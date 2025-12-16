Estilo
Modera tu consumo de alcohol: Guía para unas fiestas decembrinas seguras
Recomendaciones básicas
Ciudad de México.- La temporada decembrina es sinónimo de festejos, miles de hogares mexicanos reciben a familiares y amigos. En este ambiente de celebración, el consumo de alcohol es común, por ello, es fundamental actuar con responsabilidad, vital cuidar la salud y la seguridad durante las reuniones.
Evitar los retos de consumo explosivo y conocer la herramienta del trago estándar contribuye a la responsabilidad ante el consumo, así como tolerancia cero a conducir bajo los efectos del alcohol, son indispensables para evitar riesgos, alertan los especialistas.
Una vez más: Alcohol y volante no combinan
El alcohol afecta directamente varias capacidades: Disminuye la coordinación, el juicio y los reflejos, también afecta la percepción del entorno. Conducir bajo los efectos del alcohol es un riesgo para todos, advierte Jessica Paredes Durán, directora general de Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC).
La investigadora en efectos del alcohol, destaca la importancia de la prevención desde la planeación.
“Así como las personas planean cuándo y con quién salir, a qué lugares irán o qué llevarán a una reunión, una parte esencial de esa organización debe centrarse en la seguridad: ¿vas a tomar?, ¿cómo regresarás a casa?”
Anticipar la movilidad es clave para evitar riesgos, se debe elegir un taxi seguro, otra opción es designar un conductor responsable. También se puede optar por hospedarse cerca de la reunión, señaló la psicóloga.
La convivencia no debe estar condicionada al consumo de alcohol. Se debe fomentar una cultura de respeto hacia quienes deciden abstenerse, dijo a Siete24 Jessica Paredes, e hizo un llamado a la sociedad:
“Evitemos presionar o poner etiquetas a quien dice: ‘no, gracias’”.
“La primera regla es evitar la bebida explosiva y excesiva. Es importante no participar en retos que promuevan el consumo sin control”, agrega y nos comparte su Guía FISAC.
Guía para para que las fiestas no terminen en drama o tragedia
La recta final del año trae reencuentros y celebraciones, ante la presencia de brindis y bebidas con alcohol, FISAC promueve la responsabilidad y ofrece recomendaciones clave sobre límites de consumo y prevención de riesgos.
¿Cómo retrasar la absorción de alcohol en el organismo:
- Alimentación previa: Come antes de comenzar a beber.
- Hidratación: Espacia tus consumos. Deja al menos una hora entre una copa y otra. Hidrátate con agua durante ese tiempo.
La herramienta del trago estándar permite cuantificar la bebida
Un trago estándar equivale a la misma cantidad de alcohol. Por ejemplo, una copa de vino, una lata de cerveza y un caballito de tequila son un trago estándar.
Para el consumo moderado en un periodo de 24 horas, estos son los límites:
- Hombres: Hasta cuatro tragos estándar por ocasión. El límite semanal es de 12.
- Mujeres: Hasta tres tragos estándar por ocasión. El límite semanal es de 9.
Se recomienda dejar algunos días de la semana sin consumir.
Prevención y calidad de las bebidas
En esta temporada, es indispensable verificar la calidad de los productos. Se debe evitar el consumo de bebidas adulteradas o ilegales:
- Revisa el envase: La botella, etiqueta, marbete y tapón deben estar en buenas condiciones.
- Comprueba la legalidad: Escanea el código QR del marbete.
- Examina el líquido: Voltea la botella, asegúrate de que sea cristalino y libre de partículas. El olor, color y sabor deben ser los originales.
- Exige ser servido: Si consumes por copeo, exige que destapen y sirvan la bebida frente a ti.
- No descuides tu trago: Cúbrelo y llévalo contigo.
Para evitar la adulteración posterior, destruye el marbete, la caja, la botella y la etiqueta al terminar.
Beneficios del ponche de frutas: un escudo para tu sistema inmunológico
Receta tradicional
Más allá de ser un elemento indispensable en la cena de Nochebuena o en las posadas, el ponche de frutas es un cóctel natural de vitaminas y fibra. Estamos a unos días de celebrar Navidad y de disfrutar de todos los platillos y bebidas de la temporada. Te explicamos los beneficios para la salud de sus ingredientes tradicionales y te compartimos la receta tradicional para prepararlo en casa y disfrutarlo sin culpa.
El ponche un escudo de Invierno
El ponche de frutas es, esencialmente, una infusión natural cargada de nutrientes que potencian la salud respiratoria y refuerzan el sistema inmune.
La combinación de guayaba, manzana, tejocote y, por supuesto, la flor de jamaica (que se añade para darle color y sabor) convierte esta bebida en una fuente importante de vitaminas y antioxidantes. Es particularmente alta en Vitamina C y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales para prevenir los virus de la gripe común y proteger las vías respiratorias.
Esta combinación es particularmente efectiva para el sistema respiratorio, explica la nutrióloga Eglantina Ángeles García, catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La especia lista indica que aún cuando “no hay un alimento mágico para evitar las enfermedades infecciosas, sí podemos fortalecer las defensas con una dieta sana y cítricos de temporada. El ponche es un aliado perfecto, pues hidrata y favorece el consumo de vitamina C y antioxidantes”.
Consejos para un ponche saludable
La nutrióloga E. Ángeles García invita a la población a disfrutar del ponche, pero recomienda no endulzarlo tanto para mantener los niveles de glucosa adecuados. El piloncillo y la caña de azúcar ya aportan un sabor dulce intenso, por lo que es mejor probar la bebida antes y no añadir azúcar.
Además, ¡no olvides comerte la fruta! Es en la pulpa cocida donde se concentra la mayor parte de la fibra y muchas de las vitaminas que tu cuerpo necesita.
TE RECOMENDAMOS: La noche más venturosa, la pastorela clásica
.
Receta familiar de ponche de frutas tradicional
Para que puedas disfrutar de todos estos beneficios en casa, te compartimos la forma tradicional de preparar esta bebida.
Ingredientes del ponche (Rinde 5 litros):
- ½ kilo de guayaba partida en mitades o cuartos
- ½ kilo de tejocote
- 5 manzanas amarillas en rodajas gruesas o en octavos
- 1 kilo de caña pelada y cortada
- 100 gramos de flor de jamaica
- 250 gramos de ciruela pasa
- 250 gramos de tamarindo pelado
- 2 rajas de canela
- 1 pieza de piloncillo
- 5 litros de agua
Preparación:
- En una cacerola grande, pon a calentar el agua con el piloncillo y las rajas de canela. Mezcla constantemente para que el piloncillo se disuelva por completo.
- Una vez que alcance el primer hervor, agrega los tejocotes y las cañas. Déjalos cocer por uno 10 o 15 minutos, ya que son las frutas más duras.
- Añade el resto de las frutas: las manzanas, las guayabas, la ciruela pasa, el tamarindo y la flor de jamaica.
- Mantén el ponche a fuego bajo hasta que la manzana y la guayaba estén suaves, pero sin deshacerse. Retira del fuego.
Importante: Aunque el ponche de frutas contiene grandes beneficios nutricionales, recuerda consumirlo con moderación. Debido a la alta concentración de azúcares naturales por la fruta, el piloncillo y la caña, se recomienda disfrutarlo solo como un gusto especial de la temporada, un vaso es la cantidad ideal.
Crecer con una hermana te hace mejor persona: estudio
Desde peleas a apoyo
Ciudad de México.— Crecer con una hermana suele generar recuerdos que van de las pequeñas peleas a los momentos de apoyo silencioso. Muchas familias describen estas relaciones como intensas, cercanas y, en ocasiones, complejas.
Diversas investigaciones mostraron que esos vínculos dejaron huellas profundas en la manera en que las personas comprendieron sus emociones y se relacionaron con su entorno.
La ciencia estudió estos vínculos desde hace años y documentó efectos medibles en la salud emocional, el desarrollo social y el bienestar psicológico.
La presencia de hermanas y la salud emocional en la adolescencia
Uno de los trabajos más citados lo realizó la investigadora Laura Padilla-Walker, profesora de la Universidad Brigham Young.
Su estudio, publicado en Journal of Family Psychology en 2010, analizó a 395 familias con al menos un adolescente de entre 10 y 14 años. La investigación observó cómo las relaciones entre hermanos influyeron en el bienestar emocional durante una etapa marcada por cambios, inseguridades y ajustes personales.
El equipo encontró que los adolescentes con hermanas presentaron menos probabilidades de desarrollar síntomas depresivos.
Te recomendamos leer: Conflictos entre hermanos y su utilidad en la crianza
El estudio también mostró que tener una hermana redujo sentimientos de soledad, culpa o inseguridad, sin importar la edad de cada hermano. Los investigadores señalaron que la presencia de una hermana funcionó como un factor protector que fortaleció la estabilidad emocional de los adolescentes.
Empatía y desarrollo social en la convivencia fraterna
El mismo estudio reportó que las relaciones fraternas afectuosas favorecieron el desarrollo de la empatía. Los adolescentes expresaron más cercanía y menos roces cuando existía una interacción basada en el cuidado cotidiano.
Esa convivencia reforzó una percepción positiva del otro y mejoró la capacidad de entender emociones ajenas. Padilla-Walker explicó que el cariño fraternal mostrado en la niñez fortaleció comportamientos prosociales en la adolescencia y ayudó a formar vínculos más sanos con otras personas.
La investigación mostró incluso que el efecto del cariño fraternal sobre las buenas acciones fue dos veces más fuerte que el de la crianza parental, una observación que generó interés en especialistas del desarrollo humano.
El rol del apoyo emocional ante experiencias adversas
Investigaciones recientes también estudiaron cómo la relación entre hermanos protegió a algunas personas frente a experiencias adversas en la infancia, conocidas como Adverse Childhood Experiences (ACEs).
Un análisis publicado en Development and Psychopathology en 2020 mostró que adultos que recordaron relaciones fraternas cálidas reportaron un impacto menor de esos eventos en su bienestar emocional.
Este hallazgo fortaleció la idea de que una hermana puede funcionar como red emocional estable, incluso en situaciones difíciles o traumáticas.
Habilidades cognitivas y comprensión interpersonal
Otro estudio, publicado en Psychological Science en 2013, analizó a más de mil 700 adultos. Los resultados indicaron que quienes crecieron con hermanos —especialmente con hermanos mayores— desarrollaron mayores habilidades de mentalizing, la capacidad de inferir pensamientos e intenciones de otras personas.
Esta habilidad se vinculó con la toma de decisiones sociales, la comunicación efectiva y la comprensión emocional.
Un vínculo que influye a lo largo de la vida
La hermandad mostró efectos que se extendieron más allá de la infancia. Diversos especialistas señalaron que crecer con una hermana favoreció la empatía, la madurez emocional y la comprensión interpersonal.
Los hallazgos reflejaron cómo las interacciones diarias, las conversaciones sencillas y los gestos de apoyo formaron una base emocional que acompañó a muchas personas a lo largo de su vida.
Estilo
Regalos navideños: las razones reales de los mexicanos para regalar
Un acto de amor a la familia
Ciudad de México.- Más que un compromiso, dar regalos navideños es un acto de amor familiar en México. Una encuesta de Research Land revela que el 80% de los obsequios se destinan al círculo más íntimo, padres e hijos.
La temporada de fin de año en México se vive con una mezcla de emoción, gratitud y generosidad que se materializa en los regalos. Detrás de esta tradición, existen motivaciones muy claras que van más allá del simple intercambio material, que se enfoca en el apapacho familiar y el valor emocional de los obsequios.
De acuerdo con Pablo Levy, director de Research Land, una agencia de investigación de mercados, la llegada de la Navidad despierta sentimientos profundos.
“Normalmente es un momento para compartir con la familia, empezamos a pensar en generosidad, empezamos a pensar en reflexión, en gratitud”, comentó Levy en su podcast.
La familia: el foco de los regalos navideños
Una de las tendencias más notables es la concentración de los regalos en el núcleo familiar y esto se debe a que “la situación económica ya no da para más”. La encuesta de Research Land subraya que el 80% de los mexicanos encuestados destina sus obsequios específicamente a la familia nuclear: papá, mamá e hijos.
El motor de esta generosidad es, principalmente, la emoción. El 51% de los participantes indicó que la principal razón para regalar es expresar cariño a sus seres queridos, mientras que un 23% busca compartir momentos especiales.
“El chiste de los regalos es esto, expresar cariño”, señaló. Este énfasis en el afecto explica por qué la reacción al recibir el regalo es tan crucial. Levy incluso aconsejó a los receptores:
“Aunque no te guste, por favor, tú pon una cara de sorpresa y di que es lo más maravilloso. Porque eso es lo que está buscando aquel que te lo está regalando”.
El regalo y la estrategia de compra
Al momento de la elección, el valor emocional desplaza al costo. El 41% de los mexicanos considera que lo más importante al elegir un presente es que sea significativo y sorprenda a la persona.
Esta búsqueda de la pieza ideal ha generado cambios en los hábitos de consumo. Si bien antes las compras navideñas se concentraban en diciembre, el 54% de los encuestados afirmó aprovechar promociones previas, como las del Buen Fin, para adquirir sus regalos.
“Ahora con el Buen Fin nos hemos educado un poquito a pensarle más. Fíjate casi más del 50 por ciento, 54 por ciento habla de que sí aprovecha las promociones”, explicó Levy, destacando un giro hacia compras “mucho más inteligentes y mucho más pensadas para este momento”.
En cuanto a la distribución del gasto, el 56% de los mexicanos ya ha establecido un presupuesto responsable, dedicando entre un 10% y un 25% de sus ingresos a la compra de obsequios.
Finalmente, la encuesta también reveló los artículos más populares debajo del árbol: el 72% de las compras se concentra en ropa, calzado y accesorios, seguidos por juguetes y perfumes. Solo una pequeña parte se desvía a categorías menos tangibles, como el enigmático “tiempo de calidad”.
Tu árbol de Navidad te hace estornudar: Cómo prevenir la alergia navideña
Aprende a limpiar tus decoraciones
Ciudad de México.- Si la temporada decembrina te hace estornudar, no estás solo, la mayoría de las personas sufre alergia “navideña” y aunque asocia los síntomas de la alergia con el polen de la primavera o el otoño, muchos experimentan una intensificación de las molestias respiratorias justo cuando comienzan a decorar el hogar.
El Dr. Chris Brooks, de la Universidad Estatal de Ohio, explica por qué la época decembrina, con sus árboles y adornos desempolvados, puede desatar síntomas como estornudos y congestión. Descubre las verdaderas causas detrás de la ‘alergia navideña’ y cómo limpiar tus decoraciones para respirar mejor.
El culpable no es el clima, según el Dr. Brooks, si tus alergias afloran alrededor de un árbol de Navidad natural, el problema rara vez es el polen. La verdadera causa radica en el moho.
Cuando un árbol natural es talado y se introduce en un ambiente interior cálido y más húmedo que el exterior, se crea un entorno ideal para que el moho se desarrolle. El moho, al dispersar sus esporas en el aire, es lo que provoca la congestión, los estornudos y las molestias en los pulmones de las personas sensibles. Por esta razón, el especialista recomienda que los pacientes alérgicos al moho eviten el uso de árboles naturales.
Árbol de Navidad artificial: Un nido de ácaros de polvo
Si has optado por un Árbol de Navidad artificial para evitar el moho, lamentablemente esto no garantiza la ausencia de alérgenos. Los árboles y adornos artificiales que han estado guardados durante once meses en cajas o bodegas también representan un riesgo considerable.
Brooks afirma que las decoraciones almacenadas no solo pueden exponerte al moho (si se guardaron en un lugar húmedo), sino también a una concentración de ácaros de polvo, caspa de mascotas y, en ocasiones, excrementos de animales. Estos alérgenos son suficientes para causar molestias en la nariz y los pulmones, incluso en personas que no se consideran alérgicas.
Prevención: La clave para un árbol de Navidad sin síntomas
La buena noticia es que los síntomas provocados por los árboles artificiales y las decoraciones podrían ser más sencillos de prevenir con una limpieza adecuada.
El especialista ofrece consejos prácticos para reducir la exposición a estos irritantes:
- Limpieza Profunda: Antes de montar tu árbol artificial, asegúrate de limpiar todo el polvo. Pasar una toalla húmeda o la aspiradora puede ayudar a prevenir la dispersión de los ácaros de polvo y otros alérgenos.
- Uso de Mascarilla: Al desempacar el árbol de Navidad, especialmente si las cajas se ven visiblemente polvorientas, usar una mascarilla o cubrebocas puede evitar que los alérgenos entren en la nariz y las vías respiratorias.
- Almacenamiento Inteligente: La prevención de problemas futuros comienza con el almacenamiento. Dado que el moho se fortalece en ambientes húmedos, es fundamental asegurarse de que no haya humedad en el lugar donde se guardan las cajas. Optar por contenedores herméticos en un lugar seco puede mantener a raya el moho, los ácaros y la caspa de las mascotas.
- Involucra a tu familia: Si todos los miembros de la familia participan en la decoración terminarán más rápido y será más fácil limapiar antes y después.
Siguiendo estas recomendaciones podrás disfrutar de las festividades con un ambiente más limpio y menos propenso a desencadenar síntomas de alergia.
