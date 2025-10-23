La maternidad no es una limitante pero requiere apoyo

Ciudad de México.- La maternidad no es un límite. Eso piensa el 54 por ciento de los personas encuestadas por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Esta cifra marca una percepción positiva sobre el papel de las mujeres como madres y profesionales. Aun así, el camino sigue lleno de retos.
Adriana Rico Villanueva, directora del Centro de Opinión Pública de la UVM, asegura que los datos reflejan un cambio cultural importante. Pero todavía muchas mujeres enfrentan presiones, temores e incluso abandono laboral o de los estudios luego de convertirse en madres.
El miedo a perder el empleo sigue presente
Uno de los temas más sensibles que aborda la encuesta es el miedo a perder el trabajo. Aunque más de la mitad de los encuestados considera que ser mamá no detiene el desarrollo laboral, muchas mujeres temen no poder reintegrarse a su trabajo después del nacimiento de sus hijos.
“Este temor existe y tiene sustento. Muchas mujeres no regresan a su empleo, sobre todo después del primer embarazo”.
Este hecho amplía la brecha laboral entre hombres y mujeres. También afecta la economía familiar y evidencia carencias en políticas públicas, falta de espacios públicos y en las empresas, como lactarios y guarderías. Las madres mexicanas necesitan condiciones dignas para reinsertarse al entorno laboral.
TE RECOMENDAMOS: Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que propone el PAN CDMX
Se necesita un cambio cultural en la percepción de la maternidad
La encuesta también muestra que muchas madres se cuestionan constantemente si están haciendo bien su papel. Esta duda es frecuente, influida por la presión social y por las críticas, incluso de otras mujeres.
“La presión por ser la madre perfecta daña la estabilidad emocional. Es momento de hablar con honestidad y empatía sobre la experiencia materna”.
Ser madre no limita, pero requiere apoyo, políticas públicas eficaces y una sociedad que entienda que el desarrollo y la maternidad pueden caminar juntos, consideró finalmente la especialista en opinión pública.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Ciencia
Leer a los niños fortalece vínculo emocional y mejora el desarrollo
La lectura fomenta un buen desarrollo
Ciudad de México. — Leer cuentos a los niños fue, según diversos especialistas, una de las experiencias más enriquecedoras entre padres e hijos. Más allá de compartir historias, la lectura de regazo fortaleció el vínculo familiar y el bienestar emocional.
De acuerdo con los expertos psicopedagogos de la Editorial Rubio, esta práctica creó “un espacio seguro y cercano donde los niños se sintieron escuchados y acompañados”. La lectura conjunta ofreció un entorno de confianza que permitió reconectar emocionalmente y compartir momentos de calma.
Juego, lenguaje y emoción: tres pilares de la lectura compartida
Los especialistas de Rubio explicaron que la lectura de regazo combinó tres elementos esenciales para el aprendizaje infantil: juego, lenguaje y emoción. Estos factores, unidos en un momento cotidiano, promovieron una infancia más segura y significativa.
Más para leer: Leer cuentos a bebés impulsa su desarrollo cerebral
Durante la lectura, los niños desarrollaron habilidades cognitivas y afectivas. Los expertos afirmaron que “esta práctica sencilla tiene efectos duraderos tanto en los niños como en los adultos que los acompañan”.
Según la American Academy of Pediatrics, leer de forma habitual desde los primeros años mejoró la comprensión auditiva y el desarrollo del lenguaje. El estudio, publicado en Pediatrics, señaló que los niños a quienes se les leía diariamente aprendieron más de un millón de palabras antes de los cinco años.
Leer mejora el lenguaje y fomenta la comunicación
Los psicopedagogos de Rubio confirmaron que escuchar cuentos con regularidad ayudó a los niños a descubrir nuevas palabras y expresiones dentro de un contexto significativo. “La lectura de regazo amplía su vocabulario de manera natural, mientras entrena la atención y la memoria”, explicaron.
La lectura también fortaleció la capacidad comunicativa. Al oír entonaciones, pausas y emociones, los pequeños aprendieron a escuchar con atención y a expresar mejor sus sentimientos.
Un puente hacia la imaginación y la empatía
La Editorial Rubio destacó que los cuentos impulsaron la imaginación y el pensamiento creativo. “Los personajes, paisajes y aventuras estimulan la curiosidad, la creatividad y la capacidad de resolver problemas”, subrayaron los expertos.
Investigaciones de la Universidad de Emory demostraron que leer ficción con los niños activa áreas cerebrales relacionadas con la empatía. Escuchar historias les permitió comprender emociones ajenas y desarrollar sensibilidad hacia los demás.
Un hábito con impacto duradero
Tomarse unos minutos al día para leer juntos se convirtió en una herramienta poderosa para reducir el estrés familiar y mejorar la convivencia. La lectura compartida ofreció a padres e hijos un momento de calma en medio de la rutina diaria.
Los especialistas de Rubio invitaron a mantener este hábito como una práctica cotidiana. “Cuidar la infancia también es leer con ellos”, recordaron, destacando que los beneficios emocionales y cognitivos de la lectura acompañada perduran a lo largo del tiempo.
JAHA
Ciencia
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
Ciudad de México.- La clave para una mente ágil en la tercera edad está en el respeto a la vida, la dignidad humana y los pilares que sostienen la familia.
Un reciente estudio de la Northwestern University revela que algunos mayores de 80 años mantienen una memoria comparable a la de personas de 50 o 60, y esos casos ofrecen pistas concretas para cuidarnos.
Lee: Gritar a los hijos altera su cerebro y bloquea el aprendizaje
Valor humano y memoria: el escudo invisible
De acuerdo con el sitio Medical Xpress, la investigación definió al grupo denominado “superagers” como quienes, con más de 80 años, obtienen puntuaciones en una prueba de recuerdo diferido de al menos 9 de 15 palabras, equivalente al rango de 50 a 60 años.
“Quiero romper la suposición de que la vejez es sinónimo de declive intelectual. Quiero que la gente entienda que envejecer puede ser bueno”, destacó la investigadora Tamar Gefen, en entrevista para la revista Northwetern Magazine.
Lo fundamental aquí es que no se trata solo de genética o suerte, sino de relaciones, valores, dignidad y propósito.
Se observó que estos mayores tenían vínculos cercanos con familia y comunidad, mantenían actividades cognitivas y sociales, mostrando un profundo respeto por la vida propia y ajena.
Actividad social, mental y familiar: tres claves del sistema
El estudio remarca que los “superagers” suelen ser personas muy sociales, con buena conexión familiar, lo cual parece actuar como escudo ante la demencia.
“Ahora estamos más cerca de resolver una de las mayores preguntas sin respuesta sobre los superagers: si verdaderamente resisten el declive de la memoria relacionado con la edad o si tienen mecanismos de afrontamiento que les ayudan a superarlo mejor que sus pares”, destacó la revista Science Alert, a través de un artículo publicado en julio del 2023.
Por su parte, News-Medical señala que uno de los factores biológicos distintivos es una corteza cerebral que no adelgaza al ritmo esperado en personas mayores.
Estas evidencias sugieren que preservar la dignidad humana, cultivar valores de respeto mutuo, especialmente a la familia, y mantenerse mentalmente activo son pilares efectivos para una memoria libre o retardada de afecciones neurológicas.
Ciencia y neuro-biología detrás del fenómeno
Dentro del análisis de 25 años del programa de “superagers” de Northwestern, se identificaron mecanismos de “resistencia” y “resiliencia” en estas personas.
“Nuestros hallazgos muestran que la memoria excepcional en la vejez no solo es posible, sino que está ligada a un perfil neurobiológico distinto. Esto abre la puerta a nuevas intervenciones destinadas a preservar la salud del cerebro hasta décadas posteriores de la vida”, publicó en días recientes la investigación, a través de news.northwetern.edu.
El valor que aporta esta línea de investigación va más allá de la ciencia: toca la defensa de la vida plena, el valorar a los mayores como portadores de enseñanzas vivas y la construcción de relaciones sanas que apuntalen una vejez con sentido.
Tips prácticos que emulan los “superagers”
De acuerdo con la investigación científica, estas son algunas consideraciones que toman en cuenta los “superagers”, para mantener una memoria y salud mental plena y envidiable, aún por encima de los 80 años de edad.
- FOTO CORTESÍA: PIXABAY.COM
- 1.- Mantener y cultivar vínculos familiares y sociales: comunicación con los hijos y nietos y participar en comunidad.
- 2.- Llevar a cabo actividades cognitivas variadas: aprender algo nuevo, retos intelectuales, involucrarse con temas diversos.
- 3.- Cuidar la dignidad y el propósito: tener proyectos, sentido de vida, actuar con valores de respeto hacia uno mismo y hacia otros.
- 4.- No buscar fórmulas mágicas: los estilos de vida de los superagers varían ampliamente; algunos eran activos, otros moderados. Lo que parece común es el apego a relaciones profundas y a una vida con significado.
Conectando con la familia y la vida
Este hallazgo es relevante para todos los miembros de la familia, desde los más jóvenes hasta los mayores, porque la memoria no es solo cuestión de células neurológicas: es tejido de vida, de relaciones respetuosas, de continuidad humana.
Los mayores que mantienen mentes vivas y activas nos muestran que la vejez puede honrar la dignidad humana, y que la defensa de la vida incluye cuidar la salud cerebral con valores que sostienen el entorno familiar.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Gritar a los hijos altera su cerebro y bloquea el aprendizaje
La paciencia es clave
Ciudad de México. — Perder los nervios con los hijos puede parecer algo cotidiano, pero los efectos neurológicos y emocionales de los gritos en los niños son mucho más profundos de lo que se piensa.
Según explicó Sonia Martínez, fundadora y directora de los Centros Crece Bien, cuando un adulto grita, el cerebro del niño interpreta el sonido como una amenaza real. Su sistema nervioso entra en alerta y activa la respuesta de defensa.
“El corazón se acelera, el cuerpo se prepara para huir o luchar, y el foco pasa del razonamiento a la supervivencia emocional”, señaló Martínez en entrevista citada por El Mundo.
El miedo no enseña, solo bloquea
En ese estado de estrés, el niño deja de aprender. “Puede obedecer, pero lo hace desde el miedo, no desde la comprensión”, explicó Martínez. Esa obediencia, añadió, no construye aprendizaje emocional.
La psicóloga recomendó que los adultos reparen el vínculo después del conflicto. “Reparar, volver a conectar y dar ejemplo de regulación emocional sí construye y enseña”, afirmó.
Te recomendamos leer: La voz materna fortalece el cerebro de bebés prematuros
Especialistas en psicología infantil del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona coinciden en que el cerebro de los niños es extremadamente sensible a los gritos. Estudios del centro han mostrado que la exposición frecuente al tono elevado genera mayor producción de cortisol, la hormona del estrés.
La culpa puede transformarse en aprendizaje
Muchos padres reconocen haber gritado y luego sentirse culpables. Según Martínez, la culpa puede ser una brújula emocional si se usa para reflexionar y no para castigarse.
“Cuando nos quedamos atrapados en la culpa, nos exigimos perfección y aumenta el riesgo de volver a estallar”, explicó. En cambio, utilizarla para preguntarse qué hacer diferente la próxima vez permite aprender y mejorar las dinámicas familiares.
Gritar con frecuencia es una señal de desbordamiento
Cuando los gritos se vuelven la norma, es probable que exista una sobrecarga emocional. Martínez advirtió que puede ser momento de pedir ayuda, ajustar rutinas o buscar apoyo psicológico.
Los expertos coinciden en que el estrés actual, la falta de redes de apoyo y la presión por ser “buenos padres” han elevado la tensión en los hogares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el exceso de estrés parental puede aumentar la irritabilidad y afectar la calidad del vínculo familiar.
Cuidarse también es cuidar
Para las familias que crían niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), la tarea puede ser aún más desafiante.
“No somos máquinas de paciencia infinita”, recordó Martínez. “Necesitamos cuidarnos para poder cuidar. A veces, eso implica delegar, pedir ayuda o simplemente parar cinco minutos antes de estallar”.
La experta recomendó anticipar situaciones difíciles, usar recursos visuales y, sobre todo, practicar la autocompasión. “Acompañar no es un camino perfecto, pero sí un camino lleno de amor y aprendizaje”, subrayó.
Investigaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) respaldan esta idea. Los niños que crecen en entornos emocionalmente seguros desarrollan mayor autorregulación y confianza.
La voz, el tono y las palabras de los padres, según los especialistas, dejan una huella que puede acompañar toda la vida.
JAHA
Ciencia
La voz materna fortalece el cerebro de bebés prematuros
Se fortalece el vínculo entre ambos
Ciudad de México. — Un estudio reciente mostró que los bebés por nacer escucharon la voz de sus madres durante el embarazo y que esta experiencia ayudó a desarrollar las vías cerebrales del lenguaje.
La investigación, publicada el 13 de octubre en la revista Frontiers in Human Neuroscience, observó a bebés prematuros hospitalizados que escucharon grabaciones con la voz de sus madres leyendo cuentos.
La voz materna impulsó la maduración cerebral de los bebés
Los bebés que escucharon esas grabaciones mostraron una maduración más rápida en una vía cerebral clave para el lenguaje, en comparación con los que no recibieron esa exposición.
“Esta es la primera evidencia causal de que la experiencia del habla contribuye al desarrollo del cerebro a una edad tan temprana”, señaló Katherine Travis, profesora asistente de la Facultad de Medicina Weill Cornell y del Instituto Neurológico Burke, en Nueva York.
Más para leer: El poder de la risa: cómo el humor positivo mejora la salud
Travis explicó que esta podría ser una forma transformadora de repensar la atención neonatal, promoviendo mejores resultados lingüísticos en los niños nacidos antes de término.
Escuchar desde el vientre influye en la comprensión del lenguaje
Los investigadores recordaron que la audición fetal comienza alrededor de la semana 24 de gestación, en un embarazo de 40 semanas. En ese periodo, los fetos ya son capaces de percibir las voces externas.
Por eso, los bebés a término reconocen la voz de su madre y prefieren el idioma nativo al nacer. Los bebés prematuros, en cambio, no alcanzan esa experiencia auditiva completa.
Mientras permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), los recién nacidos escucharon menos palabras y sonidos familiares, explicaron los científicos.
Grabaciones nocturnas para fortalecer el vínculo auditivo
Para compensar esa falta, los investigadores grabaron a las madres leyendo un capítulo del libro Paddington Bear. Luego, reprodujeron esas voces durante la noche en lapsos de 10 minutos, sumando 160 minutos diarios.
El experimento se realizó con 46 bebés prematuros, expuestos durante varias semanas antes de recibir el alta médica.
Las resonancias magnéticas realizadas posteriormente mostraron un desarrollo más avanzado del fascículo arqueado izquierdo, una región clave para procesar y comprender sonidos.
“Me sorprendió lo fuerte que fue el efecto”, dijo Travis. “Detectar diferencias tan temprano demuestra que lo que hacemos en el hospital es importante”.
La exposición corta tuvo un efecto poderoso
La doctora Melissa Scala, neonatóloga del Hospital Pediátrico Lucile Packard de Stanford, destacó que el efecto fue notable pese al corto periodo de exposición.
“Estábamos viendo diferencias medibles en sus tractos lingüísticos. Es poderoso que algo tan pequeño marque una gran diferencia”, afirmó Scala.
El equipo planea ahora aplicar el método con bebés que presenten complicaciones médicas y diseñar estrategias personalizadas para estimular su desarrollo cerebral.
Scala aseguró que escuchar la voz materna también podría ayudar a los padres a sentirse más involucrados. “Incluso si no pueden estar presentes, el bebé los escucha y sabe que están allí”, explicó.
JAHA
Histórico encuentro ecuménico: el papa León XIV y el Rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina
La maternidad no es una limitante pero requiere apoyo
Ser médico en México, una vocación que se honra con el alma
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
CDMX endurece sanciones por transporte de materiales peligrosos
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Cienciahace 3 días
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
-
CDMXhace 3 días
Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
-
Deporteshace 3 días
“Dios, el pueblo y el rey”: la fe detrás del título mundial de Marruecos Sub-20
-
Felipe Monroyhace 3 días
Venezuela: los santos son para todos