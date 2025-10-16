Mamá escucha, papá vigila: ¿conoces las hormonas que fortalecen a la familia?

Ciudad de México.— Diversos especialistas en comportamiento humano coinciden en que la ausencia del padre puede relacionarse con una mayor impulsividad y conductas agresivas en los hijos. Tanto el padre como la madre son esenciales en el desarrollo emocional y psicológico de los niños, un equilibrio que se apoya también en factores biológicos.

De acuerdo con los expertos, las hormonas juegan un papel determinante en las diferencias entre hombres y mujeres. Explican que las funciones de cada uno no son idénticas por las hormonas. En este sentido, los padres producen una hormona llamada vasopresina, identificada como “protectora-agresiva”, que impulsa la defensa y protección del grupo familiar.

Un estudio señala que, durante la noche, cuando un bebé llora, las madres suelen despertarse de inmediato, mientras que los padres permanecen dormidos. Sin embargo, ante un ruido externo o un posible peligro fuera del hogar, los hombres reaccionan primero, lo que evidencia una diferencia biológica en los mecanismos de alerta.

La hormona que despierta a las madres

Por otra parte, Juan Manuel García López, conocido como Pincho, ex Guardia Civil español, experto en comportamiento humano y formado por el FBI, ha profundizado en la comprensión neurocientífica de estos comportamientos.

En un video difundido en redes sociales, García plantea una pregunta común: “¿Por qué cuando lloran los bebés se despiertan más las madres que los padres?”. Según explica, la oxitocina es la clave para entender este fenómeno. Esta hormona, relacionada con la conexión emocional y la maternidad, mantiene a las madres en un estado de hiperalerta, capaz de activarse ante cualquier movimiento o sonido del bebé.

El especialista señala que este mecanismo es fundamental durante los primeros meses de vida, cuando el llanto constituye la única forma de comunicación del recién nacido.

Vasopresina: la hormona protectora del padre

García también se refiere al papel de los padres y la influencia de la vasopresina, una hormona asociada con la protección y la reacción frente a amenazas externas. Explica que, mientras la oxitocina orienta a las madres hacia el cuidado inmediato del bebé, la vasopresina mantiene a los padres atentos ante posibles riesgos en el entorno.

“Si se escucha un ruido extraño fuera de la habitación o algo potencialmente peligroso, será el hombre quien probablemente se despierte”, afirma. Este comportamiento responde a un mecanismo evolutivo de protección familiar y no a indiferencia hacia el llanto del hijo.

Comprensión más amplia de la crianza

Los aportes científicos y conductuales sobre oxitocina y vasopresina permiten comprender que los roles biológicos de madres y padres son complementarios. Ambos sistemas hormonales se combinan para fortalecer la seguridad y el desarrollo emocional de los niños.

