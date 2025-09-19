Estilo
Jóvenes los más afectados por el brote de Sarampión en México
Abren Megacentro de vacunación en la UNAM
Ciudad de México.– Los jóvenes son el grupo más afectado ante el brote de sarampión en nuestro país, que ya acumula 4 mil 572 casos confirmados y 19 defunciones en México al 15 de septiembre, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, por lo que diversas instituciones unen esfuerzos para reforzar las medidas de prevención como acercar la vacunación a centros estudiantiles.
El sarampión es altamente contagioso
El sarampión es considerado el virus más transmisible que existe, con capacidad de contagiar entre 12 y 18 personas por cada caso, siempre que no estén vacunadas. Así lo explicó en entrevista anterior con Siete24 la Dra. Verónica Carrión, directora médica de Vivien Vacunas.
La especialista advirtió que el brote no se limita a la niñez. “Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, los adultos, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad”, señaló.
Carrión recordó que el sarampión, considerado eliminado hace años, hoy “está de regreso con mucha más fuerza y nos exige priorizar la prevención”.
Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario.
La estrategia busca cortar las cadenas de transmisión en la Ciudad de México, una de las zonas con mayor densidad poblacional y movilidad, y que enfrenta rezagos en la cobertura de vacunación.
El Dr. Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director de Atención a la Salud de la UNAM, subrayó que el brote actual afecta de manera particular a los jóvenes, por eso la decisión de abrir un centro de vacunación en sus instalaciones.
“Estamos vacunando oficialmente de seis meses a cuarenta y nueve años. La razón es porque el brote que hemos tenido de sarampión se da entre los jóvenes, en promedio de 25 años, de forma más agresiva”, explicó.
El especialista aceptó que los niños continúan como el grupo más vulnerable por la falta de vacunación y agregó que incluso quienes recibieron la vacuna en la infancia pueden aplicarse nuevamente una dosis sin riesgo. “se pueden volver a vacunar, si se pueden vacunar, vacúnense”, recomendó.
El megacentro de vacunación está abierto solo hasta este 19 de septiembre, de hasta las 15:00 horas, en el estacionamiento 3 (acceso G) del Estadio Universitario.
Pueden acudir bebés de 6 meses hasta adultos de 49 años, sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria. Aunque se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, no es requisito indispensable para recibir la dosis, ni se requiere inscripción previa.
Precauciones
Las vacunas disponibles en el megacentro son la triple viral (SRP) para menores y la doble viral (SR) para adultos. Son seguras y eficaces, pero existen condiciones que ameritan precaución. No deben vacunarse mujeres embarazadas ni personas con inmunosupresión grave, como quienes reciben tratamiento contra el cáncer o han tenido un trasplante reciente.
npq
Estilo
Muchas pérdidas de recién nacidos se pueden prevenir con partos seguros y cuidados dignos
Día Mundial de la Seguridad del Paciente
Ciudad de México.- La seguridad de los pacientes debe atenderse desde el comienzo, los bebés recién nacidos y aún antes, durante el parto, deben recibir cuidados seguros y equitativos desde el inicio de la vida. Las organizaciones de salud hacen un llamado a reducir los riesgos asociados a la atención médica pediátrica y neonatal, para el bienestar y correcto desarrollo de los niños
La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora este 17 de septiembre el Día Mundial de la Seguridad del Paciente con el lema “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”. El llamado mundial de este año se centra en el inicio de la vida, subrayando la necesidad de partos seguros, atención neonatal adecuada y respeto a la dignidad de madres y familias.
Son los recién nacidos y niños, quienes enfrentan mayores riesgos de daño en entornos de atención los servicios médicos, debido a su rápido desarrollo, necesidades específicas y dependencia de cuidadores y sistemas de salud. Además, alerta que un solo error en la atención médica puede tener consecuencias de por vida para su salud y desarrollo.
“Cada recién nacido y cada niño merece cuidados seguros y de calidad desde el primer momento de vida”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“En nuestra región, errores evitables como fallos en la medicación, diagnósticos erróneos o infecciones asociadas a la atención de la salud amenazan el futuro de los más vulnerables. Este Día Mundial es un llamado a cerrar estas brechas y fortalecer los sistemas de salud que protejan a nuestros niños”.
Cifras que preocupan
De acuerdo con datos de la OMS, cada día mueren 800 mujeres en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. En cuanto a los recién nacidos, cerca de 6 mil 700 bebés pierden la vida diariamente, la mayoría en su primera semana de vida y por complicaciones que podrían evitarse con atención adecuada.
En México, el IMSS reporta que la razón de mortalidad materna fue de 34.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos registrados en 2023. Aunque se ha reducido en comparación con décadas anteriores, la cifra aún refleja desafíos importantes en la atención hospitalaria.
La violencia obstétrica, un problema real
En México especialistas han advertido que, además de las carencias estructurales, la violencia obstétrica constituye una amenaza directa a la seguridad de madres y recién nacidos. Úrsula Torres Herrera, especialista en medicina materno fetal en el Instituto Nacional de Perinatología, explicó que “las víctimas de violencia en las instituciones pueden ser no sólo las mujeres en trabajo de parto, sino también los recién nacidos”.
La especialista subrayó que erradicar este problema requiere capacitación del personal médico, diseño de presupuestos y espacios adecuados de atención materna, así como información clara para pacientes y familias.
Por su parte, Luz María Bravo Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia, señaló en una nota previa de Siete24 los actos de maltrato que son considerados como violencia obstétrica:
- No atender eficazmente emergencias obstétricas.
- Obligar a la mujer a parir en posiciones incómodas sin justificación.
- Obstaculizar el apego precoz del recién nacido con su madre, negándole cargarlo o amamantarlo al nacer.
Muertes prevenibles con atención digna
La OMS estima que hasta un 75% de las muertes maternas y neonatales pueden prevenirse con medidas básicas: personal capacitado, instalaciones adecuadas y protocolos de seguridad centrados en la madre y el bebé.
El organismo internacional insiste en que la seguridad del paciente comienza en el parto y que es necesario un enfoque integral que incluya a los padres, el personal de salud y las autoridades.
Humanizar la atención
El Día Mundial de la Seguridad del Paciente es también un recordatorio de que la salud no se reduce a cifras y protocolos clínicos. Humanizar la atención implica tratar a la madre con dignidad, respetar sus decisiones y reconocer a la familia como parte esencial del cuidado.
El nacimiento de un hijo debería ser siempre un momento de alegría y esperanza, no de miedo o riesgo. Garantizar un parto seguro y respetuoso es un derecho humano básico y un compromiso que involucra a toda la sociedad.
Estilo
Mis derechos y deberes como madre y padre: guía para fortalecerlos en la crianza con valores
Acciones ante del desplazamiento de los padres en la formación de sus hijos
Ciudad de México.- La guía “Mis derechos y deberes como madre y padre”, es un documento práctico que busca apoyar a las familias mexicanas en la crianza y formación de sus hijos, con un enfoque en el fortalecimiento de valores, la protección integral y la corresponsabilidad entre hogar, escuela y comunidad. Elaborada por Early Institute, la guía nace —según explica la asociación— de una preocupación creciente: el desplazamiento del rol de los padres frente a políticas públicas que buscan otorgar autonomía a la niños y adolescentes, sin que necesariamente estén preparados para tomar decisiones trascendentales de vida, por ejemplo en su propia salud.
El papel insustituible de los padres
El Dr. Francisco Vázquez, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y colaborador de la guía “Mis derechos y deberes como madre y padre”, explicó que este documento surge para acompañar a madres y padres en un momento en que el Estado ha asumido algunas funciones que corresponden a las familias.
“La verdad es que no nacemos sabiendo ser padres, cuando tenemos hijos tenemos más preguntas que respuestas y lo que pretende la guía es atender ciertas preocupaciones”, afirmó.
El especialista advirtió que conceptos como la “autonomía progresiva”, impulsados por la Suprema Corte, han llevado a que cada vez más decisiones relacionadas con la niñez recaigan en instancias externas, dejando en duda el margen de acción de los padres.
“El Estado empieza a asumir papeles y responsabilidades que nos corresponden como padres. Entonces, más allá de lo que el Estado haga o deje de hacer, lo que intenta la guía es dirigirnos a los papás, a las mamás, para que en primer lugar asumamos el compromiso de ver la vida de nuestros hijos como un proyecto de familia”.
El investigador y padre de cinco, señala que no podemos olvidar que “los que somos papás somos los representantes legales de nuestros hijos”, y esto está protegido por la Constitución Mexicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ser madre y padre debe importarnos porque la familia es el primer espacio de formación
El documento subraya que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, y este derecho está reconocida por nuestra Constitución. En el hogar, niñas, niños y adolescentes encuentran su primer círculo de confianza, donde adquieren valores, creencias y cultura, además de desarrollar relaciones afectivas que marcarán su vida futura.
En ese sentido, la guía de Early destaca la importancia de la presencia amorosa de los padres, que no solo garantiza la seguridad física de los hijos, sino que también transmite aspectos espirituales, psicológicos y culturales fundamentales para el desarrollo de su personalidad.
A propósito del reciente inicio del ciclo escolar, la guía deja claro que padres y madres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Si bien reconoce la importancia de la escuela, subraya que la educación escolar debe ser complementaria a la que se brinda en el seno familiar.
Nos recuerda que madres y padres tienen el derecho de conocer los planes de estudio y mantener comunicación con maestros y escuelas, además de la obligación de acompañar el aprendizaje de sus hijos.
Educación con valores desde casa
Para Early Institute, la familia es el primer espacio de aprendizaje y socialización, en el hogar, niñas, niños y adolescentes adquieren valores, creencias y cultura.
La guía invita a madres y padres a concebir la crianza como una tarea amorosa y responsable, en la que sus derechos van de la mano con deberes: desde acompañar a sus hijos en la escuela, hasta garantizar su acceso a la salud, por ejemplo vacunarlos y brindarles herramientas emocionales y espirituales para enfrentar la vida.
Disponible para descargar de forma gratuita en el sitio web de Early Institute, “Mis derechos y deberes como madre y padre” busca convertirse en un apoyo útil y accesible para las familias mexicanas.
Estilo
TEAF: El alcohol y el embarazo no son compatibles, especialistas llaman a proteger a los bebés
La prevención empieza en casa
Ciudad de México.- No existe un nivel seguro de consumo de alcohol en ninguna etapa del embarazo, las consecuencias pueden ser físicas, cognitivas y emocionales, alertaron especialistas participantes en el primer Congreso Internacional TEAF en México. Beber en el embarazo provoca trastornos del estado de ánimo, irritabilidad e impulsividad, de bebés y niños, debido a la alta sensibilidad del cerebro en desarrollo frente al alcohol.
En el marco del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), especialistas nacionales e internacionales coincidieron en un llamado urgente: ninguna cantidad de alcohol es segura durante el embarazo.
“No se puede hablar de consumo responsable durante el embarazo o la lactancia”.
El congreso, organizado por la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC), reunió en el World Trade Center a expertos como la Dra. Erin Olson, de la Universidad de Washington, quien advirtió que este trastorno es absolutamente prevenible, pero sus consecuencias pueden ser irreversibles.
Daños irreversibles en el desarrollo del bebé
La especialista en diagnóstico y evaluación neuropsicológica, explicó en entrevista exclusiva con Siete24 que la vulnerabilidad de los fetos expuestos al alcohol puede provocar lesiones permanentes:
“Cuando pienso en la exposición al alcohol prenatal en fetos vulnerables, eso es irreversible. Es como tener una lesión cerebral traumática en un accidente de auto, pero sucediendo mientras está en el útero”.
El TEAF se manifiesta en diferentes grados: desde malformaciones físicas, bajo peso y talla, hasta alteraciones cognitivas y de conducta, como problemas de atención, aprendizaje, hiperactividad, lenguaje y memoria. En muchos casos, las secuelas acompañan a la persona durante toda su vida.
Tratamiento: acompañamiento y creatividad terapéutica
Aunque no existe una cura definitiva, la Dra. Olson recalcó que la detección temprana y el acompañamiento integral mejoran significativamente la calidad de vida de quienes viven con TEAF.
Entre las terapias recomendadas mencionó la terapia cognitivo-conductual, apoyos educativos, intervenciones en el lenguaje y terapias ocupacionales:
“Tenemos que ser creativos. No basta con dar terapia de lenguaje, también es necesario jugar roles, usar la repetición y diseñar rutinas que hagan que los niños se sientan apoyados y logren generalizar sus aprendizajes”.
La especialista se enfoca en el tratamiento psicológico y subrayó que cuanto más pronto se detecta y se interviene, mejores son los resultados. Aunque hay muchos jóvenes con problemas de atención como secuelas, y “necesitan apoyo para mejorar su memoria y atención”.
Prevenir con información clara
Durante el congreso, Jessica Paredes, directora de FISAC insistió en que México enfrenta un largo camino en la prevención del TEAF, pero que la primera medida es romper los mitos alrededor del alcohol en el embarazo:
“El alcohol, el embarazo y la lactancia no son compatibles. Vamos por una niñez sin alcohol”.
La psicóloga mexicana destacó que, además de los riesgos médicos, las familias enfrentan barreras sociales y estigmas que dificultan la atención. Por eso, este congreso buscó ofrecer información científica, biomarcadores para la detección temprana y programas de apoyo a familias.
Una tarea de toda la sociedad y un llamado a las familias
El TEAF no solo impacta la salud de los bebés, sino que transforma la vida de familias enteras, que requieren acompañamiento médico, psicológico y comunitario. Las especialistas coincidieron en que es necesario fortalecer la conciencia social: padres, madres, docentes y profesionales de la salud deben reconocer señales de alerta y orientarlos para que reciban tratamiento.
El mensaje del congreso es claro: la prevención comienza en casa. La decisión de no consumir alcohol durante el embarazo es un acto de amor y protección hacia los hijos.
El TEAF es prevenible al 100 por ciento, pero cuando ocurre, requiere un acompañamiento cercano, creativo y constante. México da con este congreso el primer paso hacia un mayor conocimiento y un futuro en el que más niños y niñas puedan crecer libres de este trastorno.
Estilo
La fidelidad en tiempos de traición, la mentira y autoengaño
Ciudad de México.— El escritor y conferencista mexicano Daniel Habif aseguró que la fidelidad es un compromiso que trasciende la simple permanencia en una relación. Ser fiel no es una limitación, sino una decisión valiente de honrar a la persona que nos eligió y construir un vínculo basado en amor y coherencia, aun en tiempos donde la traición parece haberse normalizado.
En ese sentido, indicó que amar con lealtad es elegir la verdad sobre la mentira, la coherencia sobre el autoengaño y la valentía sobre la evasión. “La fidelidad no limita, libera, porque es la expresión más radical de un amor que honra y construye”.
Fidelidad como valentía y no como restricción
Habif aseguró que la fidelidad no debe entenderse como una cárcel, sino como un acto de amor profundo. En una época marcada por la inmediatez y la evasión, ser leal, dijo, se convierte en una prueba de valentía. No se trata de permanecer con alguien sólo por costumbre, sino de aprender a honrar a quien decidió compartir la vida con nosotros.
El orador sinaloense subrayó que si en algún momento una persona siente la tentación de traicionar, lo que debe traicionar son sus impulsos, no a la pareja que confió en ella. La infidelidad, dijo, no puede justificarse bajo ningún argumento.
¿Cuando empieza una infidelidad?
Con más de dos décadas de matrimonio, Habif compartió que nunca ha sido infiel a su esposa, aunque reconoció que oportunidades han existido. Explicó que la fidelidad no significa perfección, sino coherencia y sensatez en la relación. “El engaño siempre deja pérdidas. Pierde quien traiciona, pierde quien es engañado y también pierde quien participa en ese acto”, expresó.
De acuerdo con Daniel Habif, la infidelidad empieza en el instante en que se oculta o se miente. Un mensaje a escondidas o una llamada disimulada son señales de un quiebre que puede convertirse en un efecto dominó capaz de destruir todo lo que se prometió proteger.
LEE Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
El valor de la verdad frente al autoengaño
Habif llamó a quienes atraviesan crisis en su relación a enfrentar la situación con honestidad. Continuar en una farsa hiere tanto al otro como a uno mismo. “La verdad duele, pero libera. Siempre será mejor vivir en la verdad que en una falsa paz”, afirmó.
También señaló que la infidelidad no se limita a la venganza ni al deseo, porque usar el amor como un instrumento para herir multiplica el daño. Amar implica sacrificio, dominio propio y la decisión de apostar todo por la dignidad de la relación.
Señal de Dios
La fidelidad es una elección consciente que protege la dignidad de ambas partes. La infidelidad no define a quien la sufre, sino a quien la comete, y muchas veces, “la traición es la señal más clara de que Dios te está sacando del lugar equivocado, aunque te duela”.
