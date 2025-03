Fortalecer la convivencia en un mundo dominado por la tecnología, es un desafío

Mérida, Yucatán. – En un mundo dominado por las redes sociales y la comunicación digital, los niños y jóvenes buscan referentes fuera del hogar. Sin embargo, la verdadera influencia debe surgir desde la familia. Así lo afirmó Marco Antonio Lome, colaborador de Red Familia, en entrevista exclusiva con Siete24 , durante el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2025.

“En un mundo de influencers, el primer canal de influencia es la familia. Los primeros deben ser papá, mamá y los hermanos. Son las personas que más deben influir en nuestras vidas, porque son las historias que al fin y al cabo nos acompañan a lo largo de la vida”.

El especialista advirtió que la tecnología ha transformado la manera en que las familias se comunican: “Antes tenías una duda y le preguntabas a papá o a mamá. Ahora ya no buscas a papá o mamá, buscas en internet, buscas en Google”. Esto, explicó, ha llevado a una pérdida de conexión y de espacios de diálogo dentro del hogar. Como consecuencia, las nuevas generaciones pueden sentirse aisladas y desprotegidas.

Frente a esta realidad, Lome enfatizó la importancia de recuperar el valor de la familia como núcleo de apoyo y contención:

“El problema no es la familia. La familia es la solución y hay que ponerlo claro. Por eso el CIFAM quiere disponer de estos medios para que las familias, los matrimonios, tengan recursos para construir no familias perfectas, pero sí familias sanas”.

El Congreso Internacional de las Familias, que se desarrolla en Mérida, busca fortalecer los lazos familiares y ofrecer herramientas para enfrentar los desafíos actuales. “Si no te has dado la oportunidad de venir, ven. No es solo para expertos, sino para cualquier familia que quiera aprender y mejorar. Todos en este tema somos vulnerables, pero se trata de buscar en medio de nuestra vulnerabilidad el cambio”, concluyó Lome.



