerpo humano, gran parte de la población adulta padece un déficit. Las razones son variadas, desde la poca exposición solar hasta las dietas restrictivas que eliminan las grasas, donde se disuelve esta vitamina liposoluble.

“Sí, es un problema de salud pública. Más de la mitad de mexicanos, aproximadamente un sesenta por ciento de mexicanos adultos tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, por supuesto que tenemos que atenderlo porque esto va a conllevar problemas en su salud ósea en la vejez. Entonces, tenemos que cuidarlos, además en todas las etapas de la vida”.

En entrevista exclusiva con Siete24, la especialista en nutrición subraya que esta deficiencia se arrastra al bebé, evidenciándose incluso al momento del nacimiento. Por ello, el embarazo representa un momento único para corregir este déficit.

“Muy importante que el embarazo sea atendido para incrementar la vitamina D. Es el momento de la etapa de la mujer en la que incluso ella como madre está consciente que tiene que cuidar su alimentación para ese bebé. Ahí empieza nuestro ciclo de vida”, destaca la Dra. Ruiz Monroy.

Vitamina D3 en el embarazo: huesos fuertes desde el vientre

La especialista reveló cifras preocupantes en cuanto a la deficiencia de la Vitamina D3 en los mexicanos adultos, que se tornan alarmantes en los recién nacidos, pues casi el 100 por ciento de los bebés presenta esta carencia.

“La cifra de bebés con deficiencia de vitamina D3 es muy alta. Los estudios en México muestran que el 98% de recién nacidos presentan deficiencia”.

La Dra. Ruiz Monroy alerta que si la madre presenta una deficiencia, la salud ósea del bebé se compromete. Se han documentado casos de mujeres que, después de uno o dos embarazos con déficit de Vitamina D, sufren fracturas por movimientos sencillos. Esto se debe a que el cuerpo prioriza la formación del esqueleto del bebé, desmineralizando a la madre.

La función principal de la Vitamina D es garantizar que el cuerpo absorba el calcio y lo utilice para formar estructuras óseas sólidas. Este proceso es vital durante la gestación y aún en los bebés con deficiencia se puede cambiar el rumbo en la lactancia, explica.

La lactancia y el sistema inmune

La importancia de la Vitamina D3 no cesa con el nacimiento; se extiende a la lactancia, cuando el bebé depende exclusivamente de la alimentación materna durante al menos seis meses. El consumo correcto de la vitamina por parte de la madre asegura la continuidad del aporte al hijo, lo que influye en aspectos clave de salud, incluyendo la formación de una microbiota correcta y la inmunidad.

“El que la mamá lo siga consumiendo, se siga asegurando su consumo correcto durante la lactancia, es lo que va a asegurar en los bebés ese nivel o esa suficiencia en Vitamina D3”.

Lamentablemente, la deficiencia es sistémica, . La alarmante deficiencia de D3 en el 98% de recién nacidos, es un dato que la especialista vincula a la omisión de alimentos durante el embarazo, a menudo por dietas restrictivas ligadas al control de peso.

Recomendaciones Prácticas: La dosis y los alimentos clave

La Dra. Ruiz Monroy enfatiza la necesidad de una estrategia dual para asegurar el consumo de este nutriente. Por un lado, la ingesta a través de alimentos ricos en grasa, donde la Vitamina D se disuelve (huevos, quesos y leche). Por otro lado, la complementación con una dosis diaria específica, particularmente crucial para la mujer embarazada.

“Sí es importante tener este tema de si necesitamos tomar cierta cantidad de sol… Muchas veces el embarazo va acompañado de recomendaciones específicas y en este caso uno de los nutrimentos clave es asegurar el consumo de Vitamina D3 con dosis 4.000 unidades internacionales.”, indica la especialista.

Esta dosis no solo es segura, sino que garantiza el funcionamiento óptimo del organismo.

“Es un consumo que sí va a permitir asegurar todas las funciones como es la formación de huesos, y el desempeño correcto del sistema inmunológico”, concluye la Dra. Ruiz Monroy, haciendo hincapié en que la nutrición durante el embarazo requiere disciplina y metodología para que, tanto la madre como el nuevo ser, mantengan la salud a largo plazo.

npq