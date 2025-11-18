¿Qué palabras pueden afectar la comunicación en pareja?

Ciudad de México.— Las discusiones en una relación de pareja resultaron inevitables, pero ciertas palabras se convirtieron en el combustible perfecto para agravar malentendidos y enfados.

Según psicólogas expertas, evitarlas puede transformar la forma en que ambos se comunican.

El poder destructivo de “nunca”

Decir “nunca me escuchas” o “nunca tienes tiempo para mí” generalizó y exageró la realidad, explicó la psicóloga consultada. Ese tipo de frases hizo que la pareja se sintiera atacada y sin espacio para explicar su punto de vista.

En vez de “nunca”, convino ser específica: por ejemplo, “me sentí sola cuando no estuviste ahí para mí ayer” permitió que su pareja identificara el momento concreto y respondiera con más claridad y empatía.

Cómo “siempre” congela el cambio

El término “siempre” también causó daño. Frases como “siempre haces lo mismo” o “siempre me decepcionas” instauraron una narrativa fija y determinista de culpa. La psicóloga recomendó describir casos puntuales para abrir la puerta al crecimiento.

Así, en lugar de “siempre olvidas mis cumpleaños”, se planteó: “me dolió que olvidarás mi cumpleaños el año pasado; ¿podemos hablar de cómo evitarlo otra vez?”. Esa reformulación no atacó, sino que propuso diálogo para mejorar.

Reproches de “culpa”: tensan sin construir

Cuando apareció la palabra “culpa” o “culpable” en las discusiones, se generó una atmósfera defensiva. Decir “tú tienes la culpa de que me sienta así” cerró el espacio emocional en lugar de abrirlo.

Se sugirió usar “responsabilidad” en su lugar: por ejemplo, “te responsabilizaste de esto y al final no lo hiciste” permitió expresar un sentimiento sin acusar, promoviendo una conversación más respetuosa.

Otra opción fue compartir emociones: “Me siento herido cuando mis sentimientos no se reconocen; ¿podemos encontrar una forma más clara de comunicarnos?” Esta formulación invitó a construir juntos respuestas más sanas.

Palabras positivas y vulnerabilidad, la clave

Expertas en terapia de pareja, como Marcia Gómez —especialista del método Gottman—, han señalado que estas palabras (“nunca”, “siempre”, “culpa”) activan defensas y bloquean el diálogo.

En entrevista para Siete24.mx, Gómez afirmó que criticar con acusaciones reforzó la barrera emocional entre las personas.

Según el Instituto Gottman, cerca del 69 % de los problemas de pareja son “perpetuos”, es decir, no tienen solución definitiva. En esos casos, lo esencial no es eliminar el conflicto, sino dialogarlo con aceptación mutua.

Gómez recomendó una técnica llamada “planteamiento suave”: hablar desde los propios sentimientos (“me siento sola”) en lugar de lanzar acusaciones (“tú eres egoísta”), lo que redujo la defensiva y facilitó la escucha activa.

Consejos prácticos para parejas y cuidadores

Identifiquen cuándo usan “nunca” o “siempre” y reformulen con ejemplos específicos.

Sustituyan “culpa” por “responsabilidad” para evitar reproches y abrir espacios de empatía.

Enfrenten los problemas recurrentes (“perpetuos”) con diálogo amable, inspirados en el método Gottman.

Practiquen la reparación emocional: reconozcan cuando la conversación se torna negativa y usen muestras de afecto o humor para reconectar.

Creen momentos sin distracciones (sin redes ni pantallas) para hablar con sinceridad y respetar la perspectiva del otro, como también recomendó Gómez.

Cambiar el lenguaje para transformar la relación

Al erradicar palabras como “nunca”, “siempre” y “culpa” del vocabulario en los momentos de tensión, las parejas pueden evitar la escalada emocional. Usar expresiones más concretas y compasivas mejora la comunicación y promueve la colaboración mutua.

Aunque los conflictos persistian (como sucede en casi todas las relaciones), la manera de abordarlos cambió.

Al adoptar un lenguaje más asertivo y menos acusatorio, se abrió espacio para que ambas personas se sintieran escuchadas y valoradas.

