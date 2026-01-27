Generación Z bebe menos alcohol: Familia y educación la clave

Ciudad de México.- Los jóvenes en el mundo actualmente beben menos, es una tendencia global y en México las estadísticas son alentadoras, la Generación Z consume menos alcohol, particularmente los adolescentes entre 12 y 17 años. Hoy los menores están más informados sobre los efectos del alcohol y deciden no beber o limitar las bebidas alcohólicas.
Buenas noticias, en México los menores de edad eligen no beber alcohol
La tendencia es global, en Europa la OMS reporta una disminución del 10 por ciento en la última década. En México hay buenas noticias, la tendencia va a la baja, en picada, sobre todo en los adolescentes de 12 a 17 años, cuyo consumo cayó del 15.2% al 6.3%.
De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, en México se observa una disminución en el consumo reciente y en el consumo excesivo, particularmente entre menores de edad.
Especialistas atribuyen esta conducta de los jóvenes a la educación y la familia
La educación no solo transmite información, sino que construye habilidades para la vida, fortalece el pensamiento crítico y favorece la toma de decisiones informadas. Estas capacidades son clave para explicar las tendencias que hoy se observan en los patrones de consumo de alcohol en población menor de edad.
En México, de acuerdo con datos de FISAC el consumo de alcohol menores de edad, se redujo de 16.1 a 7.5 por ciento, lo que representa una disminución relativa superior al 50%. Aún más relevante, el consumo excesivo pasó de 8.3% a 2.6%, una reducción cercana al 70%.
Estas cifras colocan a México en una trayectoria favorable en términos de prevención del uso nocivo del alcohol en menores de edad, considera FISAC, Organización de la Sociedad Civil que trabaja a través de la educación para el cuidado de la salud y la vida, promoviendo un cambio cultural sobre la responsabilidad ante el consumo de bebidas con contenido de alcohol.
“Estos avances no son producto del azar”, señala su directora Jessica Paredes:
“Son el resultado de un trabajo acumulado de múltiples actores: familias que dialogan y establecen límites, escuelas que incorporan habilidades socioemocionales, organizaciones de la sociedad civil que impulsan prevención basada en evidencia, todas las acciones orientadas a la protección de la niñez y la adolescencia”.
Acompañamiento familiar
La organización recuerda que la prevención debe mantenerse y fortalecerse. Aunque la edad promedio de inicio se mantiene alrededor de los 18 años, persisten brechas relevantes, como el acceso oportuno a tratamiento: solo 28.6% de las personas con criterios de dependencia ha recibido alguna vez atención especializada.
Este contexto refuerza la importancia de seguir invirtiendo en educación para la salud, detección temprana y acompañamiento familiar, con especial énfasis en menores de edad.
FISAC hace un llamado a sostener y profundizar la colaboración multisectorial. Las tendencias positivas observadas en la ENCODAT 2025 demuestran que cuando la prevención se construye desde la corresponsabilidad social, los cambios son posibles y medibles.
La educación es una de las herramientas más poderosas para transformar decisiones en salud. Los datos de la ENCODAT 2025 confirman que invertir en educación preventiva, basada en evidencia y sostenida por alianzas entre sociedad, instituciones y familias, sí genera cambios reales.
“Sostener esta ruta es una responsabilidad colectiva: educar hoy es prevenir riesgos mañana y garantizar un futuro más saludable para niñas, niños y menores de edad”, concluye Jessica Paredes.
Dignidad Humana
Día de la Libertad: Mexicanos perciben que este derecho ha disminuido
Es un derecho fundamental
Ciudad de México.- En el marco del Día de la Libertad, que se conmemora este 23 de enero, una encuesta muestra una percepción crítica sobre el estado actual de la libertad en México, así como los principales retos que enfrenta el país para garantizar este derecho fundamental, indispensable para la vida en familia y la convivencia social.
Durante la presentación del estudio, Pablo Levy, director de Research Land, la casa encuestadora, explicó que uno de los principales objetivos fue profundizar en la comprensión del concepto de libertad.
“Porque muchas veces como que no entendemos el concepto de libertad. Pensamos que es lo contrario a ser esclavo. Y no. O sea, hay muchas formas de libertad y hay que ver qué tanto tenemos y qué tanto hemos perdido”.
Día de la Libertad en México: una percepción desfavorable frente a otros países
De acuerdo con los resultados, 37% de las personas considera que el nivel de libertad en México es menor en comparación con otros países, mientras que 31% lo percibe como similar. En contraste, 24% opina que es algo mayor y solo 8% cree que es mucho mayor, lo que implica que más del 60% de la población ubica a México en una posición igual o inferior frente al contexto internacional.
El estudio también evaluó la percepción sobre el papel del gobierno en la garantía de las libertades. En este rubro, la mitad de los encuestados considera que las libertades no se garantizan, 23% opina que se garantizan poco, 21% afirma que a veces sí y a veces no, y apenas 6% considera que se garantizan de forma permanente.
Violencia, desinformación y abuso de poder: las principales amenazas
Entre los factores que más amenazan la libertad de las personas, la violencia y la inseguridad ocupan el primer lugar, según los encuestados, seguidas de la desinformación y manipulación de la información, los gobiernos autoritarios o el abuso de poder, así como la falta de participación ciudadana.
La encuesta también abordó el debate sobre la intervención del Estado en decisiones personales, como la posible prohibición del consumo de alternativas al tabaco. En este punto, 78% de las personas considera que está mal que el gobierno prohíba, aunque reconoce la necesidad de ciertas regulaciones o restricciones cuando existe afectación a terceros, lo que refleja una postura equilibrada entre libertad individual y responsabilidad social.
La libertad, una percepción que ha empeorado con los años
Al analizar la evolución del sentimiento de libertad en México, los resultados son contundentes: 60% de las personas considera que ha empeorado, 29% cree que no ha cambiado y 11% opina que ha mejorado.
En cuanto a las acciones prioritarias para proteger la libertad, la ciudadanía señala principalmente la necesidad de garantizar la seguridad sin restringir derechos, fortalecer la democracia y las instituciones, regular el uso de la tecnología y la vigilancia, y proteger la libertad de expresión y de prensa.
Sobre este punto, Pablo Levy fue enfático al señalar las carencias actuales:
“Quién debería priorizar el gobierno? O sea, cuáles serían las acciones prioritarias?… garantizar la seguridad sin restringir el derecho, fortalecer la democracia y tener instituciones fuertes, regular el uso de tecnología y proteger la libertad de expresión y de prensa… Reprobados”.
Finalmente, el director de Research Land llamó a la reflexión colectiva al advertir:
“Estamos perdiendo nuestras libertades en todos los aspectos, ahí están todos los aspectos y la estamos perdiendo. Y tenemos que estar conscientes de eso”.
En el Día de la Libertad, estos resultados invitan a fortalecer una cultura de respeto, participación y responsabilidad, donde la seguridad, la democracia y los derechos fundamentales sean pilares para el bienestar de las personas y las familias en México.
Estilo
¿Pensando en el divorcio? hay un camino para sanar el corazón y rescatar la familia
¿Se acabó el amor o solo es el dolor hablando?
Ciudad de México.- El primer lunes de enero es conocido en los despachos jurídicos como el día de mayor actividad para las solicitudes de divorcio, fenómeno social que se prolonga todo el mes. Tras el estrés de las festividades y las reflexiones de Año Nuevo, muchas parejas llegan a una conclusión apresurada: “Se acabó”. No obstante, antes de buscar la salida de emergencia que parece ofrecer la separación, es vital entender que los problemas no se disuelven con un acta de divorcio; a menudo, simplemente se mudan de casa con nosotros.
El matrimonio: Una decisión por encima del sentimiento
Estamos ante una cultura que rinde culto a las relaciones desechables, por lo que el matrimonio se presenta como un acto de rebeldía. Pero es fundamental recordar que el amor no es una chispa emocional pasajera, sino una decisión voluntaria que se sostiene en los días donde la química parece haberse agotado.
El divorcio suele presentarse como una señal de neón que promete alivio, pero en la práctica, suele ser una puerta que conduce a situaciones emocionales más complejas. La familia, ese frente unido, se ve alterada de forma permanente. Aunque el acuerdo “sea exitoso”, algo sagrado se fragmenta: las Navidades se vuelven negociaciones y la estabilidad de los hijos se reorganiza bajo un dolor silencioso.
Sanar para salvar: El enfoque de los especialistas
Cuando el dolor es el que dicta las acciones —ya sea por agotamiento, falta de comunicación o incluso una traición—, la prioridad no debería ser la disolución del contrato, sino la restauración del individuo. En este sentido, la psicóloga Kari Cleweet, experta en terapia de pareja, propone un camino de introspección y protocolo técnico antes de tirar la toalla.
A través de su canal de YouTube, Cleweet enfatiza la importancia de entender los procesos de quiebre para poder llegar a la restitución. “El protocolo es para poder llegar a sanar, sobrevivir esa traición y cómo volver a sentirse restituido”, explica la especialista, refiriéndose a las herramientas de su libro Traición. Aunque su obra aborda la infidelidad, sus principios de sanar para continuar la vida en matrimonio son aplicables a cualquier crisis profunda.
¿Cómo evitar un divorcio basado en el dolor?
Para la especialista, la clave está en sentirse comprendido y encontrar respuestas para el caos interno. Señala que en momentos de desesperación, muchas personas sienten que “están perdiendo la cabeza y toman decisiones definitivas”, y es ahí donde la ayuda terapéutica y la sabiduría espiritual juegan un papel crucial.
El libro, coescrito con la consejera bíblica Cornelia Hernández de Matos, busca ofrecer un “perlas de sabiduría” para quienes necesitan un respiro antes de decidir el futuro de su vida en pareja. La meta es clara: sanar el matrimonio requiere primero sanar a las personas que lo integran.
Luchar por la aventura del perdón
El matrimonio no es un cuento de hadas; es un campo de entrenamiento para el carácter. Exige humildad, sacrificio y, sobre todo, un perdón recurrente. Antes de llamar a un abogado, la recomendación es buscar ayuda profesional, espiritual y emocional. Hablar con alguien que crea en el matrimonio permitirá que la esperanza susurre más fuerte que la desesperación.
Al final, aquellos que deciden quedarse, perdonar y reír de nuevo, descubren que la reconstrucción puede ser la aventura amorosa más asombrosa de sus vidas.
Estilo
Siete hábitos para evitar el contagio de gripe y proteger a tu familia
Protege a niños y adultos mayores
Ciudad de México.- El frío invernal ya está aquí y, con él, la circulación de diversos virus respiratorios que ponen en jaque la salud de las familias. La gripe o influenza estacional no es solo un malestar pasajero; para muchos, puede derivar en complicaciones graves si no se toman las medidas adecuadas. Adoptar hábitos para evitar el contagio de gripe puede marcar la diferencia entre una temporada sanos y una visita de emergencia al hospital.
La gripa es una infección respiratoria aguda provocada por virus de los tipos A, B y C. Aunque circula globalmente, su impacto es mayor en los meses fríos. De acuerdo con la Dra. Verónica Carrión, el riesgo de contagio es generalizado, pero existen sectores que deben extremar precauciones.
“Todos somos vulnerables y esto es porque hay mayor circulación de virus, que sobreviven más tiempo en invierno. Los cambios de temperatura en el cuerpo hacen que nuestro sistema inmunológico no sea tan eficiente para contrarrestar las enfermedades. Y por el otro lado, también las personas más vulnerables son los menores de 5 años, los niños y los adultos mayores. Sin embargo, insisto, todas las personas estamos en riesgo”, explicó la Epidemióloga, en una entrevista reciente para Siete24.
Siete hábitos para evitar el contagio de gripe
Para proteger a los más vulnerables, médicos y especialistas en salud pública insisten en que la prevención va más allá de la vacuna. Estos son los hábitos sencillos que toda familia debe implementar:
- Lavado de manos frecuente: Debe realizarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua disponible, el uso de gel desinfectante con al menos 60% de alcohol es indispensable para reducir la carga viral.
- Dieta para fortalecer defensas: Consumir frutas y verduras frescas, especialmente aquellas ricas en vitamina C como limones, naranjas y fresas, ayuda al sistema inmune a estar listo para el combate.
- Descanso y ejercicio: Dormir entre 7 y 9 horas permite que el cuerpo se recupere. Incluso realizar actividad física leve dentro de casa fortalece la respuesta inmunitaria.
- Evitar cambios bruscos de temperatura: Protegerse de las diferencias térmicas extremas evita que las barreras naturales del organismo se debiliten ante los virus.
- Ventilación constante: Abrir las ventanas unos minutos al día, incluso si hace frío, renueva el aire y disminuye la concentración de patógenos en espacios cerrados.
- Distancia y responsabilidad social: Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Si presentas síntomas, el uso de cubrebocas y quedarse en casa previene la propagación de las gotitas de saliva infectadas.
- Hidratación profunda: Beber suficiente agua mantiene las mucosas de la nariz y garganta hidratadas, lo que permite que funcionen correctamente como barreras naturales contra los virus.
El factor emocional en la salud infantil
La prevención no solo se trata de higiene física, sino también de bienestar emocional. El Dr. Alberto Estrada Retes, pediatra, enfatiza que la alegría es un componente vital para la salud de los más pequeños.
“No olviden mantener a los bodoques bien hidratados, con su dieta balanceada y no le saquen a sacarlos al aire libre, con todo y el frío. Ventilen la casa y sean felices (es una decisión), la alegría fortalece el sistema inmunológico”, comenta el especialista.
Implementar estas medidas no solo reduce el riesgo de influenza, sino que fomenta una cultura de salud preventiva que beneficia a toda la comunidad. Recuerda que la prevención empieza con pequeños detalles diarios que salvan vidas.
Estilo
¿Cómo detectar la depresión infantil? Señales para salvar a tus hijos
Ciudad de México.- La infancia de Silvia fue muy difícil, desde los siete años, una sombra la acompañaba a diario, aunque en ese momento nadie sabía ponerle nombre. Años después cuando recibió tratamiento la identificaron: depresión infantil.
“Solo en la escuela me sentía bien. En la escuela yo funcionaba muy bien, pero en casa estaba como muy decaída, me la pasaba aburrida. Yo decía: es que estoy muy aburrida”, relató Silvia ya mayor en una charla virtual con especialistas y madres de familia, al recordar sus primeros encuentros con la depresión.
Lo que comenzó como un sentimiento de apatía se transformó en una crisis profunda cuando, a los ocho años, su madre falleció. Criada por su abuela, el dolor se manifestó de formas que los adultos a menudo malinterpretan.
“Mi abuelita decía que hacía mucho berrinche, que lloraba mucho, que estaba como enojada todo el tiempo”, explica.
El caso de Silvia es el de la depresión infantil, un trastorno que frecuentemente se confunde bajo etiquetas de mala conducta o problemas de aprendizaje.
¿Cómo identificar la depresión infantil en el hogar?
La psicóloga Gaby Vázquez advierte que, para tener claridad, es vital observar el deterioro en la vida social del menor. La especialista señala que la depresión no siempre se ve como una tristeza profunda y pasiva, sino como una desconexión del entorno.
“Algunas señales de alerta son falta de interés por acudir a fiestas, aislarse de otros niños, dormir más de lo usual o tener insomnio y presentar deterioro en la alimentación”, explica Vázquez. Estas señales fueron precisamente las que marcaron el punto de quiebre para Silvia que dejó de comer y fue en la escuela se dieron cuenta. Sus calificaciones empezaban a bajar, los maestros se dieron cuenta, pues se salía al pasillo a llorar, se aislaba.
“Son niños que están generalmente cabizbajos, que no se integran mucho, tienden a ser apáticos, pesimistas, a resaltar generalmente lo negativo”.
TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo lograr que tus hijos se sientan amados? Este libro es una guía para padres
La importancia del entorno y la conducta aprendida
Uno de los puntos más críticos que destaca la especialista es que los menores no viven en una burbuja. La salud mental de los padres influye directamente en la de los hijos. Es necesario revisar el historial familiar, ya que la depresión puede llegar a ser una “conducta aprendida” o tener antecedentes familiares, detalla la psicóloga.
El diagnóstico temprano no solo busca aliviar el sufrimiento actual del niño, sino evitar que estas heridas se conviertan en cicatrices permanentes.
“Buscar atención lo antes posible podría evitar que el niño se convierta en un adulto con depresión”, sentencia la experta.
En este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el llamado es a observar las conductas inusuales. Si un niño cambia sus hábitos, deja de comer o se muestra irritable sin motivo aparente, no lo juzgues: escúchalo. La detección oportuna le dará herramientas para la vida.
La dosis que cuida corazón: menos sal en alimentos, más vida posible
Generación Z bebe menos alcohol: Familia y educación la clave
CDMX voltea a ver la salud mental juvenil para prevenir suicidios
“Al mundo le hacen falta más personas así”: madre de mellizos agradece apoyo ciudadano
Romper el silencio: las condiciones de los médicos residentes en México
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
