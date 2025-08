Presentan Código LactancIA, una app para cuidar el derecho a amamantar sin presiones

Ciudad de México.- En la era digital, niñas, niños y adolescentes pasan cada vez más tiempo conectados, la exposición prolongada a pantallas, redes sociales y videojuegos ha encendido alertas entre especialistas, autoridades y familias en México y América Latina. Las redes sociales no son para niños, pero la realidad nos deja ver que son una gran parte de sus usuarios ¿realmente plataformas como Meta y TikTok protegen a los menores de los riesgos digitales?

Representantes de estas empresas en la región aseguran que tiene políticas para restringir la exposición de los menores de edad, pero claro, hay algunos obstáculos que salvar, de ello hablaron recientemente en una reunión entre representantes de asociaciones civiles mexicanas de protección a la infancia, legisladores y plataformas.



La exposición se centró en cómo estas plataformas aplican restricciones, herramientas tecnológicas y controles parentales para prevenir situaciones de riesgo, como acoso, contacto con desconocidos y exposición a contenidos inapropiados.





Según el informe Mundo Digital, de la Red Grooming Latam, presentado en México, el acceso temprano a dispositivos y plataformas es ya un fenómeno estructural, su uso excesivo puede afectar la salud mental, física y desempeño social de niñas y niños.

El informe también resalta que muchas de estas plataformas no fueron diseñadas inicialmente para menores de edad, lo que implica desafíos constantes en términos de protección, privacidad y control de contenidos.

La Mtra. María Cristina Capelo, líder de Seguridad en América Latina de Meta, explicó que las políticas de la empresa que agrupa a Instagram, WhatsApp y Facebook, están en constante evolución:

“Nuestras políticas no admiten a niños menores de 13 años en nuestras plataformas. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que hacer mucho trabajo, porque hay muchos que mienten y muchas familias que mienten”.