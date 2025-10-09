Padres de familia ¿Cómo ayudar a los niños con dislexia?

Ciudad de México.— Para muchos niños, aprender a leer es una aventura emocionante. Para otros, es una batalla diaria. Lo que comienza con pequeños tropiezos —una letra confundida, una palabra que se olvida— puede convertirse en un camino cuesta arriba. Muchos padres se preguntan si su hijo simplemente necesita más tiempo o si algo más profundo está impidiendo su progreso.

De acuerdo a un artículo publicado por Child Mind Institute, esas dudas pueden ser la primera señal de un trastorno del aprendizaje conocido como dislexia, una condición que afecta la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito y hablado.

¿Qué es la dislexia?

La dislexia no tiene relación con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo. Se trata de una dificultad específica para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje, lo que complica la decodificación de palabras nuevas. Los niños con dislexia suelen intentar compensar esta dificultad memorizando palabras completas, pero esa estrategia tiene límites. Pueden leer lentamente, escribir con errores o confundir letras y sonidos.

Child Mind Institute explica que la dislexia se define como una brecha entre la capacidad intelectual y el rendimiento académico. En los primeros años escolares algunos niños logran compensar el problema, pero al llegar al tercer grado el ritmo de lectura requerido aumenta y las dificultades se vuelven más evidentes. Con apoyo y estrategias adecuadas, pueden aprender a leer y avanzar con éxito en la escuela, pero la dislexia no desaparece con el tiempo.

Una condición más común de lo que se cree

Child Mind Institute indica que uno de cada cinco niños puede tener dislexia. Entre el 80 y el 90 por ciento de quienes presentan trastornos del aprendizaje son diagnosticados con ella. La doctora Sally Shaywitz, codirectora del Yale Center for Dyslexia and Creativity, advierte que muchos casos pasan inadvertidos porque los errores de lectura suelen atribuirse erróneamente a la falta de atención, bajo rendimiento o poco esfuerzo.

Las señales que alertan

Desde la etapa preescolar pueden observarse señales que invitan a actuar. Child Mind Institute menciona dificultades para aprender rimas simples, retraso en el habla, confusión entre izquierda y derecha, problemas para seguir instrucciones o para pronunciar palabras nuevas. En la escuela los síntomas se amplían: lentitud en la lectura, confusión de letras o números, dificultad para copiar del pizarrón o deletrear palabras comunes, además de una visible frustración al leer en voz alta.

Fuera del aula los retos también son evidentes. Algunos niños tienen problemas para leer letreros, comprender las reglas de un juego o seguir instrucciones de varios pasos. La frustración que esto genera puede afectar su estado de ánimo y su autoestima.

El peso emocional detrás de las letras

Más allá de los libros y los exámenes, la dislexia deja huellas en la confianza y las relaciones sociales. “Una persona con dislexia que tiene dificultades para encontrar palabras puede tener problemas con su lenguaje expresivo”, explica Scott Bezsylko, director ejecutivo de la Winston Preparatory School, citado por el Child Mind Institute. Esa barrera no solo dificulta la lectura y la escritura, también puede generar inseguridad y aislamiento.

Los niños que no han sido diagnosticados suelen creer que no son inteligentes o que algo está mal en ellos. “Mucho de nuestro trabajo es ayudarles a redescubrir que son capaces”, comenta Bezsylko. Esa recuperación emocional es tan importante como la intervención académica.

Diagnóstico: un paso clave para comprender

Child Mind Institute recomienda a los padres que consideren una evaluación con especialistas como psicólogos o terapeutas del lenguaje. Un diagnóstico preciso permite solicitar adaptaciones escolares y programas específicos que pueden marcar una gran diferencia.

¿Cuándo evaluar?

De acuerdo con Matthew Cruger, director del Centro para el Aprendizaje y el Desarrollo de Child Mind Institute, lo ideal es esperar hasta los seis años, cuando el niño ya ha recibido instrucción formal en lectura. Sin embargo, la doctora Sally Shaywitz sostiene que, si existe una brecha visible entre la inteligencia y las habilidades lectoras, la intervención temprana es esencial.

A veces las escuelas piden esperar hasta el tercer grado, pero esa demora puede tener consecuencias emocionales. Cuanto antes se brinde apoyo, mayores son las posibilidades de éxito académico y de una autoimagen saludable.

Cómo apoyar el aprendizaje

El diagnóstico no significa un límite. Según Child Mind Institute, existen programas efectivos que incluyen enseñanza multisensorial, ejercicios de decodificación, intervención intensiva y trabajo en grupos pequeños. La clave está en reforzar la confianza y celebrar los avances, por mínimos que parezcan.

El doctor Cruger advierte que las tutorías tradicionales pueden resultar contraproducentes si el niño las vive como un castigo. “Si odia la experiencia, no es útil”, señala. Por ello, propone fortalecer la comodidad al leer y enfocarse en los logros antes que en los errores.

Adaptaciones escolares necesarias

La dislexia no desaparece, pero las adaptaciones pueden nivelar el terreno. “La dislexia le roba tiempo a una persona, y las adaptaciones se lo devuelven”, afirma la doctora Shaywitz. Estas medidas pueden incluir tiempo extra en exámenes, espacios tranquilos para trabajar, exención de lectura oral o uso de tecnología para grabar clases y responder de forma verbal.

Fortalecer la autoestima

Child Mind Institute sugiere que una de las mejores formas de ayudar a un niño con dislexia es impulsar actividades donde se sienta competente: deportes, música o arte. Recordar que la dislexia no define su inteligencia es esencial. Hablar de figuras exitosas que también la enfrentaron puede inspirar y ofrecer esperanza.

Además, existen recursos prácticos que facilitan la lectura: audiolibros, aplicaciones interactivas, el uso de tabletas o reglas visuales para mantener la atención en la línea.

Apoyo emocional, la base de todo avance

Las emociones negativas que acompañan a la dislexia —frustración, vergüenza o evasión— deben ser atendidas con empatía. Child Mind Institute propone hablar con el niño sobre lo que vive, reconocer su esfuerzo y elogiar su perseverancia. Combatir frases como “soy tonto” o “no sirvo para esto” ayuda a romper un ciclo de autocrítica que limita su desarrollo.

