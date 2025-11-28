La nueva IA que acelera el diagnóstico de enfermedades raras

Ciudad de México.- Un nuevo modelo de Inteligencia Artificial está revolucionando el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes.

El sistema llamado popEVE fue presentado el 24 de noviembre de 2025 por investigadores de Harvard Medical School (HMS) y del Centre for Genomic Regulation (CRG) de Barcelona.

Por su capacidad para revelar mutaciones genéticas nunca antes detectadas, popEVE despierta esperanza para miles de familias que hasta ahora no tenían diagnóstico.

Cuando lo invisible se vuelve visible

De acuerdo con los investigadores, la dificultad para diagnosticar enfermedades raras radica en que muchas mutaciones son únicas —no han sido observadas en otras personas— o están en genes poco estudiados.

Tradicionalmente, los métodos informáticos funcionaban bien si la mutación correspondía a un gen ya conocido. Sin embargo, resultaban poco útiles cuando se trataba de variantes inéditas.

El método popEVE incorpora datos evolutivos de cientos de miles de especies diferentes. Con ello, evalúa qué cambios en las aproximadamente 20 mil proteínas humanas son tolerables y cuáles podrían alterar funciones esenciales para la vida.

“Queríamos desarrollar un modelo que clasifique las variantes por gravedad de la enfermedad, proporcionando una visión priorizada y clínicamente significativa del genoma de una persona”, explicó la coautora principal Debora Marks, del Harvard Medical School.

Un artículo publicado en Medical Xpress detalló que popEVE permite revelar “noticias genéticas” antes invisibles: mutaciones únicas, variantes inéditas, potenciales nuevos genes implicados en trastornos graves.

Resultados prometedores y un rayo de esperanza para familias sin diagnóstico

Para validar su eficacia, los científicos aplicaron popEVE en datos de más de 31 mil familias con niños afectados por trastornos graves del desarrollo cuyos exámenes genéticos previos no habían arrojado conclusiones.

Según Medical Xpress, en los casos donde ya se conocía la mutación causante, popEVE la identificó correctamente como la más dañina en el genoma en el 98% de las ocasiones.

En esta revisión genómica se identificaron 123 genes nunca antes vinculados con ese tipo de patologías. Muchos de ellos están activos en etapas tempranas del desarrollo cerebral.

Medical Xpress destacó que el modelo logró una precisión superior a herramientas anteriores, como AlphaMissense, desarrollado por DeepMind, especialmente en poblaciones poco representadas genéticamente.

Los científicos de Harvard Medical School señalaron que popEVE puede funcionar con la información genética de un solo paciente, sin requerir ADN de sus progenitores, lo que se refleja en una ventaja para países con recursos limitados o para familias en situación de vulnerabilidad.

Según los investigadores, este enfoque puede acelerar los diagnósticos, ayudar a priorizar variantes para estudios clínicos y abrir nuevas rutas para el desarrollo de terapias y tratamientos personalizados.

Un paso hacia la equidad genética

Uno de los mayores problemas en genética médica ha sido la falta de representatividad: los bancos de datos genéticos suelen concentrarse en población de ascendencia europea.

“Esto genera sesgos y limita la efectividad de los diagnósticos en comunidades poco estudiadas. popEVE aborda ese vacío. Al evaluar variantes sin priorizar su frecuencia en bases de datos humanas, trata por igual a individuos de cualquier origen”, resaltó Medical Xpress.

Según los autores, esto podría transformar el acceso a diagnósticos genéticos en países de ingresos bajos y medianos, donde la diversidad genética es amplia y los recursos médicos limitados.

“popEVE no necesita datos parentales y puede aplicarse incluso en entornos con recursos modestos”, comentó Jonathan Frazer, responsable del desarrollo en Barcelona, en entrevista con La Vanguardia.

Lo que popEVE puede y no puede hacer

Harvard Medical School aclaró que el análisis popEVE se limita a un tipo particular de mutaciones: las llamadas “missense”, que alteran un solo aminoácido en una proteína.

Esa categoría es especialmente desafiante, pero su complejidad limita su capacidad de abarcar todas las variantes genéticas posibles.

Los investigadores advierten que el diagnóstico clínico completo debe seguir basándose en la evaluación médica, historia clínica y otros estudios. popEVE puede orientar hacia las variantes más probables de causar daño, pero no reemplaza al médico.

