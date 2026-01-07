¿Por qué nos cuesta tanto volver al trabajo en enero? Cómo cumplir las metas anuales

Ciudad de México — Enero suele ser el mes de las promesas heroicas: dominar un idioma, transformar el cuerpo o emprender un negocio desde cero. ¿Ya volviste al trabajo y la motivación está aún dormida? La ciencia nos da la respuesta: la motivación no se reinicia como un calendario en Año Nuevo.

El regreso a la rutina es lento; el 38 por ciento de los profesionales vuelve al trabajo desmotivado tras el descanso; una cifra similar admite que necesita varios días para recuperar su ritmo habitual, según datos de la firma Hays, empresa líder mundial en reclutamiento profesional.

No es un problema de pereza, se trata de un proceso neuropsicológico.

Metas que el cerebro rechaza

El problema radica en la estructura de nuestros deseos, explica Diego Apolo, de BIU University, quien enfatiza que esto no es pereza, es un fenómeno de neuropsicología.

“La motivación no se reinicia como un calendario en enero. El cerebro, después de un período de descanso, necesita reconectar, cuando eso no ocurre, aparecen la frustración y el abandono temprano de metas”.

El 35 por ciento de los fracasos motivacionales se explican por el planteamiento de metas poco realistas, de acuerdo con un estudio de Rumen citado por el especialista.

“Cuando el cerebro percibe un objetivo como inalcanzable o amenazante, no activa la motivación, sino un sistema de supervivencia que nos lleva a la parálisis o al abandono”.

La razón, explican desde BIU, es que muchas metas se apoyan en fuerza de voluntad momentánea, un recurso limitado a nivel cerebral. “La motivación que logra sostenerse no nace del entusiasmo inicial, sino de una estructura”, afirman expertos de la universidad.

La clave del éxito para cumplir tus metas

La diferencia entre el éxito y el abandono, entre el 8 por ciento de las personas que sí cumplen sus metas anuales y las que abandonan en febrero, es trabajar con pequeños objetivos.

El entusiasmo es un recurso limitado a nivel cerebral; tener estructura, en cambio, es lo que nos permite avanzar cuando la emoción decae.

Para que todos podamos lograrlo los expertos recomiendan trabajar con tres pilares básicos:

Autonomía: Sentir que tenemos el control de las decisiones.

Competencia: Sentirse capaz de realizar la tarea.

Relación: Sentir conexión con el entorno.

Una de las recomendaciones principales de Diego Apolo es abandonar las promesas basadas en la emoción y empezar con pequeñas acciones. Por ejemplo, iniciar una tarea por solo 10 o 15 minutos puede reducir la resistencia mental a hacerla y activar el sistema de recompensa.

“La dopamina no aparece cuando sueñas con la meta, sino cuando avanzas un poco”, explica Apolo. Existe una tendencia natural del cerebro a querer completar aquello que ya hemos comenzado. Dejar proyectos en puntos claros de continuación ayuda a retomar el hilo con menos esfuerzo al día siguiente.

Cambiar la presión por el progreso constante

Muchos profesionales atribuyen su dificultad para retomar el ritmo a la presión externa por ser productivos desde el primer minuto y porque no lograron desconectarse completamente en las vacaciones. Ante esto, “cambiemos la pregunta central, en lugar de cuestionarnos qué lograremos este año, debemos preguntarnos qué podemos sostener esta semana”.

La evidencia científica muestra que avanzar poco, pero de forma constante, genera más compromiso que prometerlo todo en enero. Entender que reactivar la mente consiste en respetar sus procesos, y no en exigirnos de más, es la única vía para que los cambios de este 2026 dejen de ser promesas vacías y se conviertan en realidades.

