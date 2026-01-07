Ciencia
Primer bypass coronario sin cirugía: una nueva esperanza de vida para pacientes de alto riesgo
Ciudad de México.- Por primera vez en la historia de la cardiología, un bypass coronario fue realizado con éxito sin abrir el tórax ni someter al paciente a una cirugía a corazón abierto.
El procedimiento, aplicado a un hombre de 67 años que no era candidato a ninguna técnica convencional, marca un avance que podría cambiar el tratamiento de personas con obstrucciones coronarias complejas tras un reemplazo de válvula cardíaca.
La intervención se llevó a cabo en Estados Unidos por un equipo de especialistas del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, por sus siglas en inglés), perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta.
El caso fue documentado por la revista científica Circulation: Cardiovascular Interventions y representa la primera aplicación exitosa de esta técnica en un ser humano.
El paciente presentaba una falla en una válvula aórtica bioprotésica causada por acumulación de calcio.
Su anatomía y su historial médico, con múltiples intervenciones previas y enfermedad vascular avanzada, descartaban por completo una cirugía tradicional o un bypass coronario convencional.
Una alternativa para quienes no tenían opción
La técnica utilizada, conocida como VECTOR —siglas en inglés de navegación y reentrada transcatéter ventriculocoronaria—, permitió redirigir el flujo sanguíneo del corazón sin recurrir al bisturí ni fracturar el esternón.
A diferencia de un bypass clásico, el procedimiento se realizó mediante catéteres introducidos por los vasos sanguíneos de las piernas.
“Nuestro paciente tenía un amplio historial de intervenciones previas, enfermedad vascular y otros factores de confusión, lo que significaba que la cirugía a corazón abierto estaba completamente descartada”, explicó Adam Greenbaum, cardiólogo intervencionista de Emory, en declaraciones publicadas esta semana por Circulation: Cardiovascular Interventions.
“Contar con una alternativa mínimamente invasiva en un caso como este es fundamental”, añadió.
El método permitió crear una nueva ruta para la sangre, evitando la zona donde existía riesgo de obstrucción de la arteria coronaria izquierda, una de las más importantes para la irrigación del corazón.
¿Cómo funciona el bypass coronario sin abrir el tórax?
El procedimiento se apoya en el propio “circuito” del sistema cardiovascular.
Los médicos guiaron un alambre especial desde la aorta hasta la arteria coronaria comprometida. Posteriormente, el alambre fue conducido hacia una de sus ramas y atravesó la pared arterial hasta llegar al ventrículo derecho, para finalmente salir por la vena femoral.
Este trayecto permitió establecer una línea continua que sirvió como guía para introducir herramientas de alta precisión. Con ellas, el equipo abrió un pequeño orificio en la aorta, fuera de la zona de riesgo, y otro en la arteria coronaria afectada.
Ambos puntos fueron reforzados con stents antes de colocar un injerto que creó una vía completamente nueva para el flujo sanguíneo.
“Lograr esto requirió un pensamiento innovador, pero creo que desarrollamos una solución altamente práctica”, señaló Christopher Bruce, cardiólogo intervencionista y primer autor del estudio, en declaraciones difundidas por los NIH desde Bethesda, Maryland.
Resultados clínicos alentadores
El paciente no presentó signos de obstrucción, insuficiencia cardíaca ni complicaciones relacionadas con el procedimiento.
Los estudios de seguimiento confirmaron que el nuevo conducto mantenía un flujo sanguíneo adecuado hacia el músculo cardíaco.
El éxito clínico del caso refuerza el potencial de la técnica VECTOR como una alternativa real para pacientes considerados “inoperables” bajo los criterios actuales.
Para los especialistas, este tipo de situaciones se vuelve cada vez más frecuente conforme aumenta la esperanza de vida y el número de personas con procedimientos cardíacos previos.
“Fue increíblemente gratificante ver cómo este proyecto se desarrollaba, desde el concepto hasta el trabajo con animales y la aplicación clínica, y además con bastante rapidez”, afirmó Bruce en la misma publicación científica.
“No hay muchos otros lugares en el mundo que puedan avanzar con la misma rapidez y éxito que nosotros en los NIH, en colaboración con nuestros socios de Emory”, agregó.
Un cambio de paradigma en la cardiología intervencionista
El desarrollo de esta técnica responde a un problema clínico creciente: pacientes con reemplazos valvulares previos o anatomías complejas que enfrentan obstrucciones coronarias sin opciones terapéuticas seguras.
En estos casos, los stents convencionales o las cirugías abiertas implican riesgos extremos.
“Pensamos: ‘¿Por qué no mover el origen de la arteria coronaria fuera de la zona de peligro?’”, relató Greenbaum en una entrevista incluida en el reporte de Circulation.
Esa pregunta fue el punto de partida para una solución que hoy se traduce en una nueva posibilidad clínica.
Los investigadores subrayan que, por ahora, se trata de un procedimiento experimental que deberá evaluarse en más pacientes antes de su adopción generalizada.
Ciencia
Ejercicios inspirados en bebés: una nueva vía contra el dolor lumbar
Para recuperar movilidad
Canberra.— Para millones de personas que viven con dolor lumbar crónico, las rutinas diarias se convierten en un ejercicio constante de adaptación, cuidado y, muchas veces, resignación.
Levantarse de la cama, caminar distancias cortas o permanecer de pie pueden generar miedo al movimiento y una sensación persistente de fragilidad corporal.
En este contexto, un estudio piloto desarrollado en Adelaida, Australia, propuso un enfoque distinto para atender el dolor lumbar persistente.
La investigación exploró un programa de ejercicios basado en movimientos primarios, similares a los que realizan los bebés al aprender a moverse.
El programa, denominado Motum, fue diseñado por fisioterapeutas de la University of South Australia.
Su objetivo central consistió en ayudar a las personas a reaprender patrones motores básicos y recuperar la conciencia corporal.
A diferencia de la fisioterapia convencional, Motum no priorizó fuerza ni resistencia.
El enfoque se concentró en movimientos suaves, graduales y realizados en el suelo, como rodar, gatear o cambiar de posición lentamente.
Los especialistas buscaron que los ejercicios resultaran comprensibles y accesibles para personas con distintas edades, hábitos y condiciones físicas.
La propuesta también incluyó educación básica sobre anatomía y manejo del dolor.
De acuerdo con la University of South Australia, el programa priorizó la seguridad y la adaptabilidad.
Cada participante avanzó según su capacidad, siempre bajo supervisión profesional.
El estudio se publicó el 1 de diciembre de 2025 en la revista Musculoskeletal Science and Practice.
La investigación incluyó a personas diagnosticadas con dolor lumbar crónico no específico.
Durante las primeras cuatro semanas, los participantes practicaron movimientos elementales.
Estas acciones buscaron restaurar el control motor y sentar bases para ejercicios posteriores.
Menos dolor, más equilibrio y mayor confianza con ejercicios
En las ocho semanas siguientes, el programa incorporó posturas y desplazamientos más complejos.
Los fisioterapeutas ajustaron la dificultad de forma individual, según los avances observados.
El acompañamiento constante permitió corregir movimientos y reforzar la confianza corporal. El objetivo fue fomentar autonomía y participación activa durante todo el proceso.
Los resultados mostraron una disminución significativa del dolor al finalizar las 12 semanas. También se registraron mejoras claras en equilibrio y seguridad para realizar actividades cotidianas.
Según los datos publicados en Musculoskeletal Science and Practice, los beneficios se diferenciaron de otros tratamientos tradicionales.
Muchos participantes reportaron cambios sostenidos, no solo alivio temporal.
Las entrevistas y cuestionarios confirmaron la percepción positiva del programa y la mayoría consideró que los ejercicios eran fáciles de replicar fuera de las sesiones supervisadas.
Para algunos, Motum representó el primer avance tangible tras años de dolor persistente y la recuperación de movilidad se asoció con una mayor sensación de control sobre su cuerpo.
Alice Farmer, investigadora principal y candidata a doctorado, destacó el valor de regresar a movimientos básicos.
Señaló que el dolor lumbar afecta a personas de todas las edades y contextos.
El dolor lumbar crónico constituye la principal causa de años vividos con discapacidad en el mundo.
De acuerdo con datos citados por los investigadores, afecta a más de 600 millones de personas globalmente.
En Australia, el impacto económico supera los 4 mil 800 millones de dólares anuales.
Los autores señalaron que Motum requiere estudios más amplios para confirmar sus beneficios.
Sin embargo, el enfoque basado en movimientos primarios se perfila como una opción prometedora.
Ciencia
Renunciar, invertir o mudarse: estudio revela las decisiones más arriesgadas de los adultos
Ciudad de México.- Un estudio realizado con más de 4 mil adultos en Suiza revela que muchas de las decisiones que percibimos como “arriesgadas” tienen más que ver con la estabilidad personal, financiera y laboral que con actividades extremas o impulsivas.
La investigación, difundida por Psychology Today y basada en datos presentados en la revista Psychological Science, muestra que los mayores riesgos para las personas comunes no se encuentran en aventuras emocionantes, sino en los cambios que alteran su vida cotidiana.
Cambiar de empleo y renunciar sin red de seguridad
Entre los adultos encuestados, aceptar una oferta de trabajo nueva aparece como una de las decisiones más arriesgadas que enfrentan, seguida de renunciar a un empleo sin tener otro asegurado.
Estos cambios, aunque parecen simples desde afuera, implican incertidumbres profundas sobre el futuro profesional y la seguridad económica.
“Al preguntarle a los participantes sobre sus experiencias reales, descubrimos que las elecciones relacionadas con el trabajo dominan la percepción del riesgo en la vida moderna”, destacó el estudio.
Tomar la decisión de invertir dinero también figura entre las principales situaciones consideradas de alto riesgo, reflejando la preocupación general por posibles pérdidas económicas.
Riesgos cotidianos más allá del empleo
El análisis del estudio suizo muestra que otras áreas de la vida también generan una percepción significativa de riesgo.
Comprar una vivienda, por ejemplo, se ubica entre las decisiones complejas que pueden afectar la estabilidad a largo plazo de una persona.
Decisiones como conducir un automóvil también están presentes en el listado, sobre todo en contextos específicos como el de Suiza, donde el tránsito y las condiciones del camino pueden influir en la percepción del peligro.
El estudio resalta que incluso decisiones en ámbitos de la salud o relaciones personales, como someterse a una operación o casarse, son consideradas arriesgadas por una parte de los encuestados, aunque generalmente por debajo de las cuestiones laborales o financieras.
¿Por qué sentimos temor?
Los expertos señalan que la percepción del riesgo cambia con la edad y las experiencias de vida.
En personas más jóvenes predominan las preocupaciones sobre empleo y carrera, mientras que en adultos mayores aumentan las vinculadas a la salud y la seguridad económica.
“Al dejar que las personas describieran sus propias decisiones, observamos que el riesgo real de la vida moderna está más asociado con incertidumbres continuas que con situaciones puntuales o extremas”, indicaron los autores del estudio en Psychological Science.
Ciencia
¡Como regalo de Navidad! Celebran nacimiento de primer pingüino barbijo en México
Ciudad de México.- Una mañana de diciembre, mientras en muchas casas mexicanas se iniciaba con los preparativos para la Nochebuena, en Sealand León un diminuto pingüino barbijo rompía su cascarón para convertirse en el primer ejemplar nacido bajo cuidado humano en toda Latinoamérica.
El acontecimiento, que se dio en vísperas de Navidad, llenó de emoción al equipo de especialistas y cuidadores del acuario, quienes acompañaron el proceso durante semanas. No es un nacimiento cualquiera: se trata de una especie originaria del Atlántico Sur y la Península Antártica, acostumbrada a los vientos helados y a temperaturas bajo cero.
El pingüino barbijo (Pygoscelis antarcticus) es conocido por la delgada línea negra que cruza su rostro, como si llevara una pequeña barba. Reproducir las condiciones necesarias para su desarrollo —temperatura, humedad, luz y comportamiento social— ha sido un desafío que pocos centros en el mundo han logrado. Por eso, este nacimiento se celebra como un hito para la ciencia, la conservación marina y la educación ambiental en México.
Un mensaje de esperanza y cuidado
El nacimiento fue posible gracias al trabajo conjunto del equipo de Acuarística de Sealand León, que siguió rigurosos protocolos internacionales de manejo, nutrición y bienestar animal.
“Este nacimiento es un logro sin precedentes en Latinoamérica y refleja el nivel de especialización y compromiso de nuestros equipos. Queremos compartirlo con las familias como un mensaje de esperanza, cuidado y responsabilidad ambiental”.
Un compromiso con la conservación
El nacimiento del pingüino barbijo no solo representa una hazaña técnica y biológica, sino también un mensaje de esperanza sobre lo que puede lograrse con compromiso, ciencia y respeto por la naturaleza.
“Pinguinavidad”: un encuentro familiar con la naturaleza
Como parte de las vacaciones de fin de año, Sealand León preparó “Pinguinavidad”, una experiencia educativa que permite a las familias visitantes conocer de cerca al nuevo integrante y aprender sobre la importancia de su especie.
Para Ventura Entertainment, empresa que opera Sealand León y otros espacios como Acuario Inbursa y Sealand Guadalajara, este hecho es una muestra del poder de la educación y la empatía hacia las especies marinas. “Cada visitante que se asombra frente a un pingüino o un pez payaso puede ser el próximo guardián del océano”, comentaron.
Ciencia
Anddy Diga y el poder oculto del canto: lo que activa en tu cerebro y tu corazón
Ciudad de México.- Cantar no es solo un acto artístico ni una habilidad reservada a profesionales. Especialistas en neurociencia y musicoterapia coinciden en que la práctica vocal activa procesos fisiológicos medibles que benefician al cerebro, el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico, incluso cuando se canta sin formación técnica.
Un informe reciente de The Telegraph, basado en investigaciones internacionales, retomó evidencia científica que vincula el canto con mejoras en la memoria, la respiración, el control del estrés y la respuesta inmune.
A estos hallazgos se suma la experiencia de la cantante y compositora mexicana Anddy Diga, quien compartió con SIETE24 Noticias cómo el canto ha influido de manera directa en su salud física y emocional a lo largo de su vida.
El canto y la salud cerebral: memoria, atención y emociones
La neurociencia documenta que cantar activa de forma simultánea regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje, la audición, el movimiento y la emoción.
Esta activación múltiple fortalece la memoria, la capacidad de concentración y los procesos de aprendizaje, de acuerdo con estudios citados por el medio británico.
Investigaciones desarrolladas en universidades europeas detectaron que el canto regular mejora la memoria verbal y la agilidad mental, especialmente en adultos mayores de 40 años.
También se asocia con una mayor facilidad para recuperar el lenguaje después de un evento cerebrovascular y con una mejor preservación de la memoria musical en personas con demencia.
Desde la experiencia personal, Anddy Diga explicó que el canto le permitió desarrollar una mayor conciencia emocional y mental desde la infancia.
“A nivel mental, siento que me dio una forma muy clara de procesar emociones desde chiquita. Cuando cantas tanto tiempo aprendes a escucharte, cómo te sientes, cómo respiras, cómo estás”, compartió en entrevista para SIETE24 Noticias.
La cantante señaló que esta práctica constante también fortaleció su atención y presencia corporal, elementos que hoy reconoce como parte de su bienestar cotidiano.
Respiración, corazón y control del estrés
Uno de los efectos más documentados del canto se relaciona con la respiración. Al cantar, la inhalación suele ser profunda y la exhalación prolongada, lo que fortalece los músculos respiratorios y mejora el control del ritmo respiratorio.
Estudios citados por The Telegraph comparan estos efectos con los de una caminata ligera, debido a su impacto cardiorrespiratorio.
Ensayos clínicos recientes reportaron que personas con enfermedades pulmonares crónicas que participan en sesiones semanales de canto experimentan una mejor calidad de vida y mayor tolerancia al esfuerzo físico.
Además, revisiones médicas destacaron que esta práctica favorece la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de salud cardiovascular.
Anddy Diga confirmó que estos beneficios también se reflejan fuera del escenario.
“Hoy en día tengo mucho control de mi respiración, la hago muy consciente, sé cuándo inhalar, cuándo soltar o cómo dosificar el aire, y creo que se refleja no solo al cantar sino en el día a día”, afirmó la cantante.
La intérprete añadió que esta estabilidad respiratoria le permite manejar mejor el estrés físico y mental, y sentir menor fatiga en sus actividades cotidianas.
Sistema inmunológico y bienestar emocional
El vínculo entre el canto y el sistema inmunológico ha sido explorado por estudios que observaron un aumento de inmunoglobulina A, un anticuerpo clave en la primera línea de defensa del organismo, en personas que cantan de forma regular.
En pacientes con cáncer, la participación en coros semanales se ha asociado con cambios positivos en proteínas relacionadas con la respuesta inmune.
Además de los efectos biológicos, el canto estimula la liberación de endorfinas, dopamina y oxitocina, sustancias vinculadas con el bienestar emocional y la reducción del estrés.
Estas reacciones químicas ayudan a explicar por qué cantar se asocia con menor percepción del dolor y mejor estado de ánimo.
Desde su experiencia personal, Anddy Diga describió el canto como una herramienta emocional constante.
“Creo que para mí cantar sí ha sido como un refugio. Hay momentos en los que no sabes exactamente lo que sientes, pero empiezas a cantar y como que algo se acomoda”, relató.
La compositora explicó que, durante etapas de ansiedad o incertidumbre, el canto le permitió liberar tensión sin necesidad de verbalizar lo que sentía, lo que coincide con los efectos emocionales descritos por la musicoterapia.
Cantar sin ser cantante: una práctica accesible
Los especialistas citados por The Telegraph subrayan que los beneficios del canto no dependen de la calidad vocal ni de la formación musical. Se trata de una actividad accesible, cotidiana y sin requerimientos técnicos, capaz de activar mecanismos fisiológicos en personas de todas las edades.
Anddy Diga coincidió con esta visión y envió un mensaje claro a quienes no se consideran cantantes.
“Cantar no es para cantar bonito, es para sentirse mejor. No importa si cantas en el coche, en la regadera o bajito en tu cuarto; solo empezar a hacerlo”, expresó.
La evidencia científica y las experiencias personales convergen en un mismo punto: el canto, más allá del escenario, se consolida como una práctica cotidiana con efectos reales en la salud cerebral, cardiovascular y emocional, respaldada por investigaciones recientes y testimonios directos como el de la cantante y compositora Anddy Diga.
