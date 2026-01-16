La insuficiencia renal ya no espera a la vejez: también avanza en niños y jóvenes

Ciudad de México.- La insuficiencia renal no es un padecimiento exclusivo de la vejez.
Niños, adolescentes y adultos jóvenes también pueden desarrollar daño renal grave y progresivo, incluso con una evolución similar a la de personas mayores, de acuerdo con un estudio médico reciente realizado en Estados Unidos.
La investigación fue realizada por especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y se apoyó en información de CureGN, un proyecto que da seguimiento durante varios años a pacientes con enfermedades que dañan los riñones.
Los resultados fueron publicados a inicios de 2026 en la revista médica Kidney International Reports, editada por la International Society of Nephrology.
Te puede interesar: Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente
El estudio analizó la evolución de la función renal en pacientes pediátricos, adultos jóvenes y adultos mayores con enfermedades que dañan directamente los filtros del riñón, como la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la nefropatía por IgA y la nefropatía membranosa.
La edad no garantiza protección
Los investigadores encontraron que la edad temprana al diagnóstico no siempre se traduce en una progresión más lenta de la enfermedad.
En algunos casos, la disminución de la función renal fue sostenida y significativa en pacientes jóvenes.
“Durante mucho tiempo se asumió que los pacientes jóvenes tenían mejores resultados solo por su edad, pero nuestros datos muestran que esto no siempre es así”, señaló Margaret Helmuth, autora principal del estudio.
La especialista explicó que algunos niños y adultos jóvenes pueden avanzar hacia etapas graves de insuficiencia renal y requerir tratamientos complejos a lo largo de su vida.
Un problema reconocido a nivel mundial
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la enfermedad renal crónica como un problema creciente de salud pública.
En un informe técnico publicado en Ginebra en 2023, el organismo señaló que cerca del 10% de la población mundial vive con algún grado de daño renal.
“La enfermedad renal crónica suele avanzar sin síntomas en sus primeras etapas, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento”, advirtió la OMS en ese documento.
En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha insistido en la necesidad de fortalecer la detección temprana, especialmente en poblaciones jóvenes con factores de riesgo.
La situación en México
En México, la enfermedad renal crónica mantiene una presencia constante en los registros oficiales.
Datos del INEGI muestran que cada año se reportan miles de defunciones asociadas a este padecimiento, incluidos casos en personas jóvenes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado que la detección oportuna puede marcar la diferencia.
“La identificación temprana del daño renal permite retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente”, indicó el instituto en un boletín informativo difundido en 2024.
El estudio publicado en Kidney International Reports refuerza la necesidad de vigilancia médica desde edades tempranas y de un seguimiento continuo para proteger la salud y la dignidad de quienes viven con enfermedad renal.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Cinco minutos al día que podrían regalarte una década de vida, según la ciencia
Ciudad de México.- Dormir un poco mejor, moverse unos minutos más y comer con mayor equilibrio podría marcar una diferencia profunda en la esperanza de vida.
Estudios científicos recientes advierten que no se trata de rutinas extremas, sino de ajustes cotidianos que, sostenidos en el tiempo, se asocian con una vida más larga y saludable.
Dos investigaciones publicadas en revistas del grupo The Lancet colocaron el foco en hábitos simples que impactan directamente en la salud.
Los datos muestran que incluso añadir cinco minutos diarios de caminata puede mejorar indicadores clave de mortalidad, sobre todo en personas con estilos de vida sedentarios.
Caminar cinco minutos también cuenta
El primer estudio, publicado en The Lancet, siguió durante ocho años a más de 135 mil adultos de Noruega, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido. Los investigadores analizaron cómo pequeños cambios en la actividad física influyen en el riesgo de muerte prematura.
Te puede interesar: Trabajar y acompañar: la jornada de miles de madres de familia
Los resultados indican que sumar solo cinco minutos diarios de actividad moderada, como caminar a paso constante, se asocia con una reducción de hasta 10 por ciento en la mortalidad general.
En personas con muy baja actividad física, el beneficio también fue significativo.
Los autores subrayaron que no es indispensable cumplir de forma estricta con las metas más altas de ejercicio para observar mejoras.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos deben realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada, pero el estudio mostró beneficios incluso por debajo de ese umbral.
Dormir, comer y moverse: el efecto combinado
Una segunda investigación, publicada en eClinicalMedicine, revista del grupo The Lancet Discovery Science, analizó el impacto conjunto del sueño, la alimentación y el ejercicio.
El estudio utilizó datos de casi 60 mil personas del Biobanco del Reino Unido.
Durante una semana, los participantes portaron dispositivos para medir sueño y movimiento. La calidad de la dieta se evaluó mediante un índice que favoreció el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, y penalizó bebidas azucaradas.
Nicholas Koemel, autor principal del estudio, explicó que los pequeños cambios son acumulativos.
“Todos esos pequeños comportamientos que cambiamos pueden realmente tener un impacto muy significativo, y se acumulan con el tiempo para hacer una gran diferencia en nuestra longevidad”, afirmó Koemel, en entrevista para NBC News.
El sueño también suma minutos de vida
El análisis reveló que dormir algunos minutos más, añadir breves periodos de ejercicio diario y elevar ligeramente la calidad de la dieta mostró efectos positivos en la esperanza de vida.
La doctora Maha Alattar, directora médica del Centro de Medicina del Sueño de VCU Health, destacó la importancia del descanso.
“Los efectos en el sueño son acumulativos”, señaló en declaraciones a NBC News.
“Añadir cinco minutos puede que no te ayude ese día, pero al final del mes sumará muchas horas”, agregó la especialista.
Los investigadores aclararon que los estudios son observacionales y no establecen causalidad directa.
“No se trata de una solución milagrosa, sino de identificar por dónde dar el primer paso y crear cambios sostenibles”, puntualizó Koemel.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Cuando nadie contesta: la plataforma que avisa si una persona vive sola y desaparece
Ciudad de México.- Una plataforma tecnológica desarrollada en China comenzó a utilizarse como un sistema de verificación diaria para personas que viven solas y requieren un mecanismo básico de contacto en caso de emergencia.
La herramienta, conocida como Sileme, permite confirmar de forma periódica que el usuario se encuentra bien y activa avisos automáticos cuando deja de interactuar durante un tiempo determinado.
Cómo funciona el sistema de verificación cotidiana
El sistema opera mediante una interacción diaria mínima dentro de la aplicación.
El usuario confirma su estado con una acción sencilla desde su dispositivo móvil.
Si no se registra actividad durante el periodo establecido, la plataforma envía una notificación automática a un contacto de emergencia previamente designado.
De acuerdo con un comunicado publicado en Shanghái en el sitio oficial del proyecto, las alertas se envían actualmente por correo electrónico.
En ese mismo documento, los desarrolladores señalaron que se trabaja en la incorporación de notificaciones por mensaje de texto para ampliar las opciones de contacto.
“El objetivo fue crear una herramienta ligera de seguridad para quienes viven solos”, explicó el equipo.
El aumento de personas que viven solas en China
El surgimiento de este tipo de plataformas coincide con cambios demográficos documentados por organismos oficiales.
El Séptimo Censo Nacional de Población de China, publicado en mayo de 2021 por la Oficina Nacional de Estadísticas, reportó una reducción sostenida en el tamaño promedio de los hogares.
Ese censo indicó que los hogares unipersonales representaron más de una cuarta parte del total registrado a nivel nacional.
A partir de estos datos oficiales, diversos medios han documentado la tendencia al alza de personas que viven solas.
En un reportaje publicado el 18 de abril de 2024, el medio Sixth Tone señaló que analistas y demógrafos prevén un crecimiento continuo de hogares unipersonales hacia 2030.
“La vida en solitario se ha convertido en una realidad común en las ciudades”, afirmaron los desarrolladores del proyecto.
Origen del proyecto y diseño de la aplicación
La plataforma fue creada por tres emprendedores nacidos después de 1995 que fundaron una pequeña empresa tecnológica. El proyecto inició con capital limitado y se enfocó en un diseño funcional y accesible.
“La simplicidad era clave para evitar errores de uso”, precisó el equipo del proyecto, en declaraciones recogidas por Sixth Tone.
La aplicación fue diseñada con una interfaz centrada en una sola función principal. Los desarrolladores indicaron que el objetivo fue facilitar su uso tanto a adultos mayores como a personas jóvenes.
Debate público y ajustes culturales
La aplicación ganó visibilidad tras un aumento acelerado de descargas en tiendas digitales durante abril de 2024.
El sitio web oficial del proyecto informó que la base de usuarios superó las 12 mil cuentas activas durante su periodo de mayor atención pública.
En redes sociales se abrió un debate sobre el nombre original de la plataforma y su interpretación cultural.
El proyecto es conocido oficialmente como Sileme, nombre bajo el cual continúa su desarrollo y distribución.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
¿Pereza o genialidad? Esto revela la ciencia sobre no hacer la cama
Ciudad de México.- No hacer la cama al despertar dejó de ser, para muchos, un descuido o una señal de desorden.
Investigaciones recientes en psicología y salud han puesto bajo la lupa este hábito cotidiano y han encontrado elementos que rompen con la idea tradicional de disciplina doméstica.
Lejos de asociarse solo con la pereza, dejar la cama sin tender puede reflejar una forma distinta de organizar la mente, las prioridades y la energía diaria.
Durante décadas, hacer la cama fue presentado como un gesto de orden y responsabilidad, sin embargo, la ciencia comenzó a observar esta costumbre desde otra perspectiva.
Te puede interesar: Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente
El interés no está en la cama en sí, sino en lo que este pequeño acto revela sobre la personalidad, la creatividad y el bienestar.
Lo que revela la psicología sobre el desorden cotidiano
Investigadores de la Universidad de Minnesota analizaron cómo el entorno físico influye en la forma de pensar y tomar decisiones.
Kathleen Vohs, profesora de marketing y psicología, encabezó un estudio que examinó el impacto de los espacios ordenados y desordenados en el comportamiento humano.
En su investigación, publicada en la revista Psychological Science, Vohs explicó que el desorden moderado puede tener efectos positivos en ciertos procesos mentales.
“Las personas que trabajan en entornos menos ordenados mostraron mayor disposición a generar ideas nuevas y menos convencionales”, señaló la investigadora en la publicación académica difundida desde Estados Unidos.
El estudio encontró que el desorden no necesariamente implica caos mental, en algunos casos, puede estimular la creatividad y favorecer la innovación.
Una cama deshecha, como parte de ese entorno, forma parte de un contexto menos rígido y más flexible para la mente.
“Los ambientes desordenados parecen fomentar la ruptura con la tradición y el apego estricto a las normas”, precisó Vohs.
De acuerdo con los resultados presentados en Psychological Science, esta ruptura puede traducirse en soluciones más originales y en una mayor apertura a lo nuevo.
Prioridades, energía y organización mental
Desde la psicología conductual, no hacer la cama también se interpreta como una forma de priorización.
Para algunas personas, dedicar tiempo y energía a tareas estéticas al inicio del día no es esencial y prefieren concentrarse en actividades que consideran más relevantes o urgentes.
Especialistas señalan que este hábito puede reflejar flexibilidad mental y capacidad para tomar decisiones rápidas.
En lugar de seguir rutinas automáticas, estas personas ajustan sus acciones según sus necesidades reales. La cama sin tender no significa desorden general, sino una administración distinta del tiempo.
En contraste, quienes tienden la cama al despertar suelen encontrar tranquilidad en el orden visual y este gesto les ayuda a iniciar el día con una sensación de control.
Creatividad y bienestar emocional
La relación entre desorden y creatividad ha sido abordada en diversos estudios. El trabajo de la Universidad de Minnesota mostró que los participantes en espacios desordenados generaban ideas más innovadoras que aquellos en ambientes estrictamente ordenados.
“El orden fomenta elecciones convencionales, mientras que el desorden impulsa la creatividad”, explicó Vohs.
Esta afirmación abrió el debate sobre la necesidad de replantear ciertos hábitos domésticos asociados al éxito o la disciplina.
De acuerdo con la investigadora, para algunas personas, empezar el día sin hacer la cama reduce la presión de cumplir con rituales impuestos, lo que puede disminuir la sensación de culpa y contribuir a un mayor bienestar emocional, especialmente en contextos de estrés o jornadas exigentes.
Un hallazgo inesperado para la salud
Más allá de la psicología, la ciencia también ha observado beneficios físicos relacionados con dejar la cama sin tender.
Investigadores de la Universidad de Kingston, en Reino Unido, estudiaron la relación entre las camas hechas y la proliferación de ácaros del polvo.
El doctor Stephen Pretlove, experto en arquitectura y salud, explicó que hacer la cama inmediatamente después de levantarse puede atrapar la humedad generada durante la noche.
“Al dejar la cama deshecha, la humedad se evapora y el ambiente se vuelve menos favorable para los ácaros”, indicó Pretlove en un informe de la Universidad de Kingston.
El estudio señaló que los ácaros necesitan condiciones cálidas y húmedas para sobrevivir. Ventilar las sábanas durante el día reduce estas condiciones, lo que puede beneficiar a personas con alergias o problemas respiratorios.
“Una cama aireada es menos hospitalaria para los ácaros del polvo”, añadió Pretlove.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente
Ciudad de México.- La depresión no siempre empieza con tristeza, en muchos casos se manifiesta primero en el cuerpo, con cansancio persistente, dificultad para concentrarse o una sensación constante de amenaza sin causa visible.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, especialistas y autoridades sanitarias advierten sobre la urgencia de reconocer a tiempo un trastorno que afecta a millones de personas y sigue rodeado de silencio.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, lo que la convierte en una de las principales causas de discapacidad a nivel global.
Este padecimiento puede afectar a cualquier persona, sin distinción de edad, género o condición socioeconómica, y su riesgo aumenta ante factores como el estrés prolongado, los traumas y los antecedentes familiares.
Desde una perspectiva clínica y neurobiológica, el doctor Óscar Rivas, fundador y director del Newman Institute, explicó en entrevista con SIETE24 Noticias que muchas respuestas asociadas a la depresión y la ansiedad se activan antes de que la persona logre identificar lo que siente.
“Mi cuerpo reacciona mucho más rápido que mis pensamientos”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal y a la manera en que el sistema nervioso responde al miedo invisible.
La depresión y el cuerpo en estado de alerta
La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, describe cómo el sistema nervioso autónomo opera en distintos estados: conexión y seguridad, alerta ante el peligro y desconexión o colapso cuando la amenaza se percibe como incontrolable.
Según Rivas, permanecer de forma prolongada en estos últimos estados puede derivar en ansiedad crónica y depresión.
“Muchos pacientes tienen esta depresión, esta indefensión aprendida, y es porque su sistema nervioso está colapsado”, afirmó el especialista en psicotraumatología.
Este colapso no sólo impacta el estado de ánimo. También puede manifestarse con síntomas físicos y emocionales como fatiga constante, falta de energía, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa, así como pensamientos de autolesión o suicidio, considerados señales de alerta que requieren atención inmediata.
Trauma, desconexión y dificultad para pedir ayuda
La relación entre depresión y trauma es uno de los puntos centrales de la teoría polivagal. Las experiencias traumáticas pueden dejar al sistema nervioso en un estado permanente de defensa, lo que dificulta la regulación emocional y la capacidad de vincularse con otros.
Te puede interesar: Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
En estos casos, la persona puede sentirse aislada incluso estando acompañada.
Rivas subrayó que intentar resolver estos estados únicamente desde el pensamiento suele ser insuficiente.
“Los modelos de terapia deben prestar atención primero al cuerpo de los pacientes y luego al pensamiento, a la razón”, explicó.
Desde esta óptica, la depresión deja de verse sólo como un problema emocional y se comprende como una respuesta integral del organismo ante la falta de seguridad, la sobreexposición al estrés o el trauma no resuelto.
El reto del diagnóstico temprano en México
En el contexto nacional, uno de los principales obstáculos para enfrentar la depresión sigue siendo la detección oportuna.
El doctor Edilberto Peña de León, director del Centro de Investigación del Sistema Nervioso (CISNE), advirtió que muchas personas tardan en buscar ayuda porque no logran identificar con claridad lo que les ocurre.
“La gran dificultad para un paciente es distinguir si lo que siente es tristeza o depresión, estrés o trastorno de ansiedad. No hay un examen de laboratorio que lo defina”, explicó Peña de León.
“Cuando la enfermedad avanza, afecta la cognición y la comprensión, lo que dificulta reconocer la necesidad de ayuda”, agregó en declaraciones retomadas por SIETE24 Noticias.
Este retraso provoca que, en numerosos casos, los pacientes lleguen a consulta cuando el padecimiento ya ha deteriorado su vida familiar, social y laboral.
Llamado oficial a hablar y buscar apoyo
La Secretaría de Salud reiteró que la atención a la salud mental es una prioridad nacional.
En un comunicado emitido el 12 de enero de 2026, la dependencia señaló que la depresión puede presentarse en cualquier etapa de la vida y que su atención temprana es clave para evitar complicaciones.
“La depresión es un estado de ánimo bajo y persistente, de mayor gravedad, que impacta la funcionalidad de las personas en sus actividades familiares, sociales, académicas y laborales”, explicó César Amaury Sánchez Aguilar, médico psiquiatra y subdirector de Formación de Recursos Humanos en Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
La Secretaría de Salud recordó que existen servicios gratuitos y confidenciales de apoyo, como la Línea de la Vida 800 911 2000, disponible las 24 horas, así como la política de cero rechazo del Instituto Nacional de Psiquiatría, que garantiza una valoración inicial a toda persona que solicite atención.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, las autoridades sanitarias llamaron a la población a hablar abiertamente del tema, reconocer las señales de alerta y buscar apoyo profesional oportuno, al tratarse de un trastorno que sigue creciendo y que, sin atención, impacta de forma profunda a las personas, las familias y la sociedad.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Dengue en México: los ciclos que obligan a prevenir todo el año
La insuficiencia renal ya no espera a la vejez: también avanza en niños y jóvenes
Martha Higareda narra cómo fue el nacimiento de sus hijas
“Gloria Rocha, “La Madrina”, cambió mi vida”
León XIV quiere orar ante la Virgen de Guadalupe
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Te Recomendamos
-
Cienciahace 3 días
Cuando nadie contesta: la plataforma que avisa si una persona vive sola y desaparece
-
Estilohace 3 días
¿Cómo detectar la depresión infantil? Señales para salvar a tus hijos
-
Nacionalhace 3 días
¿Cómo lograr un regreso a clases eficaz?
-
CDMXhace 2 días
Más de cien vidas salvadas en el Metro durante 2025