Generación Z bebe menos alcohol: Familia y educación la clave

Ciudad de México.- Los jóvenes en el mundo actualmente beben menos, es una tendencia global y en México las estadísticas son alentadoras, la Generación Z consume menos alcohol, particularmente los adolescentes entre 12 y 17 años. Hoy los menores están más informados sobre los efectos del alcohol y deciden no beber o limitar las bebidas alcohólicas.

Buenas noticias, en México los menores de edad eligen no beber alcohol

La tendencia es global, en Europa la OMS reporta una disminución del 10 por ciento en la última década. En México hay buenas noticias, la tendencia va a la baja, en picada, sobre todo en los adolescentes de 12 a 17 años, cuyo consumo cayó del 15.2% al 6.3%.

De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, en México se observa una disminución en el consumo reciente y en el consumo excesivo, particularmente entre menores de edad.

Especialistas atribuyen esta conducta de los jóvenes a la educación y la familia

La Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC) subraya el papel fundamental de la educación como una de las herramientas más eficaces para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y promover decisiones informadas que protejan su salud y bienestar.

La educación no solo transmite información, sino que construye habilidades para la vida, fortalece el pensamiento crítico y favorece la toma de decisiones informadas. Estas capacidades son clave para explicar las tendencias que hoy se observan en los patrones de consumo de alcohol en población menor de edad.

En México, de acuerdo con datos de FISAC el consumo de alcohol menores de edad, se redujo de 16.1 a 7.5 por ciento, lo que representa una disminución relativa superior al 50%. Aún más relevante, el consumo excesivo pasó de 8.3% a 2.6%, una reducción cercana al 70%.

Estas cifras colocan a México en una trayectoria favorable en términos de prevención del uso nocivo del alcohol en menores de edad, considera FISAC, Organización de la Sociedad Civil que trabaja a través de la educación para el cuidado de la salud y la vida, promoviendo un cambio cultural sobre la responsabilidad ante el consumo de bebidas con contenido de alcohol.

“Estos avances no son producto del azar”, señala su directora Jessica Paredes:

“Son el resultado de un trabajo acumulado de múltiples actores: familias que dialogan y establecen límites, escuelas que incorporan habilidades socioemocionales, organizaciones de la sociedad civil que impulsan prevención basada en evidencia, todas las acciones orientadas a la protección de la niñez y la adolescencia”.

Acompañamiento familiar

La organización recuerda que la prevención debe mantenerse y fortalecerse. Aunque la edad promedio de inicio se mantiene alrededor de los 18 años, persisten brechas relevantes, como el acceso oportuno a tratamiento: solo 28.6% de las personas con criterios de dependencia ha recibido alguna vez atención especializada.

Este contexto refuerza la importancia de seguir invirtiendo en educación para la salud, detección temprana y acompañamiento familiar, con especial énfasis en menores de edad.

FISAC hace un llamado a sostener y profundizar la colaboración multisectorial. Las tendencias positivas observadas en la ENCODAT 2025 demuestran que cuando la prevención se construye desde la corresponsabilidad social, los cambios son posibles y medibles.

La educación es una de las herramientas más poderosas para transformar decisiones en salud. Los datos de la ENCODAT 2025 confirman que invertir en educación preventiva, basada en evidencia y sostenida por alianzas entre sociedad, instituciones y familias, sí genera cambios reales.

“Sostener esta ruta es una responsabilidad colectiva: educar hoy es prevenir riesgos mañana y garantizar un futuro más saludable para niñas, niños y menores de edad”, concluye Jessica Paredes.

npq

📲 Síguenos en WhatsApp