Jóvenes los más afectados por el brote de Sarampión en México

Ciudad de México.– Los jóvenes son el grupo más afectado ante el brote de sarampión en nuestro país, que ya acumula 4 mil 572 casos confirmados y 19 defunciones en México al 15 de septiembre, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, por lo que diversas instituciones unen esfuerzos para reforzar las medidas de prevención como acercar la vacunación a centros estudiantiles.

FOTO:CUARTOSCURO

El sarampión es altamente contagioso

El sarampión es considerado el virus más transmisible que existe, con capacidad de contagiar entre 12 y 18 personas por cada caso, siempre que no estén vacunadas. Así lo explicó en entrevista anterior con Siete24 la Dra. Verónica Carrión, directora médica de Vivien Vacunas.

La especialista advirtió que el brote no se limita a la niñez. “Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, los adultos, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad”, señaló.

Carrión recordó que el sarampión, considerado eliminado hace años, hoy “está de regreso con mucha más fuerza y nos exige priorizar la prevención”.

Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario.

FOTO: CUARTOSCURO

La estrategia busca cortar las cadenas de transmisión en la Ciudad de México, una de las zonas con mayor densidad poblacional y movilidad, y que enfrenta rezagos en la cobertura de vacunación.

El Dr. Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director de Atención a la Salud de la UNAM, subrayó que el brote actual afecta de manera particular a los jóvenes, por eso la decisión de abrir un centro de vacunación en sus instalaciones.

“Estamos vacunando oficialmente de seis meses a cuarenta y nueve años. La razón es porque el brote que hemos tenido de sarampión se da entre los jóvenes, en promedio de 25 años, de forma más agresiva”, explicó.

El especialista aceptó que los niños continúan como el grupo más vulnerable por la falta de vacunación y agregó que incluso quienes recibieron la vacuna en la infancia pueden aplicarse nuevamente una dosis sin riesgo. “se pueden volver a vacunar, si se pueden vacunar, vacúnense”, recomendó.

FOTO:CUARTOSCURO.COM

El megacentro de vacunación está abierto solo hasta este 19 de septiembre, de hasta las 15:00 horas, en el estacionamiento 3 (acceso G) del Estadio Universitario.

Pueden acudir bebés de 6 meses hasta adultos de 49 años, sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria. Aunque se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, no es requisito indispensable para recibir la dosis, ni se requiere inscripción previa.

Precauciones

Las vacunas disponibles en el megacentro son la triple viral (SRP) para menores y la doble viral (SR) para adultos. Son seguras y eficaces, pero existen condiciones que ameritan precaución. No deben vacunarse mujeres embarazadas ni personas con inmunosupresión grave, como quienes reciben tratamiento contra el cáncer o han tenido un trasplante reciente.

npq

