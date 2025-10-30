Pan de muerto: una forma de honrar a nuestros seres queridos que partieron

Ciudad de México.- El pan de muerto es mucho más que un alimento delicioso. Es una forma de honrar a los seres queridos fallecidos y de mantener viva la memoria de quienes ya no están físicamente presentes.
¿Cómo se representa esto en los elementos del pan de muerto?
La forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte.
El centro que usualmente se corona con una bolita, simboliza el cráneo
Las canillas están dedicadas a los Dioses: Tlaloc, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Xipetotec; otras personas en la cultura popular dicen que son los huesitos del muertito.
La esencia de azahar que le da ese aromar y sabor tan característicos es distintivo para asociarlo a nuestros recuerdos de los fallecidos.
La chef de Europan, Violeta Rascón, lo explica en su perfil de Facebook.
En la panadería artesanal Europan, en Amecameca, elaboran en esta temporada Pan de Muerto: natural, con totomoxtle, y además tienes la posibilidad de comer cualquiera de los dos rellenos de nata.
La historia del pan de muerto tiene su origen en la época de la Conquista cuando los españoles, espantados por los sacrificios humanos en ceremonias religiosas por la población indígena, elaboraron un pan de trigo bañado en azúcar pintada de rojo que simbolizaba un corazón y la sangre del sacrificado.
Estilo
Un gato en el hogar no reemplaza el amor a un hijo: expertos
Ciudad de México.— Cuando Elena llegó a casa con su primer gato, creyó que su departamento vacío se llenaría de vida. Lo llamó Simón y, con el paso de los días, aquel pequeño felino empezó a cambiar su rutina.
Aprendió a reconocer sus pasos, dormía junto a ella y esperaba su regreso tras el trabajo. Elena encontró en su gato una fuente de ternura y compañía, una presencia constante que le ofrecía calma en medio del ruido citadino. Sin embargo, comprendió pronto que ese vínculo afectivo, no equivalía al amor y la responsabilidad que implica tener un hijo.
El vínculo emocional con los gatos
Diversos estudios científicos confirman que convivir con un gato aporta beneficios reales a la salud emocional y física. Tener un gato mejora el estado de ánimo, fomenta la empatía y puede reducir síntomas de depresión. Un estudio publicado por la National Institutes of Health (NIH) reveló que los dueños de gatos experimentan menos sentimientos de soledad y muestran mayor equilibrio emocional. En adultos mayores, la presencia de un gato se asocia con una disminución de la sensación de aislamiento y una rutina más estructurada.
La convivencia con animales también fortalece el sentido de responsabilidad y promueve hábitos saludables: mantener horarios, cuidar la alimentación del gato, limpiar su espacio y atender su bienestar genera una disciplina cotidiana beneficiosa para la salud mental.
El límite afectivo: compañía, no sustitución
Especialistas en Psicología familiar, explican que aunque los gatos pueden llenar el hogar de afecto, ningún animal reemplaza el vínculo humano que se establece entre padres e hijos. El amor parental implica una conexión biológica, emocional y social que trasciende cualquier relación con una mascota.
Los expertos coinciden en que los animales acompañan y ayudan a sobrellevar la soledad, pero no sustituyen la construcción de lazos humanos. El gato ofrece compañía, no descendencia; afecto, no herencia emocional.
Alertaron que confundir estos afectos puede generar vacíos más profundos o idealizar al animal como sustituto de una figura humana, algo que puede afectar la percepción de la familia y del sentido de vida.
LEE Suspenden adopción animal para protegerlas de supersticiones
Los gatos fortalecen, pero no reemplazan la familia
Integrar un gato al hogar puede reforzar valores familiares como la ternura, la empatía y el cuidado compartido. En familias con niños, su presencia enseña respeto por los seres vivos y responsabilidad hacia otro ser que depende del cariño humano.
Consejos para una sana convivencia entre gatos y niños
Es necesario que las interacciones entre los gatos y niños siempre estén supervisadas por un adulto.
Enseñar a los niños a jugar de forma adecuada con el gato, así se reforzará su vínculo. No es buena idea que usen sus propios brazos o piernas como juguetes.
Mostrar cuáles son las señales con las que el gato indica molestia.
Estilo
¿Cómo influye el color y la decoración en el sueño infantil?
Para un descanso reparador
Ciudad de México.— Decorar la habitación de los hijos genera ilusión entre los padres, lugar de tranquilidad, sueño y descanso de los infantes.
Ese espacio suele ser el reflejo del cariño y las expectativas hacia los niños.
Sin embargo, los expertos recomiendan no olvidar el propósito principal de ese cuarto: ser un lugar para el descanso.
La habitación infantil cumple varias funciones: descanso, juego o lectura. Pero el sueño debe ocupar el papel central. Cuando el entorno resulta demasiado estimulante, los niños podrían presentar dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo.
Más para leer: Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
Un estudio publicado por la National Sleep Foundation indicó que los entornos sobrecargados de estímulos visuales aumentan la activación cerebral y retrasan el inicio del sueño, especialmente en menores de seis años.
“Durante los primeros años, el cerebro infantil necesita calma y rutinas previsibles para lograr un descanso reparador”, explicó la pediatra y especialista en neurodesarrollo infantil, María José Cordero, al medio español Bebés y Más.
Colores que ayudan al descanso
La elección del color de las paredes y los objetos decorativos influye directamente en el bienestar emocional y el descanso. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Sussex (Reino Unido), los tonos fríos y neutros reducen el ritmo cardíaco y la tensión muscular, favoreciendo un estado de calma.
Los tonos azul, verde, blanco o gris claro fueron los más asociados con sensaciones de relajación y bienestar. Por el contrario, el rojo, el naranja y el amarillo intensificaron la actividad cerebral y aumentaron el nivel de alerta.
La psicóloga ambiental Nancy Kwallek, de la University of Texas at Austin, señaló que los colores cálidos pueden resultar “agradables para el juego, pero poco adecuados para conciliar el sueño en etapas tempranas”.
Decorar con medida y sentido para un buen sueño
Además del color, la cantidad de elementos visuales también impacta el descanso. Cuadros, vinilos o juguetes pueden aportar identidad, pero el exceso interrumpe la relajación.
El Instituto del Sueño de Madrid destacó que los niños tardan más en dormirse cuando hay demasiadas distracciones visuales a la vista desde la cama o la cuna. Recomendaron colocar los elementos decorativos fuera del campo visual directo del niño y optar por diseños simples.
“Un entorno despejado no es sinónimo de frialdad, sino de equilibrio sensorial”, explicó el organismo en su guía sobre higiene del sueño infantil.
El papel emocional del entorno
Crear un espacio acogedor no depende solo del diseño. Los especialistas insisten en que la habitación debe transmitir seguridad, calma y pertenencia.
De acuerdo con el portal KidsHealth de la Fundación Nemours, los niños duermen mejor cuando asocian su habitación con tranquilidad y rutina. Un ambiente ordenado, iluminación cálida y materiales naturales contribuyen a fortalecer esa sensación.
Para muchos padres, la habitación infantil se convierte en un lienzo donde expresan amor, pero también en un escenario donde los hijos aprenden a descansar. Saber equilibrar color, decoración y armonía puede marcar la diferencia en su bienestar emocional y físico.
Estilo
Hizo de su profesión una misión: Ayudar a madres a no rendirse ante las deudas
Ciudad de México.- En febrero de 2019, una noticia conmocionó a Colombia: una mujer desesperada por deudas se lanzó desde un puente con su hijo de 10 años, amarrado a su cintura. Los dos perdieron la vida. La madre era víctima de la trampa del préstamo “gota a gota”. Esta noticia que también llegó a México, conmocionó a Nathalia Barón, madre y asesora financiera.
“Imagínate que una mujer en la ciudad de Ibagué estaba parada sobre un puente con una cuerda amarrada a la cintura de su hijo a punto de lanzarse y las personas le pedían que no se lanzara. Su hijo de 10 años muy consciente de la situación le pedía que no lo hiciera y ella dio el paso al vacío. La razón principal de ese suicidio eran deudas”, relata la coach financiera colombiana.
Esa escena la marcó para siempre. No solo por la dimensión de la tragedia, sino por un detalle que la atravesó como madre.
“Ese niño tenía la misma edad de mi hijo en ese momento, entonces como mamá pensaba cuál nivel de angustia y desesperación ella podría estar experimentando para hacer esto”.
Ese día Nathalia Barón, que también se presenta como mujer libre, feliz, madre y esposa presente, comprendió que detrás de la palabra “deuda” hay historias humanas, culpas y sobre todo, soledad.
Desde entonces decidió convertir su trabajo en una misión: evitar que otras mujeres, madres, trabajadoras, jefas de hogar, lleguen a la desesperanza financiera o a creerse sin derecho a otra oportunidad. “Si una persona es capaz de crear el problema, también es capaz de crear la solución, pero no lo va a hacer desde el mismo nivel de conciencia”.
Cuando la relación con el dinero nace del miedo
Para la especialista, el dinero no es solo una cifra, o algo que se tiene o no, sino un reflejo interior: lo que hemos aprendido en casa, lo que escuchamos al crecer, las historias de sacrificio y lucha que las mujeres heredan sin cuestionar.
“Eso surge de nuestro círculo de crianza, del inconsciente colectivo, de las historias familiares. De que nacimos pobres, seremos pobres, Pero si lo aprendimos, también podemos reaprenderlo”.
Ella asegura que muchas madres sienten que deben cargar solas con la estabilidad del hogar y cuando no lo logran, se sienten fracasadas. Otras, simplemente creen que “así les tocó vivir” porque crecieron viendo escasez.
Pero la verdadera transformación, dice, ocurre cuando una madre trabaja su propio vínculo emocional con el dinero y deja de transmitir miedo a sus hijos. “Si yo sano mi relación con el dinero, no le paso esas limitaciones a mis hijos… ellos aprenden por modelación, no por discurso”.
Aprender a no hablar desde la carencia
El cambio empieza en lo más sencillo: vigilar el lenguaje. “Nunca te quejes del dinero, nunca culpes a otros. Habla de lo que es posible, aunque todavía no se vea”, propone.
No se trata de recetas rápidas, sino de un proceso con cuatro dimensiones: lo mental, lo emocional, lo espiritual y lo físico-administrativo. Por eso, a través de su libro Dinero Consciente y de los consejos que da e redes sociales, no busca solo enseñar finanzas, sino recuperar autonomía interior. Devolver a la mujer, especialmente a las madres, la certeza de que no está a merced de la deuda ni del miedo.
En un contexto latinoamericano donde la maternidad suele vivirse desde la renuncia, Nathalia Barón recuerda que prosperar no significa abandonar el hogar, sino dejar de vivirlo desde la angustia. Y que la mayor herencia no es dejar dinero, sino dejar libertad emocional frente a él.
Su mensaje, finalmente, es maternal antes que económico: “cuando una mujer trabajadora recupera su poder financiero de manera consciente, también recupera su esperanza, su seguridad y su capacidad de transmitir vida en lugar de miedo”.
Estilo
Normas de convivencia en parques para niños
Es importante fomentar una sana convivencia
Ciudad de México. — Salir al parque permitió a miles de familias reforzar el aprendizaje sobre convivencia, respeto y cuidado del entorno. Psicólogos y educadores coincidieron en que establecer límites claros desde la infancia fomentó la empatía y la responsabilidad compartida.
Reglas sencillas para disfrutar y convivir mejor
De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría (AEP), los espacios abiertos ofrecieron múltiples beneficios para la salud mental y física de los menores. Sin embargo, especialistas subrayaron la importancia de acompañar ese disfrute con normas básicas de convivencia.
Entre las más comunes destacaron compartir los juegos, avisar dónde estarán, cuidar el lugar, no aceptar comidas o bebidas de otros, respetar a los demás y tomar precauciones.
Estas reglas, según la psicóloga infantil María Jesús Campos, ayudaron a los niños a comprender que “la libertad de jugar implica también responsabilidad y cuidado hacia los demás”.
Te recomendamos leer: Leer a los niños fortalece vínculo emocional y mejora el desarrollo
Campos explicó que el respeto a turnos o el simple hecho de pedir permiso para usar un columpio fortaleció habilidades sociales como la empatía y la paciencia.
Educar desde la coherencia y el ejemplo
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que los hábitos de convivencia se aprendieron mejor mediante la observación y la coherencia de los adultos. Por ello, los expertos aconsejaron que los padres actuaran como modelo de respeto y comunicación.
Cuando los menores conocieron las razones detrás de cada norma, su cumplimiento fue más natural. Por ejemplo, saber por qué se debe cuidar el césped o no arrancar flores permitió que entendieran el valor del entorno compartido.
“Las normas no deben verse como castigos, sino como acuerdos para convivir mejor”, señaló la educadora mexicana Patricia Salgado, especialista en disciplina positiva.
Reglas adaptadas a cada edad y entorno
Los límites resultaron más efectivos cuando fueron acordes con la edad. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los niños pequeños necesitan instrucciones breves y visibles, mientras que los adolescentes pueden participar en la creación de acuerdos.
Ser flexibles en situaciones puntuales —como permitir una excepción al uso del baño si no hay acceso cercano— ayudó a mantener la confianza y el diálogo familiar.
También, fomentar que los menores avisaran dónde estarían o evitaran aceptar alimentos de otros reforzó su seguridad personal, una enseñanza clave en entornos públicos.
Parques como espacios de aprendizaje social
Los parques se convirtieron en laboratorios naturales donde los niños aprendieron a convivir, negociar y compartir. Según un estudio del Instituto de Políticas de Familia (2024), estas experiencias fortalecieron las relaciones interpersonales y redujeron conflictos infantiles en contextos urbanos.
A través del juego, los menores practicaron normas que luego trasladaron a la escuela y a casa. Así, el parque no solo funcionó como un espacio de recreo, sino como un entorno educativo vivo, donde los valores de respeto, empatía y cuidado mutuo cobraron sentido.
