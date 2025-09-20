Ciencia
Julieta Fierro partió hacia las estrellas, la científica mexicana reconoció la libertad en la ciencia
Es polvo de estrellas
Ciudad de México.- Julieta Fierro Gossman, reconocida astrónoma, investigadora y divulgadora que dedicó más de cinco décadas a acercar el conocimiento científico a niñas, niños, jóvenes y familias. Su deceso, confirmado por la UNAM este 19 de septiembre, marca el cierre de una vida plena de vocación, sencillez y pasión por el cosmos.
Nacida en esta ciudad el 24 de febrero de 1948, Julieta Fierro fue hija de un médico militar y de una mujer estadounidense amante de la lectura. Desde pequeña mostró un profundo interés por la ciencia y la cultura. La muerte de su madre, cuando tenía apenas 13 años, fue un golpe doloroso, pero también un impulso para seguir un camino académico que la convertiría en una de las científicas mexicanas más queridas y reconocidas.
Estudió en el Liceo Franco Mexicano, donde se le dificultaba escribir en español pero era “buenísima en matemáticas” y en la preparatoria de la Universidad Motolinía, dirigida por religiosas. Más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la Licenciatura en Física y la Maestría en Astrofísica. En 1975 se integró como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la misma facultad, especializándose en el estudio del sistema solar y en mediciones de abundancias químicas en galaxias.
Pero más allá de sus aportes académicos, Julieta Fierro se ganó el cariño del público por su carisma y estilo único para divulgar la ciencia. A lo largo de su vida, publicó más de 40 libros y participó en múltiples proyectos educativos, museográficos y de divulgación. Ella misma confesaba:
“Me encanta hacer museos, me encanta escribir libros, pero yo creo que en lo que soy mejor es en estar frente al público y dar una conferencia, porque lo que hago es involucrar a las personas”.
Su pasión por enseñar la llevó a describir uno de los momentos que más la conmovían: “Si vieras las caras de una persona cuando entiende algo que pensaba que era complejísimo, es tan alucinante que tú dices: de eso se trata la ciencia”.
Las mujeres pueden ser científicas y mamás aseguraba Julieta Fierro
Julieta Fierro también fue pionera en abrir caminos para las mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres. Durante más de 50 años defendió una mayor participación femenina en la ciencia, inspirando a generaciones de jóvenes a dedicarse a la física, la astronomía y las matemáticas.
En entrevistas recordaba con humor y franqueza sus sueños infantiles:
“Yo sabía que la ciencia iba a ser lo mío desde que era bien chiquita. También quería ser mamá de 12 hijos, tener un elefante. No cumplí ningún objetivo, más que el de ser científica”.
Esa mezcla de humanidad y vocación le permitió trascender como un referente, no solo académico, sino también social.
Su visión de la ciencia era profundamente humanista. “La ciencia sabe que la verdad no la tenemos, tenemos pedacitos de verdad. Entonces estamos acostumbrados a la evaluación continua, a equivocarnos… Y esto hace a la ciencia muy libre, porque se vale equivocarse, se vale proponer ideas nuevas. Así es que es un gran campo de libertad”, afirmaba.
A los 77 años, Julieta Fierro deja un legado invaluable: hacer que el conocimiento científico forme parte de la vida cotidiana y mostrar que la ciencia puede ser un puente hacia la libertad, la esperanza y la alegría. Su voz seguirá viva en las generaciones que inspiró a mirar hacia las estrellas y a descubrir, con asombro, la belleza del universo.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Ciencia
Asocian riesgo de tumor cerebral en mujeres por uso de anticonceptivo inyectable
Ciudad de México.— Un estudio internacional publicado en JAMA Neurology reveló que un anticonceptivo inyectable de uso frecuente en Estados Unidos podría estar relacionado con un incremento en el riesgo de meningioma, el tumor cerebral primario, más común, en mujeres.
El hallazgo plantea la necesidad de una atención médica cuidadosa de la mujer sobre todo en edades adultas.
El estudio y sus hallazgos
La investigación analizó el efecto del acetato de medroxiprogesterona de depósito, un anticonceptivo inyectable de acción prolongada utilizado ampliamente por mujeres estadounidenses. Los resultados mostraron que quienes lo recibieron tuvieron un riesgo general 2.43 veces mayor de desarrollar meningioma.
El riesgo aumentó de manera significativa en mujeres mayores de 30 años, en especial en quienes iniciaron el tratamiento entre los 31 y 40 años, con una probabilidad 3.77 veces más alta de diagnóstico. Además, el uso prolongado incrementó la vulnerabilidad, lo que sugiere que la duración y la edad de inicio son factores determinantes.
LEE El aborto triplica riesgo de trastornos psicológicos en mujeres, revela especialista
Qué es el meningioma
El meningioma se origina en las meninges, membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Aunque la mayoría de los casos son benignos, pueden generar complicaciones por la presión ejercida sobre estructuras cerebrales.
Los síntomas suelen aparecer de manera gradual y varían según la zona afectada. Entre los más comunes se encuentran dolores de cabeza persistentes, convulsiones, alteraciones en la visión y, en algunos casos, cambios de conducta.
Factores de riesgo adicionales
La investigación recordó que existen otros factores asociados al meningioma, como la exposición previa a radiación, la edad avanzada y el uso de ciertos anticonceptivos. El nuevo estudio aporta evidencia de que las inyecciones con acetato de medroxiprogesterona deben ser evaluadas con cautela en mujeres que planean tratamientos a largo plazo.
Estudio completo aquí
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Ciencia
¿Pozole saludable en fiestas patrias? ¡Es posible!
No sacrifiques tu salud por una noche mexicana
Ciudad de México. — Durante las celebraciones patrias, muchas familias mexicanas enfrentan un desafío común: evitar el aumento de peso mientras disfrutan de la comida típica. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que el pozole podía ser un platillo balanceado, siempre que las porciones se controlaran.
La institución destacó que el pozole, al prepararse con ingredientes adecuados, ofrecía beneficios nutricionales importantes. Sin embargo, aclaró que la clave estuvo en la cantidad servida, más que en el platillo mismo.
Pozole saludable, según especialistas del IMSS
Jamile Rodríguez Selem, líder de Proyectos de Nutrición en la División de Promoción a la Salud del IMSS, explicó que el pozole era más saludable con pollo en lugar de cerdo.
La especialista recomendó añadir lechuga, rábanos, cebolla y orégano, además de sustituir tostadas fritas por horneadas para reducir el consumo de grasa.
Más para leer: Cuando el fuego toca la infancia: la batalla contra las quemaduras en México
Rodríguez Selem sugirió cambiar botanas fritas por verduras frescas como zanahorias, pepinos o jícamas. También aconsejó elegir frutas de temporada y bebidas naturales, como aguas de limón o jamaica sin azúcar, en lugar de refrescos.
El IMSS publicó estas recomendaciones en una guía práctica de nutrición disponible en su portal oficial. Ahí reiteró la importancia de mantener un equilibrio durante las festividades.
Porciones recomendadas para disfrutar el pozole
A través de una infografía, el IMSS señaló que la medida ideal para un tazón de pozole debía ser de 300 mililitros. En esa cantidad, la receta recomendada incluía dos o tres tazas de maíz, 40 gramos de carne —preferentemente de pollo— y una taza de verduras frescas.
Con estas proporciones, cada tazón aportaba aproximadamente 240 calorías, además de un valor nutricional equilibrado: 14 gramos de proteína, cinco gramos de grasa y 34 gramos de carbohidratos.
El instituto recordó que estas cantidades permitían mantener una alimentación balanceada, sin dejar de disfrutar las tradiciones culinarias mexicanas. Según la Secretaría de Salud, la población mexicana consumió en promedio 3 mil 500 calorías durante fiestas patrias, casi el doble de lo recomendado diariamente para un adulto.
Un enfoque en la prevención de enfermedades
Las recomendaciones del IMSS se alinearon con campañas nacionales de prevención contra la obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión.
Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indicaron que más del 36% de adultos en México vivieron con sobrepeso en 2022, mientras un 28% enfrentó obesidad.
Con estas cifras, el llamado a disfrutar el pozole con moderación cobró relevancia. El IMSS buscó fomentar hábitos responsables sin perder la riqueza cultural y emocional de las fiestas mexicanas.
JAHA
Ciencia
El uso de pantallas en niños: entre riesgos y oportunidades
¿Hay beneficios en el uso de pantallas en menores?
Ciudad de México. — El uso de pantallas se convirtió en un tema central en debates sobre infancia y adolescencia. Estudios recientes mostraron riesgos importantes para la salud mental y física de los menores.
Investigaciones de la Academia Americana de Pediatría señalaron que una exposición excesiva a pantallas afectó el sueño, la atención y el desarrollo social en niños pequeños.
El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos advirtió que los menores expuestos a pantallas durante más de dos horas al día tuvieron menor desarrollo del lenguaje (NIH, 2020).
En México, la Secretaría de Salud informó que el tiempo prolongado frente a dispositivos digitales incrementó problemas de sedentarismo y sobrepeso infantil, especialmente durante la pandemia.
Efectos negativos del uso excesivo de pantallas
Científicos documentaron que las pantallas estuvieron relacionadas con inseguridades sobre la autoimagen, problemas de socialización y síntomas de ansiedad en adolescentes.
El exceso de tiempo de pantalla pasiva, como ver televisión sin interacción, se asoció con bajo rendimiento escolar, de acuerdo con un metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics en 2019.
La investigación analizó 58 estudios y concluyó que los contenidos interactivos podían favorecer el aprendizaje, mientras que el consumo pasivo representaba mayor riesgo académico.
Posibles beneficios de las pantallas
Expertos en psicología educativa señalaron que el uso moderado y guiado de dispositivos digitales ayudó a estimular la creatividad y el pensamiento crítico.
El análisis de más de 100 estudios revisado en la revista Frontiers in Psychology destacó que las pantallas utilizadas con fines educativos potenciaron habilidades cognitivas y sociales.
Te recomendamos leer: ¿Cómo responder a las preguntas de niños pequeños?
Actividades como juegos interactivos, aplicaciones de lectura o contenidos culturales generaron efectos positivos. Lo anterior, siempre que existiera acompañamiento adulto y límites claros en el tiempo de exposición.
El ejemplo de los adultos y el tiempo de pantalla
El informe Digital 2025: Global Overview Report indicó que las personas adultas pasaron en promedio 6 horas y 38 minutos diarias frente a pantallas.
Ese tiempo representó alrededor de 40% de las horas activas del día, lo que evidenció un reto importante para fomentar hábitos digitales responsables en el hogar.
Psicólogos infantiles resaltaron que los niños imitaron la conducta de los adultos, por lo que reducir el tiempo de pantalla en casa se convirtió en un factor clave.
Estrategias para un uso consciente
Especialistas sugirieron limitar el tiempo frente a pantallas y supervisar el contenido consumido por los niños, priorizando aplicaciones educativas, artísticas y culturales.
El uso consciente incluye actividades necesarias, como llamadas familiares o consultas escolares, en lugar de ocupar dispositivos solo por aburrimiento o falta de alternativas recreativas.
Diversos organismos internacionales recomendaron establecer horarios definidos, fomentar actividades físicas y promover contenidos que aporten valor, más allá del entretenimiento inmediato.
Contenido de valor y convivencia familiar
Psicólogos sociales destacaron que las pantallas también permitieron compartir momentos positivos en familia, como ver películas, realizar videollamadas o jugar videojuegos colaborativos.
Este tipo de actividades fortaleció la comunicación entre generaciones y abrió espacios para dialogar sobre intereses compartidos, valores y aprendizajes cotidianos.
El contenido de calidad digital, como documentales, tutoriales o programas educativos, brindó inspiración y desarrolló nuevas habilidades en niños y adolescentes, según UNICEF México.
JAHA
Ciencia
¿Cómo responder a las preguntas de niños pequeños?
Así puedes mejorar el desarrollo de los pequeños
Ciudad de México. — Los niños pequeños atraviesan una etapa en la que preguntan todo. Los padres, con paciencia y estrategias positivas, pueden transformar esos momentos en experiencias valiosas de aprendizaje.
Entre los dos y cinco años, los niños preguntan sin descanso. El psicólogo Paul L. Harris documentó en su libro Trusting What You’re Told que pueden formular hasta 40 mil preguntas en ese periodo.
Cada duda surge de la necesidad de comprender el mundo. La Universidad de California explicó en un estudio que las preguntas son mecanismos clave de desarrollo cognitivo y aprendizaje temprano.
Responder con paciencia y claridad
Los especialistas en desarrollo infantil recomiendan que los padres respondan con calma, usando frases simples y adaptadas a la edad. La claridad fortalece la comprensión y evita frustraciones.
La Universidad de Michigan señaló que los niños se sienten más satisfechos cuando reciben explicaciones completas. La repetición de preguntas ocurre cuando la respuesta no les resulta suficiente.
Evitar respuestas cerradas
Expresiones como “porque sí” o “no sé” desmotivan la curiosidad. Según el Instituto Nacional de Pediatría, las respuestas vagas pueden limitar el interés natural del niño en explorar nuevas ideas.
Más para leer: Debate de violencia en videojuegos llega al Paquete Económico 2026
En cambio, un diálogo abierto ayuda a que los pequeños se sientan escuchados y apoyados. Ese acompañamiento fortalece la confianza y la seguridad emocional.
Convertir preguntas en aprendizaje compartido
Los padres pueden transformar cada “por qué” en una oportunidad de aprendizaje. Una estrategia útil consiste en devolver la pregunta al niño para estimular su pensamiento crítico.
Ejemplo: si un niño pregunta por qué llueve, el adulto puede responder con una breve explicación y luego preguntarle qué cree él que sucede.
La repetición como parte del desarrollo
La neurociencia infantil indica que la repetición fortalece conexiones neuronales. Repetir preguntas no es insistencia sin sentido, sino parte del proceso de consolidar memorias y aprendizajes.
Según la Asociación Americana de Psicología, repetir una misma duda refuerza la información recibida y permite al niño construir bases sólidas de conocimiento.
Estrategias propositivas para padres
Los expertos recomiendan tres acciones clave:
- 1. Respuestas breves pero significativas. Explicar en frases cortas ayuda a mantener la atención del niño.
- 2. Usar ejemplos cotidianos. Relacionar la explicación con experiencias cercanas facilita la comprensión.
- 3. Mantener apertura. Mostrar disposición a conversar fortalece la relación y fomenta nuevas preguntas.
El valor de la curiosidad infantil
La curiosidad es motor del desarrollo infantil. Responder con positividad no solo alimenta el conocimiento, también promueve un vínculo afectivo más fuerte entre padres e hijos.
El psicólogo Paul L. Harris enfatizó que los niños aprenden no solo observando, sino escuchando y confiando en las explicaciones de los adultos. Esa interacción construye bases sólidas para su crecimiento.
JAHA
Julieta Fierro partió hacia las estrellas, la científica mexicana reconoció la libertad en la ciencia
¿Qué hay detrás del borrador de la ONU sobre el consumo de drogas?, expertos lo explican
Amigo imaginario en niños: cuándo es normal y cuándo pedir ayuda profesional
Investigación clínica, la oportunidad que puede cambiar el rumbo de la salud en México
Hipertensión y obesidad crece en jóvenes, la mitad de ellos lo ignoran
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Estilohace 2 días
Mis derechos y deberes como madre y padre: guía para fortalecerlos en la crianza con valores
-
Opiniónhace 3 días
Solidaridad: fermento del bien común
-
Méxicohace 2 días
Gusano barrenador en México: 49 contagios humanos y tres muertes
-
Mundohace 1 día
León XIV: Continuidad en actitud de acogida pero nuevas reformas en la Iglesia son ‘improbables’