Muchas pérdidas de recién nacidos se pueden prevenir con partos seguros y cuidados dignos

Ciudad de México.- La seguridad de los pacientes debe atenderse desde el comienzo, los bebés recién nacidos y aún antes, durante el parto, deben recibir cuidados seguros y equitativos desde el inicio de la vida. Las organizaciones de salud hacen un llamado a reducir los riesgos asociados a la atención médica pediátrica y neonatal, para el bienestar y correcto desarrollo de los niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora este 17 de septiembre el Día Mundial de la Seguridad del Paciente con el lema “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”. El llamado mundial de este año se centra en el inicio de la vida, subrayando la necesidad de partos seguros, atención neonatal adecuada y respeto a la dignidad de madres y familias.

Son los recién nacidos y niños, quienes enfrentan mayores riesgos de daño en entornos de atención los servicios médicos, debido a su rápido desarrollo, necesidades específicas y dependencia de cuidadores y sistemas de salud. Además, alerta que un solo error en la atención médica puede tener consecuencias de por vida para su salud y desarrollo.

“Cada recién nacido y cada niño merece cuidados seguros y de calidad desde el primer momento de vida”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“En nuestra región, errores evitables como fallos en la medicación, diagnósticos erróneos o infecciones asociadas a la atención de la salud amenazan el futuro de los más vulnerables. Este Día Mundial es un llamado a cerrar estas brechas y fortalecer los sistemas de salud que protejan a nuestros niños”.

Cifras que preocupan

De acuerdo con datos de la OMS, cada día mueren 800 mujeres en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. En cuanto a los recién nacidos, cerca de 6 mil 700 bebés pierden la vida diariamente, la mayoría en su primera semana de vida y por complicaciones que podrían evitarse con atención adecuada.

En México, el IMSS reporta que la razón de mortalidad materna fue de 34.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos registrados en 2023. Aunque se ha reducido en comparación con décadas anteriores, la cifra aún refleja desafíos importantes en la atención hospitalaria.

La violencia obstétrica, un problema real

En México especialistas han advertido que, además de las carencias estructurales, la violencia obstétrica constituye una amenaza directa a la seguridad de madres y recién nacidos. Úrsula Torres Herrera, especialista en medicina materno fetal en el Instituto Nacional de Perinatología, explicó que “las víctimas de violencia en las instituciones pueden ser no sólo las mujeres en trabajo de parto, sino también los recién nacidos”.

La especialista subrayó que erradicar este problema requiere capacitación del personal médico, diseño de presupuestos y espacios adecuados de atención materna, así como información clara para pacientes y familias.

Por su parte, Luz María Bravo Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia, señaló en una nota previa de Siete24 los actos de maltrato que son considerados como violencia obstétrica:

No atender eficazmente emergencias obstétricas.

Obligar a la mujer a parir en posiciones incómodas sin justificación.

Obstaculizar el apego precoz del recién nacido con su madre, negándole cargarlo o amamantarlo al nacer.

Muertes prevenibles con atención digna

La OMS estima que hasta un 75% de las muertes maternas y neonatales pueden prevenirse con medidas básicas: personal capacitado, instalaciones adecuadas y protocolos de seguridad centrados en la madre y el bebé.

El organismo internacional insiste en que la seguridad del paciente comienza en el parto y que es necesario un enfoque integral que incluya a los padres, el personal de salud y las autoridades.

Humanizar la atención

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente es también un recordatorio de que la salud no se reduce a cifras y protocolos clínicos. Humanizar la atención implica tratar a la madre con dignidad, respetar sus decisiones y reconocer a la familia como parte esencial del cuidado.

El nacimiento de un hijo debería ser siempre un momento de alegría y esperanza, no de miedo o riesgo. Garantizar un parto seguro y respetuoso es un derecho humano básico y un compromiso que involucra a toda la sociedad.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp