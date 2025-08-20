Inteligencia artificial: una aliada para el regreso a clases

Ciudad de México. — El regreso a clases ya está a la vuelta de la esquina y muchas familias mexicanas retomaron rutinas para evitar caos en la transición escolar.

Horarios, mochilas, útiles y comidas forman parte de los pendientes que suelen abrumar a madres y padres en estas fechas.

En este escenario, la inteligencia artificial (IA) se convirtió en una herramienta de apoyo que ayuda a simplificar la organización familiar. De acuerdo con un informe de UNESCO (2023), la IA no sustituye la labor humana, pero sí funciona como asistente personal para optimizar tiempos y tareas.

Especialistas recomiendan usarla con responsabilidad, revisando la información obtenida y adaptándola a cada necesidad familiar. La IA puede ser un complemento útil en la vida cotidiana, especialmente en el regreso a clases.

Organización diaria con ayuda digital para el regreso a clases

Aplicaciones como Google Calendar y Notion Calendar, con integraciones de IA, permiten crear rutinas completas personalizadas. Con la información proporcionada por los usuarios, sugieren ajustes para evitar empalmes de actividades o mejorar la eficiencia del día.

En el caso de la alimentación, asistentes como ChatGPT, Copilot o Gemini ofrecen menús rápidos y saludables adaptados a los ingredientes disponibles en casa.

La revista Xataka Android documentó cómo un usuario pidió a Gemini menús semanales compartiendo fotografías de su refrigerador, lo que resultó en recetas personalizadas y prácticas.

La planificación de comidas suele ser una de las tareas más desgastantes. Por ello, muchas familias encontraron en estas herramientas digitales una manera de reducir el estrés y ganar tiempo para otras actividades escolares y familiares.

Recordatorios y seguimiento personalizado

La IA también ayuda a los padres a no olvidar detalles importantes. Con Siri, Alexa o Gemini es posible configurar recordatorios diarios, alarmas y listas de pendientes.

Por ejemplo, se puede pedir: “Recuérdame a las 7:15 preparar la mochila” o “Pon una alarma para verificar útiles antes de dormir”. Estos recordatorios alivian la carga mental y aseguran que ningún detalle quede sin atender.

En los días previos al inicio escolar, la IA ayuda a organizar listas de materiales faltantes y programar notificaciones que facilitan el proceso de compra o pedido en línea.

Apoyo en el aprendizaje en casa

La inteligencia artificial no debe reemplazar el esfuerzo académico de los estudiantes, pero sí puede ser un apoyo en la comprensión de nuevos temas. UNICEF (2024) señaló que estas tecnologías ayudan a reforzar conocimientos si se usan de manera responsable.

Cuando un estudiante llega con dudas sobre un tema complejo, los padres pueden apoyarse en herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini para obtener explicaciones claras y sencillas.

Esto resulta especialmente útil en materias como matemáticas, ciencias o historia, donde la explicación inmediata facilita el aprendizaje sin sustituir el trabajo escolar.

Con ello, la IA se convierte en un refuerzo educativo accesible para toda la familia.

JAHA