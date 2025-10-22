Normas de convivencia en parques para niños

Ciudad de México. — Salir al parque permitió a miles de familias reforzar el aprendizaje sobre convivencia, respeto y cuidado del entorno. Psicólogos y educadores coincidieron en que establecer límites claros desde la infancia fomentó la empatía y la responsabilidad compartida.
Reglas sencillas para disfrutar y convivir mejor
De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría (AEP), los espacios abiertos ofrecieron múltiples beneficios para la salud mental y física de los menores. Sin embargo, especialistas subrayaron la importancia de acompañar ese disfrute con normas básicas de convivencia.
Entre las más comunes destacaron compartir los juegos, avisar dónde estarán, cuidar el lugar, no aceptar comidas o bebidas de otros, respetar a los demás y tomar precauciones.
Estas reglas, según la psicóloga infantil María Jesús Campos, ayudaron a los niños a comprender que “la libertad de jugar implica también responsabilidad y cuidado hacia los demás”.
Campos explicó que el respeto a turnos o el simple hecho de pedir permiso para usar un columpio fortaleció habilidades sociales como la empatía y la paciencia.
Educar desde la coherencia y el ejemplo
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que los hábitos de convivencia se aprendieron mejor mediante la observación y la coherencia de los adultos. Por ello, los expertos aconsejaron que los padres actuaran como modelo de respeto y comunicación.
Cuando los menores conocieron las razones detrás de cada norma, su cumplimiento fue más natural. Por ejemplo, saber por qué se debe cuidar el césped o no arrancar flores permitió que entendieran el valor del entorno compartido.
“Las normas no deben verse como castigos, sino como acuerdos para convivir mejor”, señaló la educadora mexicana Patricia Salgado, especialista en disciplina positiva.
Reglas adaptadas a cada edad y entorno
Los límites resultaron más efectivos cuando fueron acordes con la edad. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los niños pequeños necesitan instrucciones breves y visibles, mientras que los adolescentes pueden participar en la creación de acuerdos.
Ser flexibles en situaciones puntuales —como permitir una excepción al uso del baño si no hay acceso cercano— ayudó a mantener la confianza y el diálogo familiar.
También, fomentar que los menores avisaran dónde estarían o evitaran aceptar alimentos de otros reforzó su seguridad personal, una enseñanza clave en entornos públicos.
Parques como espacios de aprendizaje social
Los parques se convirtieron en laboratorios naturales donde los niños aprendieron a convivir, negociar y compartir. Según un estudio del Instituto de Políticas de Familia (2024), estas experiencias fortalecieron las relaciones interpersonales y redujeron conflictos infantiles en contextos urbanos.
A través del juego, los menores practicaron normas que luego trasladaron a la escuela y a casa. Así, el parque no solo funcionó como un espacio de recreo, sino como un entorno educativo vivo, donde los valores de respeto, empatía y cuidado mutuo cobraron sentido.
Cáncer de mama no cede, al contrario, aumenta la mortalidad en México
Cerca de la mitad de mujeres con cáncer de mama no reciben tratamiento
Ciudad de México.- El cáncer de mama continúa como la principal causa de muerte entre los tumores malignos en México, lejos de disminuir, aumenta. De acuerdo con cifras preliminares recientes del INEGI, tan solo en 2024 se registraron 8 mil 451 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales más del 90 por ciento ocurrieron en mujeres.
Esta enfermedad se presenta cuando las células de la mama se alteran, se multiplican sin control y forman tumores que, de no detectarse y tratarse oportunamente, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y provocar la muerte.
Mujeres mayores de 50 años, las más vulnerables
La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) más reciente reportó que en el país había más de 14.6 millones de mujeres de 50 años y más; de ellas, 176 mil 672, es decir, 42.8%, tenían cáncer de mama.
Pese al diagnóstico, 38 % de estas mujeres no recibieron tratamiento médico en los últimos dos años, lo que evidencia que el acceso a servicios especializados continúa como una necesidad urgente.
Entre quienes sí recibieron atención, los tratamientos más comunes fueron:
- Quimioterapia o medicamentos (76.8 %)
- Radiación o rayos X (71.8 %)
- Cirugía o biopsia (66.1 %)
Mortalidad en aumento
En 2024, La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres..
Las cifras también muestran que:
- El mayor número de fallecimientos ocurrió entre mujeres de 50 a 59 años, con 2 mil 121 casos.
- La tasa más alta se registró en mujeres de 80 años y más, con 79.6 defunciones por cada 100 mil mujeres.
La prevención empieza contigo
La detección temprana es la herramienta más efectiva para salvar vidas. Los especialistas recuerdan que la auto exploración y una mastografía oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento menos invasivo y un diagnóstico tardío con menor probabilidad de recuperación. Los médicos recomiendan realizar revisiones anuales a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares, así como autoexplorarse de manera mensual.
Además del diagnóstico médico, el acompañamiento familiar tiene un papel decisivo en el proceso de salud. Hablar en casa, perderle el miedo a la mastografía y acudir a revisión sin esperar síntomas son acciones sencillas que pueden convertirse en oportunidades reales de vida.
Cáncer de mama: dónde hacerse mastografías gratuitas en CDMX y Edomex
La detección oportuna salva vidas
Ciudad de México.- En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, en 2024 fallecieron más de 818 mil, lo que equivale a 22 fallecimientos diarios. La detección temprana es la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad, por lo que distintas instituciones públicas y privadas, ofrecen mastografías gratuitas durante octubre rosa.
Especialistas recuerdan que el diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia. Según cifras oficiales, entre el 70% y 80% de los casos detectados en etapas iniciales tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso, mientras que las tasas de supervivencia disminuyen cuando la detección ocurre en etapas avanzadas.
Cuando la prevención se convierte en esperanza
Numerosas mujeres han logrado sobreponerse a la enfermedad gracias a la detección temprana. Nora, sobreviviente y voluntaria, comparte:
“Escuchar ‘tienes cáncer’ me cambió la vida. Hoy regreso al mismo lugar que me atendió, pero para acompañar a otras mujeres”.
Su experiencia resume el mensaje principal de este mes: llegar a tiempo puede salvar la vida.
¿Dónde hacerse una mastografía gratuita en CDMX y Estado de México?
En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina mantiene un programa permanente de detección temprana que opera a través de centros de salud, clínicas y unidades móviles. Además, instituciones especializadas brindan atención sin costo:
CDMX
- FUCAM – Atención gratuita y diagnóstico especializado.
https://www.fucam.org.mx
- Salud Digna – Mastografías a muy bajo costo
https://www.salud-digna.org/pon-el-pecho/
- IMSS Bienestar – Atención para población sin seguridad social.
https://www.imssbienestar.gob.mx
Opciones en el Estado de México
En el Edomex, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realiza jornadas móviles en municipios y ofrece mastografías sin costo en unidades especializadas:
Estado de México
- ISEM / Jornadas móviles de mastografía
https://salud.edomex.gob.mx
- UNEME DEDICAM (Unidades Especializadas)
https://salud.edomex.gob.mx/isem/dedicam
Un recordatorio para octubre… y después
La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama busca visibilizar la importancia del cuidado y la prevención, pero el llamado se mantiene vigente durante todo el año: crear hábitos de revisión, pedir ayuda a tiempo y acceder a los servicios disponibles.
La información salva vidas; la detección temprana también.
Ser madre es tendencia: Modelo embarazada abrió pasarela en NY
Ciudad de México.- Después de seis años de ausencia, el brillo, las alas y la magia regresaron al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Pero esta vez, el momento más emotivo no vino de un diseño llamativo ni de una coreografía espectacular, sino de un gesto profundamente humano: el desfile fue inaugurado por una modelo embarazada.
La protagonista fue Jasmine Tookes, uno de los rostros más reconocidos de la firma, quien lució con orgullo su segundo embarazo mientras abría el espectáculo en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York. Con un vestido de red transparente y alas inspiradas en una concha marina —símbolo de feminidad y fortaleza—, Tookes recibió una ovación de pie al representar, literalmente, una nueva era para la marca y para la moda.
La modelo estadounidense, esposa del ecuatoriano Juan David Borrero, ejecutivo de Snapchat e hijo del vicepresidente de Ecuador, confirmó que espera un niño, su segundo hijo, junto a su esposo. Ambos ya son padres de Mía Victoria, nacida en noviembre de 2022.
En entrevistas recientes, Tookes ha compartido su felicidad y gratitud por esta nueva etapa familiar. “Nos sentimos muy emocionados y agradecidos por lo que viene”, expresó al hablar de su embarazo, que revelaron en febrero de este año.
Un símbolo de cambio y aceptación
jasmine tookes, who’s pregnant, opens the victoria’s secret show pic.twitter.com/DqEseIp2Zp— 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2025
La aparición de Jasmine Tookes marcó un antes y un después en la historia del desfile. Durante décadas, el Victoria’s Secret Fashion Show fue sinónimo de cuerpos “perfectos” y estándares inalcanzables. Sin embargo, el regreso del espectáculo este 2025 mostró un mensaje distinto: la maternidad, la diversidad racial y la autenticidad también son parte de la belleza femenina.
El evento apostó por una estética renovada que integró moda, música y tecnología en un ambiente futurista. Pero fue Jasmine embarazada quien, al caminar mostrando con orgullo su vientre, dio al desfile su momento más poderoso y simbólico.
Una carrera inspiradora
Jasmine Tookes debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show en 2012 y en 2014 se convirtió en uno de sus “ángeles” oficiales. En 2016 la revista Forbes la incluyó entre las “20 modelos mejor pagadas del mundo”.
Hoy, más de una década después, Jasmine Tookes vuelve a brillar sobre la pasarela, pero desde un lugar distinto: el de una mujer que celebra la vida, la maternidad y la belleza real. Su presencia no solo abrió el desfile, sino también un nuevo capítulo en la historia de la moda, donde ser madre también está en tendencia.
Estilo
Cinco hábitos sencillos para comer bien y cuidar tu salud todos los días
Es una acto de amor propio y a la familia
Ciudad de México.- Comer bien no es una moda pasajera, es un acto de amor propio y hacia quienes te rodean. Adoptar hábitos saludables en la alimentación no solo mejora tu bienestar físico y emocional, también impacta positivamente en el medio ambiente. Pequeños cambios en tu rutina diaria pueden marcar una gran diferencia para ti, tu familia y el planeta.
A continuación, te compartimos cinco hábitos simples y sostenibles que pueden ayudarte a transformar tu relación con la comida, disfrutar de una mejor nutrición y vivir con mayor conciencia.
1. Planea tus comidas
Organizar tus menús semanales te ayudará a mantener una alimentación equilibrada y a aprovechar mejor el tiempo. Además, planificar evita compras impulsivas y reduce el desperdicio de alimentos.
2. Elige ingredientes reales
Prefiere productos frescos, naturales y de temporada. Cocinar en casa te permite controlar los ingredientes, reducir el consumo de ultraprocesados y disfrutar de sabores auténticos y nutritivos.
3. Reduce el desperdicio
Guarda tus alimentos en recipientes herméticos y reutilizables para conservar su frescura por más tiempo. Aprovechar cada ingrediente no solo cuida tu bolsillo, también contribuye a un planeta más sostenible.
4. Cuida tus porciones
Comer con equilibrio es tan importante como elegir bien los alimentos. Usar contenedores individuales o con divisiones te ayudará a evitar excesos y fomentar una alimentación más consciente.
5. Lleva tu comida contigo
Comer fuera de casa no tiene por qué significar descuidar tu salud. Preparar tus propios snacks o comidas diarias te permite mantener el control de lo que consumes y reducir el uso de plásticos de un solo uso.
Adoptar estos hábitos no requiere sacrificios, sino decisión y constancia. Comer sano es una forma de libertad, una elección que nutre tu cuerpo, fortalece tus vínculos y contribuye a un entorno más equilibrado. Cada acción cuenta: planear, elegir y cuidar lo que comes puede ser el inicio de una vida más plena, saludable y sostenible.
