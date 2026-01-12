Dime dónde vives y te diré si puedes ejercitarte: Así se distribuyen los parques

Ciudad de México.— La mañana del Día de Reyes concentra una alta carga emocional para los niños, quienes depositan expectativas profundas en una tradición.

Para muchos menores, el regalo solicitado simboliza ser vistos, escuchados y comprendidos por figuras significativas, reales o simbólicas, dentro de su entorno familiar.

Los pequeños se preparan desde mucho tiempo antes. Escriben su carta y la envían por distintos medios con sus deseos para esta fecha.

La noche previa se llena de emoción y de una espera que no deja dormir a los pequeños, retrasando la llegada de los Reyes Magos.

Cuando aquello que pidieron no llega, la reacción infantil no se limita a la ausencia de un objeto.

Según expertos, el niño enfrenta una ruptura entre expectativa y realidad, lo que activa emociones como tristeza, enojo o confusión.

La Asociación Americana de Psicología señala que la frustración es una emoción normal en el desarrollo infantil.

Aprender a tolerarla fortalece habilidades como la autorregulación emocional y la resiliencia.

En edades tempranas, los niños aún no diferencian con claridad entre deseo, promesa y posibilidad real.

Por ello, la decepción puede vivirse con intensidad y expresarse mediante llanto, retraimiento o conductas impulsivas.

Estas respuestas no reflejan ingratitud ni falta de valores, sino un proceso emocional en construcción que requiere acompañamiento adulto, no corrección inmediata.

UNICEF subraya que la manera en que padres de familia responden a estas emociones influye directamente en el bienestar emocional presente y futuro del niño.

Validar la emoción sin exagerarla permite que el menor se sienta seguro para expresarse.

Frustración infantil y aprendizaje emocional

Entre los cuatro y ocho años, el pensamiento mágico domina la comprensión del mundo.

Los Reyes Magos forman parte de ese universo simbólico donde el deseo parece tener respuesta automática.

Cuando el resultado no coincide con lo esperado, el impacto emocional es real. A decir de los expertos, no se trata del juguete, sino del significado emocional que el niño depositó en él.

El psicólogo infantil Ross Greene explica que la tolerancia a la frustración no surge de forma espontánea.

Se construye a través de experiencias acompañadas, no evitadas.

Si el adulto transmite que todo deseo debe cumplirse, el niño desarrolla baja tolerancia emocional. Es decir, si aprende que no siempre ocurre, pero puede manejarlo, fortalece su flexibilidad emocional.

La Asociación Española de Pediatría destaca que las decepciones acompañadas favorecen la resiliencia infantil. En artículos publicados, explica que estas experiencias enseñan que el malestar es transitorio y puede compartirse.

Explicar que los Reyes hacen lo posible, pero existen límites, ayuda a aterrizar la experiencia.

Para ello, los expertos sugieren a los padres de familia evitar frases como “no seas exagerado” o “no pasó nada”.

¿Qué hacer si los Reyes Magos no trajeron lo deseado?

La psicología infantil recomienda escuchar primero, antes de explicar. En otras palabras, se recomiendan a los padres permitir que el niño exprese lo que sintió favorece la identificación emocional.

Nombrar emociones como tristeza o enojo fortalece la inteligencia emocional. Daniel Goleman señala que poner palabras a lo que se siente reduce la intensidad emocional.

Validar no implica cumplir el deseo pendiente, sino implica reconocer la emoción sin prometer soluciones inmediatas.

Los especialistas sugieren evitar compensaciones automáticas, como comprar el regalo faltante, pues refuerzan la idea de que toda frustración debe eliminarse.

También resulta útil enfocar la experiencia en el vínculo familiar, como por ejemplo el juego compartido y el tiempo de calidad generan mayor seguridad emocional que cualquier objeto.

UNICEF recomienda coherencia entre discurso y ejemplo: Si se promueve la gratitud, los adultos deben modelarla en acciones cotidianas.

Hablar de límites económicos con honestidad fortalece la relación con el consumo, esto ayuda a construir expectativas realistas sin generar culpa.

Finalmente, la psicología infantil coincide en que el recuerdo emocional del Día de Reyes no lo define el regalo, sino la forma en que el niño se sintió escuchado, acompañado y comprendido.

