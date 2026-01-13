¿Pereza o genialidad? Esto revela la ciencia sobre no hacer la cama

Ciudad de México.- No hacer la cama al despertar dejó de ser, para muchos, un descuido o una señal de desorden.

Investigaciones recientes en psicología y salud han puesto bajo la lupa este hábito cotidiano y han encontrado elementos que rompen con la idea tradicional de disciplina doméstica.

Lejos de asociarse solo con la pereza, dejar la cama sin tender puede reflejar una forma distinta de organizar la mente, las prioridades y la energía diaria.

Durante décadas, hacer la cama fue presentado como un gesto de orden y responsabilidad, sin embargo, la ciencia comenzó a observar esta costumbre desde otra perspectiva.

Te puede interesar: Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente

El interés no está en la cama en sí, sino en lo que este pequeño acto revela sobre la personalidad, la creatividad y el bienestar.

Lo que revela la psicología sobre el desorden cotidiano

Investigadores de la Universidad de Minnesota analizaron cómo el entorno físico influye en la forma de pensar y tomar decisiones.

Kathleen Vohs, profesora de marketing y psicología, encabezó un estudio que examinó el impacto de los espacios ordenados y desordenados en el comportamiento humano.

En su investigación, publicada en la revista Psychological Science, Vohs explicó que el desorden moderado puede tener efectos positivos en ciertos procesos mentales.

“Las personas que trabajan en entornos menos ordenados mostraron mayor disposición a generar ideas nuevas y menos convencionales”, señaló la investigadora en la publicación académica difundida desde Estados Unidos.

El estudio encontró que el desorden no necesariamente implica caos mental, en algunos casos, puede estimular la creatividad y favorecer la innovación.

Una cama deshecha, como parte de ese entorno, forma parte de un contexto menos rígido y más flexible para la mente.

“Los ambientes desordenados parecen fomentar la ruptura con la tradición y el apego estricto a las normas”, precisó Vohs.

De acuerdo con los resultados presentados en Psychological Science, esta ruptura puede traducirse en soluciones más originales y en una mayor apertura a lo nuevo.

Prioridades, energía y organización mental

Desde la psicología conductual, no hacer la cama también se interpreta como una forma de priorización.

Para algunas personas, dedicar tiempo y energía a tareas estéticas al inicio del día no es esencial y prefieren concentrarse en actividades que consideran más relevantes o urgentes.

Especialistas señalan que este hábito puede reflejar flexibilidad mental y capacidad para tomar decisiones rápidas.

En lugar de seguir rutinas automáticas, estas personas ajustan sus acciones según sus necesidades reales. La cama sin tender no significa desorden general, sino una administración distinta del tiempo.

En contraste, quienes tienden la cama al despertar suelen encontrar tranquilidad en el orden visual y este gesto les ayuda a iniciar el día con una sensación de control.

Creatividad y bienestar emocional

La relación entre desorden y creatividad ha sido abordada en diversos estudios. El trabajo de la Universidad de Minnesota mostró que los participantes en espacios desordenados generaban ideas más innovadoras que aquellos en ambientes estrictamente ordenados.

“El orden fomenta elecciones convencionales, mientras que el desorden impulsa la creatividad”, explicó Vohs.

Esta afirmación abrió el debate sobre la necesidad de replantear ciertos hábitos domésticos asociados al éxito o la disciplina.

De acuerdo con la investigadora, para algunas personas, empezar el día sin hacer la cama reduce la presión de cumplir con rituales impuestos, lo que puede disminuir la sensación de culpa y contribuir a un mayor bienestar emocional, especialmente en contextos de estrés o jornadas exigentes.

Un hallazgo inesperado para la salud

Más allá de la psicología, la ciencia también ha observado beneficios físicos relacionados con dejar la cama sin tender.

Investigadores de la Universidad de Kingston, en Reino Unido, estudiaron la relación entre las camas hechas y la proliferación de ácaros del polvo.

El doctor Stephen Pretlove, experto en arquitectura y salud, explicó que hacer la cama inmediatamente después de levantarse puede atrapar la humedad generada durante la noche.

“Al dejar la cama deshecha, la humedad se evapora y el ambiente se vuelve menos favorable para los ácaros”, indicó Pretlove en un informe de la Universidad de Kingston.

El estudio señaló que los ácaros necesitan condiciones cálidas y húmedas para sobrevivir. Ventilar las sábanas durante el día reduce estas condiciones, lo que puede beneficiar a personas con alergias o problemas respiratorios.

“Una cama aireada es menos hospitalaria para los ácaros del polvo”, añadió Pretlove.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH