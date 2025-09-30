Evita el desperdicio: Consejos para conservar los alimentos en el refri

Ciudad de México.- Cada año en México se desperdician más de 13 millones de toneladas de alimentos, lo que representa casi el 28 por ciento de todo lo que se produce en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). La cifra resulta alarmante si se considera que, mientras una parte de la población enfrenta dificultades para llevar comida a su mesa, otra parte desecha productos que ya compró, cocinó o simplemente olvidó en el refrigerador.
Este 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, busca recordarnos que reducir este problema no es imposible. De hecho, el cambio puede comenzar en casa con pequeñas acciones que marcan una gran diferencia.
Aquí te compartimos siete consejos útiles para conservar mejor tus alimentos y evitar que terminen en la basura:
1. Planea tus compras y evita el impulso
Antes de ir al supermercado, revisa lo que ya tienes en tu alacena y refrigerador. Haz una lista clara de lo que necesitas para cocinar durante la semana. Esto no solo evita compras innecesarias, sobre todo en frutas, verduras o pan, sino que también ayuda a organizar mejor tu menú y aprovechar lo que ya tienes.
2. Organiza tu refrigerador de forma inteligente
Coloca en la parte frontal los productos con caducidad más cercana y separa alimentos crudos de cocidos. Guardar en recipientes herméticos ayuda a mantener la frescura, textura y sabor por más tiempo. Una buena organización te permitirá ver lo que tienes y evitar que la comida “se pierda” en el fondo.
3. Congela sin miedo
Si cocinaste de más, compraste carne que no usarás pronto o tienes sobras, congélalas. Congelar no significa perder calidad: si usas recipientes adecuados y etiquetas, podrás mantener la comida fresca y lista para otra ocasión, sin riesgo de quemaduras por hielo ni confusión.
4. Da una segunda vida a las sobras
Ese arroz que quedó o las verduras a punto de marchitarse pueden convertirse en croquetas, ensaladas o cremas de verduras, aguas de frutas. Ver las sobras como una oportunidad creativa, en lugar de un problema, te ayuda a aprovechar mejor tu despensa y a comer variado sin desperdicio.
5. Sirve porciones conscientes en la mesa
Un cambio simple y poderoso: sirve cantidades moderadas y permite repetir a quien lo desee. Así se reduce la comida que queda en los platos. Y si sobra, guarda lo que quedó para recalentar al día siguiente en recipientes para microondas sin complicaciones.
6. Aprende a leer las fechas de caducidad
Muchas veces confundimos “consumo preferente” con “fecha de vencimiento”. El primero indica hasta cuándo un producto conserva su mejor calidad, pero no significa que esté en mal estado después de esa fecha. Conocer esta diferencia evita tirar comida que aún es segura.
7. Ajusta la temperatura del refrigerador
Mantener tu refrigerador entre 1 °C y 4 °C ayuda a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo. Además, evita abrirlo innecesariamente para no alterar la temperatura interna y prolongar la vida de los productos.
Conservar es cuidar el planeta y tu bolsillo
Reducir el desperdicio de alimentos es una acción que beneficia al medio ambiente, a tu economía familiar y a millones de personas. Adoptar estos hábitos en casa es un acto de conciencia y responsabilidad que, aunque parezca pequeño, suma a un cambio global necesario.
Estilo
Mexicanos cambian sus hábitos de alimentación: buscan calidad sin descuidar el bolsillo
La inflación cambia las prioridades
Ciudad de México. — “Ya no compramos lo mismo que antes. Ahora compro menos pero busco que nutra y que rinda”, dice Daniela, una madre de familia en el supermercado, al describir su nueva rutina de compra. Su testimonio refleja lo que muestran recientes investigaciones: los mexicanos están transformando sus hábitos de alimentación, motivados tanto por la economía como por el deseo de cuidar su salud.
La inflación tiene un papel central en este cambio de hábitos: según el INEGI, el precio de la canasta básica aumentó 3.6% en zonas urbanas hacia julio de 2025, presionando el presupuesto familiar y obligando a priorizar.
Nutrición en el centro de la mesa
Más allá de los precios, la salud ocupa un lugar cada vez más importante. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) muestran que el etiquetado frontal de advertencia en los empaques ha sido clave para orientar a los consumidores y presionar a la industria a reformular productos con exceso de azúcares, grasas y sodio. Aunque su efectividad genera debate, organismos como la OMS han reconocido su papel en la mejora del perfil nutricional de alimentos en México.
Esta transición no es menor: los consumidores ya no ven la nutrición como un valor agregado, sino como una expectativa básica, esto de acuerdo conun estudio de VisualGPS, plataforma de investigación de Getty Images que señala: Tres factores determinan lo que las familias ponen en su carrito del súper: el valor por su dinero (78%), el sabor y la calidad (77%), y los beneficios nutricionales (69%).
“La mesa mexicana se está redefiniendo, y hoy lo que se busca no solo es sabor o precio, sino también alimentos que contribuyan a sentirse mejor”, apunta el estudio.
Los datos de la investigación muestran que el precio y la calidad, mandan en las decisiones de compra de las personas, según Samuel Malave, Gerente de Investigación Creativa, de VisualGPS.
“Datos de nuestro estudio revelan los mexicanos están priorizando su salud más que nunca y reconocen que lo que comen y beben es fundamental para su bienestar. Nuestros datos son claros: las personas dicen sentirse más tranquilas cuando se muestran los beneficios que tiene en su salud, el origen de los ingredientes y el valor nutricional de lo que consumen”.
La forma en que las personas descubren nuevos productos también está cambiando. La recomendación de familiares y amigos es hoy el factor más decisivo, en contraste, los influencers y celebridades tienen poco impacto en la elección de compra: apenas dos de cada diez consumidores confían en recomendaciones de este tipo.
Un cambio cultural de hábitos de alimentación en marcha
México ocupa un lugar importante en los índices de consumo de alimentos ultraprocesados, lo que ha derivado en altos índices de obesidad y enfermedades crónicas. Pero estas cifras recientes muestran un cambio cultural paulatino: las familias comienzan a integrar la salud en sus decisiones diarias.
Estilo
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
El matrimonio como equipo
Ciudad de México.- Las tendencias entre los influencers muestran estilos de vida irreales o inalcanzables en muchos casos, en otros critican y denostan a los que son distintos; por eso entre ellos resalta Cynthia Canales como una inspiración. A sus 25 años, la joven médico cirujano, influencer, esposa y futura mamá, -con 3 meses de embarazo-, comparte en sus redes sociales, no lujos ni viajes, sino la vida real: su reciente matrimonio y la espera de su primer hijo.
“Para mí es un deseo impresionante poder compartir la alegría de estar casada, de estar embarazada”, cuenta Cynthia en entrevista exclusiva con Siete24.
Hace apenas cuatro meses que Cynthia y su esposo contrajeron matrimonio, después de más de ocho años de noviazgo pues se conocen desde adolescentes.
Cynthia combina su vocación profesional con su vida de recién casada y la experiencia de esperar a su primer hijo: “No era algo que teníamos realmente planeado, simplemente estábamos abiertos, y de pronto llegó la mayor bendición de nuestras vidas”, platica emocionada.
La certeza de la maternidad desde el inicio
Con 13 semanas de embarazo, Cynthia narra que supo desde el principio que algo distinto estaba ocurriendo en su cuerpo: “Sentía una certeza impresionante, diferente a cualquier mes anterior. Me hice una prueba casera y salió positiva. Desde ese momento mi cabeza entró en modo mamá”.
Su formación médica le ha dado una mirada única sobre esta etapa:
“El corazón de un bebé late desde los 21 días. A las ocho semanas ya están formados sus órganos principales. Ver un ultrasonido es la prueba más clara de que desde el inicio estamos hablando de una vida humana”.
Para Cynthia, este conocimiento profesional ha reforzado aún más su convicción de proteger la vida, pues además ha participado como cirujana en el nacimiento al realizar una cesárea, por ello tiene una postura clara sobre el aborto:
“Estamos en una sociedad donde se deshumaniza con facilidad. A veces se justifica con que un bebé en gestación es un cúmulo de células, pero cuando ves en un ultrasonido su corazón latir y sus bracitos en movimiento, entiendes que ya es una persona”.
Prepararse para recibir a un hijo
Más allá de lo médico, Cynthia reconoce que la maternidad también es un viaje espiritual y emocional: “Jesús se tomó 40 días en el desierto, y el embarazo dura 40 semanas. Lo vivo como un tiempo de preparación interior para recibir a mi hijo. Todo lo que entra en mí, en mi corazón, en mi mente, también llega a mi bebé”.
Abrirse a la vida
Sobre la maternidad, Cynthia envía un mensaje directo a los jóvenes: “Arriesgarse a confiar y casarse joven no es un error, al contrario, es la mejor decisión que he tomado. Estar abiertos a la vida es algo bellísimo, porque cada hijo es fruto del amor con tu pareja”.
Su testimonio, que mezcla su experiencia como mujer, esposa y médico, busca inspirar a más jóvenes a valorar el matrimonio y la maternidad como un proyecto de vida: “Muchos me dicen: ya no vas a poder viajar, ya no vas a poder hacer ciertas cosas. Yo pienso lo contrario: todo lo voy a poder hacer, pero ahora con mi esposo y con nuestro bebé. Y eso lo hace todavía más especial”.
En seis meses, Cynthia y su esposo recibirán a su primer hijo, es una niña. Entre la emoción y la fe, Cynthia concluye con una certeza: “El bebé nos enseñará más de lo que nosotros podamos leer en cualquier libro”.
Estilo
Jóvenes los más afectados por el brote de Sarampión en México
Abren Megacentro de vacunación en la UNAM
Ciudad de México.– Los jóvenes son el grupo más afectado ante el brote de sarampión en nuestro país, que ya acumula 4 mil 572 casos confirmados y 19 defunciones en México al 15 de septiembre, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, por lo que diversas instituciones unen esfuerzos para reforzar las medidas de prevención como acercar la vacunación a centros estudiantiles.
El sarampión es altamente contagioso
El sarampión es considerado el virus más transmisible que existe, con capacidad de contagiar entre 12 y 18 personas por cada caso, siempre que no estén vacunadas. Así lo explicó en entrevista anterior con Siete24 la Dra. Verónica Carrión, directora médica de Vivien Vacunas.
La especialista advirtió que el brote no se limita a la niñez. “Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, los adultos, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad”, señaló.
Carrión recordó que el sarampión, considerado eliminado hace años, hoy “está de regreso con mucha más fuerza y nos exige priorizar la prevención”.
Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario.
La estrategia busca cortar las cadenas de transmisión en la Ciudad de México, una de las zonas con mayor densidad poblacional y movilidad, y que enfrenta rezagos en la cobertura de vacunación.
El Dr. Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director de Atención a la Salud de la UNAM, subrayó que el brote actual afecta de manera particular a los jóvenes, por eso la decisión de abrir un centro de vacunación en sus instalaciones.
“Estamos vacunando oficialmente de seis meses a cuarenta y nueve años. La razón es porque el brote que hemos tenido de sarampión se da entre los jóvenes, en promedio de 25 años, de forma más agresiva”, explicó.
El especialista aceptó que los niños continúan como el grupo más vulnerable por la falta de vacunación y agregó que incluso quienes recibieron la vacuna en la infancia pueden aplicarse nuevamente una dosis sin riesgo. “se pueden volver a vacunar, si se pueden vacunar, vacúnense”, recomendó.
El megacentro de vacunación está abierto solo hasta este 19 de septiembre, de hasta las 15:00 horas, en el estacionamiento 3 (acceso G) del Estadio Universitario.
Pueden acudir bebés de 6 meses hasta adultos de 49 años, sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria. Aunque se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, no es requisito indispensable para recibir la dosis, ni se requiere inscripción previa.
Precauciones
Las vacunas disponibles en el megacentro son la triple viral (SRP) para menores y la doble viral (SR) para adultos. Son seguras y eficaces, pero existen condiciones que ameritan precaución. No deben vacunarse mujeres embarazadas ni personas con inmunosupresión grave, como quienes reciben tratamiento contra el cáncer o han tenido un trasplante reciente.
Estilo
Muchas pérdidas de recién nacidos se pueden prevenir con partos seguros y cuidados dignos
Día Mundial de la Seguridad del Paciente
Ciudad de México.- La seguridad de los pacientes debe atenderse desde el comienzo, los bebés recién nacidos y aún antes, durante el parto, deben recibir cuidados seguros y equitativos desde el inicio de la vida. Las organizaciones de salud hacen un llamado a reducir los riesgos asociados a la atención médica pediátrica y neonatal, para el bienestar y correcto desarrollo de los niños
La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora este 17 de septiembre el Día Mundial de la Seguridad del Paciente con el lema “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”. El llamado mundial de este año se centra en el inicio de la vida, subrayando la necesidad de partos seguros, atención neonatal adecuada y respeto a la dignidad de madres y familias.
Son los recién nacidos y niños, quienes enfrentan mayores riesgos de daño en entornos de atención los servicios médicos, debido a su rápido desarrollo, necesidades específicas y dependencia de cuidadores y sistemas de salud. Además, alerta que un solo error en la atención médica puede tener consecuencias de por vida para su salud y desarrollo.
“Cada recién nacido y cada niño merece cuidados seguros y de calidad desde el primer momento de vida”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“En nuestra región, errores evitables como fallos en la medicación, diagnósticos erróneos o infecciones asociadas a la atención de la salud amenazan el futuro de los más vulnerables. Este Día Mundial es un llamado a cerrar estas brechas y fortalecer los sistemas de salud que protejan a nuestros niños”.
Cifras que preocupan
De acuerdo con datos de la OMS, cada día mueren 800 mujeres en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. En cuanto a los recién nacidos, cerca de 6 mil 700 bebés pierden la vida diariamente, la mayoría en su primera semana de vida y por complicaciones que podrían evitarse con atención adecuada.
En México, el IMSS reporta que la razón de mortalidad materna fue de 34.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos registrados en 2023. Aunque se ha reducido en comparación con décadas anteriores, la cifra aún refleja desafíos importantes en la atención hospitalaria.
La violencia obstétrica, un problema real
En México especialistas han advertido que, además de las carencias estructurales, la violencia obstétrica constituye una amenaza directa a la seguridad de madres y recién nacidos. Úrsula Torres Herrera, especialista en medicina materno fetal en el Instituto Nacional de Perinatología, explicó que “las víctimas de violencia en las instituciones pueden ser no sólo las mujeres en trabajo de parto, sino también los recién nacidos”.
La especialista subrayó que erradicar este problema requiere capacitación del personal médico, diseño de presupuestos y espacios adecuados de atención materna, así como información clara para pacientes y familias.
Por su parte, Luz María Bravo Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia, señaló en una nota previa de Siete24 los actos de maltrato que son considerados como violencia obstétrica:
- No atender eficazmente emergencias obstétricas.
- Obligar a la mujer a parir en posiciones incómodas sin justificación.
- Obstaculizar el apego precoz del recién nacido con su madre, negándole cargarlo o amamantarlo al nacer.
Muertes prevenibles con atención digna
La OMS estima que hasta un 75% de las muertes maternas y neonatales pueden prevenirse con medidas básicas: personal capacitado, instalaciones adecuadas y protocolos de seguridad centrados en la madre y el bebé.
El organismo internacional insiste en que la seguridad del paciente comienza en el parto y que es necesario un enfoque integral que incluya a los padres, el personal de salud y las autoridades.
Humanizar la atención
El Día Mundial de la Seguridad del Paciente es también un recordatorio de que la salud no se reduce a cifras y protocolos clínicos. Humanizar la atención implica tratar a la madre con dignidad, respetar sus decisiones y reconocer a la familia como parte esencial del cuidado.
El nacimiento de un hijo debería ser siempre un momento de alegría y esperanza, no de miedo o riesgo. Garantizar un parto seguro y respetuoso es un derecho humano básico y un compromiso que involucra a toda la sociedad.
Evita el desperdicio: Consejos para conservar los alimentos en el refri
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
Jóvenes mexicanos desarrollan la primera copiadora-escáner en Braille
¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario
Pugna de valores morales en la autoridad pontificia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
