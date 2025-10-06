Hábitos que fortalecen la autonomía en la vejez: moverse, comer bien y convivir

Ciudad de México.- Cada año en México se desperdician más de 13 millones de toneladas de alimentos, lo que representa casi el 28 por ciento de todo lo que se produce en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). La cifra resulta alarmante si se considera que, mientras una parte de la población enfrenta dificultades para llevar comida a su mesa, otra parte desecha productos que ya compró, cocinó o simplemente olvidó en el refrigerador.

Este 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, busca recordarnos que reducir este problema no es imposible. De hecho, el cambio puede comenzar en casa con pequeñas acciones que marcan una gran diferencia.

Aquí te compartimos siete consejos útiles para conservar mejor tus alimentos y evitar que terminen en la basura:

1. Planea tus compras y evita el impulso

Antes de ir al supermercado, revisa lo que ya tienes en tu alacena y refrigerador. Haz una lista clara de lo que necesitas para cocinar durante la semana. Esto no solo evita compras innecesarias, sobre todo en frutas, verduras o pan, sino que también ayuda a organizar mejor tu menú y aprovechar lo que ya tienes.

2. Organiza tu refrigerador de forma inteligente

Coloca en la parte frontal los productos con caducidad más cercana y separa alimentos crudos de cocidos. Guardar en recipientes herméticos ayuda a mantener la frescura, textura y sabor por más tiempo. Una buena organización te permitirá ver lo que tienes y evitar que la comida “se pierda” en el fondo.

3. Congela sin miedo

Si cocinaste de más, compraste carne que no usarás pronto o tienes sobras, congélalas. Congelar no significa perder calidad: si usas recipientes adecuados y etiquetas, podrás mantener la comida fresca y lista para otra ocasión, sin riesgo de quemaduras por hielo ni confusión.

4. Da una segunda vida a las sobras

Ese arroz que quedó o las verduras a punto de marchitarse pueden convertirse en croquetas, ensaladas o cremas de verduras, aguas de frutas. Ver las sobras como una oportunidad creativa, en lugar de un problema, te ayuda a aprovechar mejor tu despensa y a comer variado sin desperdicio.

5. Sirve porciones conscientes en la mesa

Un cambio simple y poderoso: sirve cantidades moderadas y permite repetir a quien lo desee. Así se reduce la comida que queda en los platos. Y si sobra, guarda lo que quedó para recalentar al día siguiente en recipientes para microondas sin complicaciones.

6. Aprende a leer las fechas de caducidad

Muchas veces confundimos “consumo preferente” con “fecha de vencimiento”. El primero indica hasta cuándo un producto conserva su mejor calidad, pero no significa que esté en mal estado después de esa fecha. Conocer esta diferencia evita tirar comida que aún es segura.

7. Ajusta la temperatura del refrigerador

Mantener tu refrigerador entre 1 °C y 4 °C ayuda a que los alimentos se conserven frescos por más tiempo. Además, evita abrirlo innecesariamente para no alterar la temperatura interna y prolongar la vida de los productos.

Conservar es cuidar el planeta y tu bolsillo

Reducir el desperdicio de alimentos es una acción que beneficia al medio ambiente, a tu economía familiar y a millones de personas. Adoptar estos hábitos en casa es un acto de conciencia y responsabilidad que, aunque parezca pequeño, suma a un cambio global necesario.

npq

