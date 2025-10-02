Estudio alerta sobre cáncer de apéndice: afecta a Millennials y la Generación X

Ciudad de México.— Un cáncer poco frecuente está ganando terreno entre las generaciones más jóvenes en Estados Unidos. Se trata del adenocarcinoma apendicular, una enfermedad que históricamente se consideraba excepcional pero que, según un nuevo estudio, ha triplicado y hasta cuadruplicado su incidencia en la Generación X y en los Millennials.

Un hallazgo inesperado en adultos jóvenes

La investigación fue realizada por el Instituto Nacional del Cáncer y publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine. El análisis revisó más de cuatro décadas de registros médicos para identificar cómo ha evolucionado la enfermedad entre distintas generaciones.

“Hay una incidencia desproporcionada de cáncer de apéndice entre los jóvenes”, señaló Andreana Holowatyj, profesora adjunta de hematología y oncología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y el Centro Oncológico Vanderbilt Ingram.

La especialista precisó que “la primera en mostrar que 1 de cada 3 casos de cáncer de apéndice se diagnostica entre adultos menores de 50 años. En comparación, 1 de cada 8 cánceres colorrectales se diagnostican entre el mismo grupo de edad”.

Por qué crece entre Millennials y Generación X

Aunque la causa precisa no está determinada, los expertos plantean varias hipótesis. Los cambios en la dieta, factores ambientales, variaciones genéticas y una mayor capacidad de diagnóstico podrían explicar parte del fenómeno.

El equipo investigador recomienda profundizar en los estudios etiológicos y al mismo tiempo pide a los profesionales de la salud estar atentos ante síntomas en pacientes jóvenes de la Generación X y los Millennials, grupos que históricamente no eran considerados de riesgo para este tipo de cáncer.

Qué mostró el estudio sobre el cáncer de apéndice

Los investigadores analizaron datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) en 4 mil 858 casos confirmados en adultos mayores de 20 años diagnosticados entre 1975 y 2019.

Resultados contundentes:

Las tasas se triplicaron en personas de la Generación X, nacidas en 1980.

Entre los Millennials, nacidos en 1985, el aumento fue de hasta cuatro veces.

El crecimiento se presentó en todos los subtipos histológicos, incluidos mucinoso, no mucinoso, células caliciformes y en anillo de sello.

Los especialistas advirtieron que estas tendencias pueden anticipar una mayor carga de enfermedad en las próximas décadas, lo que exige investigación adicional y mayor conciencia tanto en el sector médico como en la población general.

Una enfermedad rara y difícil de diagnosticar

El adenocarcinoma apendicular representa menos del 1% de los cánceres gastrointestinales.

El mayor desafío está en su detección. En muchos casos se descubre de manera incidental durante una cirugía de apendicitis. Cuando se presentan síntomas suelen ser inespecíficos, como dolor abdominal, pérdida de peso o cuadros de obstrucción intestinal.

El tratamiento varía según la etapa del tumor y puede ir desde una simple apendicectomía hasta procedimientos mayores con quimioterapia intraperitoneal. La supervivencia mejora de manera considerable cuando se logra identificar en fases tempranas.

