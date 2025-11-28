La nueva IA que acelera el diagnóstico de enfermedades raras

Ciudad de México.- Un nuevo modelo de Inteligencia Artificial está revolucionando el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes.
El sistema llamado popEVE fue presentado el 24 de noviembre de 2025 por investigadores de Harvard Medical School (HMS) y del Centre for Genomic Regulation (CRG) de Barcelona.
Por su capacidad para revelar mutaciones genéticas nunca antes detectadas, popEVE despierta esperanza para miles de familias que hasta ahora no tenían diagnóstico.
Cuando lo invisible se vuelve visible
De acuerdo con los investigadores, la dificultad para diagnosticar enfermedades raras radica en que muchas mutaciones son únicas —no han sido observadas en otras personas— o están en genes poco estudiados.
Tradicionalmente, los métodos informáticos funcionaban bien si la mutación correspondía a un gen ya conocido. Sin embargo, resultaban poco útiles cuando se trataba de variantes inéditas.
El método popEVE incorpora datos evolutivos de cientos de miles de especies diferentes. Con ello, evalúa qué cambios en las aproximadamente 20 mil proteínas humanas son tolerables y cuáles podrían alterar funciones esenciales para la vida.
“Queríamos desarrollar un modelo que clasifique las variantes por gravedad de la enfermedad, proporcionando una visión priorizada y clínicamente significativa del genoma de una persona”, explicó la coautora principal Debora Marks, del Harvard Medical School.
Un artículo publicado en Medical Xpress detalló que popEVE permite revelar “noticias genéticas” antes invisibles: mutaciones únicas, variantes inéditas, potenciales nuevos genes implicados en trastornos graves.
Resultados prometedores y un rayo de esperanza para familias sin diagnóstico
Para validar su eficacia, los científicos aplicaron popEVE en datos de más de 31 mil familias con niños afectados por trastornos graves del desarrollo cuyos exámenes genéticos previos no habían arrojado conclusiones.
Según Medical Xpress, en los casos donde ya se conocía la mutación causante, popEVE la identificó correctamente como la más dañina en el genoma en el 98% de las ocasiones.
En esta revisión genómica se identificaron 123 genes nunca antes vinculados con ese tipo de patologías. Muchos de ellos están activos en etapas tempranas del desarrollo cerebral.
Medical Xpress destacó que el modelo logró una precisión superior a herramientas anteriores, como AlphaMissense, desarrollado por DeepMind, especialmente en poblaciones poco representadas genéticamente.
Los científicos de Harvard Medical School señalaron que popEVE puede funcionar con la información genética de un solo paciente, sin requerir ADN de sus progenitores, lo que se refleja en una ventaja para países con recursos limitados o para familias en situación de vulnerabilidad.
Según los investigadores, este enfoque puede acelerar los diagnósticos, ayudar a priorizar variantes para estudios clínicos y abrir nuevas rutas para el desarrollo de terapias y tratamientos personalizados.
Un paso hacia la equidad genética
Uno de los mayores problemas en genética médica ha sido la falta de representatividad: los bancos de datos genéticos suelen concentrarse en población de ascendencia europea.
“Esto genera sesgos y limita la efectividad de los diagnósticos en comunidades poco estudiadas. popEVE aborda ese vacío. Al evaluar variantes sin priorizar su frecuencia en bases de datos humanas, trata por igual a individuos de cualquier origen”, resaltó Medical Xpress.
Según los autores, esto podría transformar el acceso a diagnósticos genéticos en países de ingresos bajos y medianos, donde la diversidad genética es amplia y los recursos médicos limitados.
“popEVE no necesita datos parentales y puede aplicarse incluso en entornos con recursos modestos”, comentó Jonathan Frazer, responsable del desarrollo en Barcelona, en entrevista con La Vanguardia.
Lo que popEVE puede y no puede hacer
Harvard Medical School aclaró que el análisis popEVE se limita a un tipo particular de mutaciones: las llamadas “missense”, que alteran un solo aminoácido en una proteína.
Esa categoría es especialmente desafiante, pero su complejidad limita su capacidad de abarcar todas las variantes genéticas posibles.
Los investigadores advierten que el diagnóstico clínico completo debe seguir basándose en la evaluación médica, historia clínica y otros estudios. popEVE puede orientar hacia las variantes más probables de causar daño, pero no reemplaza al médico.
Ciencia
Neuroderechos, nuevo eje ético para investigar el cerebro humano
Ciudad de México.— El neurobiólogo español Rafael Yuste expuso que cualquier avance en neurotecnología requiere integrar los llamados neuroderechos, un conjunto de principios que busca proteger la identidad, la libertad y la información mental de cada persona.
Garantías para un campo que crece con rapidez
Rafael Yuste, investigador de la Universidad de Columbia y referente internacional en neurotecnología, explicó que un grupo de especialistas analizó los desafíos éticos y sociales de estas técnicas y concluyó que resultaba necesario definir cinco garantías esenciales.
Los neuroderechos incluyen la prohibición de descifrar el contenido del cerebro sin consentimiento de la persona, la protección de la identidad personal, el respeto al libre albedrío, el acceso equitativo a intervenciones mentales y la seguridad de cualquier información implantada en el órgano, libre de riesgos o discriminaciones.
Durante su exposición recordó que este debate surgió en reuniones internacionales donde se concluyó que los avances tecnológicos ya generaban dilemas inevitables. “Las categorizamos en cinco áreas que se abordan desde garantías inalienables”, señaló el científico, investido recientemente como doctor honoris causa por la UNAM.
Cómo funcionan los métodos de neurotecnología
Yuste explicó que este campo interdisciplinario incluye herramientas electrónicas, magnéticas y eléctricas. Entre ellas mencionó los electroencefalogramas con forma de casco para medir actividad cerebral, escáneres que muestran zonas activas del cerebro y electrodos que se insertan para estimular regiones específicas. También habló de la estimulación cerebral profunda, conocida como marcapasos cerebral y aplicada con fines terapéuticos en pacientes con padecimientos neurológicos o psiquiátricos.
El investigador afirmó que aún falta comprender la dinámica completa del sistema cerebral y explicó que la neurobiología ha estudiado neuronas de forma aislada y no en conjunto, lo cual limita la visión integral.
“Esto equivale a interpretar una película en una pantalla de televisión con 86 mil pixeles mirando solamente uno”, dijo.
Aspiración científica
El especialista afirmó que la neurotecnología abre la posibilidad de modificar esta limitación. Con nuevos métodos para medir la actividad de grandes redes neuronales, los científicos buscan observar conexiones completas y, en paralelo, intervenirlas con fines médicos.
“A los científicos y médicos no nos basta con ver lo que ocurre, tenemos que entrar ahí y arreglar el problema”, comentó.
Proyecto de escala global
Yuste habló también del proyecto BRAIN, impulsado en Estados Unidos desde 2013 durante la administración de Barack Obama. Esta iniciativa reúne más de 500 laboratorios y financiamiento continuo hasta 2030. Su propósito consiste en desarrollar neurotecnologías electrónicas, ópticas, magnéticas, acústicas y moleculares para entender el cerebro, mejorar la atención a pacientes y crear una industria científica con impacto internacional.
El neurobiólogo explicó que el cerebro contiene cerca de 86 mil millones de neuronas unidas por una red con un trillón de conexiones. Esta estructura opera de manera constante y permite generar la mente humana, donde surgen la memoria, las decisiones, las emociones, la planeación, la conciencia y la actividad social.
Las preguntas que vienen
El investigador afirmó que la ciencia comienza a descifrar algunas bases neuronales de estas funciones y señaló que, con el avance de las redes internacionales de investigación, llegará el momento en que será posible explicar de forma científica procesos como la memoria, los pensamientos o un estado emocional.
Ciencia
El alto costo del trabajo en equipo por el uso de la Inteligencia Artificial
Ciudad de México.- La inteligencia artificial está cambiando la dinámica laboral dentro de las empresas. Mientras impulsa la productividad individual, también está generando tensiones internas que ya preocupan a líderes y especialistas en talento humano.
La empresa australiana-estadounidense Atlassian reveló a través de un estudio reciente que los empleados cada vez dependen más de herramientas digitales que de sus propios compañeros, modificando la forma en que se construyen los equipos y se toman decisiones.
La productividad crece, pero la interacción humana disminuye
Según la investigación, los trabajadores que usan soluciones de IA reportan un aumento promedio del 33% en su productividad, equivalente a un ahorro de 1.3 horas diarias por persona. Este cambio está impulsando un modelo de “empoderamiento individual” en el que cada colaborador optimiza tareas personales con una rapidez inédita.
El estudio destacó que el 51% de los empleados prefiere consultar a sistemas de Inteligencia Artificial antes que a un colega para resolver dudas o buscar información en su día a día. Esta cifra marca un cambio cultural profundo dentro de los centros de trabajo.
El liderazgo también está acelerando esta tendencia. El 65% de los empleados ha visto a su jefe directo utilizar aplicaciones de IA en tiempo real. De acuerdo con el estudio, esto multiplica por cuatro la probabilidad de que ese equipo adopte la tecnología de manera habitual.
“El 74% de los empleados percibe que sus líderes están fomentando la experimentación con inteligencia artificial”, informó Atlassian en su blog oficial.
Esta cifra supera el 60% registrado un año antes, evidenciando una apertura creciente a la transformación tecnológica.
Equipos fragmentados y decisiones aisladas
El informe describe un fenómeno menos visible pero más preocupante: la IA está debilitando el trabajo en equipo. Aunque los trabajadores avanzan más rápido en lo individual, estos logros no se traducen en resultados colectivos.
Solo el 3% de las empresas encuestadas reporta mejoras relevantes en eficiencia organizativa después de implementar de manera intensiva herramientas de Inteligencia Artificial. La presencia de múltiples plataformas ha incrementado la fragmentación, los silos internos y la confusión estratégica.
De acuerdo con el mismo reporte, el 37% de los directivos reconoce que la IA ha generado desorientación, pérdida de tiempo o duplicidad de tareas.
La proliferación de aplicaciones está creando ecosistemas internos donde cada persona utiliza herramientas distintas, dificultando la coordinación.
El estudio también mostró que las empresas que centran su estrategia únicamente en la productividad personal tienen un 16% menos de probabilidades de registrar avances en innovación, ya que la información deja de circular de manera natural entre áreas y equipos.
“Las barreras departamentales persisten incluso en organizaciones con alta adopción de IA, lo que limita la transferencia de aprendizajes y la innovación colaborativa”, resaltó el estudio de Atlassian.
Esta observación está vinculada con la fragmentación en la toma de decisiones, que se concentra en empleados con mayor dominio tecnológico.
Un liderazgo que impulsa la tecnología, pero no siempre la integración
El informe destaca que el liderazgo empresarial se ha enfocado en promover el uso de herramientas de IA, pero no siempre ha traducido esa adopción en objetivos compartidos o indicadores de éxito colectivo.
Solo el 10% de los ejecutivos vincula actualmente la utilización de inteligencia artificial con incentivos, reconocimiento salarial o métricas integrales de rendimiento.
La mayoría de los programas de adopción se orientan a mejorar tareas individuales sin unificar criterios entre áreas.
Ciencia
La demencia senil no existe, el Alzheimer sí: 10 señales que no debes ignorar
El diagnóstico oportuno es urgente para retrasar el deterioro
Ciudad de México.- La enfermedad de Alzheimer representa hoy uno de los mayores retos de salud global y una carga sanitaria, social y económica del siglo XXI. En México, las cifras oficiales señalan que más de 1.3 millones de pacientes viven con demencia, siendo el Alzheimer el diagnóstico más común.
El reto más grande reside en la detección: cerca del 75 por ciento de los casos en el mundo no se diagnostican a tiempo, impidiendo el acceso a tratamientos que podrían ralentizar su progresión.
En entrevista exclusiva para Siete24, la Dra. Xóchitl Gómez, oncóloga, internista y Directora Médica de Eisai, advierte que la clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes radica en derribar mitos y actuar con premura.
El Mito de la “demencia senil”
Una de las barreras más importantes en la detección es la creencia errónea de que la pérdida de memoria es una consecuencia inevitable del envejecimiento. La Dra. Gómez es categórica al respecto, invitando a la audiencia a cambiar esta perspectiva cultural:
“Hay que quitarnos de la cabeza que la demencia senil existe, hay que quitarnos de la cabeza que la pérdida de memoria por la edad existe porque es algo natural”.
El Alzheimer es un padecimiento crónico neurodegenerativo, de naturaleza progresiva, que deteriora la memoria, el pensamiento y la autonomía. Es esencial diferenciarlo de otros tipos de demencia y no desestimar los síntomas, agrega la especialista.
“En México, nosotros tenemos que hacer una pequeña diferencia entre lo que es demencia y lo que es enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia”.
Las 10 señales de alerta del Alzheimer
La especialista subraya que, aunque cualquier persona puede desarrollar la enfermedad, el estilo de vida y factores socioeconómicos pueden aumentar el riesgo. El factor más importante para incidir en su evolución es el diagnóstico temprano, que permite iniciar un tratamiento adecuado para retrasar la pérdida de independencia.
La Dra. Gómez comparte las 10 señales de alerta que, si se presentan con frecuencia o de manera inapropiada, deben motivar una visita al médico especialista:
- Pérdida de memoria que interrumpa la vida diaria.
- Dificultad para planificar o resolver problemas.
- Dificultad para completar tareas habituales.
- Confusión de tiempo o lugar.
- Dificultad para entender imágenes visuales y relaciones espaciales (ej. la carátula de un reloj).
- Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o la escritura.
- Colocación de objetos fuera de su lugar (ej. el famoso celular en el refrigerador).
- Problemas de juicio, o juicio disminuido (ej. salir sin abrigo en un día frío).
- Retiro de actividades sociales o laborales.
- Cambios en el humor o la personalidad.
Ante la presencia de estos síntomas, la acción inmediata es crucial:
“Si alguien de los lectores o algún familiar tiene alguna de estas 10 señales, es necesario acudir con el médico especialista, con el neurólogo, con el psiquiatra, con el geriatra, con el médico internista, para ver la causa, manejarla y tratarla”.
Prevención y retraso del deterioro
La buena noticia es que el estilo de vida puede ser un potente aliado. La investigación ha demostrado que se puede prevenir hasta un 45 por ciento de los casos con intervenciones especializadas y hábitos saludables.
La Dra. Gómez recomienda enfocarse en:
- Ejercicio Mental: Realizar actividades como rompecabezas o ejercicios de memoria puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo.
- Actividad Física: Se ha observado que caminar al menos cinco mil pasos al día puede reducir la progresión del Alzheimer.
- Control de Enfermedades Crónicas: El manejo adecuado de problemas metabólicos como la hipertensión y la diabetes es vital, ya que pueden influir en el deterioro.
Cuidado integral y cuidados paliativos
El impacto del Alzheimer no se limita al paciente; transforma la vida de la familia y, especialmente, de los cuidadores, quienes enfrentan un desgaste físico, emocional y económico significativo, por ello la importancia de la prevención para conservar el estilo de vida del paciente y su familia.
La Dra. Gómez pone el foco en el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:
“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.
Finalmente, aclara el concepto de cuidados paliativos. Contrario a la creencia popular que los liga únicamente al fin de la vida, los cuidados paliativos aplican a todas las enfermedades crónicas para mejorar la calidad de vida por el tiempo que sea. En el caso del Alzheimer, esto puede significar acompañamiento emocional, manejo de síntomas secundarios como la sequedad de piel u ojos, y garantizar la mejor condición posible para el paciente y su entorno.
La clave del futuro es la información y el acompañamiento. Al atenderse tempranamente, el paciente recibirá el mejor tratamiento posible en el momento que lo necesita, logrando así que la progresión de la enfermedad se retrase y pueda vivir con la mejor calidad de vida posible.
Ciencia
¿Cómo mejorar la concentración infantil?
El rendimiento escolar podrá mejorar
Ciudad de México.— La concentración infantil surgió como una inquietud creciente para familias y docentes, especialmente cuando los niños mostraron distracción persistente en clase.
Especialistas señalan que la atención no es innata y se desarrolla desde los primeros años, lo que requiere acompañamiento cercano de los adultos.
La pediatra Edwige Antier explicó que los primeros signos aparecieron incluso durante la lectura de cuentos, cuando algunos niños no lograron mantener el foco durante unos minutos.
La atención se formó desde los primeros años de vida
Antier, autora del libro Ayudo a mi hijo a concentrarse, indicó que la concentración comenzó a construirse desde las primeras interacciones.
La especialista explicó en su entrevista con Aleteia que muchos padres identificaron dificultades cuando sus hijos cumplieron seis años y enfrentaron el reto de aprender a leer o contar.
El desarrollo del lenguaje desempeñó un papel esencial. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) documentó que la estimulación temprana favorece el desarrollo cognitivo y lingüístico y reduce rezagos durante la escolarización.
Señaló que muchos niños no encontraron suficientes oportunidades para expresarse por factores cotidianos, como el uso prolongado de cochecitos o chupetes.
Pantallas, agotamiento y estrés influyeron en la capacidad de atención
La pediatra advirtió que las pantallas afectaron la atención infantil. Diversos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública mostraron que el uso prolongado de pantallas se relacionó con dificultades de sueño y regulación emocional, elementos que impactan la concentración en clase.
El sueño y la alimentación también son determinantes. La Secretaría de Salud documentó que el descanso insuficiente en edad escolar afectó la memoria de trabajo y el rendimiento académico.
Afirmó que la motivación, el interés por las actividades y el clima emocional del hogar influyeron directamente en la atención, especialmente cuando los niños experimentaron estrés o baja confianza.
En países como Francia, donde la escolarización obligatoria inició desde edades tempranas y con jornadas extensas, la fatiga infantil aumentó conforme avanzó el ciclo escolar. La especialista mencionó que este cansancio se intensificó antes de las vacaciones.
Señales de alerta que requieren atención médica
Las observaciones de docentes suelen ser el primer indicador. Comentarios sobre distracción constante, dificultad para seguir instrucciones o conductas inapropiadas deben tomarse como señales relevantes.
Explicó que estas manifestaciones pueden derivar de un entorno con pocas interacciones o de un trastorno del desarrollo neurológico.
Instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han descrito que los trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, afectan la autorregulación y requieren evaluación clínica especializada. Por ello, Antier recomendó acudir al médico cuando las dificultades persistan y afecten el aprendizaje.
Acciones prácticas para favorecer la concentración en casa
La pediatra afirmó que el cerebro infantil mantiene plasticidad y puede fortalecerse mediante actividades sencillas. Sugirió leer cuentos en un entorno tranquilo, mantener rutinas libres de pantallas y realizar pequeños ejercicios académicos durante las vacaciones.
También enfatizó la importancia de acompañar al niño sin presión y fomentar un ambiente emocional estable.
JAHA
