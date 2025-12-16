Modera tu consumo de alcohol: Guía para unas fiestas decembrinas seguras

Ciudad de México.- La temporada decembrina es sinónimo de festejos, miles de hogares mexicanos reciben a familiares y amigos. En este ambiente de celebración, el consumo de alcohol es común, por ello, es fundamental actuar con responsabilidad, vital cuidar la salud y la seguridad durante las reuniones.

Evitar los retos de consumo explosivo y conocer la herramienta del trago estándar contribuye a la responsabilidad ante el consumo, así como tolerancia cero a conducir bajo los efectos del alcohol, son indispensables para evitar riesgos, alertan los especialistas.

El alcohol afecta directamente varias capacidades: Disminuye la coordinación, el juicio y los reflejos, también afecta la percepción del entorno. Conducir bajo los efectos del alcohol es un riesgo para todos, advierte Jessica Paredes Durán, directora general de Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC).

La investigadora en efectos del alcohol, destaca la importancia de la prevención desde la planeación.

“Así como las personas planean cuándo y con quién salir, a qué lugares irán o qué llevarán a una reunión, una parte esencial de esa organización debe centrarse en la seguridad: ¿vas a tomar?, ¿cómo regresarás a casa?”

Anticipar la movilidad es clave para evitar riesgos, se debe elegir un taxi seguro, otra opción es designar un conductor responsable. También se puede optar por hospedarse cerca de la reunión, señaló la psicóloga.

La convivencia no debe estar condicionada al consumo de alcohol. Se debe fomentar una cultura de respeto hacia quienes deciden abstenerse, dijo a Siete24 Jessica Paredes, e hizo un llamado a la sociedad:

“Evitemos presionar o poner etiquetas a quien dice: ‘no, gracias’”.

“La primera regla es evitar la bebida explosiva y excesiva. Es importante no participar en retos que promuevan el consumo sin control”, agrega y nos comparte su Guía FISAC.

Guía para para que las fiestas no terminen en drama o tragedia

La recta final del año trae reencuentros y celebraciones, ante la presencia de brindis y bebidas con alcohol, FISAC promueve la responsabilidad y ofrece recomendaciones clave sobre límites de consumo y prevención de riesgos.

¿Cómo retrasar la absorción de alcohol en el organismo:

Alimentación previa: Come antes de comenzar a beber.

Come antes de comenzar a beber. Hidratación: Espacia tus consumos. Deja al menos una hora entre una copa y otra. Hidrátate con agua durante ese tiempo.

La herramienta del trago estándar permite cuantificar la bebida

Un trago estándar equivale a la misma cantidad de alcohol. Por ejemplo, una copa de vino, una lata de cerveza y un caballito de tequila son un trago estándar.

Para el consumo moderado en un periodo de 24 horas, estos son los límites:

Hombres: Hasta cuatro tragos estándar por ocasión. El límite semanal es de 12.

Hasta cuatro tragos estándar por ocasión. El límite semanal es de 12. Mujeres: Hasta tres tragos estándar por ocasión. El límite semanal es de 9.

Se recomienda dejar algunos días de la semana sin consumir.

Prevención y calidad de las bebidas

En esta temporada, es indispensable verificar la calidad de los productos. Se debe evitar el consumo de bebidas adulteradas o ilegales:

Revisa el envase: La botella, etiqueta, marbete y tapón deben estar en buenas condiciones.

La botella, etiqueta, marbete y tapón deben estar en buenas condiciones. Comprueba la legalidad: Escanea el código QR del marbete.

Escanea el código QR del marbete. Examina el líquido: Voltea la botella, asegúrate de que sea cristalino y libre de partículas. El olor, color y sabor deben ser los originales.

Voltea la botella, asegúrate de que sea cristalino y libre de partículas. El olor, color y sabor deben ser los originales. Exige ser servido: Si consumes por copeo, exige que destapen y sirvan la bebida frente a ti.

Si consumes por copeo, exige que destapen y sirvan la bebida frente a ti. No descuides tu trago: Cúbrelo y llévalo contigo.

Para evitar la adulteración posterior, destruye el marbete, la caja, la botella y la etiqueta al terminar.

