Imágenes inéditas muestran el desarrollo humano desde los primeros días de gestación

Ciudad de México.— La temporada de frío llegó a la Ciudad de México, lo que puede causar estragos en la salud de personas y claro, en las mascotas.

Por ello, el Gobierno capitalino emitió recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada invernal, ante el descenso de temperaturas que afecta a gran parte del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió una campaña orientada a proteger la salud y el bienestar de perros y gatos que habitan en hogares capitalinos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el invierno 2025 se caracterizó por frentes fríos más intensos y frecuentes en el centro del país.

#TemporadaDeFrío l Las bajas temperaturas han comenzado y tus peluditos también sienten el cambio de clima.🐶🐱❄️

— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 10, 2025

Estas condiciones incrementaron el riesgo de enfermedades respiratorias tanto en personas como en animales de compañía.

Cuidar el refugio y el descanso de las mascotas

La SSC recomendó revisar que el espacio donde duermen las mascotas esté adaptado al clima.

El refugio debe ser impermeable, estar aislado del viento y contar con cobijas suficientes para conservar el calor.

Un sitio seco y sin corrientes de aire puede reducir significativamente los casos de hipotermia o bronquitis, explicó la dependencia.

Además, pidió a la ciudadanía mantener el área limpia y libre de humedad para evitar la proliferación de hongos y bacterias.

El pelaje como protección natural

La dependencia enfatizó la importancia de no cortar el pelo de perros y gatos en exceso durante el invierno. El pelaje actúa como una barrera natural contra el frío y ayuda a mantener estable la temperatura corporal.

“Si es posible, déjalo crecer un poco más en el invierno”, señaló la SSC en un comunicado oficial. El organismo aclaró que un corte demasiado corto puede exponer a las mascotas a cambios bruscos de temperatura y afectar su salud.

Revisar las patas y la alimentación

Las autoridades también recomendaron vigilar las almohadillas de los animales, especialmente si caminan sobre superficies frías o húmedas. Se sugiere revisar con frecuencia que no existan heridas o quemaduras.

En caso de lesiones, se aconseja acudir con un veterinario de confianza para evitar infecciones.

Respecto a la alimentación, la SSC indicó que algunas mascotas pueden requerir ajustes nutricionales durante el invierno. “Consulta al veterinario para adecuar la dieta de tu mascota”, sugirió la dependencia. Un metabolismo más activo permite conservar mejor la energía y la temperatura corporal.

Promover una cultura de bienestar animal

La campaña de la SSC, difundida a través de redes sociales y medios locales, busca crear conciencia sobre la responsabilidad compartida en el cuidado animal.

Las autoridades recordaron que los perros y gatos también pueden sufrir hipotermia, por lo que necesitan mayor resguardo y atención durante los meses fríos.

La Agencia de Atención Animal de la CDMX (AGATAN) respaldó las recomendaciones y recordó que los animales domésticos son parte de la familia. Cuidarlos en invierno implica brindarles alimento adecuado, refugio seguro y atención veterinaria oportuna.

Con el lema “Abrígalos como se merecen”, el Gobierno capitalino reiteró su llamado a la ciudadanía para proteger a sus mascotas.

Según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la capital alberga más de un millón de animales de compañía, lo que convierte estas acciones preventivas en un esfuerzo prioritario para la salud pública y el bienestar animal.

