Más tiempo en casa: cómo reducir el apego laboral y cuidar la vida familiar

Ciudad de México.- El trabajo no termina cuando se apaga la computadora. Mensajes fuera de horario, correos nocturnos y la idea de “estar disponible” están entrando a la vida familiar y ese hábito tiene efectos en la convivencia y en la salud mental.

La dificultad para desconectarse del empleo creció con el “Home Office” y el uso constante del celular. Especialistas en salud laboral advierten que la falta de límites afecta el descanso y la relación con la pareja y los hijos.

Las recomendaciones no apuntan a dejar de trabajar, sino a separar tiempos y espacios.

El apego laboral y sus efectos en casa

Responder mensajes a cualquier hora y pensar en pendientes durante la convivencia familiar se volvió común. Este comportamiento es conocido como apego laboral. No es un diagnóstico clínico, pero sí una conducta que repercute en el bienestar.

En entrevista con el diario británico The Guardian, la psicóloga del trabajo Sabine Sonnentag, explicó que el problema no es el empleo, sino no poder soltarlo.

“El desapego psicológico significa dejar de pensar y actuar en asuntos laborales fuera del horario de trabajo”, destacó Sonnentag.

La académica precisó que esa capacidad se relaciona con mejor estado de ánimo.

El apego laboral también se asocia con cansancio constante y menor convivencia y no se trata solo de estrés individual.

El impacto alcanza a la dinámica familiar, sobre todo cuando el trabajo invade los momentos de descanso.

Marcar el final de la jornada laboral

Claire Ashley, experta en equilibrio vida-trabajo, precisó que el fin de una jornada laboral tiene acciones concretas como apagar la computadora, guardar documentos e, incluso, dejar el escritorio despejado.

“Si no hay un lugar fijo para trabajar, es clave guardar los objetos laborales al final del día”, destacó Ashley, en entrevista con The Guardian.

La especialista señaló que este gesto ayuda a separar roles.

Otra práctica recomendada es anotar pendientes para el día siguiente.

Sonnentag explicó que cuando el trabajo queda inconcluso, es más fácil que los pendientes se queden dando vueltas en la cabeza al momento de irse a dormir.

Tener una lista breve permite cerrar la jornada sin cargarla a casa.

Actividades familiares para cortar con el trabajo

La expertas consultadas por The Guardian coinciden en que programar actividades después del trabajo facilita la desconexión y no tienen que ser complejas ni costosas.

Salir a caminar con la familia, jugar futbol en el parque o hacer ejercicio juntos son opciones frecuentes.

También funcionan actividades en casa: juegos de mesa, rompecabezas o una tarde de películas permiten compartir tiempo sin asuntos laborales.

“Hacer ejercicio, bailar o jugar marca el fin del día laboral”, resaltó Ashley.

La experta agregó que estas acciones ayudan a cambiar el enfoque mental.

La convivencia con la pareja también es clave. Compartir una comida sin celular, conversar o planear actividades ayuda a marcar un límite con el trabajo.

“Estos espacios deben asumirse como compromisos reales y no como tiempo libre que se llena solo si sobra”, mencionó Claire Ashley.

Límites digitales y comunicación clara

El celular es uno de los principales obstáculos para el desapego laboral. Silenciar notificaciones no siempre basta y algunas personas optan por desactivar aplicaciones de trabajo fuera de horario.

“Si es necesario, usar un teléfono distinto para el trabajo ayuda a establecer límites”, sugirió Ashley.

Las expertas consultadas por The Guardian coinciden en que aclarar horarios reduce malentendidos con jefes y compañeros.

“Las notificaciones constantes generan la sensación de estar siempre disponibles”, advirtió la psicóloga empresarial Louise Cashman, también en entrevista con The Guardian.

La especialista añadió que esta dinámica dificulta el descanso.

El desafío del trabajo desde casa

Para quienes trabajan desde casa, la separación es más difícil. El comedor puede convertirse en oficina y la jornada extenderse sin aviso. En estos casos, las expertas recomiendan reglas claras.

Guardar la computadora, cerrar la sesión y cambiar de ropa al terminar la jornada son acciones simples.

Ashley dijo que estos cambios ayudan a reforzar la división entre trabajo y vida personal.

También sugiere establecer horarios visibles para la familia. Esto permite respetar tiempos laborales y, al mismo tiempo, proteger los espacios de convivencia.

