Los malestares de la era digital y la salud mental, tema del Congreso de la APM

Ciudad de México.- Las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida cotidiana. Desde que despertamos hasta antes de dormir, pero esta hiperconexión, que prometía acercarnos, revela un lado oscuro: una creciente afectación en la salud mental, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

De acuerdo con especialistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM), el fenómeno de la sobreexposición digital altera la forma en que las personas se perciben a sí mismas, procesan sus emociones y construyen vínculos reales.

“El problema no es la tecnología, sino el lugar que ocupa en nuestra vida psíquica. Las redes sociales pueden ser una fuente de pertenencia, pero también de angustia y comparación constante. Nos enfrentan a una versión editada de los demás y, en consecuencia, a una percepción distorsionada de nosotros mismos”, explicó la Dra. Dolores Montilla Bravo, psicoanalista y presidenta de la APM.

La mente frente al espejo digital

Estudios recientes proporcionados por la APM muestran que pasar más de tres horas al día en redes sociales se asocia con mayores niveles de ansiedad, alteraciones del sueño y síntomas depresivos. La necesidad de validación mediante “likes” o comentarios positivos activa los mismos circuitos cerebrales que las recompensas instantáneas, generando una forma de dependencia emocional difícil de reconocer.

El resultado es una paradoja: cuanto más conectados estamos, más solos nos sentimos. Las pantallas se vuelven refugio, pero también un escenario de comparación, envidia y frustración. Para los jóvenes, esto impacta en su capacidad de concentración, en su autoestima y en la construcción de su identidad, señala la especialista.

“Estamos viendo nuevas formas de angustia. Ya no se trata solo del miedo a perder algo, sino del temor a quedar fuera, a no ser vistos, a no pertenecer. Esa presión invisible está modelando la subjetividad contemporánea”.

Entre los efectos más frecuentes, la Dra. Dolores Montilla identifica

Distorsión de la autoimagen, al compararse constantemente con modelos irreales.

Sobrecarga emocional, producto de la exposición constante a información y estímulos contradictorios.

Desconexión afectiva, que sustituye los vínculos reales por interacciones superficiales.

Dificultades de sueño y atención, resultado del uso prolongado de dispositivos.

Escuchar, acompañar y comprender a nuestros adolescentes

Montilla subraya la importancia de acompañar a los jóvenes sin juzgar, fomentando la conversación sobre lo que ven y sienten en línea.

“No se trata de prohibir, sino de enseñar a discernir. Devolverles la capacidad de pausa, de silencio, de conexión con su propio deseo”.

Psicoanalistas buscan respuestas y alternativas

El psicoanálisis frente a los malestares de la era digital es una de las reflexiones que estarán en el centro del LXV Congreso Nacional de Psicoanálisis, organizado por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Puebla, bajo el tema “Inhibición, síntoma y angustia: una perspectiva actual”.

El encuentro reunirá a psicoanalistas, psicoterapeutas y profesionales de la salud mental de todo el país para analizar cómo estos síntomas como la ansiedad digital, la sobreexposición o la fatiga emocional, pueden entenderse.

