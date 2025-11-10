Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez

Ciudad de México.- La fisioterapia no sólo rehabilita, sino que puede revertir el deterioro físico que llega con la edad. A través del entrenamiento terapéutico adecuado, los adultos mayores logran recuperar movilidad, estabilidad y, sobre todo, autonomía en su vida cotidiana.
En entrevista para Siete24 Noticias, la fisioterapeuta Paulina García Triana, colaboradora de la Clínica del Sol, explicó que el movimiento es una herramienta esencial de longevidad.
“La fisioterapia nos ayuda a rehabilitar los tejidos y generar movilidad. El movimiento es vida, y un movimiento sano nos lleva a una vejez más sana”, afirmó.
García Triana destacó que un tratamiento fisioterapéutico constante puede evitar el desgaste acelerado de las articulaciones y corregir posturas que con el tiempo se vuelven fuente de dolor y limitaciones.
Paulina García Triana, fisioterapeuta y colaboradora de Clínica del Sol
Entrenamiento terapéutico: revertir el deterioro físico
El entrenamiento supervisado por un fisioterapeuta no sólo previene lesiones: en muchos casos puede revertir el daño físico acumulado por la edad o por una recuperación incompleta.
“Tenemos pacientes que llegan con hernias discales, lumbalgias o pérdida de estabilidad. Con la terapia adecuada, hemos visto cómo recuperan la movilidad, la postura y hasta la confianza para caminar viendo al frente”, comentó García Triana.
Relató el caso de un paciente que, tras una caída, perdió fuerza en las piernas y caminaba encorvado.
“Con siete meses de terapia constante volvió a erguirse. Él mismo decía que se sentía más alto, porque al volver a levantar la cabeza y caminar derecho, recuperó su postura y estabilidad”, compartió la especialista.
Los avances de este tipo son resultado de la reeducación motora, que enseña al cuerpo a moverse de forma natural y funcional.
“La fisioterapia nos devuelve las funciones vitales y nos da una vejez muchísimo más digna”, resaltó García Triana.
Autonomía e independencia: metas de un tratamiento integral
La doctora Mariela Pérez Hernández, coordinadora de la Clínica del Sol, sucursal Santa Mónica, explicó que el éxito del tratamiento depende de un diagnóstico personalizado.
Cada paciente envejece de forma distinta y requiere una estrategia específica para recuperar o mantener su independencia.
“No todas las patologías afectan igual. Un mismo padecimiento no impacta igual a un paciente de 60 que a uno de 70 años”, puntualizó Pérez Hernández en entrevista con Siete24 Noticias.
El plan terapéutico debe considerar la historia de vida, los hábitos y las herramientas de apoyo disponibles, como bastones o andaderas. En cada caso, el objetivo es fortalecer la movilidad y reducir la dependencia sin imponer metas inalcanzables.
“Buscar la independencia es fundamental, pero debe ser un proceso gradual, adaptado a las capacidades y metas de cada paciente”, subrayó.
Además de fortalecer músculos y articulaciones, los programas de fisioterapia actúan sobre la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro y del sistema nervioso para readaptarse y recuperar movimientos perdidos.
“Con la terapia física enseñamos nuevamente al cuerpo a moverse, involucrando tanto la parte sensitiva como la motora. Esto permite a los pacientes readaptarse al movimiento y mejorar su coordinación”, detalló Pérez Hernández.
Prevención desde edades medias: invertir en un cuerpo funcional
El impacto de la fisioterapia no comienza en la tercera edad. Las especialistas coinciden en que la prevención es el mejor tratamiento y debe iniciarse desde la juventud.
Una dieta balanceada, ejercicios de bajo impacto y una buena higiene postural son hábitos que fortalecen los tejidos y previenen lesiones a futuro.
“La fisioterapia no sólo interviene cuando hay dolor o lesión; también es preventiva”, subrayó la doctora Pérez Hernández.
“Ayuda a fortalecer los tejidos, mejorar la elasticidad y evitar problemas derivados de malas posturas o esfuerzos repetitivos”, agregó la especialista.
La fisioterapia, de acuerdo con los expertos, puede incorporarse a la rutina semanal con ejercicios personalizados, estiramientos y revisiones periódicas que mantengan la movilidad articular y la fuerza muscular. Evitar el sedentarismo y los ejercicios de alto impacto son claves para envejecer con un cuerpo fuerte, estable y funcional.
Una vejez activa y con propósito
El envejecimiento no implica resignarse al deterioro físico. En palabras de las especialistas, la fisioterapia permite recuperar el control del cuerpo y con ello la autonomía, la seguridad y la autoestima.
Cada sesión representa una oportunidad para devolverle al cuerpo su equilibrio natural y su capacidad de movimiento.
En la Clínica del Sol, el trabajo constante de fisioterapeutas y pacientes demuestra que el envejecimiento saludable es posible cuando se combina la ciencia del movimiento con la voluntad de mantenerse activos.
¿Es posible explicar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia?, joven responde la pregunta
Ciudad de México.— Durante una de sus presentaciones, Rigoberto Hidalgo Alpízar, filósofo y conferencista originario de Costa Rica, respondió a un joven que lo cuestionó sobre la existencia de Dios.
A través de un video que circula en redes sociales, una persona le pidió a Rigoberto Hidalgo demostrar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia.
Hidalgo respondió que todo lo existente tiene una explicación, ya sea por necesidad propia o por una causa externa. “El universo tiene una explicación de su existencia y esa explicación se fundamenta en un ser necesario”, afirmó.
Agregó que ese ser debe tener un fundamento trascendente, inmaterial, atemporal y aespacial. “Si no hay tiempo, no hay sucesión de cambio; es eterno, inmutable, poderoso, omnipotente y omnisciente, porque todo lo que crea proviene de él”, expresó ante el público.
Luego preguntó: “¿Qué versículos saqué de la Biblia?, Ninguno respondió el otro joven.
Hidalgo utiliza este tipo de razonamientos en conferencias, publicaciones y debates digitales con jóvenes.
¿Dios existe? enfoque científico de Olivier Bonnassies
Otra respuesta a la pregunta ¿Dios existe?, en escenarios distintos al de Rigoberto Hidalgo, el escritor francés Olivier Bonnassies, coautor junto con Michel-Yves Bolloré del libro Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, sostiene que existen fundamentos científicos que apoyan la existencia de un creador.
LEE “Dios y la Ciencia”, diálogo vital para la cohesión social en tiempos de cambio: Olivier Bonnassies
Bonnassies explica que durante siglos se pensó que el origen del universo podía comprenderse sin la presencia de una fuerza divina. Sin embargo, asegura que los avances científicos sobre el Big Bang, la termodinámica y las matemáticas ofrecen elementos que respaldan la hipótesis de una causa inicial no material ni temporal.
“Todo muestra que un tiempo infinito hacia el pasado no es posible. Esto implica que la causa que está en el origen del universo no es ni espacial ni temporal, sino que creó las condiciones para que los átomos fueran estables, las estrellas ardieran y la vida compleja se desarrollara”, señala Olivier Bonnassies.
¿Tu empleo está en la mira? 10 profesiones que la IA podría reemplazar en 10 años
varias profesiones enfrentan un riesgo creciente de ser transformadas por la IA
Ciudad de México.- Microsoft expone, en un reciente estudio, que varias profesiones enfrentan un riesgo creciente de ser transformadas o reemplazadas por la Inteligencia Artificial.
Esto genera dudas, pero también abre un espacio para reflexionar sobre valores humanos, preparación profesional y adaptación al cambio.
Un nuevo mapa profesional en riesgo
El informe de Microsoft Research analiza más de 200 mil interacciones entre usuarios y su herramienta de IA Bing Copilot, registradas entre enero y septiembre de 2024, para calcular qué tareas laborales pueden ser asumidas por IA y qué empleos presentan mayor vulnerabilidad.
“Nuestra investigación muestra que la IA apoya muchas tareas, en especial las relacionadas con investigación, escritura y comunicación”, señala la empresa en su reporte.
Entre los empleos con más riesgo de ser reemplazados aparecen aquellos que implican muchas tareas rutinarias, repetitivas o centradas en el manejo de información.
Las 10 profesiones que podrías ver transformadas
Según el estudio de Microsoft, y recopilaciones en medios especializados, estas son diez ocupaciones con alta “aplicabilidad” de IA, es decir, con gran parte de sus tareas susceptibles de automatización o delegación a sistemas inteligentes:
- Intérpretes y traductores
- Historiadores
- Asistentes de vuelo/personal de cabina
- Representantes comerciales de servicios
- Autores y escritores (textos, contenidos)
- Programadores CNC – control numérico de maquinaria
- Representantes de servicio al cliente
- Operadores telefónicos
- Empleados de agencias de viajes o taquilleros
- Locutores y DJs de radio
Transformación, no reemplazo total
El estudio de Microsoft señala que no se trata necesariamente de una sustitución inmediata y total de las profesiones, sino de una transformación de las tareas.
“Nuestros datos no indican que la IA esté realizando todas las actividades de una ocupación”, señala.
Por ello, la invitación va hacia la adaptación: cambiar qué tareas haces, cómo las haces y qué valor exclusivo aportas como humano.
Valores humanos y competitividad: dos caras de la misma moneda
Para impulsar un enfoque positivo, es clave reconocer que la automatización libera tiempo.
“El desarrollo de competencias de IA será clave para permanecer competitivo en el mercado”, señala el informe de LinkedIn sobre habilidades, de acuerdo con Microsoft.
Y aunque ciertas tareas técnicas puedan ser delegadas a máquinas, siguen siendo insustituibles factores como la empatía, el juicio ético y la creatividad.
Por ejemplo, algunos traductores señalan que la IA puede procesar idiomas, “pero no puede captar el tono, la cultura ni la relación humana”, destaca el servicio de asesoramiento financiero integral Wealth Management.
Qué hacer si tu profesión aparece en la lista
- Evalúa cuáles de tus tareas podrían ser automatizadas y cuáles requieren tu aporte único.
- Invierte en formación continua: conoce cómo la IA está cambiando tu ámbito laboral.
- Potencia habilidades humanas: comunicación, liderazgo, ética y trabajo colaborativo.
- Considera la tecnología como aliada, no enemiga: la IA puede ayudarte a liberar lo rutinario para que te concentres en lo relevante.
- Mantente informado: los estudios sobre trabajo y tecnología evoluciona rápidamente.
Actividades sencillas que fortalecen el cerebro infantil
Así mejorarán el desarrollo cognitivo de los pequeños
Ciudad de México.— Durante la infancia, el cerebro de los niños experimenta una etapa de alta plasticidad. Estimularlo de forma adecuada fortalece su desarrollo cognitivo, emocional y social, según UNICEF.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, las experiencias tempranas moldean la arquitectura cerebral, influyendo directamente en la forma en que los niños aprendieron, resolvieron problemas y gestionaron sus emociones.
Lo más relevante fue que no se necesitaron recursos costosos para favorecer ese desarrollo.
A continuación, tres actividades simples que demostraron ser efectivas para estimular el cerebro infantil, según organismos educativos y de salud.
Leer cuentos desde la primera infancia fortaleció el lenguaje y la empatía
La lectura compartida entre padres e hijos fomentó la comprensión, la empatía y la imaginación. Un estudio de la Harvard University indicó que escuchar historias activó áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y la visualización.
Más para leer: Premiar con postre a los niños por comer no es buena idea
Los especialistas recomendaron iniciar esta práctica incluso antes del nacimiento. Escuchar la voz de los padres al leer creó vínculos afectivos y promovió el desarrollo emocional del bebé.
Además, leer ficción ayudó a los niños a entender mejor las emociones de otros. La lectura también mejoró su vocabulario, estimuló la creatividad y facilitó el pensamiento abstracto.
UNICEF sugirió dedicar al menos 20 minutos diarios a la lectura compartida, usando materiales impresos o libros ilustrados adecuados para cada edad.
Resolver rompecabezas estimuló la memoria, la atención y el pensamiento lógico
Armar rompecabezas es una de las actividades más efectivas para el desarrollo cognitivo, según el Instituto Nacional de Pediatría. Esta práctica fortaleció la concentración, la coordinación visoespacial y la resolución de problemas.
Los puzzles impulsaron la paciencia y la perseverancia. Los niños que los resolvían con regularidad mostraron una mejora en la planificación y el razonamiento lógico, indicó la American Psychological Association.
Además, los puzzles favorecieron el aprendizaje colaborativo cuando se realizaban en familia, fortaleciendo vínculos y habilidades sociales.
Las manualidades reforzaron la creatividad y las habilidades psicomotrices
Las manualidades, según el Centro de Desarrollo Infantil de la UNAM, integraron varios procesos cerebrales: coordinación, memoria y pensamiento secuencial. Al seguir instrucciones o combinar materiales, los niños ejercitaron su atención y su creatividad.
Hacer manualidades también estimuló la motricidad fina y la expresión emocional. Los psicólogos infantiles las consideraron una herramienta ideal para reducir el estrés y mejorar la autoestima.
Cuando los padres acompañaron a sus hijos en estas actividades, se fortaleció la comunicación y se crearon espacios de aprendizaje significativo dentro del hogar.
En México, la educación temprana promueve el desarrollo integral
En el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) impulsan programas de atención a la primera infancia enfocados en el desarrollo integral y la estimulación temprana.
A través de iniciativas como Aprendiendo en Familia y Primera Infancia en Casa, se promovió la lectura, el juego y las actividades manuales como herramientas educativas en comunidades rurales y urbanas.
UNICEF México destacó que más del 60% del aprendizaje temprano ocurre en el hogar, por lo que la participación de madres, padres y cuidadores resulta esencial.
Las actividades cotidianas, como leer cuentos, armar rompecabezas o crear manualidades, fortalecien las bases del pensamiento y la convivencia familiar.
Después de los 40: la rutina secreta que mantiene tu memoria despierta
Es momento de adoptar hábitos saludables que fortalezcan en conjunto el cerebro, el corazón y la memoria
Ciudad de México.- Pasados los 40 años, no basta solo con revisiones médicas: es momento de adoptar hábitos saludables que fortalezcan en conjunto el cerebro, el corazón y la memoria.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió el boletín titulado “La mejor forma de cuidar la salud cerebral a través de los hábitos cotidianos y atención oportuna a cualquier alteración”.
De acuerdo con la doctora Alejandra Calderón Vallejo, jefa del servicio de Neurología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, citada por el mismo boletín, Construir una rutina de prevención no es algo que deba dejarse para el “mañana”.
“Ocho de cada 10 problemas neurológicos pueden prevenirse con medidas de autocuidado”, destacó Calderón Vallejo.
Aquí presentamos rutas fundamentadas, respaldadas por organismos oficiales y estudios actuales, para que las personas que ya tienen 40 años o más tomen acción inmediata, en beneficio de su salud física, mental y emocional.
Movimiento para proteger vasos y sinapsis
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y también contribuye al bienestar cerebral.
Movimientos moderados como caminar pueden tener impacto. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard halló que caminar más de 5 mil pasos diarios se relaciona con una menor acumulación de proteínas ligadas al Alzheimer.
Una revisión sobre envejecimiento neural documenta que el ejercicio promueve la plasticidad cerebral, facilitando la creación y reorganización de conexiones neuronales.
De acuerdo con el IMSS, especialistas en México recuerdan que 30 minutos diarios de ejercicio, sueño de calidad, socialización y nutrición equilibrada son pilares para cuidar el cerebro.
Recomendaciones prácticas:
- Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (caminar, nadar, bici).
- Incorporar ejercicios de fuerza dos veces por semana (pesas ligeras, bandas elásticas).
- Romper largos periodos sedentarios: levantarse, caminar, estirarse.
- Subir escaleras, evitar el ascensor, caminar durante llamadas telefónicas.
Comer sano para nutrir neuronas y corazón
Una alimentación balanceada es esencial. El IMSS sugiere comer verduras, mantener una hidratación adecuada y evitar el exceso de azúcares y grasas.
“Los lineamientos mexicanos contra el deterioro cognitivo señalan que una dieta rica en vegetales, frutas, legumbres, pescado y baja en grasas saturadas puede reducir riesgos asociados a demencia”, destaca el Seguro Social.
La revista Educational Magazine señala que los adultos mayores que consumen alimentos antiinflamatorios (omega-3, polifenoles, fibras) tienen menor ritmo de deterioro cognitivo.
“Esos nutrientes favorecen el flujo sanguíneo cerebral y la integridad vascular”, resalta la revista.
Sugerencias alimentarias:
- Priorizar pescado azul (sardina, salmón), nueces, semillas de chía o linaza.
- Incluir verduras crucíferas (brócoli, coliflor), bayas, cítricos.
- Evitar alimentos ultra procesados, exceso de sal y azúcar.
- Distribuir proteínas de origen vegetal y animal durante el día.
Ejercita la mente con retos nuevos y actividades que ejercitan la memoria
Estimular el cerebro es tan importante como ejercitar el cuerpo. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de México, actividades que ejercitan la memoria pueden reducir el riesgo de Alzheimer.
La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y fortalecer conexiones cuando se le exige algo nuevo.
Según el documento “Plasticidad cerebral y regeneración neurológica”, la OMS define la neuroplasticidad como la capacidad de las células nerviosas para reestructurarse tras influencias ambientales.
Se recomienda:
- Aprender un idioma, tocar un instrumento o explorar algún arte.
- Resolver rompecabezas, crucigramas, sudokus, videojuegos cognitivos.
- Participar en actividades sociales y comunitarias que obliguen al intercambio mental.
- Cambiar rutinas domésticas: cepillarse con la mano no dominante, variar rutas en trayectos.
Controlar presión, glucosa y dormir bien
La hipertensión, la diabetes y el desequilibrio vascular son reconocidos factores de riesgo para demencia.
La OMS identifica la hipertensión persistente como uno de los riesgos modificables más importantes para el deterioro cognitivo.
Por ello, es esencial:
- Vigilar presión arterial con regularidad.
- Controlar glucosa, lípidos e IMC con ayuda médica.
- Dormir entre 7 y 8 horas en ambiente oscuro y sin pantallas.
- Evitar el estrés prolongado, que libera cortisol y lesiona neuronas.
Un hábito diario, valioso y accesible
La clave no está en gestos heroicos, sino en la constancia. En todos los casos mencionados, la eficacia depende de mantenerlos en el tiempo.
En México, el costo social de enfermedades neurológicas es alto. Cada persona que tarde en tomar hábitos saludables pone en riesgo su autonomía futura y carga a su entorno.
Quienes han cruzado la barrera de los 40 pueden convertir cada día en una inversión para su mente, su corazón y su memoria.
