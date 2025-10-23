Hizo de su profesión una misión: Ayudar a madres a no rendirse ante las deudas

Ciudad de México.- En febrero de 2019, una noticia conmocionó a Colombia: una mujer desesperada por deudas se lanzó desde un puente con su hijo de 10 años, amarrado a su cintura. Los dos perdieron la vida. La madre era víctima de la trampa del préstamo “gota a gota”. Esta noticia que también llegó a México, conmocionó a Nathalia Barón, madre y asesora financiera.

“Imagínate que una mujer en la ciudad de Ibagué estaba parada sobre un puente con una cuerda amarrada a la cintura de su hijo a punto de lanzarse y las personas le pedían que no se lanzara. Su hijo de 10 años muy consciente de la situación le pedía que no lo hiciera y ella dio el paso al vacío. La razón principal de ese suicidio eran deudas”, relata la coach financiera colombiana.

Esa escena la marcó para siempre. No solo por la dimensión de la tragedia, sino por un detalle que la atravesó como madre.

“Ese niño tenía la misma edad de mi hijo en ese momento, entonces como mamá pensaba cuál nivel de angustia y desesperación ella podría estar experimentando para hacer esto”.

Ese día Nathalia Barón, que también se presenta como mujer libre, feliz, madre y esposa presente, comprendió que detrás de la palabra “deuda” hay historias humanas, culpas y sobre todo, soledad.

Desde entonces decidió convertir su trabajo en una misión: evitar que otras mujeres, madres, trabajadoras, jefas de hogar, lleguen a la desesperanza financiera o a creerse sin derecho a otra oportunidad. “Si una persona es capaz de crear el problema, también es capaz de crear la solución, pero no lo va a hacer desde el mismo nivel de conciencia”.

Cuando la relación con el dinero nace del miedo

Para la especialista, el dinero no es solo una cifra, o algo que se tiene o no, sino un reflejo interior: lo que hemos aprendido en casa, lo que escuchamos al crecer, las historias de sacrificio y lucha que las mujeres heredan sin cuestionar.

“Eso surge de nuestro círculo de crianza, del inconsciente colectivo, de las historias familiares. De que nacimos pobres, seremos pobres, Pero si lo aprendimos, también podemos reaprenderlo”.

Ella asegura que muchas madres sienten que deben cargar solas con la estabilidad del hogar y cuando no lo logran, se sienten fracasadas. Otras, simplemente creen que “así les tocó vivir” porque crecieron viendo escasez.

Pero la verdadera transformación, dice, ocurre cuando una madre trabaja su propio vínculo emocional con el dinero y deja de transmitir miedo a sus hijos. “Si yo sano mi relación con el dinero, no le paso esas limitaciones a mis hijos… ellos aprenden por modelación, no por discurso”.

Aprender a no hablar desde la carencia

El cambio empieza en lo más sencillo: vigilar el lenguaje. “Nunca te quejes del dinero, nunca culpes a otros. Habla de lo que es posible, aunque todavía no se vea”, propone.

No se trata de recetas rápidas, sino de un proceso con cuatro dimensiones: lo mental, lo emocional, lo espiritual y lo físico-administrativo. Por eso, a través de su libro Dinero Consciente no busca solo enseñar finanzas, sino recuperar autonomía interior. Devolver a la mujer, especialmente a las madres, la certeza de que no está a merced de la deuda ni del miedo.

En un contexto latinoamericano donde la maternidad suele vivirse desde la renuncia, Nathalia Barón recuerda que prosperar no significa abandonar el hogar, sino dejar de vivirlo desde la angustia. Y que la mayor herencia no es dejar dinero, sino dejar libertad emocional frente a él.

Su mensaje, finalmente, es maternal antes que económico: “cuando una mujer trabajadora recupera su poder financiero de manera consciente, también recupera su esperanza, su seguridad y su capacidad de transmitir vida en lugar de miedo”.

