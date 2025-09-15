La importancia del juego activo para el desarrollo de niños

Ciudad de México. — El avance tecnológico cambió la manera en que los niños juegan en México. Hoy, las pantallas dominan gran parte de su tiempo libre, según datos oficiales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 el 81% de la población usó teléfonos inteligentes y 57% accedió a tabletas. Entre los más pequeños, el acceso se reflejó en nuevas formas de entretenimiento.

Para 2024, el 54% de los niños entre 3 y 12 años declaró que jugaba videojuegos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información.

Infancia entre pantallas y tradiciones

Muchos adultos recuerdan su niñez en parques o casas de amigos, donde los juegos tradicionales representaban diversión, convivencia y creatividad. Sin embargo, hoy predominan los videojuegos.

Expertos en desarrollo infantil advierten que el juego físico no desapareció, pero sí perdió espacio frente a la tecnología. La UNICEF resaltó que “jugar es explorar. Es aprender sobre el mundo, sobre uno mismo, sobre el otro y sobre la vida”.

Los beneficios de los juegos tradicionales

Regresar a juguetes, juegos de mesa o actividades al aire libre genera beneficios emocionales, cognitivos y sociales. Según UNICEF, el juego fortalece la cooperación, la imaginación y la resolución de problemas.

Construir con bloques desarrolla la creatividad y protege la salud mental. Resolver rompecabezas impulsa la paciencia y la tolerancia. Los juegos de mesa, como el dominó o el “Basta”, estimulan el cerebro y refuerzan la interacción social.

Más allá de las pantallas

Jugar presencialmente enseña turnos, cooperación y competencia sana. Actividades como correr, encajar piezas o patear un balón fortalecen la motricidad y favorecen el equilibrio físico de los niños.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte que la infancia sedentaria aumenta el riesgo de obesidad. En México, uno de cada tres menores entre 5 y 11 años presentó sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022).

Volver a lo básico

Los especialistas recomiendan a los padres fomentar los juegos tradicionales. Proponer dinámicas mexicanas como “las traes” o rondas escolares puede equilibrar la infancia frente al uso excesivo de pantallas.

El psicólogo suizo Jean Piaget recordó también que “jugar es el trabajo de los niños”. En un mundo acelerado y digital, recuperar lo básico permite a la infancia crear recuerdos felices.

JAHA