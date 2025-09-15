Tendencias
La importancia del juego activo para el desarrollo de niños
La tecnología domina la actividad de los niños
Ciudad de México. — El avance tecnológico cambió la manera en que los niños juegan en México. Hoy, las pantallas dominan gran parte de su tiempo libre, según datos oficiales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 el 81% de la población usó teléfonos inteligentes y 57% accedió a tabletas. Entre los más pequeños, el acceso se reflejó en nuevas formas de entretenimiento.
Para 2024, el 54% de los niños entre 3 y 12 años declaró que jugaba videojuegos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información.
Infancia entre pantallas y tradiciones
Muchos adultos recuerdan su niñez en parques o casas de amigos, donde los juegos tradicionales representaban diversión, convivencia y creatividad. Sin embargo, hoy predominan los videojuegos.
Expertos en desarrollo infantil advierten que el juego físico no desapareció, pero sí perdió espacio frente a la tecnología. La UNICEF resaltó que “jugar es explorar. Es aprender sobre el mundo, sobre uno mismo, sobre el otro y sobre la vida”.
Los beneficios de los juegos tradicionales
Regresar a juguetes, juegos de mesa o actividades al aire libre genera beneficios emocionales, cognitivos y sociales. Según UNICEF, el juego fortalece la cooperación, la imaginación y la resolución de problemas.
Construir con bloques desarrolla la creatividad y protege la salud mental. Resolver rompecabezas impulsa la paciencia y la tolerancia. Los juegos de mesa, como el dominó o el “Basta”, estimulan el cerebro y refuerzan la interacción social.
Más allá de las pantallas
Jugar presencialmente enseña turnos, cooperación y competencia sana. Actividades como correr, encajar piezas o patear un balón fortalecen la motricidad y favorecen el equilibrio físico de los niños.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte que la infancia sedentaria aumenta el riesgo de obesidad. En México, uno de cada tres menores entre 5 y 11 años presentó sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022).
Volver a lo básico
Los especialistas recomiendan a los padres fomentar los juegos tradicionales. Proponer dinámicas mexicanas como “las traes” o rondas escolares puede equilibrar la infancia frente al uso excesivo de pantallas.
El psicólogo suizo Jean Piaget recordó también que “jugar es el trabajo de los niños”. En un mundo acelerado y digital, recuperar lo básico permite a la infancia crear recuerdos felices.
Ciencia
¿Pozole saludable en fiestas patrias? ¡Es posible!
No sacrifiques tu salud por una noche mexicana
Ciudad de México. — Durante las celebraciones patrias, muchas familias mexicanas enfrentan un desafío común: evitar el aumento de peso mientras disfrutan de la comida típica. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que el pozole podía ser un platillo balanceado, siempre que las porciones se controlaran.
La institución destacó que el pozole, al prepararse con ingredientes adecuados, ofrecía beneficios nutricionales importantes. Sin embargo, aclaró que la clave estuvo en la cantidad servida, más que en el platillo mismo.
Pozole saludable, según especialistas del IMSS
Jamile Rodríguez Selem, líder de Proyectos de Nutrición en la División de Promoción a la Salud del IMSS, explicó que el pozole era más saludable con pollo en lugar de cerdo.
La especialista recomendó añadir lechuga, rábanos, cebolla y orégano, además de sustituir tostadas fritas por horneadas para reducir el consumo de grasa.
Rodríguez Selem sugirió cambiar botanas fritas por verduras frescas como zanahorias, pepinos o jícamas. También aconsejó elegir frutas de temporada y bebidas naturales, como aguas de limón o jamaica sin azúcar, en lugar de refrescos.
El IMSS publicó estas recomendaciones en una guía práctica de nutrición disponible en su portal oficial. Ahí reiteró la importancia de mantener un equilibrio durante las festividades.
Porciones recomendadas para disfrutar el pozole
A través de una infografía, el IMSS señaló que la medida ideal para un tazón de pozole debía ser de 300 mililitros. En esa cantidad, la receta recomendada incluía dos o tres tazas de maíz, 40 gramos de carne —preferentemente de pollo— y una taza de verduras frescas.
Con estas proporciones, cada tazón aportaba aproximadamente 240 calorías, además de un valor nutricional equilibrado: 14 gramos de proteína, cinco gramos de grasa y 34 gramos de carbohidratos.
El instituto recordó que estas cantidades permitían mantener una alimentación balanceada, sin dejar de disfrutar las tradiciones culinarias mexicanas. Según la Secretaría de Salud, la población mexicana consumió en promedio 3 mil 500 calorías durante fiestas patrias, casi el doble de lo recomendado diariamente para un adulto.
Un enfoque en la prevención de enfermedades
Las recomendaciones del IMSS se alinearon con campañas nacionales de prevención contra la obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión.
Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indicaron que más del 36% de adultos en México vivieron con sobrepeso en 2022, mientras un 28% enfrentó obesidad.
Con estas cifras, el llamado a disfrutar el pozole con moderación cobró relevancia. El IMSS buscó fomentar hábitos responsables sin perder la riqueza cultural y emocional de las fiestas mexicanas.
Estilo
TEAF: El alcohol y el embarazo no son compatibles, especialistas llaman a proteger a los bebés
La prevención empieza en casa
Ciudad de México.- No existe un nivel seguro de consumo de alcohol en ninguna etapa del embarazo, las consecuencias pueden ser físicas, cognitivas y emocionales, alertaron especialistas participantes en el primer Congreso Internacional TEAF en México. Beber en el embarazo provoca trastornos del estado de ánimo, irritabilidad e impulsividad, de bebés y niños, debido a la alta sensibilidad del cerebro en desarrollo frente al alcohol.
En el marco del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), especialistas nacionales e internacionales coincidieron en un llamado urgente: ninguna cantidad de alcohol es segura durante el embarazo.
“No se puede hablar de consumo responsable durante el embarazo o la lactancia”.
El congreso, organizado por la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC), reunió en el World Trade Center a expertos como la Dra. Erin Olson, de la Universidad de Washington, quien advirtió que este trastorno es absolutamente prevenible, pero sus consecuencias pueden ser irreversibles.
Daños irreversibles en el desarrollo del bebé
La especialista en diagnóstico y evaluación neuropsicológica, explicó en entrevista exclusiva con Siete24 que la vulnerabilidad de los fetos expuestos al alcohol puede provocar lesiones permanentes:
“Cuando pienso en la exposición al alcohol prenatal en fetos vulnerables, eso es irreversible. Es como tener una lesión cerebral traumática en un accidente de auto, pero sucediendo mientras está en el útero”.
El TEAF se manifiesta en diferentes grados: desde malformaciones físicas, bajo peso y talla, hasta alteraciones cognitivas y de conducta, como problemas de atención, aprendizaje, hiperactividad, lenguaje y memoria. En muchos casos, las secuelas acompañan a la persona durante toda su vida.
Tratamiento: acompañamiento y creatividad terapéutica
Aunque no existe una cura definitiva, la Dra. Olson recalcó que la detección temprana y el acompañamiento integral mejoran significativamente la calidad de vida de quienes viven con TEAF.
Entre las terapias recomendadas mencionó la terapia cognitivo-conductual, apoyos educativos, intervenciones en el lenguaje y terapias ocupacionales:
“Tenemos que ser creativos. No basta con dar terapia de lenguaje, también es necesario jugar roles, usar la repetición y diseñar rutinas que hagan que los niños se sientan apoyados y logren generalizar sus aprendizajes”.
La especialista se enfoca en el tratamiento psicológico y subrayó que cuanto más pronto se detecta y se interviene, mejores son los resultados. Aunque hay muchos jóvenes con problemas de atención como secuelas, y “necesitan apoyo para mejorar su memoria y atención”.
Prevenir con información clara
Durante el congreso, Jessica Paredes, directora de FISAC insistió en que México enfrenta un largo camino en la prevención del TEAF, pero que la primera medida es romper los mitos alrededor del alcohol en el embarazo:
“El alcohol, el embarazo y la lactancia no son compatibles. Vamos por una niñez sin alcohol”.
La psicóloga mexicana destacó que, además de los riesgos médicos, las familias enfrentan barreras sociales y estigmas que dificultan la atención. Por eso, este congreso buscó ofrecer información científica, biomarcadores para la detección temprana y programas de apoyo a familias.
Una tarea de toda la sociedad y un llamado a las familias
El TEAF no solo impacta la salud de los bebés, sino que transforma la vida de familias enteras, que requieren acompañamiento médico, psicológico y comunitario. Las especialistas coincidieron en que es necesario fortalecer la conciencia social: padres, madres, docentes y profesionales de la salud deben reconocer señales de alerta y orientarlos para que reciban tratamiento.
El mensaje del congreso es claro: la prevención comienza en casa. La decisión de no consumir alcohol durante el embarazo es un acto de amor y protección hacia los hijos.
El TEAF es prevenible al 100 por ciento, pero cuando ocurre, requiere un acompañamiento cercano, creativo y constante. México da con este congreso el primer paso hacia un mayor conocimiento y un futuro en el que más niños y niñas puedan crecer libres de este trastorno.
Tech
Riesgos de la IA: puede causar comportamientos mesiánicos
Chatbots son diseñados para adular
Ciudad de México.- La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha revolucionado la manera en que nos relacionamos con la tecnología. Sin embargo, especialistas advierten que su uso prolongado y sin control puede traer consigo riesgos emocionales y cognitivos, pues estas plataformas “están diseñadas para adular, complacer y mantener enganchados a los usuarios”, alertó la Dra. Cimenna Chao Rebolledo.
La Directora General de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana, explicó que la interacción continua con chatbots que simulan empatía puede generar lo que algunos investigadores han comenzado a llamar “psicosis inducida por inteligencia artificial”, un fenómeno todavía no reconocido clínicamente pero documentado de manera creciente por familiares y usuarios que lo han vivido de cerca.
Cómo se manifiesta la psicosis inducida por IA
De acuerdo con la Dra. Chao, existen al menos cuatro tipos de afectaciones que podrían detonar este fenómeno:
Confusión con la realidad. Creer que la tecnología lee la mente.
Falso vínculo afectivo. Cuando el bot se convierte en un “compañero sentimental” y se genera la ilusión de una relación emocional real.
Delirio mesiánico. Provocado por la adulación constante de la IA, que lleva al usuario a sentirse poseedor de una verdad absoluta incomprendida por los demás, y que puede llevar a la construcción de teorías de conspiración.
El “terapeuta artificial”. El chatbot se asume como consejero existencial y, en lugar de ayudar, puede confirmar ideas destructivas e incluso suicidas.
La especialista señaló que estos patrones pueden estar acompañados de aislamiento social, ansiedad, paranoia, ideas violentas o conductas autolesivas, todas ellas con un impacto preocupante en la salud mental.
Las plataformas de IAG ofrecen un diálogo en tiempo real, lo que facilita que los usuarios atribuyan cualidades humanas a los bots. “La gente puede llegar a pensar que la inteligencia artificial siente e incluso le comprende, cuando en realidad se trata de un comportamiento empático simulado”, explicó Chao.
En ese sentido, advirtió que los chatbots están programados para adular:
“El bot puede hacerte creer que todas tus ideas son geniales. De aquí podrían surgir interacciones tóxicas que hoy nos preocupan”, puntualizó.
No olvidemos la ética
La académica impulsa una alfabetización digital para evitar riesgos: debemos comprender cómo usar la IA y para qué sirve; conocer sus algoritmos, fortalezas y riesgos. Y sobre todo ser críticos y aplicar la ética: entender que estas herramientas validan incluso supuestos falsos, con sesgos que pueden impactar en la percepción de la realidad.
“Antes que el uso irreflexivo de la tecnología, debe estar el bienestar de la persona”.
Recomendaciones para familias, maestros y usuarios
La Dra. Cimenna Chao compartió algunas señales de alerta que pueden ayudar a padres, maestros y usuarios a detectar riesgos a tiempo:
- Uso prolongado. Conversaciones demasiado largas con la IA sobre un mismo tema.
- Mensajes fantasiosos. Construcción de narrativas sin sustento que se refuerzan con la interacción.
- Personificación excesiva. Otorgar rasgos humanos a los bots y depender de ellos como objetos de apego.
“Si vemos que nuestros hijos e hijas, o nosotros mismos, estamos enganchados en exceso con estas tecnologías, hay que levantar la antena. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero nunca debe sustituir la interacción humana ni convertirse en un refugio emocional”, concluyó.
Ciencia
El uso de pantallas en niños: entre riesgos y oportunidades
¿Hay beneficios en el uso de pantallas en menores?
Ciudad de México. — El uso de pantallas se convirtió en un tema central en debates sobre infancia y adolescencia. Estudios recientes mostraron riesgos importantes para la salud mental y física de los menores.
Investigaciones de la Academia Americana de Pediatría señalaron que una exposición excesiva a pantallas afectó el sueño, la atención y el desarrollo social en niños pequeños.
El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos advirtió que los menores expuestos a pantallas durante más de dos horas al día tuvieron menor desarrollo del lenguaje (NIH, 2020).
En México, la Secretaría de Salud informó que el tiempo prolongado frente a dispositivos digitales incrementó problemas de sedentarismo y sobrepeso infantil, especialmente durante la pandemia.
Efectos negativos del uso excesivo de pantallas
Científicos documentaron que las pantallas estuvieron relacionadas con inseguridades sobre la autoimagen, problemas de socialización y síntomas de ansiedad en adolescentes.
El exceso de tiempo de pantalla pasiva, como ver televisión sin interacción, se asoció con bajo rendimiento escolar, de acuerdo con un metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics en 2019.
La investigación analizó 58 estudios y concluyó que los contenidos interactivos podían favorecer el aprendizaje, mientras que el consumo pasivo representaba mayor riesgo académico.
Posibles beneficios de las pantallas
Expertos en psicología educativa señalaron que el uso moderado y guiado de dispositivos digitales ayudó a estimular la creatividad y el pensamiento crítico.
El análisis de más de 100 estudios revisado en la revista Frontiers in Psychology destacó que las pantallas utilizadas con fines educativos potenciaron habilidades cognitivas y sociales.
Actividades como juegos interactivos, aplicaciones de lectura o contenidos culturales generaron efectos positivos. Lo anterior, siempre que existiera acompañamiento adulto y límites claros en el tiempo de exposición.
El ejemplo de los adultos y el tiempo de pantalla
El informe Digital 2025: Global Overview Report indicó que las personas adultas pasaron en promedio 6 horas y 38 minutos diarias frente a pantallas.
Ese tiempo representó alrededor de 40% de las horas activas del día, lo que evidenció un reto importante para fomentar hábitos digitales responsables en el hogar.
Psicólogos infantiles resaltaron que los niños imitaron la conducta de los adultos, por lo que reducir el tiempo de pantalla en casa se convirtió en un factor clave.
Estrategias para un uso consciente
Especialistas sugirieron limitar el tiempo frente a pantallas y supervisar el contenido consumido por los niños, priorizando aplicaciones educativas, artísticas y culturales.
El uso consciente incluye actividades necesarias, como llamadas familiares o consultas escolares, en lugar de ocupar dispositivos solo por aburrimiento o falta de alternativas recreativas.
Diversos organismos internacionales recomendaron establecer horarios definidos, fomentar actividades físicas y promover contenidos que aporten valor, más allá del entretenimiento inmediato.
Contenido de valor y convivencia familiar
Psicólogos sociales destacaron que las pantallas también permitieron compartir momentos positivos en familia, como ver películas, realizar videollamadas o jugar videojuegos colaborativos.
Este tipo de actividades fortaleció la comunicación entre generaciones y abrió espacios para dialogar sobre intereses compartidos, valores y aprendizajes cotidianos.
El contenido de calidad digital, como documentales, tutoriales o programas educativos, brindó inspiración y desarrolló nuevas habilidades en niños y adolescentes, según UNICEF México.
