Estilo
¿Por qué nos cuesta tanto volver al trabajo en enero? Cómo cumplir las metas anuales
Claves para reactivarte
Ciudad de México — Enero suele ser el mes de las promesas heroicas: dominar un idioma, transformar el cuerpo o emprender un negocio desde cero. ¿Ya volviste al trabajo y la motivación está aún dormida? La ciencia nos da la respuesta: la motivación no se reinicia como un calendario en Año Nuevo.
El regreso a la rutina es lento; el 38 por ciento de los profesionales vuelve al trabajo desmotivado tras el descanso; una cifra similar admite que necesita varios días para recuperar su ritmo habitual, según datos de la firma Hays, empresa líder mundial en reclutamiento profesional.
No es un problema de pereza, se trata de un proceso neuropsicológico.
Metas que el cerebro rechaza
El problema radica en la estructura de nuestros deseos, explica Diego Apolo, de BIU University, quien enfatiza que esto no es pereza, es un fenómeno de neuropsicología.
“La motivación no se reinicia como un calendario en enero. El cerebro, después de un período de descanso, necesita reconectar, cuando eso no ocurre, aparecen la frustración y el abandono temprano de metas”.
El 35 por ciento de los fracasos motivacionales se explican por el planteamiento de metas poco realistas, de acuerdo con un estudio de Rumen citado por el especialista.
“Cuando el cerebro percibe un objetivo como inalcanzable o amenazante, no activa la motivación, sino un sistema de supervivencia que nos lleva a la parálisis o al abandono”.
La razón, explican desde BIU, es que muchas metas se apoyan en fuerza de voluntad momentánea, un recurso limitado a nivel cerebral. “La motivación que logra sostenerse no nace del entusiasmo inicial, sino de una estructura”, afirman expertos de la universidad.
La clave del éxito para cumplir tus metas
La diferencia entre el éxito y el abandono, entre el 8 por ciento de las personas que sí cumplen sus metas anuales y las que abandonan en febrero, es trabajar con pequeños objetivos.
El entusiasmo es un recurso limitado a nivel cerebral; tener estructura, en cambio, es lo que nos permite avanzar cuando la emoción decae.
Para que todos podamos lograrlo los expertos recomiendan trabajar con tres pilares básicos:
Autonomía: Sentir que tenemos el control de las decisiones.
Competencia: Sentirse capaz de realizar la tarea.
Relación: Sentir conexión con el entorno.
Una de las recomendaciones principales de Diego Apolo es abandonar las promesas basadas en la emoción y empezar con pequeñas acciones. Por ejemplo, iniciar una tarea por solo 10 o 15 minutos puede reducir la resistencia mental a hacerla y activar el sistema de recompensa.
“La dopamina no aparece cuando sueñas con la meta, sino cuando avanzas un poco”, explica Apolo. Existe una tendencia natural del cerebro a querer completar aquello que ya hemos comenzado. Dejar proyectos en puntos claros de continuación ayuda a retomar el hilo con menos esfuerzo al día siguiente.
Cambiar la presión por el progreso constante
Muchos profesionales atribuyen su dificultad para retomar el ritmo a la presión externa por ser productivos desde el primer minuto y porque no lograron desconectarse completamente en las vacaciones. Ante esto, “cambiemos la pregunta central, en lugar de cuestionarnos qué lograremos este año, debemos preguntarnos qué podemos sostener esta semana”.
La evidencia científica muestra que avanzar poco, pero de forma constante, genera más compromiso que prometerlo todo en enero. Entender que reactivar la mente consiste en respetar sus procesos, y no en exigirnos de más, es la única vía para que los cambios de este 2026 dejen de ser promesas vacías y se conviertan en realidades.
npq
Estilo
¿Y si los Reyes Magos no trajeron lo deseado?
Esto dice la psicología
Ciudad de México.— La mañana del Día de Reyes concentra una alta carga emocional para los niños, quienes depositan expectativas profundas en una tradición.
Para muchos menores, el regalo solicitado simboliza ser vistos, escuchados y comprendidos por figuras significativas, reales o simbólicas, dentro de su entorno familiar.
Los pequeños se preparan desde mucho tiempo antes. Escriben su carta y la envían por distintos medios con sus deseos para esta fecha.
La noche previa se llena de emoción y de una espera que no deja dormir a los pequeños, retrasando la llegada de los Reyes Magos.
Cuando aquello que pidieron no llega, la reacción infantil no se limita a la ausencia de un objeto.
Según expertos, el niño enfrenta una ruptura entre expectativa y realidad, lo que activa emociones como tristeza, enojo o confusión.
La Asociación Americana de Psicología señala que la frustración es una emoción normal en el desarrollo infantil.
Aprender a tolerarla fortalece habilidades como la autorregulación emocional y la resiliencia.
En edades tempranas, los niños aún no diferencian con claridad entre deseo, promesa y posibilidad real.
Por ello, la decepción puede vivirse con intensidad y expresarse mediante llanto, retraimiento o conductas impulsivas.
Te recomendamos leer:
Estas respuestas no reflejan ingratitud ni falta de valores, sino un proceso emocional en construcción que requiere acompañamiento adulto, no corrección inmediata.
UNICEF subraya que la manera en que padres de familia responden a estas emociones influye directamente en el bienestar emocional presente y futuro del niño.
Validar la emoción sin exagerarla permite que el menor se sienta seguro para expresarse.
Frustración infantil y aprendizaje emocional
Entre los cuatro y ocho años, el pensamiento mágico domina la comprensión del mundo.
Los Reyes Magos forman parte de ese universo simbólico donde el deseo parece tener respuesta automática.
Cuando el resultado no coincide con lo esperado, el impacto emocional es real. A decir de los expertos, no se trata del juguete, sino del significado emocional que el niño depositó en él.
El psicólogo infantil Ross Greene explica que la tolerancia a la frustración no surge de forma espontánea.
Se construye a través de experiencias acompañadas, no evitadas.
Más para leer: Día de Reyes impulsó la economía familiar y el comercio local en el Edomex
Si el adulto transmite que todo deseo debe cumplirse, el niño desarrolla baja tolerancia emocional. Es decir, si aprende que no siempre ocurre, pero puede manejarlo, fortalece su flexibilidad emocional.
La Asociación Española de Pediatría destaca que las decepciones acompañadas favorecen la resiliencia infantil. En artículos publicados, explica que estas experiencias enseñan que el malestar es transitorio y puede compartirse.
Explicar que los Reyes hacen lo posible, pero existen límites, ayuda a aterrizar la experiencia.
Para ello, los expertos sugieren a los padres de familia evitar frases como “no seas exagerado” o “no pasó nada”.
¿Qué hacer si los Reyes Magos no trajeron lo deseado?
La psicología infantil recomienda escuchar primero, antes de explicar. En otras palabras, se recomiendan a los padres permitir que el niño exprese lo que sintió favorece la identificación emocional.
Nombrar emociones como tristeza o enojo fortalece la inteligencia emocional. Daniel Goleman señala que poner palabras a lo que se siente reduce la intensidad emocional.
Validar no implica cumplir el deseo pendiente, sino implica reconocer la emoción sin prometer soluciones inmediatas.
Los especialistas sugieren evitar compensaciones automáticas, como comprar el regalo faltante, pues refuerzan la idea de que toda frustración debe eliminarse.
También resulta útil enfocar la experiencia en el vínculo familiar, como por ejemplo el juego compartido y el tiempo de calidad generan mayor seguridad emocional que cualquier objeto.
UNICEF recomienda coherencia entre discurso y ejemplo: Si se promueve la gratitud, los adultos deben modelarla en acciones cotidianas.
Hablar de límites económicos con honestidad fortalece la relación con el consumo, esto ayuda a construir expectativas realistas sin generar culpa.
Finalmente, la psicología infantil coincide en que el recuerdo emocional del Día de Reyes no lo define el regalo, sino la forma en que el niño se sintió escuchado, acompañado y comprendido.
JAHA
Estilo
Proponen promover uso responsable de pantallas para proteger a los niños
Ciudad de México.- Con el propósito de proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos, el diputado Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde (PVEM), propuso que las autoridades de los tres órdenes de gobierno impulsen estrategias coordinadas que fomenten el uso responsable de pantallas con fines recreativos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia y busca adicionar una fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud y bienestar digital.
Efectos del uso excesivo de pantallas
El legislador explicó que, aunque la ley ya reconoce el derecho a la salud infantil, es necesario atender los riesgos derivados del uso prolongado de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y consolas de videojuegos.
De acuerdo con Villarreal Solís, “el enfoque sostenido en distancias cortas y la exposición prolongada a luz azul emitida por pantallas generan fatiga ocular, visión borrosa, sequedad y alteraciones en el parpadeo, lo que se conoce como síndrome visual digital”.
El exceso en el tiempo frente a pantallas, advirtió, puede afectar el rendimiento escolar, la calidad del sueño y aumentar el riesgo de miopía infantil, además de alterar la salud emocional de los menores.
Más juego, menos pantalla
Los niños necesitan “más contacto humano que pantalla”, de acuerdo con la UNICEF . El organismo señala que la interacción presencial y las actividades físicas fortalecen las capacidades cognitivas, sociales y emocionales, mientras que el uso excesivo de dispositivos puede provocar “una baja en la atención y una menor empatía”.
El diputado subrayó que la meta no es satanizar la tecnología, sino enseñar a convivir de forma saludable con ella, equilibrando su uso con actividades recreativas, deportivas y familiares.
“El Estado debe promover estrategias educativas, informativas y de sensibilización para que los menores aprendan a usar la tecnología con responsabilidad y redescubran el valor del juego, la convivencia y el movimiento”.
Una iniciativa por la salud digital infantil
De aprobarse, esta propuesta fortalecería las acciones de salud pública y educación digital, priorizando el bienestar visual, físico y emocional de la niñez mexicana en una era cada vez más conectada.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Estilo
¿Cómo guardar el recalentado de forma segura?
Evita infecciones estomacales
Ciudad de México.— Con la llegada de las fiestas de fin de año, el recalentado se vuelve parte habitual de la mesa familiar.
Platillos preparados con anticipación reaparecen durante varios días, acompañando convivios y reuniones propias de la temporada.
Aunque esta práctica es común, autoridades sanitarias advierten que un manejo inadecuado del recalentado puede provocar riesgos a la salud.
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México señaló que los alimentos mal conservados pueden contaminarse con bacterias peligrosas.
Dejar comida a temperatura ambiente por periodos prolongados favorece la proliferación de microorganismos que provocan infecciones gastrointestinales.
Por ello, especialistas insisten en seguir medidas básicas de almacenamiento, refrigeración y recalentamiento.
En redes sociales oficiales, la Secretaría de Salud capitalina explicó que no es necesario esperar a que la comida se enfríe para refrigerarla.
La dependencia aclaró que los refrigeradores actuales resisten el resguardo de alimentos calientes sin sufrir daños.
También recomendó dividir grandes cantidades de comida en recipientes pequeños para acelerar su enfriamiento dentro del refrigerador.
Esta práctica reduce el riesgo de contaminación bacteriana y mejora la conservación de los alimentos preparados.
Te interesa: Sobrevivir a la cuesta de enero: Guía para sanar tus finanzas este 2026
Riesgos del recalentado y por qué aumentan en diciembre
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta más de 3.4 millones de casos anuales de infecciones intestinales en México.
Datos difundidos por Mass General Brigham indican que estas cifras suelen aumentar durante diciembre.
El repunte se relaciona con el manejo inadecuado de alimentos durante reuniones y celebraciones prolongadas.
Las bacterias más comunes asociadas a intoxicaciones alimentarias son Salmonella y Escherichia coli.
Información citada por Milenio señala que el riesgo crece cuando los alimentos permanecen varias horas a temperatura ambiente.
Abeer Bader, nutricionista de Mass General Brigham, explicó que las reuniones familiares incrementan la manipulación de los platillos.
La especialista advirtió que mezclar ingredientes crudos con cocidos eleva las probabilidades de contaminación cruzada.
Otro error frecuente es recalentar de forma insuficiente las sobras.
Para eliminar microorganismos patógenos, los alimentos recalentados deben alcanzar una temperatura interna de 74 grados Celsius.
Este parámetro aplica para guisos, carnes y platillos preparados con antelación.
El pavo, uno de los alimentos más consumidos en diciembre, requiere especial atención durante su almacenamiento y recalentamiento.
Autoridades sanitarias recomiendan evitar dejarlo fuera del refrigerador después de la cena.
Cuánto tiempo se puede guardar la comida y cómo prevenir infecciones
La seguridad alimentaria depende de reglas claras durante el almacenamiento del recalentado.
Ningún alimento cocinado debe permanecer fuera del refrigerador por más de dos horas.
Si los platillos permanecen toda la cena sobre la mesa, el riesgo de crecimiento bacteriano se vuelve crítico.
Mass General Brigham recomienda consumir las sobras refrigeradas en un máximo de tres a cuatro días.
Cuando se preparan grandes cantidades que no se consumirán pronto, especialistas sugieren congelar los alimentos.
Esta medida ayuda a frenar la proliferación de bacterias y prolonga su vida útil.
Además del recalentado, autoridades recomiendan extremar medidas de higiene durante las fiestas.
La limpieza de manos y superficies antes de cocinar resulta fundamental para prevenir enfermedades.
La descongelación adecuada también es clave.
Expertos recomiendan hacerlo en agua fría, cambiándola cada 30 minutos, o en microondas si se cocinará inmediatamente.
Evitar la contaminación cruzada reduce riesgos.
Se aconseja usar tablas distintas para carnes y verduras, y lavar utensilios tras manipular alimentos crudos.
Las temperaturas internas de cocción también son relevantes.
Carne de res, cerdo, ternera y pescado deben alcanzar 62.7 grados Celsius.
Las carnes molidas requieren 71 grados.
El pollo, pavo y las sobras deben llegar a 74 grados, según recomendaciones sanitarias.
JAHA
Estilo
Cena de Año Nuevo sin culpa: Nutrióloga da las claves para disfrutar el ‘apapacho’ familiar
La comida en México es sinónimo de amor
Ciudad de México.- La llegada del Año Nuevo en México no sólo representa el cierre de un ciclo, sino también uno de los momentos de mayor disfrute con la familia a través de la comida. Sin embargo, la preocupación por la báscula suele opacar el festejo. De acuerdo con la nutrióloga Rebeca Hernández Rico, es posible disfrutar de la cena sin que esto se traduzca en un aumento drástico de grasa corporal.
La alimentación como “apapacho” familiar
En la cultura mexicana, sentarse a la mesa es mucho más que nutrir el cuerpo; es nutrir el alma, expresó la nutrióloga en una entrevista televisiva. La especialista destaca que prohibir alimentos en estas fechas es un error común que genera ansiedad.
“Recordemos que en México parte de la convivencia, parte del compartir también tiene que ver con la alimentación. Entonces, más allá de restringir, hay que aprender a equilibrar ese tipo de alimentos”.
Para la nutrióloga, el 31 de diciembre y el 1 de enero deben ser días de disfrute total:
“Es estar juntos todos en familia, un momento especial, y la alimentación es parte de eso”.
¿Cómo evitar subir de peso en la cena de Año Nuevo?
Uno de los grandes mitos es que se debe ayunar todo el día para “tener espacio” para la cena. La nutrióloga advierte que esto es contraproducente, ya que llegamos con un hambre voraz que anula la señal de saciedad.
Para evitar el “atascón”, la experta sugiere:
- Desayuno y comida con proteína: Iniciar el día con huevo a la mexicana y comer pechuga con ensalada. Esto ayuda a “ahorrar carbohidratos” para la noche.
- El truco del plato: Servirse la botana (papas, chocolates, semillas) en un plato en lugar de picar directamente de la mesa. “Algo pasa con tu cerebro que cuando tú observas el plato, tu cerebro está entendiendo que ya está satisfecho”, explica.
- Porciones pequeñas: Es mejor servirse poco de tres platillos distintos y, si hay más hambre, repetir después de un tiempo. Esto da margen a que el estómago mande la señal de saciedad al cerebro. “En nuestra cultura aprendimos que debemos comernos todo lo que hay en el plato”.
El alcohol y la retención de líquidos: El tip del suero
El aumento de peso en diciembre no siempre es grasa; gran parte es inflamación. El alcohol deshidrata el organismo y, como mecanismo de defensa, el cuerpo retiene agua.
Para combatir la famosa “resaca” y la hinchazón, Rebeca Hernández Rico comparte un consejo de oro: tomar electrolitos o suero antes de empezar la fiesta.
Al mantener el cuerpo hidratado desde antes, evitamos que el organismo entre en modo de “protección” y retenga líquidos. Además, sugiere alternar cada copa de alcohol con un vaso de agua natural y preferir mezclarlo con agua mineral y no conrefrescos con azúcar.
TE RECOMENDAMOS: Cuida tu estómago en este “maratón Guadalupe – Reyes”
La estrategia de la “dieta de compensación”
Si bien la cena es libre, el secreto está en los días posteriores. La nutrióloga explica que el adipocito (la célula de grasa) tarda entre 8 y 9 días en formarse. Por ello, lo que comas el 31 de diciembre se verá reflejado hasta el 6 de enero.
El uso de enzimas digestivas
Para revertir el exceso antes de que se convierta en grasa, se recomienda una dieta de compensación basada en enzimas digestivas como la papaína y la bromelina.
- Días libres: 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.
- Días de compensación: 3, 4 y 5 de enero (antes de la Rosca de Reyes).
- Alimentos clave: Papaya y piña, combinadas con yogur o proteína para evitar picos de glucosa.
“Lo que vamos a hacer es una curva… esto nos va a ayudar tanto a sacar la retención de líquidos como a no producir ese adipocito”, precisa la especialista.
Finalmente, Hernández Rico hace un llamado a la consciencia: comer con atención, observar nuestro plato y disfrutar del encuentro familiar sin el peso de la culpa, recordando que la salud se construye con hábitos sostenibles y no con restricciones temporales extremas.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Familias fuertes para sanar a México: el llamado humano del obispo de Irapuato
¿Por qué nos cuesta tanto volver al trabajo en enero? Cómo cumplir las metas anuales
Celulares compiten por atención escolar de adolescentes
Primer bypass coronario sin cirugía: una nueva esperanza de vida para pacientes de alto riesgo
El primer día de trabajo: emociones que abren camino y marcan integración laboral
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Te Recomendamos
-
Culturahace 2 días
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
-
Culturahace 2 días
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
-
CDMXhace 2 días
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
-
Nacionalhace 2 días
Joseph y la cirugía fetal que permitió proteger su desarrollo cerebral