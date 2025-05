Mommy bloggers: Las nuevas mamás que inspiran en redes sociales

Ciudad de México.- Convertirse en mamá cambia la vida y a través de las redes sociales estas influencers inspiran a otras mujeres. Cada vez son más las nuevas mamás que documentan su maternidad, desde la cotidianidad hasta los momentos felices y difíciles. Cinco mommy bloggers o momfluencers han abierto su corazón y su vida para compartir esta nueva etapa con millones de personas.

Conoce quiénes son y cómo están viviendo esta experiencia.

Lylo Fa

Alhely Fallah, conocida como Lylo Fa, es licenciada en Nutrición y promueve un estilo de vida saludable con contenido sobre ejercicio, alimentación y belleza. En febrero de 2025, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a Rommel Pacheco, ahora, su contenido también refleja su nueva vida como mamá.

Lylo nos compartió lo necesario que es que las madres compartan sus experiencias reales:

“Estoy tratando de sobrevivir. No me gusta hablar solo de lo bonito de ser mamá, porque sí, es bonito, te cambia la vida, todo eso bonito sí lo estoy sintiendo, pero hay muchas cosas que a mí no me dijeron. Mi maternidad es deseada, yo estaba hambrienta por ser mamá… pero no hay escuela para esto.”

Yuya

Yuya, una de las creadoras de contenido más queridas de habla hispana, también vive su maternidad de forma íntima. Su hijo Mar nació en 2021, fruto de su matrimonio con el cantante Siddhartha. Aunque prefiere mantener la privacidad de su familia, comparte momentos especiales con su comunidad.

En una publicación escribió:

“Siempre amé vivir, pero desde que Mar y yo nos encontramos, la vida me parece más simple. Incluso yo me siento más simple.”

Nicole Agnesi

Nicole Agnesi se ha convertido en una voz auténtica sobre el postparto. Su enfoque sin filtros ha sido clave para conectar con otras mujeres. El nacimiento de su hija Mikaela marcó un antes y un después en su contenido.

En su primer Día de las Madres, publicó:

“Ser mamá es la tarea más hermosa, cansada, agotadora y bonita de toda mi vida. Agradezco por este primer mes, aunque nadie te prepara para lo real que es todo esto.”

Mariana Rodríguez Cantú

Es empresaria, activista e influencer, esposa del gobernador de Nuevo León. Mariana comparte casi todos los días los momentos felices con su hija Mariel, pero también episodios dolorosos, como la pérdida de un embarazo posterior, y recientemente la buena nueva con un nuevo embarazo.

Sobre su experiencia como madre, expresó en redes:

“Mariel me ha enseñado a ser más paciente, más humana. Me siento vulnerable, pero también más fuerte que nunca.”

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube