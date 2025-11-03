Premiar con postre a los niños por comer no es buena idea

Ciudad de México.— Muchos padres se enfrentaron alguna vez a la escena clásica: el niño que no quiere comer lo que hay en el plato.

Frente a esta situación, los adultos suelen recurrir a estrategias para convencerlos, desde servir los alimentos de manera divertida hasta prometer recompensas si terminan su comida.

Aunque algunas técnicas creativas pueden funcionar, especialistas en nutrición infantil advirtieron que ofrecer postres como premio no es recomendable.

La American Academy of Pediatrics (AAP) señaló que esta práctica puede alterar la relación del niño con la comida y fomentar el consumo excesivo de azúcar.

El efecto de los premios en la alimentación infantil

Estudios de la Universidad de Birmingham y el National Institutes of Health (NIH) mostraron que los premios pueden ser útiles solo en casos puntuales.

Su función debe ser motivar a los niños ante situaciones que les resulten difíciles, no condicionar su alimentación.

En el estudio, los investigadores observaron que los niños probaron entre ocho y diez veces un alimento nuevo antes de aceptarlo.

Una pequeña recompensa simbólica, como una pegatina o una corona de papel, sirvió como estímulo sin alterar su percepción de los alimentos.

Sin embargo, los expertos coincidieron en que los premios no deben ser comestibles. Ofrecer postres o dulces refuerza la idea de que estos son alimentos “positivos”, mientras que los vegetales o proteínas se perciben como castigos.

Riesgos de obligarlos a comer todo

Además del uso de postres como recompensa, obligar a los niños a terminar todo el plato puede ser contraproducente.

Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, esta práctica impide que los menores aprendan a reconocer sus señales de saciedad.

Comer más de lo necesario puede aumentar el riesgo de sobrepeso u obesidad infantil. En cambio, los expertos recomiendan ofrecer porciones pequeñas, permitir repetir si el niño lo desea y fomentar un ambiente relajado durante las comidas.

Cómo fomentar una relación positiva con la comida

De acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética, el objetivo de los padres debe centrarse en crear experiencias agradables alrededor de la comida. Permitir que los niños participen en la preparación, elegir recetas juntos o servir los alimentos en presentaciones coloridas ayuda a despertar su curiosidad.

Los especialistas también sugirieron evitar el uso de frases como “si no comes, no hay postre”.

En su lugar, los padres pueden reconocer el esfuerzo con palabras positivas o actividades compartidas para comer de mejor manera.

Promover una alimentación variada, equilibrada y libre de presiones contribuye a que los niños desarrollen hábitos saludables que los acompañen a lo largo de la vida.

JAHA