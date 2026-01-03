Proponen promover uso responsable de pantallas para proteger a los niños

Ciudad de México.- Con el propósito de proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos, el diputado Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde (PVEM), propuso que las autoridades de los tres órdenes de gobierno impulsen estrategias coordinadas que fomenten el uso responsable de pantallas con fines recreativos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia y busca adicionar una fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud y bienestar digital.

Efectos del uso excesivo de pantallas

El legislador explicó que, aunque la ley ya reconoce el derecho a la salud infantil, es necesario atender los riesgos derivados del uso prolongado de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y consolas de videojuegos.

De acuerdo con Villarreal Solís, “el enfoque sostenido en distancias cortas y la exposición prolongada a luz azul emitida por pantallas generan fatiga ocular, visión borrosa, sequedad y alteraciones en el parpadeo, lo que se conoce como síndrome visual digital”.

El exceso en el tiempo frente a pantallas, advirtió, puede afectar el rendimiento escolar, la calidad del sueño y aumentar el riesgo de miopía infantil, además de alterar la salud emocional de los menores.

Más juego, menos pantalla

Los niños necesitan “más contacto humano que pantalla”, de acuerdo con la UNICEF . El organismo señala que la interacción presencial y las actividades físicas fortalecen las capacidades cognitivas, sociales y emocionales, mientras que el uso excesivo de dispositivos puede provocar “una baja en la atención y una menor empatía”.

El diputado subrayó que la meta no es satanizar la tecnología, sino enseñar a convivir de forma saludable con ella, equilibrando su uso con actividades recreativas, deportivas y familiares.

“El Estado debe promover estrategias educativas, informativas y de sensibilización para que los menores aprendan a usar la tecnología con responsabilidad y redescubran el valor del juego, la convivencia y el movimiento”.

Una iniciativa por la salud digital infantil

De aprobarse, esta propuesta fortalecería las acciones de salud pública y educación digital, priorizando el bienestar visual, físico y emocional de la niñez mexicana en una era cada vez más conectada.



