No da fiebre ni dolor, pero avanza: los síntomas ocultos de la diabetes en México

Ciudad de México.- La diabetes avanza en México y en millones de casos no da señales claras hasta que el daño ya está hecho.

Mientras la enfermedad se mantiene silenciosa, el organismo comienza a resentir alteraciones que suelen normalizarse o atribuirse al cansancio cotidiano.

En un país donde se estima que 14 millones de adultos viven con diabetes, la detección temprana se ha convertido en una urgencia de salud pública.

El reto no solo es médico, sino cultural: aprender a identificar síntomas que parecen menores, pero que pueden marcar la diferencia entre el control oportuno o una complicación irreversible.

Sed constante y boca seca: una alerta frecuente ignorada

Uno de los signos más comunes y menos atendidos es la sed persistente. Muchas personas incrementan su consumo de agua sin cuestionar por qué el cuerpo no logra hidratarse.

Este síntoma, aparentemente inofensivo, está relacionado con niveles elevados de glucosa en sangre.

“Si bebes agua todo el tiempo, pero sigues teniendo la boca seca, puede ser una señal de que tu cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa”, precisó el médico internista español Alexandre Olmos, a través de su cuenta de Instagram.

La observación cobra relevancia en México, donde el consumo habitual de bebidas azucaradas suele retrasar la sospecha clínica.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que millones de detecciones se realizan cuando el padecimiento ya está establecido.

En un boletín institucional publicado en noviembre de 2025, el Seguro Social informó que al mes de octubre se habían efectuado más de siete millones de detecciones, como parte de las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno.

Hormigueo, infecciones y visión borrosa: señales que no deben normalizarse

El entumecimiento en manos y pies es otro síntoma que suele minimizarse. Muchas personas lo atribuyen a malas posturas o al estrés, sin considerar que puede tratarse de un daño temprano en los nervios periféricos.

“El hormigueo o entumecimiento puede ser una señal temprana de neuropatía diabética provocada por daños en los nervios”, señaló Olmos.

En México, este tipo de afectaciones se encuentran entre las principales causas de complicaciones que derivan en amputaciones no traumáticas.

Las infecciones recurrentes también forman parte del cuadro silencioso. Infecciones urinarias, en la piel o por hongos suelen repetirse sin una causa aparente.

El especialista señaló que “la glucosa alta debilita el sistema inmunológico y favorece el crecimiento de bacterias y hongos”, una condición que se presenta con frecuencia en personas no diagnosticadas.

A estos signos se suma la visión borrosa intermitente. Cambios repentinos en la agudeza visual pueden aparecer y desaparecer, lo que lleva a postergar la consulta médica.

“La glucosa alta puede afectar los vasos sanguíneos de los ojos, provocando cambios en tu visión”, agregó el especialista.

Manchas oscuras en la piel y el vínculo con la resistencia a la insulina

El oscurecimiento de la piel en zonas como cuello, axilas o ingles es una señal visible, pero poco conocida. Esta condición, llamada acantosis nigricans, suele confundirse con problemas dermatológicos o falta de higiene.

https://twitter.com/IntraMedNet/status/2000996794201678298

El médico español detalló que “se trata de una señal de resistencia a la insulina”, aunque también puede relacionarse con obesidad y sobrepeso.

En México, donde más del 70 por ciento de la población adulta presenta exceso de peso, esta manifestación cutánea aparece con mayor frecuencia.

México ante una epidemia en crecimiento

La diabetes tipo 2 representa uno de los mayores desafíos sanitarios del país.

De acuerdo con información de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel del IMSS, México es el segundo país de América con más adultos que viven con esta enfermedad, solo por debajo de Estados Unidos.

Según la edición más reciente del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, citada por el IMSS, se estima que 14 millones de adultos mexicanos de entre 20 y 79 años viven con diabetes.

Las proyecciones indican que para 2050 la cifra podría alcanzar los 20 millones.

El Seguro Social otorga más de 19 millones de atenciones al año a derechohabientes con este padecimiento. El objetivo, señaló el instituto en su sitio oficial, es lograr el control de la enfermedad y mantener una buena calidad de vida, mediante estrategias de prevención y seguimiento continuo.

Detección temprana y factores de riesgo más comunes

La detección de la diabetes tipo 2 en las Unidades de Medicina Familiar se realiza a través del chequeo PrevenIMSS, con mediciones de glucosa capilar y evaluaciones de riesgo en personas mayores de 20 años. En caso de riesgo alto, la prueba se indica de forma anual.

El IMSS ha identificado como principales factores asociados al desarrollo de la enfermedad los antecedentes familiares, la edad avanzada, el sobrepeso, el sedentarismo, la dieta alta en azúcares y grasas, así como el tabaquismo y la hipertensión arterial.

“La detección temprana permite evitar complicaciones en corazón, riñones, ojos y sistema nervioso”, destacó el IMSS.

Bajo el lema “La diabetes y el bienestar”, el Seguro Social intensificó acciones de evaluación de riesgo y medición oportuna.

La presencia de síntomas silenciosos no implica un diagnóstico automático, pero sí una oportunidad para actuar a tiempo.

En un país donde la diabetes sigue cobrando vidas y calidad de vida, aprender a escuchar al cuerpo se ha vuelto una tarea urgente.

