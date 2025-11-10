Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez

Ciudad de México.- La fisioterapia no sólo rehabilita, sino que puede revertir el deterioro físico que llega con la edad. A través del entrenamiento terapéutico adecuado, los adultos mayores logran recuperar movilidad, estabilidad y, sobre todo, autonomía en su vida cotidiana.

En entrevista para Siete24 Noticias, la fisioterapeuta Paulina García Triana, colaboradora de la Clínica del Sol, explicó que el movimiento es una herramienta esencial de longevidad.

“La fisioterapia nos ayuda a rehabilitar los tejidos y generar movilidad. El movimiento es vida, y un movimiento sano nos lleva a una vejez más sana”, afirmó.

García Triana destacó que un tratamiento fisioterapéutico constante puede evitar el desgaste acelerado de las articulaciones y corregir posturas que con el tiempo se vuelven fuente de dolor y limitaciones.

Paulina García Triana, fisioterapeuta y colaboradora de Clínica del Sol

Lee: Hábitos que fortalecen la autonomía en la vejez: moverse, comer bien y convivir

Entrenamiento terapéutico: revertir el deterioro físico

El entrenamiento supervisado por un fisioterapeuta no sólo previene lesiones: en muchos casos puede revertir el daño físico acumulado por la edad o por una recuperación incompleta.

“Tenemos pacientes que llegan con hernias discales, lumbalgias o pérdida de estabilidad. Con la terapia adecuada, hemos visto cómo recuperan la movilidad, la postura y hasta la confianza para caminar viendo al frente”, comentó García Triana.

Relató el caso de un paciente que, tras una caída, perdió fuerza en las piernas y caminaba encorvado.

“Con siete meses de terapia constante volvió a erguirse. Él mismo decía que se sentía más alto, porque al volver a levantar la cabeza y caminar derecho, recuperó su postura y estabilidad”, compartió la especialista.

Los avances de este tipo son resultado de la reeducación motora, que enseña al cuerpo a moverse de forma natural y funcional.

“La fisioterapia nos devuelve las funciones vitales y nos da una vejez muchísimo más digna”, resaltó García Triana.

Autonomía e independencia: metas de un tratamiento integral

La doctora Mariela Pérez Hernández, coordinadora de la Clínica del Sol, sucursal Santa Mónica, explicó que el éxito del tratamiento depende de un diagnóstico personalizado.

Cada paciente envejece de forma distinta y requiere una estrategia específica para recuperar o mantener su independencia.

“No todas las patologías afectan igual. Un mismo padecimiento no impacta igual a un paciente de 60 que a uno de 70 años”, puntualizó Pérez Hernández en entrevista con Siete24 Noticias.

El plan terapéutico debe considerar la historia de vida, los hábitos y las herramientas de apoyo disponibles, como bastones o andaderas. En cada caso, el objetivo es fortalecer la movilidad y reducir la dependencia sin imponer metas inalcanzables.

“Buscar la independencia es fundamental, pero debe ser un proceso gradual, adaptado a las capacidades y metas de cada paciente”, subrayó.

Además de fortalecer músculos y articulaciones, los programas de fisioterapia actúan sobre la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro y del sistema nervioso para readaptarse y recuperar movimientos perdidos.

“Con la terapia física enseñamos nuevamente al cuerpo a moverse, involucrando tanto la parte sensitiva como la motora. Esto permite a los pacientes readaptarse al movimiento y mejorar su coordinación”, detalló Pérez Hernández.

Prevención desde edades medias: invertir en un cuerpo funcional

El impacto de la fisioterapia no comienza en la tercera edad. Las especialistas coinciden en que la prevención es el mejor tratamiento y debe iniciarse desde la juventud.

Una dieta balanceada, ejercicios de bajo impacto y una buena higiene postural son hábitos que fortalecen los tejidos y previenen lesiones a futuro.

“La fisioterapia no sólo interviene cuando hay dolor o lesión; también es preventiva”, subrayó la doctora Pérez Hernández.

“Ayuda a fortalecer los tejidos, mejorar la elasticidad y evitar problemas derivados de malas posturas o esfuerzos repetitivos”, agregó la especialista.

La fisioterapia, de acuerdo con los expertos, puede incorporarse a la rutina semanal con ejercicios personalizados, estiramientos y revisiones periódicas que mantengan la movilidad articular y la fuerza muscular. Evitar el sedentarismo y los ejercicios de alto impacto son claves para envejecer con un cuerpo fuerte, estable y funcional.

Una vejez activa y con propósito

El envejecimiento no implica resignarse al deterioro físico. En palabras de las especialistas, la fisioterapia permite recuperar el control del cuerpo y con ello la autonomía, la seguridad y la autoestima.

Cada sesión representa una oportunidad para devolverle al cuerpo su equilibrio natural y su capacidad de movimiento.

En la Clínica del Sol, el trabajo constante de fisioterapeutas y pacientes demuestra que el envejecimiento saludable es posible cuando se combina la ciencia del movimiento con la voluntad de mantenerse activos.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH